غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2795) الثلاثاء 6/4/2021

أخبار فلسطينية﻿

عباس يتجه إلى ألمانيا «لإجراء فحوص» ولقاء ميركل

رئيس التشريعي بالإنابة يعلق على رفض ترشيح الأسير "سلامة"

الصحة بغزة: تسجيل 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم أمس الاثنين

لجنة الانتخابات تخاطب مجلس الوزراء والإعلام الرسمي لتأكيد حياد مؤسسات الدولة

افتتاح قسم "كورونا" الجديد في مجمع فلسطين الطبي غداً

أخبار إسرائيلية

تزامنا مع تشكيل الحكومة.. نتنياهو أمام المحكمة مجددا

المدعي العام الإسرائيلي: نتنياهو استخدم سلطته “بشكل غير مشروع”

الرئيس الإسرائيلي يبدأ المشاورات النيابية لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة القادمة

الكنيست الإسرائيلي الجديد يعقد اليوم أولى جلساته

نتنياهو يعقد جلسة خاصة لبحث رد حكومته على الجنائية الدولية

نتنياهو يصف محاكمته بـ "محاولة انقلاب"

تواصل محاكمة نتنياهو لليوم الثاني

اخبار دولية

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 131 مليونا والوفيات مليونان و995918

أخبار عربية

السفير الإماراتي لدى إسرائيل يصل تل أبيب غدًا

الأمير حمزة يؤكد ولاءه للعاهل الأردني بعد اجتماع لأمراء في منزل الأمير...

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

أسير فلسطيني يتنسم عبير الحرية بعد 35 عاما في سجون الاحتلال- (فيديوهات)

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات تطال رجلا ونجله وأسرى محررين والمستوطنون ينفذون هجمات جديدة…

حماس: لا انتخابات في فلسطين بدون القدس

محكمة الانتخابات تؤيد شطب الأسير حسن سلامة من قائمة حماس لعدم وجود اسمه…

فلسطين.. استمرار تصاعد منحنى إصابات “كورونا” والحكومة تشرع بتطعيم الطواقم التعليمية

مثقفون يدعون فلسطينيي الداخل لبناء كينونتهم السياسية بالموازنة بين الوطن والمواطنة

الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان والتطهير العرقي في الأغوار

الشرق الأوسط

«حماس» تهاجم لجنة الانتخابات لرفضها ترشح أسير

الشباب الفلسطيني ثقته ضعيفة في أول انتخابات يشهدها

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

رحيل عز الدين المناصرة.. أحد الكبار في الشعر الفلسطيني

الشروق المصرية

23 مستوطنا يقتحمون الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

وزير الخارجية الفلسطيني يخاطب الرباعية الدولية لتمكين الانتخابات في القدس

فلسطين تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان في الأغوار

الغد الأردنية

في “يوم الطفل الفلسطيني”: 168 طفلا أسيرا ونصف مليون طفل فقير

الشرق القطرية

بعد 35 عامًا.. إطلاق سراح أسير فلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

تعليق مهم من "المستقلة" على قرار استبعاد الأسير "سلامة" من الانتخابات

أمن السلطة يستجوب ناشطا حول ترشحه للانتخابات

الاحتلال يعتقل طالبة جامعية من بلدة بيت امر شمال الخليل

العثور على جثة فتاة في الخليل

بالأسماء.. الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء

الاحتلال يطرد رعاة الأغنام في تجمع أم الخير جنوبي الخليل

إطلاق فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني

الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة في أراضي عصيرة القبلية

القدس المحلية

(محدث1): استشهاد مواطن وإصابة زوجته برصاص الاحتلال شمال غرب القدس

إصابات بالاختناق شمال الخليل وموجهات شمال غرب القدس

في يوم الطفل الفلسطيني.. فعاليات ودعوات لوقف ما يتعرض له أطفال فلسطين من اعتداءات احتلالية

الأسير المحرر جهاد أبو الكامل.. استشهد شقيقاه وهدم الاحتلال منزل عائلته مرتين

الاحتلال يعتقل طالبة جامعية من الخليل

قوات الاحتلال تمنع وفداً مقدسياً من الدخول الى باقة الغربية وتستدعيهم للتحقيق في المسكوبية

الحياة الجديدة

حكومة مشتركة في اسرائيل بين بينيت ولبيد؟ العديد من المسائل الخلافية

بسبب كورونا.. عشرات آلاف العمال خسروا وظائفهم

الاحتلال يعتقل طالبة جامعية من الخليل

محافظة القدس ترصد انتهاكات الاحتلال في المحافظة خلال آذار المنصرم

مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسسات" يعقد جلسته الأولى بعد إعادة تشكيله

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر بالقدس

الأيام

كورونا": 10 وفيات و2634 إصابة جديدة.. والبدء بتطعيم معلمي المرحلة الابتدائية

الإفراج عن رشدي أبو مخ بعد 35 عاماً في الأسر

الاحتلال والمستوطنون يسعون لإقامة بؤر استيطانية جديدة في عصيرة القبلية...

مشاورات ريفلين أمام طريق مسدود: 52 لنتنياهو و45 للابيد و7 لبينيت

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

بالصور| الحكم المحلي تفتتح مشاريعاً تطويرية

لجنة الانتخابات: نحن جهة تنفيذية تطبق قانون الانتخابات

الشعبية تحذر من جعل رفض إجراء الانتخابات بالقدس شماعةً لإلغائها

الكهرباء تطلق حملة تسهيلات للعديد من الفئات المجتمعية

بدران: إجراء الانتخابات بالقدس ستكون معركة لتحقيق مطالبنا

الإعلام الحكومي يسخر وسائله الإعلامية للتعاون مع شركة الكهرباء

فلسطين اليوم

العبادلة : ذروة الانتشار الوبائي في القطاع ستكون خلال الأيام المقبلة

سما نيوز

عرب 48

اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات بالخليل

وكالة وفا

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