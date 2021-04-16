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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2805) الجمعة 16/4/2021
أخبار فلسطينية
عباس يطلب تدخل ميركل... وإسرائيل تمتنع عن الرد
الحية: عرقلة الاحتلال للانتخابات يجب أن تُواجه بالاشتباك معه
الخارجية الفلسطينية: ننتظر موقفا أمريكيًا ودوليًا حازمًا من الاستيطان
وزير الخارجية الفلسطيني يطالب بحراك إسلامي لفضح انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأقصى
ناصر يطلع ممثلة "UNDP" على آخر الاستعدادات لعقد الانتخابات
معروف: الإجراءات ضد "كورونا" تتناسب مع طبيعة الحالة الوبائية
الخارجية: تسجيل حالتي وفاة بـكورونا وأربع إصابات بجالياتنا حول العالم
الحية: قدمنا عدة مقترحات لإجراء الانتخابات بالقدس
علماء فلسطين تحذر من مخططات تدميرية بحق الأقصى
أخبار إسرائيلية
مواقع عبرية : المخابرات الإيرانية حاولت استدراج إسرائيلي إلى دبي
طريق مسدود بالمفاوضات بين نتنياهو وبينيت لتشكيل حكومة
رئيس الموساد السابق يطالب بالتفاوض مع حماس: لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود لكن!
الليكود يقترح على يمينا: بينيت وزيرًا للجيش وشاكيد للخارجية
اخبار دولية
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 138 مليونا والوفيات 3 ملايين و116629
“الصحة العالمية” تحذر من نقص أدوية جديدة
خبراء أمميون يدعون لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين
مشروع قانون أمام الكونغرس يربط المساعدات لـ"إسرائيل" باحترام حقوق الفلسطينيين
أخبار عربية
«التعاون الإسلامي» تدين التصعيد الإسرائيلي في الأقصى
محكمة عسكرية لبنانية تصدر أحكاما بحق 18 فلسطينيا لقيامهم بأعمال إرهابية
الجامعة العربية تُحذر من المخططات الممنهجة والخطيرة للاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى
الحكومة الأردنية تثمن قرار "اليونسكو" المتعلق بالقدس
وزير خارجية الإمارات يلتقي وزير خارجية الاحتلال في قبرص
السودان ينفي زيارة وفد سوداني لـ"إسرائيل" وإنشاء قاعدة روسية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل ترصد قذيفة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه المستوطنات المحاذية
فيروس كورونا لا يزال في ذروته بغزة ووزارة الصحة تقيّم الإجراءات المقبلة خلال…
مفتي القدس: انتهاكات الاحتلال للأقصى في رمضان بداية لحرب دينية
فلسطينيو الداخل ينأون بأنفسهم “يوم استقلالكم يوم نكبتنا”.. تدفق العيون في حطين صوت…
الشرق الأوسط
«فلسطينيو 48» يحيون ذكرى النكبة بمسيرات وزيارات للقرى المهجرة
مشروع لربط مساعدات أميركا لإسرائيل باحترام الحقوق الفلسطينية
1400 أسير اعتقلوا منذ مطلع 2020
الخليج الإماراتية
القدوة: البرغوثي مرشح قائمة «الحرية» للرئاسة الفلسطينية
وزارة الصحة الفلسطينية تنشر إحصائيات جديدة بشأن إصابات "كورونا"
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية: ننتظر موقفا أمريكيًا ودوليًا حازمًا من الاستيطان
الشروق المصرية
قوات إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل مصلين
سقوط صاروخ من غزة خارج مدينة إسرائيلية دون وقوع إصابات
الغد الأردنية
الحاخام المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين للأقصى واستباحة باحاته
البحر ميدان المواجهة الجديدة بين إيران وإسرائيل
الغاء الحجز عن”الإمبيريال” يعزز مساعي الحفاظ على عقارات باب الخليل
الشرق القطرية
مستشفى حمد وبلدية غزة يبحثان تطوير الاتفاقية المشتركة
فلسطين: انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين وحرمة الأماكن المقدسة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يزعم سقوط صاروخ على "سديروت" أطلق من غزة
وكيل وزارة الاقتصاد يتفقد سوق الزاوية
بداية نابلس تدين شخصين بتهمة الإتجار بالمخدرات
أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال
افتتاح خزان المياه الزراعي في أراضي جامعة خضوري
مستوطنون ينفذون اعتداءات وسرقات في قرية جنوب نابلس
"الإعلام والأسرى" يطلقان موجة إعلامية تحت شعار "ولدنا أحراراً"
نقل الأسير عماد سواركة إلى "عسقلان" وسط تردي وضعه الصحي
القدس المحلية
شقيقة الأسير الجريح نور البيطاوي: الاحتلال يرفض إطلاق سراحه ويهدد
رانية أبو عيطة: ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري في فلسطين الى 15٪ بسبب نوعية الطعام وقلة الرياضة
الأسير سائد أبو عبيد يستقبل رمضان مضرباً عن الطعام ومعزولاً
تعزيزات إسرائيلية بمحيط الأقصى
غزة: ضبط سلاحين استخدما خارج إطار القانون
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل 8 شبان من الأقصى ومواجهات في عدة أحياء مقدسية
إضاءة فانوس رمضان بالبلدة القديمة في القدس
المتطرف غليك يقود اقتحاما استفزازيا للأقصى
الأيام الفلسطينية
ناصر الدين: تأجيل البت في الطعون المقدمة لمحكمة الانتخابات ليوم الأحد
القدس: بلدية الاحتلال تشرع بتحويل كرم المفتي إلى حديقة
كورونا": 14 وفاة و1717 إصابة بينها 1162 رصدت في قطاع غزة
مسؤول طبي: نواجه ضغطاً شديداً بمستشفى علاج مصابي "كورونا" في غزة
إسرائيل تقرر إلغاء إلزام ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة بدءاً من...
