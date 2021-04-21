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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2810)الاربعاء21/4/2021

21 نيسان / أبريل 2021 10:45

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2810)الاربعاء21/4/2021

أخبار فلسطينية

         »وكالة الغوث تواجه عجزاً بقيمة 150 مليون دولار

·         21 وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

·         عباس يجري اتصالات دولية لعقد الانتخابات بالقدس

·         صحة غزة : 10 وفيات وتسجيل 1268 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار إسرائيلية  

·         العليا الإسرائيلية ترفض التماسًا لإنشاء مدرسة عربية بالجليل

·         ريفلين يدرس نقل تكليف تشكيل الحكومة الإسرائيلية للكنيست

·         الاحتلال يتوقع إلغاء الانتخابات الفلسطينية ويرفع جهوزية قواته في الضفة

·         إسرائيل تطالب واشنطن بصلاحيات أكبر للمفتشين بالاتفاق مع إيران

·         نتنياهو: انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة أو حكومة يسار

 
اخبار دولية

·         الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه إجراء الانتخابات الفلسطينية

اخبار عربية

·         الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في المجالات الصحية والاقتصادية والسياحية

·         »"الخارجية" الأردنية تكشف وثائق ملكية الفلسطينيين لمنازلهم في حي الشيخ...

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

·         أربعة أسرى يواصلون «معركة الأمعاء الخاوية» طلبا للحرية

·         غزة تتجه لتشديد إجراءات الوقاية مع ارتفاع عداد الوفيات والإصابات بكورونا وتبدأ تطعيم…

·         مؤسسة الدراسات الفلسطينية تستذكر: عبد العزيز الرنتيسي طبيب وشاعر المخيم وخليفة الشيخ ياسين…

·         حركة “فتح”: “القدس خط أحمر” ونرفض أي فيتو احتلالي على الانتخابات

·         قوات الاحتلال تقمع المقدسيين وتهدم منازل وتبني وحدات استيطانية جديدة

·         الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: قرار السودان إلغاء قانون مقاطعة الاحتلال سقطة في وحل…

·         إسرائيل تمنع خطيب المسجد الأقصى من السفر 4 أشهر

·         الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه إجراء الانتخابات الفلسطينية

·          

 الشرق الأوسط

·         الرئيس الفلسطيني يؤكد الالتزام بالانتخابات على أن تشمل القدس الشرقية

·         اقتحامات للأقصى ومنع خطيب المسجد من السفر

 الأخبار اللبنانية

·         ضمنه ثمن اللقاحات: الدين الإسرائيلي العام يبلغ ترليون شيكل!

·         20 مليون لقاح حتى 2022: إسرائيل توقّع صفقة جديدة مع «فايزر»

·         عباس: دعمنا لخصوم نتنياهو لا يلغي إمكانية دعمنا له

·         قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الأسرى في «عوفر»

 الشروق المصرية

·         الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في المجالات الصحية والاقتصادية والسياحية

 الغد الأردنية

·         نتنياهو يتلقى الضربات .. وشكوك بقدرته على تشكيل حكومة

·          دراما في الكنيست: الليكود تكبد هزيمة

·         الاحتلال يحرم زهاء 150 ألف مقدسي من حقهم بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية

·         نتنياهو يتلقى الضربات .. وشكوك بقدرته على تشكيل حكومة

·         21 وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

·         عباس يجري اتصالات دولية لعقد الانتخابات بالقدس

الشرق القطرية

·         غزة.. فرحة برمضان وكورونا خارج الحسبان

·         بعد تركيبه طرفًا صناعيًّا في مستشفى حمد في غزّة.. مسحَّراتي بساقٍ واحدة يجوب حواري رفح

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         تقرير المُرشَّحة "سمر حمد".. بدقيقةٍ واحدة عبَرت بـ"بصوتها الجبلي" قلوب الناس

·        الأوقاف تصدر توضيحا حول أداء الصلوات خلال الإغلاق

·         ممثل عباس: تأجيل الانتخابات "وارد جدا"

·         غزة.. إغلاق ليلي شامل لمدة أسبوع

·         "صحة غزة" تدعو من فوق الـ 40 عامًا إلى تلقي لقاح "كورونا"

·         "القدس موعدنا": أي تأجيل بالانتخابات يصب في مصلحة الاحتلال

القدس

·         العليا الإسرائيلية ترفض التماسًا لإنشاء مدرسة عربية بالجليل

·         ريفلين يدرس نقل تكليف تشكيل الحكومة الإسرائيلية للكنيست

·         مصرع طفل صدمته دراجة نارية بغزة

·         قاعدة عسكرية إسرائيلية تتسبب بتلوث مياه المستوطنات وقرى فلسطينية

·         اعتقالات تطال قياديًا من حماس وصحفيًا

·         غزة: توغل إسرائيلي محدود واستهداف للصيادين والمزارعين

·         شعث لـ "القدس": تأجيل الانتخابات أمر وارد في حال فشل إجرائها بالقدس

صحيفة الأيام

·         مخطط احتلالي لمصادرة 1243 دونماً شرق طولكرم وتجريف في الولجة

·         »أبو يوسف: اللجنة التنفيذية والأطر القيادية ستبحث التطورات في الفترة المقبلة

·         »"الخارجية" الأردنية تكشف وثائق ملكية الفلسطينيين لمنازلهم في حي الشيخ...

