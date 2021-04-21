النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2810)الاربعاء21/4/2021
أخبار فلسطينية
»وكالة الغوث تواجه عجزاً بقيمة 150 مليون دولار
· 21 وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
· عباس يجري اتصالات دولية لعقد الانتخابات بالقدس
· صحة غزة : 10 وفيات وتسجيل 1268 اصابة جديدة بفيروس كورونا
- الأوقاف تدعو لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالبيوت
- أربعة أسرى يواصلون «معركة الأمعاء الخاوية» طلبا للحرية
أخبار إسرائيلية
· العليا الإسرائيلية ترفض التماسًا لإنشاء مدرسة عربية بالجليل
· ريفلين يدرس نقل تكليف تشكيل الحكومة الإسرائيلية للكنيست
· الاحتلال يتوقع إلغاء الانتخابات الفلسطينية ويرفع جهوزية قواته في الضفة
· إسرائيل تطالب واشنطن بصلاحيات أكبر للمفتشين بالاتفاق مع إيران
· نتنياهو: انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة أو حكومة يسار
اخبار دولية
· الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه إجراء الانتخابات الفلسطينية
اخبار عربية
· الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في المجالات الصحية والاقتصادية والسياحية
· »"الخارجية" الأردنية تكشف وثائق ملكية الفلسطينيين لمنازلهم في حي الشيخ...
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الصحف العربية
القدس العربي
· أربعة أسرى يواصلون «معركة الأمعاء الخاوية» طلبا للحرية
· غزة تتجه لتشديد إجراءات الوقاية مع ارتفاع عداد الوفيات والإصابات بكورونا وتبدأ تطعيم…
· مؤسسة الدراسات الفلسطينية تستذكر: عبد العزيز الرنتيسي طبيب وشاعر المخيم وخليفة الشيخ ياسين…
· حركة “فتح”: “القدس خط أحمر” ونرفض أي فيتو احتلالي على الانتخابات
· قوات الاحتلال تقمع المقدسيين وتهدم منازل وتبني وحدات استيطانية جديدة
· الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: قرار السودان إلغاء قانون مقاطعة الاحتلال سقطة في وحل…
· إسرائيل تمنع خطيب المسجد الأقصى من السفر 4 أشهر
· الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه إجراء الانتخابات الفلسطينية
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الشرق الأوسط
· الرئيس الفلسطيني يؤكد الالتزام بالانتخابات على أن تشمل القدس الشرقية
· اقتحامات للأقصى ومنع خطيب المسجد من السفر
الأخبار اللبنانية
· ضمنه ثمن اللقاحات: الدين الإسرائيلي العام يبلغ ترليون شيكل!
· 20 مليون لقاح حتى 2022: إسرائيل توقّع صفقة جديدة مع «فايزر»
· عباس: دعمنا لخصوم نتنياهو لا يلغي إمكانية دعمنا له
· قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الأسرى في «عوفر»
الشروق المصرية
· الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في المجالات الصحية والاقتصادية والسياحية
الغد الأردنية
· نتنياهو يتلقى الضربات .. وشكوك بقدرته على تشكيل حكومة
· دراما في الكنيست: الليكود تكبد هزيمة
· الاحتلال يحرم زهاء 150 ألف مقدسي من حقهم بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية
· نتنياهو يتلقى الضربات .. وشكوك بقدرته على تشكيل حكومة
· 21 وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
· عباس يجري اتصالات دولية لعقد الانتخابات بالقدس
الشرق القطرية
· غزة.. فرحة برمضان وكورونا خارج الحسبان
· بعد تركيبه طرفًا صناعيًّا في مستشفى حمد في غزّة.. مسحَّراتي بساقٍ واحدة يجوب حواري رفح
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· تقرير المُرشَّحة "سمر حمد".. بدقيقةٍ واحدة عبَرت بـ"بصوتها الجبلي" قلوب الناس
· الأوقاف تصدر توضيحا حول أداء الصلوات خلال الإغلاق
· ممثل عباس: تأجيل الانتخابات "وارد جدا"
· غزة.. إغلاق ليلي شامل لمدة أسبوع
· "صحة غزة" تدعو من فوق الـ 40 عامًا إلى تلقي لقاح "كورونا"
· "القدس موعدنا": أي تأجيل بالانتخابات يصب في مصلحة الاحتلال
القدس
· العليا الإسرائيلية ترفض التماسًا لإنشاء مدرسة عربية بالجليل
· ريفلين يدرس نقل تكليف تشكيل الحكومة الإسرائيلية للكنيست
· مصرع طفل صدمته دراجة نارية بغزة
· قاعدة عسكرية إسرائيلية تتسبب بتلوث مياه المستوطنات وقرى فلسطينية
· اعتقالات تطال قياديًا من حماس وصحفيًا
· غزة: توغل إسرائيلي محدود واستهداف للصيادين والمزارعين
· شعث لـ "القدس": تأجيل الانتخابات أمر وارد في حال فشل إجرائها بالقدس
صحيفة الأيام
· مخطط احتلالي لمصادرة 1243 دونماً شرق طولكرم وتجريف في الولجة
· »أبو يوسف: اللجنة التنفيذية والأطر القيادية ستبحث التطورات في الفترة المقبلة
· »"الخارجية" الأردنية تكشف وثائق ملكية الفلسطينيين لمنازلهم في حي الشيخ...