مواطنون فلسطينيون ينظمون مسيرات العودة إلى قرى الدامون وحطين واللجون...
المستوطنون يعربدون وينفذون سلسلة اعتداءات شملت محاولة اقتحام مدرسة في...
اليوم الذكرى 33 على اغتيال القائد خليل الوزير
وكالة صفا
كتلة اللحظة الأخيرة لمروان.. أدوار إقليمية وأقطاب التأجيل
محكمة الانتخابات لصفا: 17 طعنًا بحق مرشحين وقوائم بالضفة وغزة
نشطاء يطلقون حملة الحرية للمعتقلين الفلسطينيين في السعودية
مستوطنون يحاولون اقتحام مدرسة بطوباس ويثيرون خوف الطلبة
منصور: الاحتلال يواصل فرض قيوده بحق شعبنا ومقدساته برمضان
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل شاباً بدعوى تجاوز السياج شرق قطاع غزة
حماس: آن الأوان لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية
الاحتلال يُمهل 28 عائلة جديدة في القدس بإخلاء منازلهم
تشكيل لجنة لتسوية أوضاع عقود المهندسين في التعليم بغزة
الاحتلال يكتشف إصابات بـ"كورونا" في صفوف مُطعمين
الداخلية: استمرار المنع الكلي لحركة المركبات الجمعة والسبت
شرطة المرور تُطلق حملة "هدئ سرعتك.. إفطارك علينا"
فلسطين اليوم
قطاع غزة: حركة الجهاد الإسلامي تبدأ بتقديم هدية سلة رمضان الخيرية لعدد 15 ألف أسرة
مقتل شابين برصاص "عناصر مسلحة" في طولكرم
الاحتلال يعتقل شقيقين من عين عريك برام الله
مراسلنا: تحليق مكثف لطائرات الاحتلال بدون طيار في أجواء القطاع
سما نيوز
أول تعقيب من حماس على عملية دهس المواطن أبو الخير في أريحا
اشتية يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي دعم مشاريع الطاقة الشمسية والزراعة
عرب 48
السلطة الفلسطينية تنتظر موقفا حازما من إدارة بايدن تجاه الاستيطان
مذكرة احتجاج أردنيّة لإسرائيل بشأن الانتهاكات في الأقصى
وكالة وفا
أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات: إيقاد شعلة الحري ...
الخارجية: المجلس التنفيذي لليونسكو يعتمد قرار ...
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الرجوب يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ع ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 16 نيسان (أبريل)
- 2008 م استشهاد الصحفي فضل شناعة مصور وكالة (رويترز) العالمية للأنباء في قصف مدفعي استهدفه أثناء تصويره لمجزرة الاحتلال في جحر الديك وسط قطاع غزة
- 2002م اعتقال مروان البروغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية وإسرائيل تعلن أنه إنجاز كبير.
- 1988م استشهاد القائد الكبير خليل الوزير "أبو جهاد" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية بتونس في منزله على يد الموساد الإسرائيلي.
- 1987م لجنة المستوطنات البشرية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (13) في الدورة العاشرة الذي يشجب سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعارضة قيام سلطات الاحتلال بهدم المنازل، والقرار رقم (14) في الدورة العاشرة أيضا. الذي ينص على إدانة حصار المخيمات الفلسطينية في لبنان، والمطالبة بمساعدة إنسانية طارئة.
- 1965م إقرار مشروع بورقبية الذي يدعو إلى فتح حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
- 1948م الهاغاناة الإسرائيلية تهاجم قرية ماريس على طريق القدس وهدمت معظم بيوتها وطردت سكانها وقتلت عدداً كبيراً من أهالي القرية.
- 1948م عصابة الهاغاناه اليهودية المسلحة تهاجم قريتي "بيت اكسا" و"شعفاط" قضاء القدس وتقوم باحتلالهما، والتنكيل بسكانهما.