النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2811)الخميس 22/4/2021

09:48تعليم شرق غزة تستقبل الأوراق الثبوتية لمرشحي مقابلات الوظائف التعليمية

10:17الاحتلال يستولي على 147 دونماً من أراضي بيت لحم

10:25النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2811)الخميس 22/4/2021

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