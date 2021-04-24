http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2813) السبت 24/4/2021
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية: صمود المقدسيين أسقط رواية الاحتلال بشأن القدس
برهوم: نحذر الاحتلال من ارتكاب أي حماقات تمس الأقصى
حماس: ملتحمون مع أهلنا بالقدس في معركتهم مع الاحتلال
"الجهاد": غزة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات الاحتلال في القدس
الصحة بغزة: تسجيل 872 إصابة بـ"كورونا" الجمعة
هنية يدعو إلى أوسع تفاعل مع أهلنا في القدس
الحية: القدس تبعث رسالة أنها قادرة أن تكون بوصلة الانتخابات الصحيحة
أخبار إسرائيلية
بينيت يعلن البدء باتصالاته لتشكيل حكومة وحدة دون نتنياهو
يوم دون وفيات بكورونا في "إسرائيل"
إجتماع لرئاسة أركان جيش الاحتلال لتقييم الأوضاع الأمنية بغزة
الاحتلال يتراجع عن قراره :ازالة كافة القيود المفروضة على البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع
اخبار دولية
تركيا: الأعمال الاستفزازية بالقدس خطيرة ومقلقة
واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس
أخبار عربية
إدانات واسعة للاعتداءات العنصرية الدامية في القدس والأقصى
البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس
الأردن يدين التضييق على الفلسطنيين في القدس الشرقية
الإمارات وإسرائيل توقعان إتفاقية تعاون لمكافحة الأوبئة والتدريب الطبي
مسيرة في مخيم نهر البارد بلبنان نصرة للقدس
النواب الأردني: الاعتداءات في القدس عمليات إرهابية منظمة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع في غزة
الضفة.. وقفات تضامنية مع أهل القدس المحتلة ورفضاً لتهويدها
القدس.. إصابة 6 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي
سهرات رمضان وزيارات الأقارب في غزة ممنوعة… والخيام الرمضانية في المنازل البديلة
القدس ومناطق التماس تنفجر غضبا في وجه الاحتلال والمستوطنين… وأكثر من 100إصابة والاعتقالات…
شركات وهمية إسرائيلية تنشط في عواصم غربية وعربية لتسريب عقارات القدس للمستوطنين
الشرق الأوسط
مواجهات ليلية في القدس الشرقية غداة أعنف اشتباكات منذ سنوات
قصف إسرائيلي على غزة رداً على هجوم صاروخي
الخليج الإماراتية
القدس ثكنة عسكرية.. و60 ألفاً يصلون في الأقصى
الاهرام المصرية
إصابة عشرات المصلين الفلسطينيين بالاختناق عند مدخل بيت لحم بسبب اعتداءات إسرائيلية
إصابة 6 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية واعتقال آخر في القدس
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرًا محررًا في جنين.. ومسيرة ضد الاستيطان بالقدس
الشروق المصرية
واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس
إسرائيل تقصف أهدافا في غزة في أعقاب هجوم صاروخي
أكثر من 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى
وقفات تضامنية في غزة تنديدا بممارسات إسرائيل في شرق القدس
اعتقال 50 مقدسيا خلال مواجهات مع الاحتلال في مختلف أحياء القدس
الغد الأردنية
باب العامود “وسط البلد” وقلب القدس العربية
الضفة وغزة تنتفضان.. مظاهرات ومواجهات مع الاحتلال نصرة للقدس
“نصرة القدس”: الاحتلال يقمع المسيرات المساندة والمستوطنون يقتلعون أشجار زيتون (محصلة)
تشويش إسرائيلي على “حماس”
الشرق القطرية
"القدس تنتفض" يتصدر تويتر.. دعوات بالنصر وتضامن كبير من الناشطين
الخارجية الفلسطينية: صمود المقدسيين كشف مجددا أزمة الأخلاق والقيم والمبادئ الدولية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مسيرات حاشدة بالضفة الغربية دعما لأهل القدس
75 ألف مصلِ يُؤدون صلاة العشاء والتراويح في "الأقصى"
القيادي الطويل: أهالي القدس أثبتوا أنهم قادرون على الانتخاب
الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين في قطاع غزة
القدس المحلية
مشاريع الاستيطان والضم تتواصل مستغلة انشغال العالم بملفات
إصابتان برصاص الاحتلال في أريحا
فيسبوك يغلق حساب منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس
اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب مدينة طولكرم
إصابة سيدة بطلق ناري طائش في بيت حنينا
القبض على 17 شخصًا شاركوا في شجار بجنين
الأسير عزات غوادرة يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال
الحياة الجديدة
الاحتلال يقصف غزة... وصافرات الإنذار تدوي مجددًا
مسيرة حاشدة في باحات الأقصى ومواجهات في سلوان
مسيرة ضد الاستيطان وطرد السكان في الشيخ جراح
المجلس الوطني": معركة القدس تستوجب توحيد الطاقات الفلسطينية لمواجهة آلة
الأيام الفلسطينية
الاحتلال يجدد قمعه للمقدسيين: إصابات واعتقالات وتوسّع رقعة المواجهات
عشرات الإصابات خلال قمع المسيرات ومستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات جديدة
كورونا": 23 وفاة و1440 إصابة جديدة رصدت غالبيتها في محافظات قطاع غزة
الاحتلال يقرر عدم استجواب جندي داس على عنق مسن فلسطيني
مصرع شقيقتين و4 إصابات خطيرة بحادث سير في دورا
»60ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالأقصى رغم قيود وحواجز...
