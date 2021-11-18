النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2117) الخميس 18 نوفمبر 2021

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· لجنة المانحين توصي بضرورة زيادة الدعم المالي للشعب الفلسطيني

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· جهود أردنية- فلسطينية لإجبار إسرائيل على احترام وضع القدس التاريخي

· قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية ل قطاع غزة

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· استقالات قادة بالموساد الإسرائيلي.. “هزة” أم “هيكلة داخلية”؟

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· هذا ما تطلبه والدته بعد استشهاده

· يرفع شهداء الحركة الأسيرة لـ227 شهيداً

عرب 48

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حدث في مثل هذا اليوم

18 تشرين ثاني (نوفمبر)

· 2003م كتائب القسّام و سرايا القدس تعلنان مسؤوليّتهما المشتركة عن استهداف ناقلات جندٍ صهيونية في منطقة القصّاص ب رفح ، و قتل و غصابة 6 من جنود الاحتلال .

· 2002م الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة جديدة في طولكرم خلال عمليّة له لاغتيال أحد نشطاء كتائب شهداء الأقصى طارق الزغل ، و أدّت العمليّة الصهيونية إلى استشهاده و معه 4 مدنيّين فلسطينيين ، و إصابة آخرين بجروح .

· 2001م استشهاد عثمان ديب الرزاينة من كتائب القسام ولد الشهيد الرزاينة في مخيم جباليا ، وعشق الجهاد والشهادة فالتزم في مسجد الخلفاء الراشدين, ولم يكن عثمان الشهيد الأول الذي تقدمه عائلته، فقد سبق أن قدمت إبنها البكر أيمن.

· 2000م اقتحام مستوطنة "كفار داروم" وسط قطاع غزة وقُتِل جنديّان إسرائيليان وأصيب آخر بجروح عندما اقتحم الشهيد بهاء الدين سلامة سعيد (27 عاماً)، من سكان مخيم المغازي للاجئين و يعمل في جهاز الأمن الوقائي، مستوطنة كفار داروم.

· 1994م مجزرة مسجد "فلسطين" في غزة حيث قامت شرطة الحكم الذاتي بقتل 12ممواطناً فلسطينياً و جرح أكثر من 200 آخرين لدى خروجهم من صلاة الجمعة في مسجد فلسطين بمدينة غزة

· 1994 م مصرع أربعة عشر مواطناً برصاص الشرطة الفلسطينية التي دهمت مسجد فلسطين في مدينة غزة لمنع احتجاجات شعبية ضد اتفاق أوسلو للحكم الذاتي.

· 1931م الإحصاء البريطاني الثاني في فلسطين يبين أن العدد الإجمالي للسكان بلغ 1.035.4 نسمة منهم:73.4% مسلمون, 8.6% مسيحيون, 16.9% يهود.

· 1931م تأسيس "المنظمة العسكرية القومية لـ (إسرائيل)" ، في فلسطين العربية