·         »"كورونا": 31 وفاة ورصد 2025 إصابة.. وعزوف عن تلقي اللقاحات في قطاع غزة

·         »غزة: إغلاق ليلي شامل من أذان المغرب حتى الفجر لمدة أسبوع

·         »وكالة الغوث تواجه عجزاً بقيمة 150 مليون دولار

·         »"الإحصاء": ثلثا المنشآت أغلقت مؤقتاً بسبب الجائحة

·         »الدوري السوبر: صراع بين المصلحة الاقتصادية والتاريخ

 صحيفة الحياة الجديدة

·         الأردن يسلم السلطة الوطنية وثائق تثبت حقوق أهالي الشيخ جراح

·         الاحتلال يقمع عشرات الشبان في "باب العامود" بالقدس المحتلة

·         وزير شؤون القدس يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي إلزام اسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات

·         للمرة الثانية.. الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في جبل المكبر

وكالة صفا

·         توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي رفح

·         الذكرى الثالثة لاغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش

·         مرشحون لصفا: اختيار معلمين مراقبين من لون سياسي واحد يهدد نزاهة الانتخابات

·         بحث يستعرض تطور ديون السلطة ويوصي بضرورة ضبط النفقات الجارية

·          

وكالة الرأي

·         10 وفيات و1268 إصابة بفيروس كورونا في غزة

·         توغل لجرافات الاحتلال شرق رفح

·         الأوقاف تشرع بتوزيع 700 طردًا غذائيًا على الأسر الفقيرة

·         محدث الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة بينهم صحفيًا

·         مصرع طفل صدمته دراجة نارية غرب غزة

·         كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

·         الأوقاف تدعو لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالبيوت

·         الداخلية: إغلاق ليلي شامل اعتباراً من الخميس ولمدة أسبوع

·        
 

وكالة سما

·         الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

·         لهذا السبب .. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقوم اليوم بزيارة مفاجئة إلى رام الله

·         مصادر تكشف موعد تأجيل الرئيس عباس الإنتخابات الفلسطينية

·         أبو مازن الخاسر الرئيسي.. هل يقود إلغاء انتخابات المجلس التشريعي لـ"ربيع فلسطيني"؟

·         هآرتس: الغاء الإنتخابات يصب في مصلحة الرئيس عباس

·          

وكالة فلسطين اليوم

·         صحة غزة : 10 وفيات وتسجيل 1268 اصابة جديدة بفيروس كورونا

·         اجتماع خلية الأزمة في غزة اليوم والصحة ترفع توصيات بتشديد الإجراءات.. فهل هناك قرارات جديدة؟

·         توغل "إسرائيلي" قرب السياج الفاصل شرق حي النهضة شرق رفح

·         محكمة الإحتلال ترفض إقامة مدرسة عربية في الجليل لتدريس اللغة العربية

·         وفيات كورونا عالمياً تُسجل أكثر من 3 ملايين –الولايات المتحدة تعود للصدارة ويليها البرازيل


عرب  48

·         أسير من جنين يواصل إضرابه عن الطعام منذ 17 يوما

·         غزة: فرض إغلاق ليليّ شامل لمواجهة كورونا

·         ممثل الرئيس الفلسطيني: تأجيل الانتخابات "وارد جدا"

·         الاحتلال يتوقع إلغاء الانتخابات الفلسطينية ويرفع جهوزية قواته في الضفة

·         إسرائيل تطالب واشنطن بصلاحيات أكبر للمفتشين بالاتفاق مع إيران

·         نتنياهو: انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة أو حكومة يسار

·         تقرير: عبّاس أطلع مقربين من سموتريتش على خطابه في الناصرة

·        الخميس: استئناف عمل محطة قطار مطار اللد

  •  

وكالة وفا

·         توغل وأعمال تجريف لآليات الاحتلال شرق رفح

·         مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

·         الاحتلال يغلق مدخلي قرية أم صفا شمال غرب رام الله

·         التعليم الإلكتروني الجامعي ... المعيقات والحلول

 

حدث في مثل هذا اليوم

21 نيسان (أبريل)

·         1997م عملية فدائية في مقهى في تل أبيب تؤدي إلى مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.

·         1961م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (1604) في الدورة الخامسة عشر، الذي يدعو إلى الإيعاز إلى لجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة اللاجئين إلى ديارهم.

 

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نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

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