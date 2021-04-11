النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2800)الاحد 11/4/2021
أخبار فلسطينية
- السفير العمادي: بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة الأحد
- صحة غزة تكشف آخر تطورات الحالة الوبائية: اللقاحات قليلة جداً وذروة انتشار كورونا في هذه الفترة..
- خاص المدهون: أوراق قائمة "القدس موعدنا" القانونية صحيحة ودقيقة
- كتائب القسام: هذه أبرز إنجازاتنا الأمنية خلال 15 عاماً
- مواجهات في مناطق التماس تصديا للاستيطان توقع عشرات الإصابات و40 ألفا يتحدون الاحتلال…
- الصحة تعلن عن توفير فحص كورونا السريع بأماكن جديدة بغزة
- »الرئيس: سنواصل الكفاح لتجسيد الدولة المستقلة وفلسطين تؤكد عمقها العربيّ...
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يشكل فريقًا تفاوضيًا ويسعى للضغط على بينيت وساعر وسموتريتش
- إسرائيل تحاول دفع إدارة بايدن لمنع الانتخابات التشريعية الفلسطينية
- "شكّل "مفاجأة خالصة للموساد".. قلق إسرائيلي: هل ستسرّب واشنطن عملياتنا العسكرية؟
- الصحة الإسرائيلية: 221 مصابا جديدًا بكورونا
- إسرائيل تستعدّ لتصعيد المواجهة البحريّة مع إيران
- تسريب معلومات عن عملية عسكرية إسرائيلية "بدولة عدو" قبل تنفيذها
- تحليلات: ثمة علاقة بين وضع نتنياهو السياسي ومهاجمة السفينة الإيرانية
اخبار دولية
- "الخارجية" الروسية تدعو للتخلي عن الإجراءات التي تقوّض إجراء الانتخابات
- مسؤول أميركي لـ"الأيام": المساعدات تعبير عن نوايا عودة العلاقات
اخبار عربية
- الجامعة العربية ترحب بتجديد الالتزام الأمريكي بحل الدولتين
- الأردن.. إعفاء المواطنين والعرب من رسوم دخول المواقع الأثرية والسياحية
- السنيورة يتخوف من «مزارع شبعا بحرية» مع إسرائيل
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- مسؤول فلسطيني: لن نقبل بإجراء انتخابات عامة دون القدس
- أسير فلسطيني جديد يدخل «معركة الأمعاء الخاوية» بالإضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري
- حرمان عالم إسرائيلي من جائزة مهمة لمناهضتهالاحتلال ومناصرته لحملة المقاطعة «بي دي أس»
- مواجهات في مناطق التماس تصديا للاستيطان توقع عشرات الإصابات و40 ألفا يتحدون الاحتلال…
- إعادة فرض الإغلاق على الضفة وغزة لمواجهة كورونا… وعدد الحالات الحرجة يزيد الضغط…
- الهجمات الاستيطانية تتواصل بوتيرة عالية.. هدم منازل واقتحامات واعتقالات
- الاحتلال يسمح للأسرى بمكالمة هاتفية واحدة مع ذويهم مدتها خمس دقائق
- فلسطين: عشرات الطعون تطال مرشحين للانتخابات بينهم رئيس “قائمة دحلان”
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الشرق الأوسط
- مسؤول فلسطيني: واشنطن لم تعترض على خطة عباس للسلام
- الجريمة تضرب من جديد الوسط العربي في إسرائيل
- حليف لنتنياهو: خصومه اليمينيون سينضمون له في نهاية المطاف
- تفاقم آثار الأزمة الاقتصادية في سوريا... وتوتر في معقل عائلة الأسد
- السنيورة يتخوف من «مزارع شبعا بحرية» مع إسرائيل
- الحكومة الفلسطينية تخفف إجراءاتها مع تراجع الإصابات
الأخبار اللبنانية
- سخط «حمساوي» على طعون اللحظة الأخيرة: بداية تنصُّل من اتفاق القاهرة
- ارتفاع البؤر الاستيطانية في سلوان إلى 12: الخيانة تنهش أحياء القدس
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
- «والا»: الجيش الإسرائيلي قلق لتسريب الأمريكيين معلومات عن عملياته
- الأردن.. إعفاء المواطنين والعرب من رسوم دخول المواقع الأثرية والسياحية
- القوات الاسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين شمال القدس
الغد الأردنية
- منظمة التحرير: تحرك سياسي قادم لاستئناف جهود عملية السلام
- الجامعة العربية تبحث جهود التعامل مع جائحة…
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الشرق القطرية
- السفير العمادي: بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة الأحد
- الجامعة العربية ترحب بتجديد الالتزام الأمريكي بحل الدولتين
-
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير بالوثائق.. صحيفة "فلسطين" تكشف عن عملية خداع محكمة وقعت فيها عائلة "أبو ذياب"
- اقتصاديون: استئناف واشنطن مساعداتها للسلطة وراءه ثمن سياسي
- الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم
- بالفيديو استهداف حافلة للاحتلال بالزجاجات الحارقة في العيساوية
- خاص المدهون: أوراق قائمة "القدس موعدنا" القانونية صحيحة ودقيقة
- كتائب القسام: هذه أبرز إنجازاتنا الأمنية خلال 15 عاماً
- نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة خلافاً للقانون
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القدس
- الاحتلال يعتقل 3 من العيسوية
- "فايزر" تعلّق نقل شحنة لقاحات لإسرائيل
- بيت لحم| اقتحام حرملة واعتقال ثلاثة شبان
- رئيس أركان جيش الاحتلال يجهل مصيره
- غزة: توغل إسرائيلي محدود وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين
- نتنياهو يشكل فريقًا تفاوضيًا ويسعى للضغط على بينيت وساعر وسموتريتش
صحيفة الأيام
- مسؤول أميركي لـ"الأيام": المساعدات تعبير عن نوايا عودة العلاقات
- »شبان العيسوية يشعلون حافلة إسرائيلية بالحارقات والاحتلال يقتحم البلدة
- »الرئيس: سنواصل الكفاح لتجسيد الدولة المستقلة وفلسطين تؤكد عمقها العربيّ...
