وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينظم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" و"شؤون المرأة" تنفذان لقاءً تدريبياً لريادي الأعمال وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد المروري بالوسطى يعقد محاضرات توعوية لطلاب المدارس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: استشهاد الأسير العمور جريمة جديدة يتحملها الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2117) الخميس 18 نوفمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و118 إصابة جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة: الاحتلال نفّذ عملية إعدام بحق الأسير العمور وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية "المرور ": تحرير 44 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الروس يصوّرون فيديو لأكبر قنديل بحر في العالم
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2117) الخميس 18 نوفمبر 2021

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:02

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2117) الخميس 18 نوفمبر 2021

أخبار فلسطينية

·         مباحثات رام الله - تل أبيب الاقتصاديّة: إلغاء قانون الأسرى بنداً أوّلَ

·         استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي

·         عباس: استمرار ممارسات إسرائيل يؤدي للإسراع وبشكل خطير بتقويض حل الدولتين

·         فصائل فلسطينية: “عملية الطعن” بالقدس تأكيد على “استمرار الثورة”

·         إصابة عشرات تلاميذ المدارس الفلسطينية في اعتداء لقوات الاحتلال وتحذيرات من السماح للطلبة…

·         استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد طعنه جنديين إسرائيليين في القدس- (صور وفيديوهات)

·         "حماس" تزف شهيدها "أبو عصب" منفذ عملية الطعن بالقدس

·         لجنة المانحين توصي بضرورة زيادة الدعم المالي للشعب الفلسطيني

أخبار إسرائيلي

·        

·         "أكبر صفقة تعاون إقليمي" بين إسرائيل والأردن والإمارات... الماء مقابل الكهرباء

·         محكمة الاحتلال العسكرية تقضي بسجن الأسيرة رشماوي 13 شهرا

اخبار دولية

·         الاتحاد الأوروبي يرفض حجج الاحتلال حول حظر المؤسسات الفلسطينية

·         توافق مصري ـ فلسطيني على تعزيز التعاون المائي

·         واشنطن تطلب مساعدة إسرائيلية لإنهاء حكم العسكر 

اخبار عربية

·         جهود أردنية- فلسطينية لإجبار إسرائيل على احترام وضع القدس التاريخي

·         قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة

﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

·         استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي

·         عباس: استمرار ممارسات إسرائيل يؤدي للإسراع وبشكل خطير بتقويض حل الدولتين

·         فصائل فلسطينية: “عملية الطعن” بالقدس تأكيد على “استمرار الثورة”

·         إصابة عشرات تلاميذ المدارس الفلسطينية في اعتداء لقوات الاحتلال وتحذيرات من السماح للطلبة…

·         استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد طعنه جنديين إسرائيليين في القدس- (صور وفيديوهات)

·         منظمات فلسطينية تطالب بإلغاء اللقاءات مع سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة في الأردن…

·         فيديو لمنظمة إسرائيلية يفضح ممارسات الجنود بحق أطفال مدينة الخليل- (شاهد

·         جهود أردنية- فلسطينية لإجبار إسرائيل على احترام وضع القدس التاريخي

·        

  •  

 الشرق الأوسط

·         صفقة تبادل أسرى في الأفق... وإسرائيل تتحفظ على تفاصيلها

·         وزير المالية الفلسطيني: الخصومات الإسرائيلية 42 % من عجز الموازنة

·         وزير إسرائيلي: السلطة ستوقف تحويل رواتب الأسرى

·         توافق مصري ـ فلسطيني على تعزيز التعاون المائي

·         واشنطن تطلب مساعدة إسرائيلية لإنهاء حكم العسكر 

  الغد الأردنية

·         استقالات قادة بالموساد الإسرائيلي.. “هزة” أم “هيكلة داخلية”؟

·         الاحتلال يخشى انهيار السلطة الفلسطينية.. ومساع لمعالجة أزمتها المالية

  •  

الاخبار اللبنانية

·         مباحثات رام الله - تل أبيب الاقتصاديّة: إلغاء قانون الأسرى بنداً أوّلَ

·         عملية طعن أمام جمعية إسرائيلية تسرق بيوت الفلسطينيين في القدس

·         خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

·         مرة جديدة: الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بالتدخّل لدى قادة الانقلاب في السودان

  •  

الاهرام المصرية

 