· »"كورونا": 31 وفاة ورصد 2025 إصابة.. وعزوف عن تلقي اللقاحات في قطاع غزة
· »غزة: إغلاق ليلي شامل من أذان المغرب حتى الفجر لمدة أسبوع
· »وكالة الغوث تواجه عجزاً بقيمة 150 مليون دولار
· »"الإحصاء": ثلثا المنشآت أغلقت مؤقتاً بسبب الجائحة
· »الدوري السوبر: صراع بين المصلحة الاقتصادية والتاريخ
صحيفة الحياة الجديدة
· الأردن يسلم السلطة الوطنية وثائق تثبت حقوق أهالي الشيخ جراح
· الاحتلال يقمع عشرات الشبان في "باب العامود" بالقدس المحتلة
· وزير شؤون القدس يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي إلزام اسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات
· للمرة الثانية.. الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في جبل المكبر
وكالة صفا
· توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي رفح
· الذكرى الثالثة لاغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش
· مرشحون لصفا: اختيار معلمين مراقبين من لون سياسي واحد يهدد نزاهة الانتخابات
· بحث يستعرض تطور ديون السلطة ويوصي بضرورة ضبط النفقات الجارية
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وكالة الرأي
· 10 وفيات و1268 إصابة بفيروس كورونا في غزة
· توغل لجرافات الاحتلال شرق رفح
· الأوقاف تشرع بتوزيع 700 طردًا غذائيًا على الأسر الفقيرة
· محدث الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة بينهم صحفيًا
· مصرع طفل صدمته دراجة نارية غرب غزة
· كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
· الأوقاف تدعو لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالبيوت
· الداخلية: إغلاق ليلي شامل اعتباراً من الخميس ولمدة أسبوع
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وكالة سما
· الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
· لهذا السبب .. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقوم اليوم بزيارة مفاجئة إلى رام الله
· مصادر تكشف موعد تأجيل الرئيس عباس الإنتخابات الفلسطينية
· أبو مازن الخاسر الرئيسي.. هل يقود إلغاء انتخابات المجلس التشريعي لـ"ربيع فلسطيني"؟
· هآرتس: الغاء الإنتخابات يصب في مصلحة الرئيس عباس
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وكالة فلسطين اليوم
· صحة غزة : 10 وفيات وتسجيل 1268 اصابة جديدة بفيروس كورونا
· اجتماع خلية الأزمة في غزة اليوم والصحة ترفع توصيات بتشديد الإجراءات.. فهل هناك قرارات جديدة؟
· توغل "إسرائيلي" قرب السياج الفاصل شرق حي النهضة شرق رفح
· محكمة الإحتلال ترفض إقامة مدرسة عربية في الجليل لتدريس اللغة العربية
· وفيات كورونا عالمياً تُسجل أكثر من 3 ملايين –الولايات المتحدة تعود للصدارة ويليها البرازيل
عرب 48
· أسير من جنين يواصل إضرابه عن الطعام منذ 17 يوما
· غزة: فرض إغلاق ليليّ شامل لمواجهة كورونا
· ممثل الرئيس الفلسطيني: تأجيل الانتخابات "وارد جدا"
· الاحتلال يتوقع إلغاء الانتخابات الفلسطينية ويرفع جهوزية قواته في الضفة
· إسرائيل تطالب واشنطن بصلاحيات أكبر للمفتشين بالاتفاق مع إيران
· نتنياهو: انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة أو حكومة يسار
· تقرير: عبّاس أطلع مقربين من سموتريتش على خطابه في الناصرة
· الخميس: استئناف عمل محطة قطار مطار اللد
وكالة وفا