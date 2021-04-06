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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2795) الثلاثاء 6/4/2021
أخبار فلسطينية
الفلسطينيون يطلبون تدخل «الرباعية الدولية» لإجراء انتخابات القدس
عباس يتجه إلى ألمانيا «لإجراء فحوص» ولقاء ميركل
حماس تأسف إزاء قرار قضائي باستبعاد أحد مرشحيها من الانتخابات الفلسطينية
"المقاومة الشعبية": إقصاء الأسير حسن سلامة سقطة وطنية لا تغتفر
رئيس التشريعي بالإنابة يعلق على رفض ترشيح الأسير "سلامة"
الصحة بغزة: تسجيل 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم أمس الاثنين
أسرى حماس يطالبون بالعدول عن حرمان سلامة من خوض "التشريعية".. ولجنة الانتخابات توضح
لجنة الانتخابات تخاطب مجلس الوزراء والإعلام الرسمي لتأكيد حياد مؤسسات الدولة
افتتاح قسم "كورونا" الجديد في مجمع فلسطين الطبي غداً
اشتية: ترتيبات خاصة لشهر رمضان سيعلن عنها هذا الأسبوع
حماس تؤكد على ضرورة مشاركة المقدسيين في الانتخابات القادمة
الرئيس يصل عمّان ويتحدث عما يحدث في الأردن
أخبار إسرائيلية
رغم كل شيء نتنياهو متهم بالجنائي
تزامنا مع تشكيل الحكومة.. نتنياهو أمام المحكمة مجددا
المدعي العام الإسرائيلي: نتنياهو استخدم سلطته “بشكل غير مشروع”
الرئيس الإسرائيلي يبدأ المشاورات النيابية لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة القادمة
الكنيست الإسرائيلي الجديد يعقد اليوم أولى جلساته
نتنياهو يعقد جلسة خاصة لبحث رد حكومته على الجنائية الدولية
نتنياهو يصف محاكمته بـ "محاولة انقلاب"
تواصل محاكمة نتنياهو لليوم الثاني
اخبار دولية
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 131 مليونا والوفيات مليونان و995918
أخبار عربية
الإمارات: تل أبيب تنضم إلى شبكة الاتحاد للشحن
مصر تدرج 51 عضوًا من "جماعة الاخوان" على قوائم "الإرهاب"
في ظل التوتر بالمملكة... الأردن يجري مناورات على الحدود مع إسرائيل( فيديو)
السفير الإماراتي لدى إسرائيل يصل تل أبيب غدًا
الأمير حمزة يؤكد ولاءه للعاهل الأردني بعد اجتماع لأمراء في منزل الأمير...
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
أسير فلسطيني يتنسم عبير الحرية بعد 35 عاما في سجون الاحتلال- (فيديوهات)
الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات تطال رجلا ونجله وأسرى محررين والمستوطنون ينفذون هجمات جديدة…
حماس: لا انتخابات في فلسطين بدون القدس
محكمة الانتخابات تؤيد شطب الأسير حسن سلامة من قائمة حماس لعدم وجود اسمه…
فلسطين.. استمرار تصاعد منحنى إصابات “كورونا” والحكومة تشرع بتطعيم الطواقم التعليمية
مثقفون يدعون فلسطينيي الداخل لبناء كينونتهم السياسية بالموازنة بين الوطن والمواطنة
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان والتطهير العرقي في الأغوار
الشرق الأوسط
«حماس» تهاجم لجنة الانتخابات لرفضها ترشح أسير
الشباب الفلسطيني ثقته ضعيفة في أول انتخابات يشهدها
الخليج الإماراتية
الفلسطينيون يطلبون تدخل «الرباعية الدولية» لإجراء انتخابات القدس
الاهرام المصرية
رحيل عز الدين المناصرة.. أحد الكبار في الشعر الفلسطيني
الشروق المصرية
23 مستوطنا يقتحمون الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية
وزير الخارجية الفلسطيني يخاطب الرباعية الدولية لتمكين الانتخابات في القدس
فلسطين تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان في الأغوار
الغد الأردنية
الكورونا عادت لتعربد في الضفة وغزة
في “يوم الطفل الفلسطيني”: 168 طفلا أسيرا ونصف مليون طفل فقير
الشرق القطرية
شاهد بالفيديو الإرهاب الإسرائيلي: مستوطنون يعتدون على مسن فلسطيني بوحشية
بعد 35 عامًا.. إطلاق سراح أسير فلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تعليق مهم من "المستقلة" على قرار استبعاد الأسير "سلامة" من الانتخابات
بدران: إجراء الانتخابات بالقدس ستكون معركة لتحقيق مطالبنا
أمن السلطة يستجوب ناشطا حول ترشحه للانتخابات
الاحتلال يعتقل طالبة جامعية من بلدة بيت امر شمال الخليل
بالأسماء.. الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء
الاحتلال يطرد رعاة الأغنام في تجمع أم الخير جنوبي الخليل
إطلاق فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني
الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة في أراضي عصيرة القبلية
القدس المحلية
(محدث1): استشهاد مواطن وإصابة زوجته برصاص الاحتلال شمال غرب القدس
إصابات بالاختناق شمال الخليل وموجهات شمال غرب القدس
في يوم الطفل الفلسطيني.. فعاليات ودعوات لوقف ما يتعرض له أطفال فلسطين من اعتداءات احتلالية
الأسير المحرر جهاد أبو الكامل.. استشهد شقيقاه وهدم الاحتلال منزل عائلته مرتين
الاحتلال يعتقل طالبة جامعية من الخليل
قوات الاحتلال تمنع وفداً مقدسياً من الدخول الى باقة الغربية وتستدعيهم للتحقيق في المسكوبية
الحياة الجديدة
حكومة مشتركة في اسرائيل بين بينيت ولبيد؟ العديد من المسائل الخلافية
بسبب كورونا.. عشرات آلاف العمال خسروا وظائفهم
الاحتلال يعتقل طالبة جامعية من الخليل
محافظة القدس ترصد انتهاكات الاحتلال في المحافظة خلال آذار المنصرم
مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسسات" يعقد جلسته الأولى بعد إعادة تشكيله
الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر بالقدس
الأيام
كورونا": 10 وفيات و2634 إصابة جديدة.. والبدء بتطعيم معلمي المرحلة الابتدائية
الإفراج عن رشدي أبو مخ بعد 35 عاماً في الأسر
الاحتلال والمستوطنون يسعون لإقامة بؤر استيطانية جديدة في عصيرة القبلية...
