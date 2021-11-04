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بالتعاون مع وزارة الاوقاف

التعليم برفح تنفذ محاضرة بعنوان "حجابي حياتي"

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:10

التعليم برفح تنفذ محاضرة بعنوان "حجابي حياتي"
التعليم برفح تنفذ محاضرة بعنوان

رفح- الرأي

ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الاخلاقية والسلوكية وبالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عقدت مديرية التربية والتعليم برفح محاضرة تثقيفية بعنوان (حجابي حياتي) لطالبات الصف العاشر بمدرسة مريم فرحات الثانوية للبنات. 

وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج غرس و تعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية في أسبوع الالتزام بالزي المحتشم و نبذ التبرج  .

وفي بداية اللقاء تحدثت نوفل عن مفهوم  الحجاب لغةً واصطلاحاً، ودليل فرضيته من القرآن والسنة  ودلالته في الشريعة الإسلامية، وذكرت الشروط الواجب توفرها في الحجاب ليكون صحيحاً وشرعياً،  وتناولت المحاضرة أيضاً أهمية الحجاب للفتاة المسلمة وثمرات الالتزام به للمرأة المسلمة والمجتمع ككل .

هذا وتطرقت نوفل خلال المحاضرة للأسيرات الفلسطينيات ومواقفهم المشرفة في التمسك بالحجاب، رغم قيود الاحتلال وكفاحهن للحفاظ على عفتهن حفاظاً على هيبتهن كما أرادها لهن الإسلام .

وعرضت قصص حية لنماذج من حرائر فلسطين مثال "خديجة خويص "  التي ما تخلت عن حجابها رغم نزع السجان له وكفاحها لاستعادته والحفاظ على حجابها وقاراً والتزاماً منها.

واختتمت المحاضرة بدعوة الطالبات للاقتداء بأمهات المسلمين امتثالاً لأوامر الله ورسوله

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