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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2806) السبت 17/4/2021
أخبار فلسطينية
أول جمعة في رمضان: 70 ألفاً في «الأقصى» و10 آلاف في «الإبراهيمي»
"حماس" تُعلِّق على قصف الاحتلال لغزة وهذا ما قالته
مبادرة لاحتواء أزمة "فتح": تأجيل التشريعية ورئاسية على الطريقة الأميركية
الصحة: 10 حالات وفاة و1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
شهيد و74 عملية هدم و465 عملية اعتقال في القدس خلال الربع الأول من العام الجاري
حمدان: الاحتلال منزعج من الانتخابات وسنفعل كل شيء لإجرائها بالقدس
حماس تدعو لشد الرحال للأقصى وتحذر من ثورة عارمة
الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات الاسرائيلية ضد القدس ومقدساتها
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يتنازل عن «الدفاع» و«الخارجية» ويرفض التناوب على رئاسة الحكومة
إسرائيل .. التجول دون كمامات الأحد القادم
نتنياهو يدعو ساعر للعودة لليكود ويواجه صعوبات في إقناع سموتريتش
عودة الدراسة الوجاهية بالكامل في إسرائيل بدءًا من الأحد
اكتشاف 7 إصابات بـ"الطفرة الهندية" لكورونا في إسرائيل
أشكنازي: لن نسمح بحصول إيران على قنبلة نووية
اخبار دولية
أردوغان ينتقد استمرار الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة
الامم المتحدة: الاحتلال نفذ 154 عملية اقتحام وهدم 20 مبنى بالضفة خلال اسبوعين
14 عضو كونغرس و70 مؤسسة ومنظمة أميركية يؤيدون مشروع قانون ماكولوم
إدارة بايدن لا تمانع تأجيل الانتخابات الفلسطينية إذا اضطر الأمر
أخبار عربية
الأردن يحتج على انتهاكات إسرائيل في الأقصى
السودان يكشف تطورات علاقاته مع إسرائيل
إسرائيل تخرق أجواء لبنان ومياهه الإقليمية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على غزة
القدوة: البرغوثي قد يواجه عقوبات إسرائيلية إذا صرح بترشحه للرئاسة
إسرائيل تعلن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة
باحث إسرائيلي: ضعف الولايات المتحدة في مواجهة إيران يضع إسرائيل أمام معضلة استراتيجيةو
الاستيطان الاحتلالي يسير بوتيرته العالية وتغيير الإدارة الأمريكية لم يكبح نشاطات
70 ألف مصل في الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان وجيش الاحتلال يحول…
عرب ويهود يتظاهرون في القدس ضد الاحتلال- (صور وفيديوهات)
لقاءات فلسطينية مع مسؤولين دوليين لبحث الانتخابات.. ووعود أوروبية بالضغط على إسرائيل لإجرائها…
الشرق الأوسط
أول جمعة في رمضان: 70 ألفاً في «الأقصى» و10 آلاف في «الإبراهيمي»
رئيس الموساد الأسبق يدعو لمفاوضات مباشرة مع «حماس»
1774 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة بين الفلسطينيين
الخليج الإماراتية
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى.. وغارات على غزة
الاهرام المصرية
إصابتان في تجدد للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة
الشروق المصرية
إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
الرئيس الفلسطيني يعزي في وفاة مكرم محمد أحمد
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة سلمية فلسطينية ضد الاستيطان في نابلس
الغد الأردنية
الأغلبية اليهودية هي الاعتبار الأساس في البناء بالقدس
الاحتلال يعتدي على غزة وإصابات خلال نشاطات مناهضة للاستيطان
الشرق القطرية
الأسير رشدي يروي قصة 35 عاماً وراء القضبان
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"حسنين" و"الهندي" يرويان حكايات "رمضان خلف القضبان"
أبو الخير.. عامل بناء يرحل تاركًا خمسة أطفال أصغرهم رضيع
رمضان ينبش ذاكرتها.. عندما وَلدت فاطمة في السجن
الاحتلال يعتقل محررًا من طوباس
مظاهرات في الشيخ جراح بالقدس رفضًا للتهجير
إصابات بالرصاص الإسفنجي والاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم
3 إصابات بالرصاص الحي بعد قمع مسيرة بيت دجن
حماس تعلق على انتهاكات الاحتلال لحرمة الأقصى في رمضان
القدس المحلية
أسرى مضى على اعتقالهم 20 عامًا وآخرون استشهدوا في السجن.. أرقام مثقلة في يوم الأسير
17 عامًا على استشهاد القيادي عبد العزيز الرنتيسي
وفاة سفير فلسطين في سوريا والرئيس عباس ينعيه
أسواق غزة تشهد انتعاشاً اقتصادياً محدوداً مع حلول شهر رمضان
تمديد اعتقال مقدسي التقط فيديو صفع مستوطن
الأب ماريو حدشيتي يوزع التمور والماء شخصيا على الشارع العام باريحا عند الافطار
أسيران يدخلان أعوماً جديدة داخل سجون الاحتلال
الصحة: 19 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا
مستوطنون يستولون على "كهف" ويتلفون محاصيل زراعية للمواطنين شرق يطا
الحياة الجديدة
في تجربة هي الأولى من نوعها: فلسطين تشارك في البرنامج التلفزيوني
ماكولوم تقدم قانونا في الكونغرس يربط مساعدات بلادها لإسرائيل
مستعربون" يختطفون شابا من الطور خلال مواجهات في باب العامود
إضاءة فانوس رمضان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك
الأيام الفلسطينية
إصابة أربعة مواطنين بجروح وعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرات...
