النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2811)الخميس 22/4/2021
أخبار فلسطينية
- القيادة الفلسطينية تجتمع خلال أيام لتحديد الموقف النهائي بشأن الانتخابات… وإمكانية التأجيل واردة…
- غزة تضاعف الإجراءات ضد كورونا للحد من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات وتقليل الحالات…
- استطلاع: فتح تحتل الصدارة قبل شهر من إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية
- مساران أمام رئيس السلطة..عن تأجيل الانتخابات: عباس يبحث عن مخرج آمن.. وقادة بفتح يخشون سيناريو أسوأ
- 8 وفيات و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة
- "ضهير " يصف الحالة الوبائية في قطاع غزة بالحرجة
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة ومناهضوه غارقون في الخلافات
- نتنياهو يحشد الدعم لمشروع قانون "الانتخابات المباشرة"
- بينيت ونتنياهو يتبادلان التهم.. لا حكومة إسرائيلية في الأفق
- سنحطم رؤوسهم وندفنهم أحياءً": الإرهاب اليهودي يستهدف المقدسيين
- الجيش الاسرائيلي يوضح تفاصيل ما حدث قرب ديمونا
اخبار دولية
- تركيا «توطّد» علاقاتها مع مصر: «الظروف مواتية»!
- تركيا توجه دعوة رسمية لوزير الطاقة الإسرائيلي
- الخارجية الأميركية : موقف الولايات المتحدة من حركة حماس لم يتغير
اخبار عربية
- إصابة 4 جنود سوريين جراء غارات إسرائيلية على محيط دمشق
- الإمارات تشارك إسرائيل في مناورات جوية في اليونان وإيران محرجة جراء العمليات فوق…
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الصحف العربية
القدس العربي
- “باب العامود”.. مواجهات جديدة والاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين
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- الإمارات تشارك إسرائيل في مناورات جوية في اليونان وإيران محرجة جراء العمليات فوق…
- القيادة الفلسطينية تجتمع خلال أيام لتحديد الموقف النهائي بشأن الانتخابات… وإمكانية التأجيل واردة…
- غزة تضاعف الإجراءات ضد كورونا للحد من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات وتقليل الحالات…
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال صحافيا وقياديا من حماس… والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على…
- توقعات بتأجيل الانتخابات الفلسطينية في ظل منع إسرائيل إجراءها في القدس
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الشرق الأوسط
- عباس لاجتماع موسع قريب يحسم الانتخابات
- «حالة تأهب» إسرائيلية لمواجهة إمكان إلغاء الانتخابات الفلسطينية
- نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة ومناهضوه غارقون في الخلافات
- استطلاع: «فتح» تتفوق على «حماس» والبرغوثي يفوز بالرئاسة
- الأردن يسلّم الفلسطينيين وثائق تأجير لأهالي «الشيخ جراح»
الأخبار اللبنانية
- مخاوف من تداعيات تأجيل الانتخابات: عباس يريد مخرجاً آمناً
- «حجّ» جماعي إسرائيلي إلى واشنطن: محاولة أخيرة لعرقلة إحياء «النووي»
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
- الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيق في مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سوريا
- الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على مواقع عسكرية في سوريا «ردا على إطلاق صاروخ» من أراضيها
- استطلاع: فتح تحتل الصدارة قبل شهر من إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية
الغد الأردنية
- فيسبوك تغلق حسابات للاستخبارات الفلسطينية تستخدم “للتجسس” على مواطنين
- الإعلام العبري: سقوط صاروخ قرب “ديمونا” أطلق من سورية
- الوضع في القدس متفجر
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تسريب العقارات في القدس… عمليات بيع تلتهم المدينة تحت أعين السلطة
- بعد ساعات من الاعتقال.. الأمن السعودي يطلق سراح زوجة القيادي في حماس الخضري
- تقرير "الريماوي" خلف قضبان السجون من جديد.. آلة إعلامية لا تغيب!
- وكيل وزارة الداخلية يعطي تعليماته بتشديد متابعة الإغلاق
- في ذكراه الـثالثة.. حماس تدعو لمعاقبة مرتكبي جريمة اغتيال "البطش"
- 4 نصائح لتقوية جهاز المناعة في رمضان
- وزير الخارجية الأردني يحمل رسالة لـ"عباس" من الملك
القدس
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- صاروخ سوري يسقط بمحيط "ديمونا" وإصابة 4 جنود بقصف إسرائيلي على دمشق
- مسؤول مغربي يلتقي وزيرًا إسرائيليًا لبحث استئناف العلاقات
- المتحف الفلسطيني يبدأ المرحلة الثانية من مشروع الأرشيف الرَّقمي
- الاحتلال يستولي على 147 دونمًا غرب بيت لحم
- 18 سنة اعتقال.. أسيران من نابلس وجنين على موعد مع الحرية
- "فيسبوك" يغلق حسابات مرتبطة بجهات فلسطينية تستخدم "للتجسس" على مواطنين
- بعد تقرير "فيسبوك".. الهيئة المستقلة تطالب الحكومة والنائب العام بتحقيق شفاف
صحيفة الأيام
- »الأردن: القضية الفلسطينية كانت وستبقى الأساس والقدس خط أحمر بالنسبة لنا...
- »واشنطن تؤكد: الانتخابات الفلسطينية هي شأن القيادة وشعبها
- »"كورونا": 18 وفاة و1748 إصابة رصدت غالبيتها في محافظات غزة
- »المستوطنون يواصلون العربدة في مناطق عدة وأهالي سلوان يتصدون لاقتحام...
- »"العليا" الإسرائيلية ترفض تجميد قرار بناء مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي
- »منظمات إرهابية يهودية تصعّد دعواتها التحريضية لشن اعتداءات عنصرية على...
