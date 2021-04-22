وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تستقبل الأوراق الثبوتية لمرشحي مقابلات الوظائف التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة: مقتل مواطن شرق مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تشدد على ضرورة التزام المواطنين بالإغلاق الليلي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية قلم ياباني بداخله دودة طفيلية حية وكالة الرأي الفلسطينية نفوق دب أبيض في حديقة حيوان روسية جراء ابتلاعه دمية أطفال وكالة الرأي الفلسطينية 10 أشياء لا تبحث عنها مطلقًا في محرك البحث جوجل! وكالة الرأي الفلسطينية جبل جليدي هائل كان ذات يوم الأكبر في العالم ذاب واختفى فعلًا!
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2811)الخميس 22/4/2021

22 نيسان / أبريل 2021 10:25

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2811)الخميس 22/4/2021

 

أخبار فلسطينية

 

 

أخبار إسرائيلية  

 

 

 

 
اخبار دولية

 

 

 

اخبار عربية

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي  

 الشرق الأوسط

 

 الأخبار اللبنانية

الاهرام المصرية

 

 الشروق المصرية

 

 الغد الأردنية

 

الشرق القطرية

 

 

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

 

 

القدس

  •  
  • صاروخ سوري يسقط بمحيط "ديمونا" وإصابة 4 جنود بقصف إسرائيلي على دمشق
  • مسؤول مغربي يلتقي وزيرًا إسرائيليًا لبحث استئناف العلاقات
  • المتحف الفلسطيني يبدأ المرحلة الثانية من مشروع الأرشيف الرَّقمي
  • الاحتلال يستولي على 147 دونمًا غرب بيت لحم
  • 18 سنة اعتقال.. أسيران من نابلس وجنين على موعد مع الحرية
  • "فيسبوك" يغلق حسابات مرتبطة بجهات فلسطينية تستخدم "للتجسس" على مواطنين
  • بعد تقرير "فيسبوك".. الهيئة المستقلة تطالب الحكومة والنائب العام بتحقيق شفاف

 

صحيفة الأيام

 

 

 صحيفة الحياة الجديدة

 

 

وكالة صفا

 

 

وكالة الرأي

 

وكالة سما

 

وكالة فلسطين اليوم


عرب  48

 

وكالة وفا

 

 

حدث في مثل هذا اليوم

 

22 نيسان (أبريل)

  • 2004م الوحدات الخاصة الإسرائيلية تغتال بلال أبو عمشة وغانم غانم من قادة شهداء الأقصى وأيمن براهمة من قادة القسام في طولكرم.
  • 2002م قوات الاحتلال تغتال قائد شهداء الأقصى في الضفة الشهيد القائد مروان كايد زلوم وتتهمه بالمسئولية عن عدة عمليات استشهادية.
  • 2001م عملية استشهادية في مدينة كفار سابا بالقرب من محطة حافلات مما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 50 آخرين بجروح مختلفة وقد تبنت حماس العملية والاستشهادي الذي نفذ العملية من مدينة نابلس ويدعى عماد كامل الزبيدي.
  • 1996م انعقاد الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني دورة "إعمار الوطن والاستقلال" في غزة وقد عقدت في الفترة ما بين 22مإلى 25/4/1996م في مدينة غزة شعلة الثورة ورحم الانتفاضة وقد دعت هذه الثورة إلى إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية وتبني شعار إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على أي شبر يتم تحريره وقبول مشروع فهد وإعلان الاستقلال والمبادرة الفلسطينية واتفاق أوسلو الأول والثاني والاعتراف المتبادل.
  • 1994م القوى السياسية الفلسطينية في قطاع غزة تتوصل إلى تفاهم بينها لاعتماد الحوار وسيلة لإنهاء المشكلات البينية، وتفادي العنف، وذلك بعد قيام السلطة الفلسطينية.
  • 1979م هجوم مسلح استهدف المعبد اليهودي في فيينا (النمسا) ونسب إلى منظمة "الصاعقة" الفلسطينية، المقربة حزب البعث الحاكم في سوريا أوقع قتلى وجرحى.
  • 1948م سقوط مدينة حيفا على أيدي العصابات الصهيونية بزعامة الهاجاناة حيث هاجم الصهاينة بعد منتصف الليل مدينة حيفا في منطقة الكرمل فاحتلوا البيوت والشوارع والمباني العامة وقتلوا 50 عربياً وجرحوا 200 آخرين. وقد فوجئ العرب فآخرجوا نساءهم وأطفالهم إلى منطقة الميناء لنقلهم إلى عكا وفي أثناء خروجهم هاجمتهم المواقع الصهيونية الأمامية فاستشهد 100 مواطن من المدنيين وجرح 250 آخرين.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