مشاورات ريفلين أمام طريق مسدود: 52 لنتنياهو و45 للابيد و7 لبينيت
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل أحد مرشحي قائمة "القدس موعدنا" في بيت لحم
لجنة الأسرى لقوى غزة: قرار لجنة الانتخابات حرمان سلامة من الترشح صدمنا جميعاً
شبان يحرقون البرج العسكري على مدخل مخيم شعفاط
وكالة الرأي الفلسطينية
سلامة: استبعاد اسمي من قائمة الانتخابات تناس لتضحياتنا
بالصور| الحكم المحلي تفتتح مشاريعاً تطويرية
لجنة الانتخابات: نحن جهة تنفيذية تطبق قانون الانتخابات
أونروا" تعلن عن إجراءات جديدة في مراكزها الصحية بغزة
الشعبية تحذر من جعل رفض إجراء الانتخابات بالقدس شماعةً لإلغائها
الكهرباء تطلق حملة تسهيلات للعديد من الفئات المجتمعية
بدران: إجراء الانتخابات بالقدس ستكون معركة لتحقيق مطالبنا
الإعلام الحكومي يسخر وسائله الإعلامية للتعاون مع شركة الكهرباء
فلسطين اليوم
اغلاق جميع مدارس وكالة الغوث لمدة اسبوع قابل للتجديد بعد تفشي كورونا
العبادلة : ذروة الانتشار الوبائي في القطاع ستكون خلال الأيام المقبلة
بالصور استمرار فرض الاغلاق الليلي الكلي في قطاع غزة
حالتا وفاة و54 إصابة بفيروس كورونا في القدس
هيئة الأسرى: الاحتلال لا زال يحتجز نحو 140 طفلاً قاصراً داخل السجون
الرجوب يوضح حقيقية سفر الرئيس عباس إلى ألمانيا
سما نيوز
سرحان يُعلّق على قرار رفض ترشح الأسير "حسن سلامة": ستلاحقكم أيام اعتقاله!
بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مهمة سرية نفذها في سوريا
معروف ينفي تصريحات مفبركة حول الاغلاق الشامل
اندلاع مواجهات شمال غرب القدس
عرب 48
الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و2634 إصابة جديدة بكورونا
اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات بالخليل
وكالة وفا
بيت لحم: الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم مسن و ...
انتهاكات الاحتلال متواصلة.. اقتحام للأقصى واع ...
اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية الجيب
بيان من لجنة الانتخابات بخصوص ترشح الأسير حسن ...
محافظ سلفيت يطلع سفراء سبع دول من أمريكا الجن ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 6 نيسان (أبريل)
- 2002م هجوم مسلح نفذه مقاومان فلسطينيان ضد مستوطنة "رفيح يام" ومقتل ضابط وإصابة 5 جنود بجروح قبل أن يستشهدا برصاص الاحتلال، وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد طارق أبو حسنين وأيمن الجزار من رفح هما منفذا العملية.
- 1972م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة العاشرة في القاهرة "دورة استثنائية".
- 1954م إسرائيل تعيد دفن الثري اليهودي "الفرنسي" البارون إدموند جيمس دي روتشيلد (1845 - 1934) في مستوطنة "زخرون يعقوب" الشهيرة بإنتاج الخمر، والتي ساعد في بنائها في فلسطين المحتلة. يُوصف بأنه "أبو السكان اليهود في أرض إسرائيل" بسبب ما أغدقه من أموال لتشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين، وخاصة اليهود الروس.
- 1948م لواء جعفاتي التابع لمنظمة الهاغاناة الصهيونية الإرهابية، ووحدات أخرى تابعة لها تستولي على بعض القرى الفلسطينية على طريق القدس- تل أبيب من أيدي المجاهدين الفلسطينيين، في إطار عملية نحشون التي تمثل المرحلة الأولى من خطة دالت الهجومية.
- 1948م عصابة الهاغاناه اليهودية تشن عملية "يفتاح" لاحتلال الجليل الشرقي والأوسط في فلسطين وتسيطر على مدينة صفد.
- 1920م سلطات الانتداب البريطانية تعلن الأحكام العرفية في مدينة القدس إثر اندلاع ثورة النبي موسى، وقد اتهم بقيادتها الحاج أمين الحسيني (1897 - 1974) وعدد من وجهاء المدينة المقدسة، وحكم على الحسيني بالسجن عشر سنوات غيابياً.