- »قطاع غزة يواجه موجة قاسية من وفيات وإصابات كورونا
- »الدوري السوبر وُلِدَ ميتاً ودُفِنَ الأربعاء بانضمام الطليان إلى الانسحابات...
صحيفة الحياة الجديدة
- شرطة الاحتلال تعتقل طفلا وتعتدي على المارة قرب باب العامود
- منظمات ومجموعات استيطانية إرهابية تدعو للاعتداء على العرب أو قتلهم في القدس
- إقليم فتح يطلق حملة "صامدون متجذرون في القدس"
- 181 مستوطنا يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية
وكالة صفا
وكالة الرأي
- الداخلية تشدد على ضرورة التزام المواطنين بالإغلاق الليلي
- الشرطة: مقتل مواطن شرق مدينة غزة
- التعليم بغزة تؤكد تعاونها الكامل مع لجنة الانتخابات
- الإعلامي الحكومي بغزة يُدين اعتقال الصحفي علاء الريماوي
- الاحتلال يرفض طلب تجميد بناء مصعد بالمسجد الإبراهيمي
- أسيران يدخلان عامهما الـ 20 في سجون الاحتلال
- 8 وفيات و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة
- "ضهير " يصف الحالة الوبائية في قطاع غزة بالحرجة
-
وكالة سما
- صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن مخرج آمن لتأجيل الانتخابات وقادة بفتح يخشون سيناريو أسوأ
- الخارجية الأميركية : موقف الولايات المتحدة من حركة حماس لم يتغير
- الجيش الاسرائيلي يوضح تفاصيل ما حدث قرب ديمونا
- خوف حتى الموت..تفاصيل الانفجار قرب مفاعل ديمونا (فيديو)
- عدوان إسرائيلي على سوريا واصابة 4 جنود
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وكالة فلسطين اليوم
- مساران أمام رئيس السلطة..عن تأجيل الانتخابات: عباس يبحث عن مخرج آمن.. وقادة بفتح يخشون سيناريو أسوأ
- بالصور شُبان وفتيات صُمّْ يعلمون كخلية نحل في مبادرة "نخبز لأجل غزة"
- وكيل وزارة الداخلية بغزة يصدر تعليمات بتشديد إجراءات الاغلاق الليلي
- صاروخ أرض جو سوري يسقط قرب مفاعل ديمونا والاحتلال يرد
- "ملتقى دعاة فلسطين": قرارات الاونروا الاخيرة تهدف لتزييف وعي أبناء شعبنا
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عرب 48
- فيسبوك": الأمن الوقائي تجسس على صحافيين وحقوقيين فلسطينيين
- توغل محدود للاحتلال في غزة
- عباس يجتمع بالصّفدي لبحث ملفيّ القدس والانتخابات
- تركيا توجه دعوة رسمية لوزير الطاقة الإسرائيلي
- نتنياهو يحشد الدعم لمشروع قانون "الانتخابات المباشرة"
- بينيت ونتنياهو يتبادلان التهم.. لا حكومة إسرائيلية في الأفق
- سنحطم رؤوسهم وندفنهم أحياءً": الإرهاب اليهودي يستهدف المقدسيين
- تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول
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وكالة وفا
- الاحتلال يستولي على 147 دونما من أراضي بيت لحم
- اشتية يتسلم من أبو هولي التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين
- الرئيس يستقبل وزير الخارجية الأردني
حدث في مثل هذا اليوم
22 نيسان (أبريل)
- 2004م الوحدات الخاصة الإسرائيلية تغتال بلال أبو عمشة وغانم غانم من قادة شهداء الأقصى وأيمن براهمة من قادة القسام في طولكرم.
- 2002م قوات الاحتلال تغتال قائد شهداء الأقصى في الضفة الشهيد القائد مروان كايد زلوم وتتهمه بالمسئولية عن عدة عمليات استشهادية.
- 2001م عملية استشهادية في مدينة كفار سابا بالقرب من محطة حافلات مما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 50 آخرين بجروح مختلفة وقد تبنت حماس العملية والاستشهادي الذي نفذ العملية من مدينة نابلس ويدعى عماد كامل الزبيدي.
- 1996م انعقاد الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني دورة "إعمار الوطن والاستقلال" في غزة وقد عقدت في الفترة ما بين 22مإلى 25/4/1996م في مدينة غزة شعلة الثورة ورحم الانتفاضة وقد دعت هذه الثورة إلى إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية وتبني شعار إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على أي شبر يتم تحريره وقبول مشروع فهد وإعلان الاستقلال والمبادرة الفلسطينية واتفاق أوسلو الأول والثاني والاعتراف المتبادل.
- 1994م القوى السياسية الفلسطينية في قطاع غزة تتوصل إلى تفاهم بينها لاعتماد الحوار وسيلة لإنهاء المشكلات البينية، وتفادي العنف، وذلك بعد قيام السلطة الفلسطينية.
- 1979م هجوم مسلح استهدف المعبد اليهودي في فيينا (النمسا) ونسب إلى منظمة "الصاعقة" الفلسطينية، المقربة حزب البعث الحاكم في سوريا أوقع قتلى وجرحى.
- 1948م سقوط مدينة حيفا على أيدي العصابات الصهيونية بزعامة الهاجاناة حيث هاجم الصهاينة بعد منتصف الليل مدينة حيفا في منطقة الكرمل فاحتلوا البيوت والشوارع والمباني العامة وقتلوا 50 عربياً وجرحوا 200 آخرين. وقد فوجئ العرب فآخرجوا نساءهم وأطفالهم إلى منطقة الميناء لنقلهم إلى عكا وفي أثناء خروجهم هاجمتهم المواقع الصهيونية الأمامية فاستشهد 100 مواطن من المدنيين وجرح 250 آخرين.
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