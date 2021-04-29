النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2818)الخميس29/4/2021
أخبار فلسطينية
- مطالبات بالإفراج عن معتقلة إسبانيّة في السجون الإسرائيليّة
- وزير الخارجية الفلسطيني يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات الفلسطينية
- حماس تعلق رسمياً على تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية
- 23 قائمة انتخابية تعلن رفضها لتأجيل الانتخابات
- الإحصاء: مليون عامل في فلسطين 14% منهم تغيبوا عن عملهم عام 2021
- هنية يناقش التطورات السياسية مع وزير الخارجية القطري
- مختبر الصحة: أجرينا 750 ألف فحص في 2020
أخبار إسرائيلية
- بيبي “نتنياهو” يلعب دور الشرطي السيئ في مواجهة إيران
- نتنياهو يخسر نقاطاً في السباق على رئاسة الحكومة
- اتفاق إسرائيلي - أميركي على تحييد المسائل الخلافية بشأن النووي الإيراني"
- سقوط مُسيّرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة
- مع استمرار انحسار الجائحة... رفع شامل لقيود كورونا "في غضون 3 أسابيع"
- الجيش الإسرائيلي: حزب الله يستخدم طرقات جديدة ويطور عقيدته القتالية
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اخبار دولية
- الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية
- واشنطن: “إسرائيل” لا تتّبع سياسة “فصل عنصري” بحق الفلسطينيين
- مطالبات بالإفراج عن معتقلة إسبانيّة في السجون الإسرائيليّة
- اليابان تمنح 947,700 دولار أمريكي لصحة النساء
- أذربيجان تعتزم افتتاح مكاتب دبلوماسية في إسرائيل
اخبار عربية
- وزير خارجية تونس يؤكد تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني على خلفية أحداث القدس
- الأردن: وقف الحظر يوم الجمعة والسماح بالخروج للعشاء والتراويح سيراً على الأقدام
- العاهل الأردني: لا نقبل المساومة على القدس والمقدسات
- 47 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- حماس ترفض تأجيل الانتخابات الفلسطينية وتؤكد على ضرورة إجرائها في القدس المحتلة
- الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة شمالي غزة
- غزة تقرر حجر القادمين من الهند… والصحة تحذر: الموجة في عنفوانها
- حشد من علماء المسلمين لدعم المقدسيين ومواجهة استفزازات الاحتلال الإسرائيلي
- نقل الأسير الصحافي الفلسطيني علاء الريماوي للعزل الانفرادي والأسير المضرب عماد سواركه يتنقل…
- استمرار التباين في المواقف الفلسطينية حول الانتخابات وترقب اجتماع ساخن الخميس للقيادة
- هدوء مشوب بالحذر في غزة وجيش الاحتلال يستعد لسيناريوهات التصعيد العسكري
- قوات الاحتلال تواصل الاعتداءات ضد القدس والمستوطنون يرتكبون “هجمات عنصرية”
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الشرق الأوسط
- مصير الانتخابات الفلسطينية يحسم اليوم
- نتنياهو يخسر نقاطاً في السباق على رئاسة الحكومة
- محاولات فاشلة لإطلاق صواريخ من غزة
الأخبار اللبنانية
- وزير الخارجية المغربي ضيف لدى أقوى لوبي إسرائيلي
- مطالبات بالإفراج عن معتقلة إسبانيّة في السجون الإسرائيليّة
- إسرائيل في زحمة سير
الاهرام المصرية
- الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية
- وزير الخارجية الفلسطيني يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات الفلسطينية
-
الشروق المصرية
- واشنطن: إسرائيل لا تنتهج الفصل العنصري ضد الفلسطينيين
- وزير خارجية تونس يؤكد تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني على خلفية أحداث القدس
الغد الأردنية
- واشنطن: “إسرائيل” لا تتّبع سياسة “فصل عنصري” بحق الفلسطينيين
- بيبي “نتنياهو” يلعب دور الشرطي السيئ في مواجهة إيران
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير نقابة الأطباء تُحمِّل حكومة اشتية مسؤولية حياة المرضى بالضفة
- تقرير "الفصل العنصري" و"الاضطهاد".. تهمتان لـ(إسرائيل) تُمَكِّنَان الفلسطينيين من ملاحقتها
- قوات خاصة للاحتلال تختطف فتى مقدسي بعد الاعتداء عليه بالضرب
- محررون وصحفيون يفطرون على الماء والملح تضامناً مع الصحفي الريماوي
- بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات الفلسطينية
- حماس تعلق رسمياً على تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية
- 23 قائمة انتخابية تعلن رفضها لتأجيل الانتخابات
القدس
- محافظ جنين و"فتح" يطلقان اسم عميد الأسرى كريم يونس على أحد الميادين الرئيسية
- الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من القدس والضفةa
- مختبر الصحة: أجرينا 750 ألف فحص في 2020
- هنية يناقش "التطورات السياسية" مع وزير الخارجية القطري
- الاحتلال يعيد فتح بحر غزة
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صحيفة الأيام
- القيادة تحسم اليوم مصير الانتخابات في ضوء التعنت الإسرائيلي
- »قوائم ومؤسسات أهلية ترفض تأجيل الانتخابات وتطالب بعقدها في موعدها
- »الاحتلال يعتدي على المواطنين في باب العامود واعتقالات في عدة أحياء
- »مستوطنون يعتدون على مواطن من ذوي الإعاقة بالقدس
- »إطلاق بالونات حارقة من شرق القطاع ونجاة صيادَيْن بعد استهداف قاربهما
- »"كورونا": 14 وفاة ورصد 1084 إصابة جديدة
- »غزة: "الصحة" تخشى وصول الطفرة الهندية والمنحنى الوبائي لن يهبط في الفترة...