غارات إسرائيلية وسط وجنوب القطاع استهدفت نقاط رصد وموقعاً للمقاومة
سبعون ألف مواطن يؤدون الصلاة في "الأقصى" في أول جمعة من رمضان
القدس: تظاهرة سلمية حاشدة في الشيخ جراح تنديداً بقرارات الإخلاء
كورونا": وفاة 19 مواطناً ورصد 1774 إصابة جديدة
وكالة صفا
تقديم قانون للكونغرس يربط المساعدات ل"إسرائيل" باحترام حقوق الفلسطينيين
تقرير أممي: الاحتلال هدم 20 منزلًا فلسطينيًا بأسبوعين
غزة: ارتفاع إصابات كورونا اليوم لـ 1381
14 عضو كونغرس و70 مؤسسة ومنظمة أميركية يؤيدون مشروع "ماكولوم"
الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من طوباس
حماس: سنفعل "كل شيء" لإنجاز الانتخابات بالقدس ونتنياهو يماطل بصفقة التبادل
وكالة الرأي الفلسطينية
حمدان: نتنياهو يماطل ولا يريد دفع ثمن صفقة التبادل
القسام تزف القائد "عثمان" أحد منفذي عملية التلة الفرنسية
تقرير: الاحتلال يستعد لمواجهة مع غزة وحماس تواصل التطوير
الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد
حماس تدعو للزحف وشد الرحال إلى المسجد الأقصى
فلسطين اليوم
"الجهاد الإسلامي": تحرير الأسرى واجب ديني ووطني
يوم الأسير ال"17" من نيسان ..أبطال أرضخوا الاحتلال وأرقام ثقيلة في زنازين تفتقد للأنسانية تُخجل العالم
مهجة القدس: المقاومة مطالبة في يوم الأسير ببذل كل جهودها لإنهاء معاناة الأسرى
غزة: حظر التجول الجزئي يدخل يومه الثاني من أسبوعه الثالث
الاسيرة أماني الحشيم ..أُبعدت عن زوجها وطفليها لـ10 سنوات واختارت الهدايا لتذكرهم بحبها
سما نيوز
مبادرة لاحتواء الأزمة بين البرغوثي وعباس:اجراء الانتخابات على الطريقة الأميركية
حماس: لدينا ما نحرر به كل الأسرى وتبييض كافة السجون
الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة...فيديو
وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
إدارة بايدن لا تمانع بتأجيل الانتخابات.. وفوز حماس يبدد بشكل كامل آفاق التوصل لحل الدولتين
يوم الأسير الفلسطيني..4500 أسير في سجون الاحتلال
حمـاس: قضية الأسـرى أولى أولوياتنا وسنبذل كل ما بوسعنا لحريتهم
أنقرة تعرب عن قلقها من زيادة اسرائيل العنف ضد الفلسطينيين في رمضان
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس
عرب 48
مبادرة لاحتواء أزمة "فتح": تأجيل التشريعية ورئاسية على الطريقة الأميركية
إصابات واعتقالات جراء مواجهات مع جيش الاحتلال في القدس
إصابة العشرات خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرات بالضفة
وكالة وفا
"التربية" في يوم الأسير: الأسرى الأطفال في ال ...
"الوطني" ينعى المناضل والقائد الوطني محمود ال ...
"مستعربون" يختطفون شابا من الطور خلال مواجهات ...
طوباس: إيقاد شعلة انطلاق فعاليات يوم الأسير ا ...
سلطات الاحتلال تبعد أسيرين محررين عن المسجد ا ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 17 نيسان (أبريل)
- 2004م اغتيال قائد حركة حماس خليفة الشيخ أحمد ياسين، الدكتور عبد العزيز الرنتيسي القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عندما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارته بغزة مما أدى إلى استشهاده ومرافقيه أكرم نصار وأحمد الغرة.
- 2002م منظّمة "الفاو" الدوليّة تعلن عن تخوّفها من انتشار المجاعة و الأوبئة في مخيّم جنين ، بسبب الدمار الهائل الذي ألحقته قوات الاحتلال به دافناً بين أنقاضه مئات الجثث، وحصارها المستمرّ لحدود المخيّم
- 1975م أصدر مجلس الأمن القرار (368)، الذي يطلب فيه تنفيذ القرار رقم (338) وأهم ما جاء في بنود:مناشدة الأطراف المعنية تنفيذ قرار مجلس الأمن 338 (1973) فوراً، تجديد ولاية القوة التابعة للأمم المتحدة لفترة ثلاثة أشهر، أي حتى 24/7/1975م، رجاء الأمين العام تقديم تقريراً في نهاية هذه الفترة عن تطورات الحالة والتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار مجلس الأمن (338) 1973م، تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم (1821) – (13) صوتاً مع القرار في مقابل لا أحد ضده
- 1948م وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار الهدنة بين الدول العربية والعصابات الصهيونية في أعقاب حرب العام 1948م
- 1948م قوات الانتداب البريطانية تخلي مدينة "صفد" في فلسطين، وتسلمها لجماعة "الهاغاناه" الإرهابية، ضمن خطة تسليم فلسطين للمستعمرين اليهود.
- 1922م تأسيس حركة "بوعال مزراحي" العمالية الصهيونية الدينية.