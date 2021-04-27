النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2816)الثلاثاء 274/2021
أخبار فلسطينية
- "الخارجية الفلسطينية": الحراك الشعبي السلمي في القدس انسجم مع موقف القيادة
- 15 قائمة فلسطينية ترفض تأجيل الانتخابات
- 7 وفاة و1080 إصابة جديدة بكورونا… وأسرّة العلاج في غزة تشارف على الامتلاء
- أرمن الأراضي المقدسة يطالبون إسرائيل بالاعتراف بمأساتهم
- أبو مرزوق: تأجيل الانتخابات سيكون له انعكاسات على مستقبل المصالحة
- الرئيس عباس اتخذ قرارا بإلغاء الانتخابات..الأوروبيون: تمهل حتى الخميس
- اسرائيل تبلغ حماس عدم نيتها التصعيد في القدس..المقاومة: ذلك غير كافٍ
- المنسق يبلغ السلطة الفلسطينية شفوياً برفض إجراء الانتخابات في القدس
أخبار إسرائيلية
- اليمين الإسرائيلي مقتنع بأن نتنياهو لا يمكنه تشكيل حكومة
- إسرائيل تهدد «حماس» برد واسع إذا استمر إطلاق الصواريخ
- سموتريتش: "العرب هم مواطنون إسرائيليون.. حاليا على الأقل"
- نتنياهو بدأ يستوعب أن عليه التنازل عن رئاسة الحكومة"
- لجنة لشؤون العرب برئاسة عبّاس مقابل دعم مقترح الليكود
- نتنياهو يدعو لاجتماع طارئ للكابينت لتدارس التصعيد الأخير
اخبار دولية
- هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بجرائم “تمييز عنصري” بحق الفلسطينيين
- اليونان في قلب التحالف الخليجي - الإسرائيلي: الغاز... ولا شيء آخر
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بجرائم “تمييز عنصري” بحق الفلسطينيين
- 15 قائمة فلسطينية ترفض تأجيل الانتخابات
- القدس العربية المحتلة.. اعتقال 6 فلسطينيين وإصابة شرطيتين إسرائيليتين
- ثلاثة أسرى فلسطينيون يواصلون «معركة الأمعاء الخاوية» والاحتلال يحول الصحافي الريماوي للإداري
- 17 وفاة و1080 إصابة جديدة بكورونا… وأسرّة العلاج في غزة تشارف على الامتلاء
- هيئة فلسطينية: الجيش الإسرائيلي عذّب 3 قاصرين
- اشتية يحمل إسرائيل مسؤولية ما يجري في القدس
- فلسطين.. المقدسيون انتصروا في “هبة باب العامود” وأزالوا الحواجز العسكرية والاحتلال يستهدف المتظاهرين…
الشرق الأوسط
- امتلاء مستشفيات غزة ينذر بكارثة صحية
- إسرائيل تهدد «حماس» برد واسع إذا استمر إطلاق الصواريخ
- ترقب لإعلان عباس تأجيل الانتخابات في اجتماع القيادة الفلسطينية الخميس
- اليمين الإسرائيلي مقتنع بأن نتنياهو لا يمكنه تشكيل حكومة
- أرمن الأراضي المقدسة يطالبون إسرائيل بالاعتراف بمأساتهم
- أشتية يعلن إطلاق مدينة سما قرنطل العصرية
الأخبار اللبنانية
- اليونان في قلب التحالف الخليجي - الإسرائيلي: الغاز... ولا شيء آخر
- العدوّ يهدّد بشن «عملية عسكرية واسعة» ضد غزة
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- خلال عمله في محل الخضار.. الاحتلال يفقأ عين طفلٍ فلسطيني برصاصة
- الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن اتخاذ إجراءات كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان
- إصابة عشرات الفلسطينيين باختناق في مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الطويل: حماس متمسكة بالانتخابات في القدس وندعو القوائم للاجتماع فيها
- أبو مرزوق: تأجيل الانتخابات سيكون له انعكاسات على مستقبل المصالحة
- الاحتلال يجدد اقتحام "باب العامود" ويعتدي على المقدسيين
- هنية يعزي الرئيس العراقي بضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب"
- الاحتلال يغلق باب حطة ويعتقل ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم
- قائمة القدس موعدنا تُصرح حول خطوة تأجيل الانتخابات.. ما التفاصيل
- الاحتلال يهدد بضربة عسكرية واسعة على غزة
القدس
- الانتخابات.. الخميس القرار الحاسم بإرجائها
- الاحتلال يعتقل شابين ويقمع تجمعات على حدود غزة
- الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان خلال مواجهات في جبل الزيتون شرق القدس
- اعتقال 9 مواطنين بالضفة
صحيفة الأيام
- لمقدسيون يواصلون احتفالاتهم بانتصارهم في باب العامود والاحتلال يجدد...
- »مسؤول لـ"الأيام": القيادة والفصائل تحسم الموقف بشأن الانتخابات يوم الخميس
- »إصابات واعتقالات في تظاهرات ليلية على حدود القطاع
- »الشيخ صبري: إخلاء الشيخ جراح تطهير عرقي وتنفيذ لسياسة الأرض المحروقة
- »المستوطنون يجرفون أراضي في دير قديس ونعلين ويخطرون بإزالة بسطات في الأغوار...
- »"كورونا": 17 وفاة و1080 إصابة جديدة
- »"هيومن رايتس ووتش": السياسات الإسرائيلية تُشكّل جريمتَي الفصل العنصري...
