النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2117) الخميس 18 نوفمبر 2021
أخبار فلسطينية
· مباحثات رام الله - تل أبيب الاقتصاديّة: إلغاء قانون الأسرى بنداً أوّلَ
· استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي
· عباس: استمرار ممارسات إسرائيل يؤدي للإسراع وبشكل خطير بتقويض حل الدولتين
· فصائل فلسطينية: “عملية الطعن” بالقدس تأكيد على “استمرار الثورة”
· إصابة عشرات تلاميذ المدارس الفلسطينية في اعتداء لقوات الاحتلال وتحذيرات من السماح للطلبة…
· استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد طعنه جنديين إسرائيليين في القدس- (صور وفيديوهات)
· "حماس" تزف شهيدها "أبو عصب" منفذ عملية الطعن بالقدس
· لجنة المانحين توصي بضرورة زيادة الدعم المالي للشعب الفلسطيني
أخبار إسرائيلي
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· "أكبر صفقة تعاون إقليمي" بين إسرائيل والأردن والإمارات... الماء مقابل الكهرباء
· محكمة الاحتلال العسكرية تقضي بسجن الأسيرة رشماوي 13 شهرا
اخبار دولية
· الاتحاد الأوروبي يرفض حجج الاحتلال حول حظر المؤسسات الفلسطينية
· توافق مصري ـ فلسطيني على تعزيز التعاون المائي
· واشنطن تطلب مساعدة إسرائيلية لإنهاء حكم العسكر
اخبار عربية
· جهود أردنية- فلسطينية لإجبار إسرائيل على احترام وضع القدس التاريخي
· قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
· استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي
· عباس: استمرار ممارسات إسرائيل يؤدي للإسراع وبشكل خطير بتقويض حل الدولتين
· فصائل فلسطينية: “عملية الطعن” بالقدس تأكيد على “استمرار الثورة”
· إصابة عشرات تلاميذ المدارس الفلسطينية في اعتداء لقوات الاحتلال وتحذيرات من السماح للطلبة…
· استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد طعنه جنديين إسرائيليين في القدس- (صور وفيديوهات)
· منظمات فلسطينية تطالب بإلغاء اللقاءات مع سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة في الأردن…
· فيديو لمنظمة إسرائيلية يفضح ممارسات الجنود بحق أطفال مدينة الخليل- (شاهد
· جهود أردنية- فلسطينية لإجبار إسرائيل على احترام وضع القدس التاريخي
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الشرق الأوسط
· صفقة تبادل أسرى في الأفق... وإسرائيل تتحفظ على تفاصيلها
· وزير المالية الفلسطيني: الخصومات الإسرائيلية 42 % من عجز الموازنة
· وزير إسرائيلي: السلطة ستوقف تحويل رواتب الأسرى
· توافق مصري ـ فلسطيني على تعزيز التعاون المائي
· واشنطن تطلب مساعدة إسرائيلية لإنهاء حكم العسكر
الغد الأردنية
· استقالات قادة بالموساد الإسرائيلي.. “هزة” أم “هيكلة داخلية”؟
· الاحتلال يخشى انهيار السلطة الفلسطينية.. ومساع لمعالجة أزمتها المالية
الاخبار اللبنانية
· مباحثات رام الله - تل أبيب الاقتصاديّة: إلغاء قانون الأسرى بنداً أوّلَ
· عملية طعن أمام جمعية إسرائيلية تسرق بيوت الفلسطينيين في القدس
· خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
· مرة جديدة: الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بالتدخّل لدى قادة الانقلاب في السودان
الاهرام المصرية
· الولايات المتحدة تؤكد التزامها بحل الدولتين
الشرق القطرية
· دخل إليها مشلولاً وعاد يحمل أطفاله.. مستشفى حمد في غزة يعيد البسمة لأب فلسطيني
الشروق المصرية
· وفاة فلسطيني معتقل منذ 13 عاما في سجون إسرائيل
· زوجان إسرائيليان يعودان إلى بلدهما بعد احتجازهما في تركيا
· إطلاق سراح زوجين إسرائيليين محبوسين في تركيا صورا منزل إردوغان
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· تقرير لقاء عباس رئيس "الشاباك".. رهانٌ متجدد على التنسيق الأمني وضربٌ للإجماع الوطني
· تقرير بعد "هَبّة الكرامة".. مخططات تطويرية لأحياء اللد جوهرها ترحيل الفلسطينيين
· "حماس": استشهاد الأسير العمور جريمة جديدة تؤكد وحشية الاحتلال
· استشهاد الأسير سامي العمور بسبب الإهمال الطبي
· القوى الوطنية تعلن الإضراب الشامل في العيسوية اليوم
· "حماس" تزف شهيدها "أبو عصب" منفذ عملية الطعن بالقدس
· بالفيديو استشهاد فلسطيني بعد إصابته جنديين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس
جريدة القدس
· آخر المستجدات في فلسطين
· الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة
· هآرتس: إسرائيل سلمت الولايات المتحدة ملف استخباراتي بأثر رجعي حول تدمير برج الجلاء بغزة
صحيفة الأيام
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· جنود الاحتلال يعدمون فتى في القدس بزعم قيامه بطعن شرطييْن بالبلدة القديمة
· »لجنة المانحين توصي بضرورة زيادة الدعم المالي للشعب الفلسطيني
· »مئات المنازل في القدس تواجه خطر الهدم محكمة تنظر اليوم بقضية 84 منزلاً...