·         الولايات المتحدة تؤكد التزامها بحل الدولتين

الشرق القطرية

·         دخل إليها مشلولاً وعاد يحمل أطفاله.. مستشفى حمد في غزة يعيد البسمة لأب فلسطيني

 

الشروق المصرية

·         وفاة فلسطيني معتقل منذ 13 عاما في سجون إسرائيل

·         زوجان إسرائيليان يعودان إلى بلدهما بعد احتجازهما في تركيا

·         إطلاق سراح زوجين إسرائيليين محبوسين في تركيا صورا منزل إردوغان

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         تقرير لقاء عباس رئيس "الشاباك".. رهانٌ متجدد على التنسيق الأمني وضربٌ للإجماع الوطني

·         تقرير بعد "هَبّة الكرامة".. مخططات تطويرية لأحياء اللد جوهرها ترحيل الفلسطينيين

·         "حماس": استشهاد الأسير العمور جريمة جديدة تؤكد وحشية الاحتلال

·         استشهاد الأسير سامي العمور بسبب الإهمال الطبي

·         القوى الوطنية تعلن الإضراب الشامل في العيسوية اليوم

·         "حماس" تزف شهيدها "أبو عصب" منفذ عملية الطعن بالقدس

·         بالفيديو استشهاد فلسطيني بعد إصابته جنديين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس

  •  

جريدة القدس

·         آخر المستجدات في فلسطين

·         الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

·         هآرتس: إسرائيل سلمت الولايات المتحدة ملف استخباراتي بأثر رجعي حول تدمير برج الجلاء بغزة

 

صحيفة الأيام

·          

·         جنود الاحتلال يعدمون فتى في القدس بزعم قيامه بطعن شرطييْن بالبلدة القديمة

·         »لجنة المانحين توصي بضرورة زيادة الدعم المالي للشعب الفلسطيني

·         »مئات المنازل في القدس تواجه خطر الهدم محكمة تنظر اليوم بقضية 84 منزلاً...

·         »"الكهرباء مقابل الماء": اتفاق جديد بين إسرائيل والأردن

·         »لليوم الثاني.. إصابة عشرات الطلاب في اللبن الشرقية

·         »منع إدخال زيت الزيتون إلى الأردن

·         »ناشطون يقاضون جامعة "جورج واشنطن" بتهمة التمييز ضد الطلبة من ذوي الأصول...

·         »هل تقسو قرعة ملحق المونديال على إيطاليا والبرتغال؟

الحياة الجديدة

·        
استشهاد الأسير سامي العمور بسبب الإهمال الطبي

·          

·         أريج شلباية.. ملكة التطريز في طولكرم

·         الستيني عناية.. 40 عامًا في طب الأعشاب بغزة

·         رئيس الوزراء يحث الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها وزيادة مساعداتها

  •  

وكالة  الراي

·         تقرير الجاسوس القاتل..ما الذي يخفيه لغزة هذه المرة؟

·         استشهاد الأسير سامي العمور من غزة داخل سجون الاحتلال

·         "المرور ": تحرير 44 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة

·         حماس: استشهاد الأسير العمور جريمة جديدة تبرهن وحشية الاحتلال

·         نقابة الموظفين تبحث عدة قضايا مع رئيس متابعة العمل الحكومي

·         صور تسليم لجنة الإعمار المصرية قطعتي أرض لإقامة مدن سكنية عليهما"/>

·         صور تسليم لجنة الإعمار المصرية قطعتي أرض لإقامة مدن سكنية عليهما

·         تقرير عائلة برقان تهدم بيتها خلال 24 ساعة بدموع القهر والحسرة

·         "المرور": 5 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة

·         الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

·         5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

 

 وكالة صفا

·         حكوم بالسجن 19 عامًا..استشهاد الأسير سامي العمور في سجون الاحتلال

·         المقاومة تنفذ تجربة صاروخية جديدة في غزة

·         مقاضاة جامعة "جورج واشنطن" بتهمة التمييز ضد الطلبة الفلسطينيين

·         الاتحاد الأوروبي يرفض حجج الاحتلال حول حظر المؤسسات الفلسطينية

وكالة سما

·         الشيخ يعقب على تصريح وزير إسرائيلي بشأن وقف رواتب الأسرى

·         هآرتس: "إسرائيل" عدلت ملفاًُ استخباراتياً بأثر رجعي حول تدمير برج الجلاء بغزة