- »إجراءات حكومية جديدة في رمضان وعودة دوام الصفوف الابتدائية والتوجيهي...
- »"كورونا": 26 وفاة و1502 إصابة جديدة
- »إصابة العشرات خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاحتلال يقتحم بروقين ويُخطر بهدم...
- »انتهاء الاستعدادات في المسجد الأقصى لاستقبال المصلين في شهر رمضان
- »"كلاسيكو الأرض".. الريال يحسم المعركة ويتصدّر مؤقتاً
صحيفة الحياة الجديدة
- الشرطة تقبض على شخص مشتبه به بخطف مواطن شمال غرب القدس
- إنتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان في الأقصى ضمن الإجراءات الوقائية
- المجلس الوطني يدعو برلمانات العالم لتمكّين المقدسيين من ممارسة حقهم الانتخابي
- الهدمي لدبلوماسيين أجانب: يتوجب على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة
وكالة صفا
- تقرير رصاص الاحتلال يُطفئ عين الطفل عز الدين
- تقرير طعون أثارت الرأي العام تنبئ بانتخابات بلا ضوابط
- توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي المغازي
- عائلة الشحاتيت توضح حقيقة مما يشاع حول نجلها منصور
- صحفي فلسطيني يعلن استقالته من قناة العربية
- بالصور البوجي.. حلاق "ديلفري" في أوقات الإغلاق
وكالة الرأي
توغل لجرافات الاحتلال شرق المغازي
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
- التنمية: إعادة فتح دور الحضانة بدءًا من اليوم
- الصحة تعلن عن توفير فحص كورونا السريع بأماكن جديدة بغزة
- منتدى الإعلاميين يُشيد بموقف الصحفي "سقف الحيط"
- التعليم تُنهي استعداداتها لعقد امتحان وظيفة مدير مدرسة
- 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن
- واللا: إسرائيل تحاول الدفع لإلغاء الانتخابات الفلسطينية
وكالة سما
- الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
- نيويورك تايمز: تفاصيل جديدة حول "التنافس الملكي" في الأردن.. ودور عوض الله
- قائمة "القدس موعدنا" توضح تفاصيل الاعتراضات التي قُدمت للجنة الانتخابات
- "شكّل "مفاجأة خالصة للموساد".. قلق إسرائيلي: هل ستسرّب واشنطن عملياتنا العسكرية؟
- صحة غزة تكشف آخر تطورات الحالة الوبائية: اللقاحات قليلة جداً وذروة انتشار كورونا في هذه الفترة..
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وكالة فلسطين اليوم
- اليوم : انتظام الدراسة للمرحلة الأساسية في الضفة ورياض الأطفال في غزة
- تقرير "رواد المساجد بغزة" بين نار الإغلاق.. وحنين عبادة شهر رمضان
- توغل 5 جرافات عسكرية "إسرائيلية" وسط قطاع غزة
- صحة غزة: 1479 إصابة اليوم بعد تسجل 849 إصابة بـ"كورونا" في الدورة الثانية
عرب 48
- الضفة الغربية: تخفيف تقييدات كورونا لأداء التراويح
- الصحة الفلسطينيّة: 26 حالة وفاة بكورونا و1502 إصابة جديدة
- إصابة الأسير رمزي أبو عجمية بفيروس كورونا
- الصحة الإسرائيلية: 221 مصابا جديدًا بكورونا
- إسرائيل تستعدّ لتصعيد المواجهة البحريّة مع إيران
- تسريب معلومات عن عملية عسكرية إسرائيلية "بدولة عدو" قبل تنفيذها
- تحليلات: ثمة علاقة بين وضع نتنياهو السياسي ومهاجمة السفينة الإيرانية
- إسرائيل تحاول دفع إدارة بايدن لمنع الانتخابات التشريعية الفلسطينية
وكالة وفا
- "كورونا" عالميا: أكثر من مليونين و939 ألف وفاة و136 مليونا و ...
- الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حرملة شرق بيت لحم
- انطلاق فعاليات بيت لحم عاصمة للثقافة العربية
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حدث في مثل هذا اليوم
11 نيسان (أبريل)
- 2002م اقتحام مغتصبة إيلي سيناي، الشهيد محمد محمود السكافي من سرايا القدس سكان غزة يقتحم مغتصبة (إيلي سينا شمال قطاع غزة مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الصهاينة حسب بيان سرايا القدس.
- 2002م عملية استشهادية على مفترق طرق ياغور، وأدت العملية إلى مقتل 9 إسرائيليين وإصابة العشرات وقد اعترفت كتائب القسام بتلك العملية ومنفذها الشهيد "أيمن أبو الهيجا" من جنين.
- 1987م إقرار ما سمّي "وثيقة لندن" بعد اجتماع عقد بين العاهل الأردني الملك حسين (1935 - 1999) ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز (ولد عام 1923) في لندن.
- 1982م الجندي في الجيش الإسرائيلي هاري غولدمان يقتحم الحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة ويطلق النار عشوائياً على المصلين مما أدى إلى مقتل فلسطينيين وجرح ستين آخرين. اندلعت مواجهات عنيفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب الحادث، وأعربت معظم دول العالم عن إدانتها للحادث لانتهاكه حرمة المقدسات.
- 1981م المجلس الوطني الفلسطيني-الدورة الخامسة عشر بدمشق، وانعقدت هذه الدورة في الفترة من 11-19/4/1981ممتأخرة عن موعدها، بسبب الاوضاع الخاصة والخطيرة الناجمة عن توقيع معاهدة كامب ديفيد، والصلح المنفرد بين مصر وإسرائيل واختلاف فصائل المقاومة حول نسبة التمثيل في اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، وبحضور الرئيس حافظ الأسد ووفود الدول العربية والصديقة والأحزاب وحركات التحرر الوطني العربية والعالمية. واتخذت عدة قرارات منها: اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الجبهة الوحيدة المسؤولة عن دعم صمود جماهيرنا في الوطن المحتل، وتعزيز وتطوير دائرة الوطن المحتل، وتوحيد جيش التحرير وإعلان التعبئة العامة، وتطوير وتصعيد العمل العسكري داخل الأراضي المحتلة ومن الخارج عبر الجهات العربية.
- 1974م عملية الخالصة مجموعة فدائية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة تخترق الاحتياطات الأمنية الإسرائيلية وتقتحم مستعمرة كريات شمونة "الخالصة" وتسيطر عليها بعد معركة مع قوة "إسرائيلية" على مدرسة ونباية مكونة من 5 طوابق ويقوم الفدائيون بتفجير المدرسة والمبنى وتسفر العملية عن استشهاد الفدائيين الثلاثة ومقتل 18 إسرائيلياً وجرح آخرين.
- 1973م اقتحام 3 فدائيين فلسطينيين لمستعمرة "كريات شمونة الإسرائيلية" تفجير أنفسهم داخلها لتدميرها بعدما رفض العدو مطالبهم.
- 1961م إسرائيل تبدأ محاكمة الزعيم النازي أدولف ايخمان (1906 - 1962) بعد اختطافه. صدر عليه الحكم الوحيد بالإعدام في إسرائيل وأُعدم شنقاً قبل حرق جثته ونثر رمادها في البحر.
- 1948م المجلس الإسرائيلي العام يقرر إنشاء دولة يهودية مستقلة بتاريخ 16 أيار/ مايو1948م.
- 1943م استخدم هربرت صموئيل المندوب السامي اليهودي الصهيوني البريطاني جميع سلطاته لتنفيذ المخططات الصهيونية، وخاصة في مجال تغيير القوانين العثمانية والاستعاضة عنها بقوانين جديدة، تضفي الشرعية على عمليات انتقال الأراضي إلى اليهود، فأصدر قانون انتقال الأرض في أيلول 1920، وقانون 1940 وقانون 1943.
- 1909م إنشاء مدينة تل أبيب (تل الربيع)، التي جعلها اليهود عاصمتهم بعد احتلال فلسطين. دُعيت بهذا الاسم نسبة إلى قرية "تل أبيب" الواقعة عند نهر خابور، التي سكن فيها بعض المسبيين من اليهود الذين سباهم نبوخذنصر، وقد توسعت هذه المستعمرة فأصبحت المركز الرئيس للنشاط اليهودي في فلسطين، ففي عام 1922مفصلت عن يافا وأصبحت بلدة مستقلة، وفي الأول من نيسان (أبريل) عام 1945 كان فيها قرابة 166 ألف مستوطن يهودي، وتتركز اليوم في تل أبيب أكثر الصناعات اليهودية الخفيفة، كما أنها أكثر التجمعات اليهودية كثافة. ويقيم فيها نحو ثلث سكان الدولة اليهودية، وغالبيتهم من العلمانيين.
- 1302م قانون يأمر يهود برشلونة بالركوع أمام القساوسة، ضمن إجراءات إذلال من لا يتبعون الديانة المسيحية بعد سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس.
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