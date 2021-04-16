النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2805)  الجمعة    16/4/2021

1987م لجنة المستوطنات البشرية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (13) في الدورة العاشرة الذي يشجب سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعارضة قيام سلطات الاحتلال بهدم المنازل، والقرار رقم (14) في الدورة العاشرة أيضا. الذي ينص على إدانة حصار المخيمات الفلسطينية في لبنان، والمطالبة بمساعدة إنسانية طارئة.