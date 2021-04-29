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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2818)الخميس29/4/2021

29 نيسان / أبريل 2021 11:19

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2818)الخميس29/4/2021

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  • الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من القدس والضفةa
  • مختبر الصحة: أجرينا 750 ألف فحص في 2020
  • هنية يناقش "التطورات السياسية" مع وزير الخارجية القطري
  • الاحتلال يعيد فتح بحر غزة
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29 نيسان (أبريل)

  • 2001م عملية استشهادية بسيارة مفخخة في قرية دير شرف قضاء نابلس على حاجز عسكري إسرائيلي قام بها الاستشهادي جمال عبد الغني راشد ناصر وحسب ادعاء العدو لا يوجد قتلى في صفوفه.
  • 1999م المجلس الفلسطيني المركزي يقرر إرجاء إعلان الدولة الفلسطينية الذي كان يفترض أن يتم في الرابع من أيار 99 مع انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، مع بقاء جلساته مفتوحة، وقد جاء ذلك بعد زيارة الرئيس عرفات التي شملت (62) دولة في العالم، والاستماع إلى آرائها حول إعلان الدولة الفلسطينية.
  • 1994م منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية توقعان اتفاقا اقتصاديا في باريس، يعتبر مكملاً لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993، وقد أدى اتفاق باريس إلى ربط عجلة الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر وقوي.
  • 1993م استشهاد فتى في غزة واندلاع مواجهات أصيب خلالها 41فلسطينيا بجراح مختلفة.
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"فارس العرب" تقدم هدية فانوس رمضان وكفالة مالية لكل طفل يتيم

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