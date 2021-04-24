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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2813) السبت 24/4/2021

أخبار فلسطينية﻿

الصحة بغزة: تسجيل 872 إصابة بـ"كورونا" الجمعة

هنية يدعو إلى أوسع تفاعل مع أهلنا في القدس

الحية: القدس تبعث رسالة أنها قادرة أن تكون بوصلة الانتخابات الصحيحة

أخبار إسرائيلية

بينيت يعلن البدء باتصالاته لتشكيل حكومة وحدة دون نتنياهو

اخبار دولية

تركيا: الأعمال الاستفزازية بالقدس خطيرة ومقلقة

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس

أخبار عربية

إدانات واسعة للاعتداءات العنصرية الدامية في القدس والأقصى

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس

الأردن يدين التضييق على الفلسطنيين في القدس الشرقية

الإمارات وإسرائيل توقعان إتفاقية تعاون لمكافحة الأوبئة والتدريب الطبي

مسيرة في مخيم نهر البارد بلبنان نصرة للقدس

النواب الأردني: الاعتداءات في القدس عمليات إرهابية منظمة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع في غزة

الضفة.. وقفات تضامنية مع أهل القدس المحتلة ورفضاً لتهويدها

القدس.. إصابة 6 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

سهرات رمضان وزيارات الأقارب في غزة ممنوعة… والخيام الرمضانية في المنازل البديلة

القدس ومناطق التماس تنفجر غضبا في وجه الاحتلال والمستوطنين… وأكثر من 100إصابة والاعتقالات…

شركات وهمية إسرائيلية تنشط في عواصم غربية وعربية لتسريب عقارات القدس للمستوطنين

الشرق الأوسط

مواجهات ليلية في القدس الشرقية غداة أعنف اشتباكات منذ سنوات

الخليج الإماراتية

القدس ثكنة عسكرية.. و60 ألفاً يصلون في الأقصى

الاهرام المصرية

إصابة عشرات المصلين الفلسطينيين بالاختناق عند مدخل بيت لحم بسبب اعتداءات إسرائيلية

إصابة 6 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية واعتقال آخر في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرًا محررًا في جنين.. ومسيرة ضد الاستيطان بالقدس

الشروق المصرية

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس

إسرائيل تقصف أهدافا في غزة في أعقاب هجوم صاروخي

أكثر من 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى

وقفات تضامنية في غزة تنديدا بممارسات إسرائيل في شرق القدس

اعتقال 50 مقدسيا خلال مواجهات مع الاحتلال في مختلف أحياء القدس

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

75 ألف مصلِ يُؤدون صلاة العشاء والتراويح في "الأقصى"

القدس المحلية

مشاريع الاستيطان والضم تتواصل مستغلة انشغال العالم بملفات

إصابتان برصاص الاحتلال في أريحا

فيسبوك يغلق حساب منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب مدينة طولكرم

إصابة سيدة بطلق ناري طائش في بيت حنينا

القبض على 17 شخصًا شاركوا في شجار بجنين

الأسير عزات غوادرة يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

الحياة الجديدة

الاحتلال يقصف غزة... وصافرات الإنذار تدوي مجددًا

مسيرة حاشدة في باحات الأقصى ومواجهات في سلوان

مسيرة ضد الاستيطان وطرد السكان في الشيخ جراح

المجلس الوطني": معركة القدس تستوجب توحيد الطاقات الفلسطينية لمواجهة آلة

الأيام الفلسطينية

الاحتلال يجدد قمعه للمقدسيين: إصابات واعتقالات وتوسّع رقعة المواجهات

القدس كانت أشبه بساحة حرب"

عشرات الإصابات خلال قمع المسيرات ومستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات جديدة

كورونا": 23 وفاة و1440 إصابة جديدة رصدت غالبيتها في محافظات قطاع غزة

الاحتلال يقرر عدم استجواب جندي داس على عنق مسن فلسطيني

مصرع شقيقتين و4 إصابات خطيرة بحادث سير في دورا

»60ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالأقصى رغم قيود وحواجز...

وكالة صفا

"المجاهدين" تحذر الاحتلال من التمادي بعدوانه على القدس

إطلاق 36 صاروخًا صوب غلاف غزة وجلسة طارئة للجيش

تقرير: مشاريع الاستيطان والضم تواصل زحفها بالضفة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بنابلس ويقتحمون أرضا زراعية بالخليل

"المقاومة الوطنية": لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بأبناء بالقدس

القيادي أبو الهيجاء: المقدسيون ضمير الشعب الذي لا ينكسر

مستوطنون يقتلعون 13 شجرة زيتون غرب سلفيت

لجنة: 28 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال

وكالة الرأي الفلسطينية

الصحة: 7 وفيات و872 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

القسام: قدسنا دونها الدماء وفي سبيلها نقلب الطاولة

صور: حماس تنظم وقفات تضامنية مع أهل القدس

فلسطين اليوم

سما نيوز

العالول: الاحتلال يحاول اثبات أن فتح والسلطة خلف ما يجري في القدس وذلك شرف لنا

عرب 48

الجائحة زادت فقراء غزة فقرًا.. المهن الرمضانيّة مثلًا

الخليل: مصرع شقيقتين و4 إصابات خطيرة في حادث طرق

القدس: السفارة الأميركية تدعو لوقف التحريض بعد اعتداءات اليمين

وكالة وفا

وزارة الثقافة تنعى الروائي والناقد علي عودة

حدث في مثل هذا اليوم

24 نيسان (أبريل)

2003م عملية استشهادية في مدينة كفار سابا في محطة القطارات قام بها الاستشهادي احمد خالد الخطيب من مخيم بلاطة وهو تابع لشهداء الاقصى، اسفرت العملية عن مقتل اثنين واصابة 16.

1996م بدأ المجلس الوطني الفلسطيني جلسته الخاصة بالاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية المكلفة بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتناسب مع المرحلة والظروف السياسية وقد وافق المجلس على تعديل الميثاق والذي حاز على موافقة 504 اعضاء ومعارضة 54 وامتناع 14 عن التصويت.

1994م إسرائيل تسمح لثمانية مبعدين فلسطينيين من حركة "فتح" بالعودة إلى الأراضي المحتلة.

1993م المظاهرات تعم قطاع غزة احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي في ظل الاحتلال الإسرائيلي

1981م مجموعة يهودية تقتحم المسجد الأقصى المبارك في استعراض استفزازي لإقامة طقوس يهودية داخله.

1956م انعقد المؤتمر في الفترة من 24/4- 7/5/1956 في ظروف امنية مضطربة بسبب كسر مصر لاحتكار السلاح، وعقد صفقة الاسلحة التشيكية مع الكتلة الشرقية ومؤتمر باندونغ والاعمال الفدائية التي كانت تنطلق من قطاع غزة

1935م تأسيس الحزب العربي الفلسطيني برئاسة جمال الحسيني وعضوية الفرد روك ومزيد عنبتاوي وابراهيم دوريش ويوسف الدجاني.