النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2806)  السبت    17/4/2021

2002م منظّمة "الفاو" الدوليّة تعلن عن تخوّفها من انتشار المجاعة و الأوبئة في مخيّم جنين ، بسبب الدمار الهائل الذي ألحقته قوات الاحتلال به دافناً بين أنقاضه مئات الجثث، وحصارها المستمرّ لحدود المخيّم

1975م أصدر مجلس الأمن القرار (368)، الذي يطلب فيه تنفيذ القرار رقم (338) وأهم ما جاء في بنود:مناشدة الأطراف المعنية تنفيذ قرار مجلس الأمن 338 (1973) فوراً، تجديد ولاية القوة التابعة للأمم المتحدة لفترة ثلاثة أشهر، أي حتى 24/7/1975م، رجاء الأمين العام تقديم تقريراً في نهاية هذه الفترة عن تطورات الحالة والتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار مجلس الأمن (338) 1973م، تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم (1821) – (13) صوتاً مع القرار في مقابل لا أحد ضده