النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2112) الجمعة 12/11/2021

غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2113) الجمعة 12/11/2021

أخبار فلسطينية﻿

المقاومة ب غزة تكثف من تجاربها الصاروخية

لجنة الانتخابات المركزية تدعو القوائم للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية

حماس تستنكر فشل "مجلس الأمن" بإصدار قرار يدين الاستيطان

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يطلق يد المستوطنين لممارسة أبشع الاعتداءات

السلطة الفلسطينية تتحرك لحشد الدعم المالي قبيل اجتماع للمانحين

أخبار إسرائيلية

معاريف : مخطط لإقامة منطقة صناعية مشتركة لإسرائيل وغزة

إسرائيل تجري تدريبا لاختبار الاستعداد لتفشي كورونا

وزير إسرائيلي يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

اخبار دولية

تقرير للأمم المتحدة يدعو لاعتماد استجابة منسّقة للتصدّي للتدهور السريع في الوضع الاقتصادي والمالي الفلسطيني

بمشاركة إسرائيل والإمارات والبحرين.. أمريكا تجري تدريبا عسكريا في البحر الأحمر

أخبار عربية

تقرير: ليبيا تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

“القسام” تكشف عن ما تم الاستيلاء عليه من وحدة “سييرت متكال” الإسرائيلية عقب عمليتها الفاشلة في 2018- (فيديو)

جامعة في غزة تفتتح برنامج دراسات عليا للأسرى داخل السجون- (فيديو)هاجر حرب

الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينتصر في معركته وينهي إضرابا استمر 113 يوما- (صور…اشتية: نواجه أصعب وضع مالي منذ سنوات

حماس تفاخر بقدرتها الأمنية وتؤكد: العقل الاستخباري للمقاومة هزم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

إصابة 46 فلسطينيا إثر مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة خلال مسيرات إحياء ذكرى…

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ17 لاستشهاد عرفات

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الشرق الأوسط

الفلسطينيون يحيون ذكرى عرفات متجنبين «نتائج التحقيق» في وفاته

أسير فلسطيني موقوف إدارياً يعلّق إضرابه بعد وعد بالإفراج

إسرائيل تستغل اعتراف أسيرة لتبرير حظر مؤسسات فلسطينية

الاهرام المصرية

فلسطين: 6 وفيات و225 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أسير فلسطيني ينهي إضرابًا عن الطعام منذ 113 يومًا بموجب اتفاق مع الاحتلال

الشروق المصرية

اعتقال فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

تقرير فلسطيني: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

إصابة 4 فلسطينيين جراء «اعتداء» من مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

اعتقال 7 فلسطينيين ومستوطنون يقتحمون الأقصى

عقد قران مراسلة صحفية على أسير محكوم بـ 3 مؤبدات

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

اعتقال 6 مستوطنين خلال تظاهرة لهم بالقدس

جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسرى

جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسرى

إحياء الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس عرفات في لبنان والبحرين

شرطة الاحتلال تعتقل 73 فلسطينيًا جنوب الخليل

البنك الدولي: مستمرون بدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيادة وزارة التنمية

الحياة الجديدة

هيئة الأسرى: الأسير القواسمة ينهي إضرابه عن الطعام

جريدة الأيام

الرئيس: نجدد الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية يلتزم جميع مكوناتها بالشرعية...

مسؤولون: إجراءات الحكومة قد تشمل اقتطاعاً مؤقتاً من رواتب الموظفين

ستة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام

فعاليات في الذكرى الأولى لرحيل عريقات الرئيس: ترك إرثاً كبيراً يجعل ذكراه...

تنفيذ عمليات هدم جديدة في القدس وبناء داخل بؤرة استيطانية في سلوان

الاحتلال يدين الأسيرة خوانا رشماوي بالعمل لصالح جمعية "غير قانونية"

الاحتلال يدين الأسيرة خوانا رشماوي بالعمل لصالح جمعية "غير قانونية"بلدة "بيتا" تفوز بجائزة عرفات للإنجاز: نموذج للمقاومة الشعبية وللإصرار...

وكالة صفا

إذاعة: طائرة استطلاع لحماس أسقطها الجيش حلقت لارتفاعات شاهقة

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

إسرائيل" اغتالت الرئيس عرفات وتهدد أبو مازن

ميخائيل ميلشتاين: بمرور نصف سنة على “حرب غزة”.. حماس “تجدد اللعبة” وإسرائيل تفقد الاستراتيجية

إعلام إسرائيلي يكشف كواليس عملية إسقاط طائرة مسيرة لحماس في بحر غزة

وزير الاستخبارات الإسرائيلي السابق: "الأردن هي الدولة الفلسطينية" (فيديو)

غزة: مدير عام الشرطة يُطلع عدداً من الصحفيين على أهم إنجازات الشرطة

عرب 48

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على هواتف ثلاثة من موظّفينا

غزة: وقفة تطالب الحكومة الفلسطينية بإعادة رواتب الأسرى

مستوطنون يقتحمون الأقصى

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 12تشرين ثاني (نوفمبر)

ý 2003م أعضاء حكومة أحمد قريع المعيّنون يقسمون اليمين الدستوريّة

ý 2001مم الاحتلال الصهيوني يشنّ حملة عسكريّة على قرية تل جنوب نابلس، واعتقلت خلالها 35 فلسطينياً، و استشهد القسّاميّ محمد ريحان خلال الاشتباكات، و أصيب طفلٌ فلسطيني في الحملة.

ý 2000 م وفاة ليئا رابين (ولدت عام 1928) زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (اغتيل في 4 تشرين ثاني/ نوفمبر 1995). وقد عانت ليئا من مرض السرطان قبل وفاتها.

ý 2000 م انعقاد القمة التاسعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدوحة (قطر) بحضور قادة وممثلين عن 56 دولة إسلامية، وقد ركز بيان المؤتمر على التضامن مع انتفاضة الأقصى، ودعم الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل الاستقلال.

ý 1998م مجلس الوزراء الإسرائيلي يقر اتفاقية واي ريفر ويشدد على شرط تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني وإلغاء البنود تدعوا إلى القضاء على إسرائيل

ý 1994 م الشرطة الفلسطينية تعتقل 75 شاباً فلسطينياً عقب هجوم استشهادي على موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة.

ý 1989م مجموعة من الجهاد الإسلامي قادها الشهيد خالد الشيخ على قامت بعملية في الشيخ عجلين بغزة أدت إلى مقتل جنديين حسب اعتراف قوات الاحتلال.

ý 1988م الملجس الوطني الفلسطيني – الدورة التاسعة عشر دورة الانتفاضة والتي جاءت بعد حوارات فلسطينية مكثفة وإثر قرار الأردن فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية

ý 1987م قيام المجاهد خالد الجعيدي من الجهاد الإسلامي بقتل صهيوني اسمه شيتايم بن إلياهو نياسولو في مدينة غزة

ý 1956 م جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مخيماً للاجئين في رفح بقطاع غزة, ويقتل 111ممدنياً فلسطينياً.

ý 1935 م الشيخ عز الدين القسام (1882م- 1935) يلتجئ مع 52مرجلاً من أنصاره إلى أحراش قرية يعبد (جنين) استعداداً للثورة المسلحة لتحرير فلسطين من الاحتلال البريطاني والخطر الصهيوني.