- »
صحيفة الحياة الجديدة
العاصمة
- مستوطنون يعتدون على مواطن من ذوي الإعاقة في القدس
- محدث | الاحتلال يعتقل شابا من القدس خلال فعالية مساندة لأهالي وادي الجوز
- مستوطنون بقيادة المتطرف يهودا غليك يقتحمون رباط الكرد بالقدس
- الهدمي يطلع القنصل العام الفرنسي على مستجدات الأوضاع في القدس
- مخيم برج البراجنة.. تضامن واحتفاء بانتصار القدس
- الاتحاد الأوروبي: ندعم إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما
- تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم
- اليابان تمنح 947,700 دولار أمريكي لصحة النساء
وكالة صفا
- إصابة مستوطِنين بزجاجات حارقة في بؤرة استيطانية قرب رام الله
- هنية يلتقي وزير خارجية قطر ويحذر من مخاطر تأجيل الانتخابات
- إعادة توسيع مساحة الصيد في غزة حتى 15 ميلًا
- بطولة "كأس العرب" تعود للواجهة بعد توقف 19عامًا
وكالة الرأي
- الاحتلال يعيد فتح بحر قطاع غزة أمام حركة الصيادين
- هنية يناقش التطورات السياسية مع وزير الخارجية القطري
- الاحتلال يعتقل اسيرًا محررًا من بيت لحم
- مستعربون يختطفون فتى بالقدس بعد الاعتداء عليه بالضرب
- صور التعليم تنظم لقاءً حواريًا حول أداء العمل وآفاق التطوير
- بحر: قرار تأجيل الانتخابات لعب بالنار وعبث بالمصير الوطني
- 47 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن
- الإيجاز الصحفي حول إجراءات الحد من انتشار كورونا بغزة
وكالة سما
- الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
- لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب
- صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا
- هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات
- هآرتس: إسرائيل تلقن "جنيف" درساً في مفهوم "المساواة للجميع".. ما عدا الفلسطيني!
وكالة فلسطين اليوم
الشيخ عزام: الأمة قادرة على النهوض وشعبنا سينتصر إذا استخلصنا دروس معركة بدر
- جباليا تنتفض وتؤكد وقوفها التام مع المقدسيين في مواجهة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه
- "إسرائيل" تعيد فتح مساحة الصيد ببحر غزة إلى مسافة 15 ميل بحري
- الاحتلال يطلق النار تجاه أراضي المزارعين شرق خانيونس
- السيد نصرالله يشيد بالهمة العالية لأهل القدس وبتضامن الضفة وغزة
عرب 48
- القدس: تجدّد اعتداء شرطة الاحتلال بباب العامود ومستعربون يختطفون فتى
- حماس: نرفض فكرة تأجيل الانتخابات والحلّ فرضها في القدس
- فصائل المقاومة في بيان مُشترك: نرفض تأجيل الانتخابات "بأيّ حال من الأحوال"
- اتفاق إسرائيلي - أميركي على تحييد المسائل الخلافية بشأن النووي الإيراني"
- أذربيجان تعتزم افتتاح مكاتب دبلوماسية في إسرائيل
- سقوط مُسيّرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة
- مع استمرار انحسار الجائحة... رفع شامل لقيود كورونا "في غضون 3 أسابيع"
- الجيش الإسرائيلي: حزب الله يستخدم طرقات جديدة ويطور عقيدته القتالية
-
-
وكالة وفا
- الاحتلال يخطر بترحيل أهالي خربة حمصة الفوقا في الأغوار
- الإحصاء: مليون عامل في فلسطين 14% منهم تغيبوا عن عملهم عام 2 ...
- الاحتلال يعتقل اسيرا محررا من بيت لحم
حدث في مثل هذا اليوم
29 نيسان (أبريل)
- 2001م عملية استشهادية بسيارة مفخخة في قرية دير شرف قضاء نابلس على حاجز عسكري إسرائيلي قام بها الاستشهادي جمال عبد الغني راشد ناصر وحسب ادعاء العدو لا يوجد قتلى في صفوفه.
- 1999م المجلس الفلسطيني المركزي يقرر إرجاء إعلان الدولة الفلسطينية الذي كان يفترض أن يتم في الرابع من أيار 99 مع انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، مع بقاء جلساته مفتوحة، وقد جاء ذلك بعد زيارة الرئيس عرفات التي شملت (62) دولة في العالم، والاستماع إلى آرائها حول إعلان الدولة الفلسطينية.
- 1994م منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية توقعان اتفاقا اقتصاديا في باريس، يعتبر مكملاً لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993، وقد أدى اتفاق باريس إلى ربط عجلة الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر وقوي.
- 1993م استشهاد فتى في غزة واندلاع مواجهات أصيب خلالها 41فلسطينيا بجراح مختلفة.