- »امتلاء غرف العناية المكثفة في قطاع غزة
صحيفة الحياة الجديدة
- الاحتلال يجدد اقتحامه لمنطقة باب العامود ويعتدي على المقدسيين
- مقدسيون يفشلون محاولة مستوطن اختطاف طفل من العيسوية
- قوات الاحتلال تغلق باب حطة بالقدس وتعتقل ٣ شبان
- 72 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
وكالة صفا
أسبوع لانتهاء مهلة نتنياهو ومساعٍ لتشكيل "حكومة تغيير"
- الاحتلال يقمع الشبان في باب العمود بالقدس
- كورونا والسجن يخطفان القائد أبو حصيرة عن عائلته
- بالفيديو المحررة أبو ظاهر: الاحتلال يعاملنا كالأسرى الذكور وينتهك خصوصيتنا
- ماذا يخطط المستوطنون للمسجد الأقصى بـ 28 رمضان؟
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وكالة الرأي
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس
- إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال وسط الخليل
- كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء
- "عوض": جنود وزارة الداخلية في غزة يتطلعون لتحرير القدس
- "التنمية" بالضفة: صرف مخصصات الشؤون قبل عيد الفطر
- الحية: ما حدث بالقدس دليل على جدوى مواجهة الاحتلال
- صور كلية الرباط بغزة تُخرج دفعتها التاسعة
- نتنياهو يدعو لاجتماع طارئ للكابينت لتدارس التصعيد الأخير
- الخارجية: وفاتان بالكورونا في صفوف الجالية بالسعودية
وكالة سما
- الرئيس عباس اتخذ قرارا بإلغاء الانتخابات..الأوروبيون: تمهل حتى الخميس
- اسرائيل تبلغ حماس عدم نيتها التصعيد في القدس..المقاومة: ذلك غير كافٍ
- المنسق يبلغ السلطة الفلسطينية شفوياً برفض إجراء الانتخابات في القدس
- صحيفة عبرية: لماذا تفضل حكومات إسرائيل المتعاقبة الوضع القائم في.. "دولة غزة"؟
- حماس تحدد موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية: مستعدون لخوض معركة جديدة مع الاحتلال
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وكالة فلسطين اليوم
- الاحتلال يرفض فرض معادلة ربط القدس بغزة
- على وقع التهديدات ..عودة البالونات والارباك "الليلي" على حدود غزة في انتظار قرار البدء
- تقرير خاص
- هيثم نصر.. حكاية مسحراتي في مهمة شاقة في حارات رفح
- وسط رفض حماس والجبهة..صحيفة : عباس يُعلن إلغاء الانتخابات الخميس والأوروبيين يطلبون مهلة
- مواجهات في جبل الزيتون شرق القدس واعتقال ثلاثة شبان
- قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين في منطقة باب حطة بالقدس المحتلة
عرب 48
- الاحتلال يهدد بضربة عسكرية واسعة و"جهود دولية لمنع التصعيد" في غزة
- سموتريتش: "العرب هم مواطنون إسرائيليون.. حاليا على الأقل"
- نتنياهو بدأ يستوعب أن عليه التنازل عن رئاسة الحكومة"
- لجنة لشؤون العرب برئاسة عبّاس مقابل دعم مقترح الليكود
- تهديدات إسرائيلية لحماس: إذا لم تتوقف القذائف سنرد بقوة
- الانتخابات الفلسطينية: خطوات جماعية للتصدي لـ"خطر التأجيل"
- القدس المحتلّة: تجدُّد اقتحام باب العامود واعتقالات ومحاولة اختطاف طفل
- مصرع شاب إثر انقلاب جرار زراعي في الأغوار
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وكالة وفا
- "هيومن رايتس" تطالب بالتحقيق في جريمتي الفصل العنصري والاضطه ...
- اصابات في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل
- الرئيس يعرب لرئيس الوزراء الهندي عن تضامنه مع بلاده في مواجه ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 27 نيسان (أبريل)
- 2002م مجموعة من كتائب القسّام تقتحم مستوطنة "أدورا" قرب الخليل و قتلوا 5 مستوطنين صهاينة و أصابوا آخرين بجروحٍ مختلفة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.
- 1994م جرح فتاة فلسطينية وإصابة خمسة إسرائيليين، هم مستوطن يهودي وأربعة عسكريين في الأراضي العربية المحتلة.
- 1977م انطلاق العمل العسكري لجبهة التحرير الفلسطينية فيما بعد- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وبرزت جبهة التحرير الفلسطينية على الساحة الوطنية الفلسطينية في ربيع العام 1977 بعد انفصال مجموعة من القادة السياسيين والعسكريين والكوادر والأعضاء عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة.
- 1968م مجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل في قراره رقم 250 إلى الامتناع عن إقامة عرض عسكري في مدينة القدس القديمة، ثم يأسف بشدة في 2مأيار (مايو) اللاحق لإقامة العرض رغماً عن ذلك.
- 1938م استشهد القائد عبد الله الاصبح في معركة رحضون بالجرمين إبان الثورة الكبرى (1936-1939), واشترك في الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش (1925-1927) إلى جانب القائد السوري سعيد العاص الذي استشهد في معركة النصر، الذي جرح فيها القائد عبد الرحيم الحاج محمد (أبو كمال) كما اشترك في ثورة الشيخ عز الدين القسام عام 1935م.
- 1909م الانقلابٌ على السلطان عبد الحميد الثاني وإقصاؤه عن الحكم على يد جمعية "تركيا الفتاة" . و بذلك انتهت الخلافة الإسلامية، وكان السلطان قد أصدر في العام 1900 فرماناً (أمر) ينصّ على عدم السماح لليهود بالإقامة في فلسطين أكثر من ثلاثة أشهر.
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