· »"الكهرباء مقابل الماء": اتفاق جديد بين إسرائيل والأردن
· »لليوم الثاني.. إصابة عشرات الطلاب في اللبن الشرقية
· »منع إدخال زيت الزيتون إلى الأردن
· »ناشطون يقاضون جامعة "جورج واشنطن" بتهمة التمييز ضد الطلبة من ذوي الأصول...
· »هل تقسو قرعة ملحق المونديال على إيطاليا والبرتغال؟
الحياة الجديدة
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استشهاد الأسير سامي العمور بسبب الإهمال الطبي
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· أريج شلباية.. ملكة التطريز في طولكرم
· الستيني عناية.. 40 عامًا في طب الأعشاب بغزة
· رئيس الوزراء يحث الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها وزيادة مساعداتها
وكالة الراي
· تقرير الجاسوس القاتل..ما الذي يخفيه لغزة هذه المرة؟
· استشهاد الأسير سامي العمور من غزة داخل سجون الاحتلال
· "المرور ": تحرير 44 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة
· حماس: استشهاد الأسير العمور جريمة جديدة تبرهن وحشية الاحتلال
· نقابة الموظفين تبحث عدة قضايا مع رئيس متابعة العمل الحكومي
· صور تسليم لجنة الإعمار المصرية قطعتي أرض لإقامة مدن سكنية عليهما"/>
· صور تسليم لجنة الإعمار المصرية قطعتي أرض لإقامة مدن سكنية عليهما
· تقرير عائلة برقان تهدم بيتها خلال 24 ساعة بدموع القهر والحسرة
· "المرور": 5 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة
· الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة
· 5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري
وكالة صفا
· حكوم بالسجن 19 عامًا..استشهاد الأسير سامي العمور في سجون الاحتلال
· المقاومة تنفذ تجربة صاروخية جديدة في غزة
· مقاضاة جامعة "جورج واشنطن" بتهمة التمييز ضد الطلبة الفلسطينيين
· الاتحاد الأوروبي يرفض حجج الاحتلال حول حظر المؤسسات الفلسطينية
وكالة سما
· الشيخ يعقب على تصريح وزير إسرائيلي بشأن وقف رواتب الأسرى
· هآرتس: "إسرائيل" عدلت ملفاًُ استخباراتياً بأثر رجعي حول تدمير برج الجلاء بغزة
· أول تعليق من حماس على استشهاد الأسير سامي العمور
· استشهاد الأسير سامي العمور من غزة في سجون الاحتلال
· قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة
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فلسطين اليوم
· هذا ما تطلبه والدته بعد استشهاده
· عائلة الشهيد سامي العمور: مأساة لا تواسيها كلمات.. وقرار "إسرائيلي" صادم
· الانكماش الاقتصادي يقسو على قطاع غزة تزامنا مع تدهور القدرة الشرائية
· يرفع شهداء الحركة الأسيرة لـ227 شهيداً
· محدث نادي الأسير: استشهاد الأسير سامي العمور نتيجة الأهمال الطبي
· اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
· قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لغزة
عرب 48
· إضراب شامل بالعيسوية والاحتلال ينكل بطلبة اللبن الشرقية
· اتفاق قطريّ - مصريّ لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة
· شهيد في القدس: الاحتلال يغلق البلدة القديمة ويعلن إصابة اثنين من عناصره
· "أكبر صفقة تعاون إقليمي" بين إسرائيل والأردن والإمارات... الماء مقابل الكهرباء
· محكمة الاحتلال العسكرية تقضي بسجن الأسيرة رشماوي 13 شهرا
· الدولار يواصل هبوطه إلى مستوى قياسي مقابل الشيكل
· رفض فلسطيني لقرار الحكومة الإسرائيلية نقل وزاراتها للقدس
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· دعوة لإدراج الأقصى ضمن برنامج الرحلات للمدارس الإسرائيلية
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وكالة وفا
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