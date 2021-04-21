النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2810)الاربعاء21/4/2021

10:03العيادات الخارجية بمستشفى العيون تقدم خدماتها لنحو (5) آلاف مريض

10:1610 وفيات و1268 إصابة بفيروس كورونا في غزة

10:45النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2810)الاربعاء21/4/2021

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