وكالة صفا
"المجاهدين" تحذر الاحتلال من التمادي بعدوانه على القدس
إطلاق 36 صاروخًا صوب غلاف غزة وجلسة طارئة للجيش
تقرير: مشاريع الاستيطان والضم تواصل زحفها بالضفة
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بنابلس ويقتحمون أرضا زراعية بالخليل
"المقاومة الوطنية": لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بأبناء بالقدس
القيادي أبو الهيجاء: المقدسيون ضمير الشعب الذي لا ينكسر
مستوطنون يقتلعون 13 شجرة زيتون غرب سلفيت
لجنة: 28 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال
وكالة الرأي الفلسطينية
الصحة: 7 وفيات و872 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة
الاحتلال يعتقل مواطنين من طوباس
الغرفة المشتركة: الاحتلال سيدفع ثمن مساسه بالقدس غاليا
القسام: قدسنا دونها الدماء وفي سبيلها نقلب الطاولة
صور: حماس تنظم وقفات تضامنية مع أهل القدس
تعليم شرق غزة تختتم مبادرة "أسرانا قضية وطن وحكاية شعب"
فلسطين اليوم
القيادي المدلل : الرسالة وصلت للاحتلال بأن غزة لن تقف مكتوفة الأيدي
تصعيد خطير في غزة ..الاحتلال يقصف القطاع جواً وبراً والمقاومة تدك المستوطنات بالصواريخ
هذا ما قرره الاحتلال بشأن المستوطنات المحاذية للقطاع بعد صواريخ الأمس!
اعلام الاحتلال: وساطة دولية لمنع التصعيد وخفض التوتر مع غزة
تعليق الولايات المتحدة بشأن أحداث القدس
حظر التجول الجزئي في غزة يدخل يومه الثاني من الأسبوع الرابع
3 اصابات برصاص الاحتلال شرق غزة خلال مسيرة عفوية دعمًا للقدس
سما نيوز
العالول: الاحتلال يحاول اثبات أن فتح والسلطة خلف ما يجري في القدس وذلك شرف لنا
بينيت يشرع في اتصالات لتشكيل حكومة إسرائيلية
إصابة مسعف بالرصاص المطاطي في قلنديا والعشرات بالاختناق على مدخل البيرة الشمالي
الصحة الفلسطينية: 3406 وفاة منذ بدء الجائحة
عرب 48
الجائحة زادت فقراء غزة فقرًا.. المهن الرمضانيّة مثلًا
الخليل: مصرع شقيقتين و4 إصابات خطيرة في حادث طرق
القدس: السفارة الأميركية تدعو لوقف التحريض بعد اعتداءات اليمين
وكالة وفا
وزارة الثقافة تنعى الروائي والناقد علي عودة
الاحتلال يعتقل مواطنين من طوباس
جنين: الاحتلال يعتقل مواطنين من برقين وفقوعة
أبو هولي يبحث مع مديرة عمليات الأونروا في الض ...
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- 24 نيسان (أبريل)
- 2003م عملية استشهادية في مدينة كفار سابا في محطة القطارات قام بها الاستشهادي احمد خالد الخطيب من مخيم بلاطة وهو تابع لشهداء الاقصى، اسفرت العملية عن مقتل اثنين واصابة 16.
- 1996م بدأ المجلس الوطني الفلسطيني جلسته الخاصة بالاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية المكلفة بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتناسب مع المرحلة والظروف السياسية وقد وافق المجلس على تعديل الميثاق والذي حاز على موافقة 504 اعضاء ومعارضة 54 وامتناع 14 عن التصويت.
- 1994م إسرائيل تسمح لثمانية مبعدين فلسطينيين من حركة "فتح" بالعودة إلى الأراضي المحتلة.
- 1993م المظاهرات تعم قطاع غزة احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
- 1981م مجموعة يهودية تقتحم المسجد الأقصى المبارك في استعراض استفزازي لإقامة طقوس يهودية داخله.
- 1956م انعقد المؤتمر في الفترة من 24/4- 7/5/1956 في ظروف امنية مضطربة بسبب كسر مصر لاحتكار السلاح، وعقد صفقة الاسلحة التشيكية مع الكتلة الشرقية ومؤتمر باندونغ والاعمال الفدائية التي كانت تنطلق من قطاع غزة.
- 1935م تأسيس الحزب العربي الفلسطيني برئاسة جمال الحسيني وعضوية الفرد روك ومزيد عنبتاوي وابراهيم دوريش ويوسف الدجاني.
- 1920م حكومة الانتداب البريطانية في فلسطين تحكم بالسجن 15 عاماً على الناشط اليهودي الروسي زئيف "فلاديمير" جابوتنسكي (1880 - 1940) لانخراطه في القتال ضدها.