·         أول تعليق من حماس على استشهاد الأسير سامي العمور

·         استشهاد الأسير سامي العمور من غزة في سجون الاحتلال

·         قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة

·          

فلسطين اليوم

·         هذا ما تطلبه والدته بعد استشهاده

·         عائلة الشهيد سامي العمور: مأساة لا تواسيها كلمات.. وقرار "إسرائيلي" صادم

·         الانكماش الاقتصادي يقسو على قطاع غزة تزامنا مع تدهور القدرة الشرائية

·         يرفع شهداء الحركة الأسيرة لـ227 شهيداً

·         محدث نادي الأسير: استشهاد الأسير سامي العمور نتيجة الأهمال الطبي

·         اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

·         قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لغزة

عرب 48

·         إضراب شامل بالعيسوية والاحتلال ينكل بطلبة اللبن الشرقية

·         اتفاق قطريّ - مصريّ لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة 

·         شهيد في القدس: الاحتلال يغلق البلدة القديمة ويعلن إصابة اثنين من عناصره

·         "أكبر صفقة تعاون إقليمي" بين إسرائيل والأردن والإمارات... الماء مقابل الكهرباء

·         محكمة الاحتلال العسكرية تقضي بسجن الأسيرة رشماوي 13 شهرا

·         الدولار يواصل هبوطه إلى مستوى قياسي مقابل الشيكل

·         رفض فلسطيني لقرار الحكومة الإسرائيلية نقل وزاراتها للقدس

·        

·         دعوة لإدراج الأقصى ضمن برنامج الرحلات للمدارس الإسرائيلية

·        

  •  

وكالة وفا

·         محدث) لليوم الثالث: الاحتلال ومستوطنوه يعرقلون المسيرة التع ...

·         الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من بيت لحم

·         استشهاد الأسير سامي العمور بسبب الإهمال الطبي

·         رئيس الوزراء يحث الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها وزياد ...

حدث في مثل هذا اليوم

18 تشرين ثاني (نوفمبر)

·         2003م كتائب القسّام و سرايا القدس تعلنان مسؤوليّتهما المشتركة عن استهداف ناقلات جندٍ صهيونية في منطقة القصّاص برفح ، و قتل و غصابة 6 من جنود الاحتلال .

·         2002م الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة جديدة في طولكرم خلال عمليّة له لاغتيال أحد نشطاء كتائب شهداء الأقصى طارق الزغل ، و أدّت العمليّة الصهيونية إلى استشهاده و معه 4 مدنيّين فلسطينيين ، و إصابة  آخرين بجروح .

·         2001م استشهاد عثمان ديب الرزاينة من كتائب القسام ولد الشهيد الرزاينة في مخيم جباليا، وعشق الجهاد والشهادة فالتزم في مسجد الخلفاء الراشدين, ولم يكن عثمان الشهيد الأول الذي تقدمه عائلته، فقد سبق أن قدمت إبنها البكر أيمن.

·         2000م اقتحام مستوطنة "كفار داروم" وسط قطاع غزة وقُتِل جنديّان إسرائيليان وأصيب آخر بجروح عندما اقتحم الشهيد بهاء الدين سلامة سعيد (27 عاماً)، من سكان مخيم المغازي للاجئين و يعمل في جهاز الأمن الوقائي، مستوطنة كفار داروم.

·         1994م مجزرة مسجد "فلسطين" في غزة حيث قامت شرطة الحكم الذاتي بقتل 12ممواطناً فلسطينياً و جرح أكثر من 200 آخرين لدى خروجهم من صلاة الجمعة في مسجد فلسطين بمدينة غزة .

·         1994 م مصرع أربعة عشر مواطناً برصاص الشرطة الفلسطينية التي دهمت مسجد فلسطين في مدينة غزة لمنع احتجاجات شعبية ضد اتفاق أوسلو للحكم الذاتي.

·         1931م الإحصاء البريطاني الثاني في فلسطين يبين أن العدد الإجمالي للسكان بلغ 1.035.4 نسمة منهم:73.4% مسلمون, 8.6% مسيحيون, 16.9% يهود.

·         1931م تأسيس "المنظمة العسكرية القومية لـ (إسرائيل)" ، في فلسطين العربية

·          

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