غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2121) الثلاثاء 23/11/2021

أخبار فلسطينية﻿

رئيس الوزراء الفلسطيني: تلقينا وعودا دولية باستئناف الدعم المالي للخزينة

الرئيس الفلسطيني: زيارتي إلى روسيا تتناول إحياء العملية السياسية

حماس والجبهة الشعبية تحذران من استمرار حصار غزة وتؤكدان على أهمية الوحدة وإنهاء الانقسام

الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الفلسطيني غدا لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط

أخبار إسرائيلية

غانتس يدعو أمريكا وأوروبا لدعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا ويتناسى الخصومات الإسرائيلية على الضرائب

الكنيست الإسرائيلي يقرّ في قراءة أولى تشريعاً يقيّد عدد الولايات المتتالية لرئيس الحكومة

مساعد لرئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو "مهووس" بالسيطرة على الإعلام

الشرطة الإسرائيلية: «حزب الله» يقوم بتسليح العرب داخل إسرائيل

بلينكن يدعو إلى العمل سريعا لإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها

نتنياهو أمام القضاء.. أول رئيس وزراء إسرائيلي يتهم جنائيا

إسرائيل تحشد طاقتها لشطب شركة NSO للتجسس من اللائحة الأميركية السوداء

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحدد ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية

لابيد: يجب إغلاق مكاتب حماس في اسطنبول

غانتس: حماس تسعى لتحويل الضفة إلى نموذج مشابه ل غزة

اخبار دولية

فيديو.. رؤساء بعثات دبلوماسية أوروبية يستنكرون الاستيطان بالقدس المحتلة

26 عضوًا من الكونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لمنع البناء في منطقة E1

أخبار عربية

اتفاق بين الأردن وإسرائيل للتعاون في الطاقة والمياه

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

أسيران فلسطينيان يعلقان إضرابهما عن الطعام

الجهد الرسمي يتمثل في الإدانات هل انطلقت «انتفاضة» المستوطنين على الفلسطينيين؟!

إسرائيل تفكك خلية لحماس اتّهمتها بالتخطيط لهجمات

الشرق الأوسط

عباس يدين الاعتداء الإسرائيلي على ممثله في القدس

الاهرام المصرية

أسير فلسطيني يُعلق إضرابه عن الطعام

الشروق المصرية

فيديو.. رؤساء بعثات دبلوماسية أوروبية يستنكرون الاستيطان بالقدس المحتلة

الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين استجابة لحملة تحريض تحت مرأى ومسمع الاحتلال

رئيس فلسطين يشيد بصمود المقدسيين أمام اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

قوات إسرائيلية تداهم منزل «محافظ القدس» بالسلطة الفلسطينية

الغد الأردنية

في ديستوبيا إسرائيل، مراقبة الفلسطينيين “تحسن نوعية حياتهم”

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

غزة : وفاة طفل متأثرًا بإصابته بحادث سير

الأسير عياد الهريمي يعلّق إضرابه بعد اتفاق على تحديد سقف اعتقاله الإداري

مجلس الوزراء يدعو المواطنين الذين لم يتلقوا طعومات إلى التوجه لمراكز التطعيم خاصة ربات البيوت

الاحتلال يطلق النار على قوة تابعة للقسام شمال بيت لاهيا

القبض على مشعوذ في نابلس احتال على سيدة بمبلغ 20 ألف شيكل

الحياة الجديدة

إصابة طفلة باعتداء للمستوطنين واعتقال مواطنين من رام الله

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس لليوم الثاني قبل 26 دقيقة

مجلس الوزراء يدعو المواطنين الذين لم يتلقوا طعومات إلى التوجه لمراكز التطعيم

جنين: الفتياني يشيد بدور المؤسسة الأمنية في الحفاظ على السلم الأهلي وفرض القانون

جريدة الأيام

الاحتلال يجرّف 200 دونم من أراضي النبي إلياس

الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم وهي عائدة من الأردن ويحقق معها لسبع...

الأسيران الفسفوس والهريمي يعلّقان إضرابهما عن الطعام بعد تحديد سقف اعتقالهما...

اشتية: تلقينا وعوداً باستئناف المساعدات

الاحتلال يعلن اعتقال خلايا مسلحة لحركة "حماس" خططت لتنفيذ عمليات

الأردن وإسرائيل يوقعان إعلان نوايا للتعاون في الطاقة الشمسية وتحلية...

مقتل مواطنة على يد زوجها في بلدة كفر نعمة

غزة: وفاة شاب أقدم على شنق نفسه وطفل متأثراً بحادث سير

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

محدث بأمعائهم الخاوية.. الفسفوس والهريمي ينضمان

المستشفى الأوروبي يعقد دورة "اسعافات أولية"

فلسطين اليوم

سما نيوز

هارتس : 26 عضوًا من الكونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لمنع البناء في منطقة E1

مصدر: قطر وحماس لم تضعا بعد اللمسات الأخيرة على اتفاق رواتب موظفي غزة

هل تفجر عملية القدس الأوضاع بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في غزة ؟

معاريف: كيف تواجه إسرائيل ضعف السلطة الفلسطينية وتعاظم قوة حماس في الضفة؟

بعد 131 يوماً.. الاسير كايد الفسفوس ينتصر على السجان ويعلق إضرابه عن الطعام

صاحب فيديو "أبو أدهم أكله السمك يما" يعود لأحضان عائلته ويروي ماحدث (صور وفيديو)

عرب 48

الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم فور عودتها من الأردن

الشهيد أبو شخيدم في وصيّته: سنوات عمري السابقة كانت استعدادا إيمانيًّا وعسكريًّا

العليا الفلسطينية تلغي وقف صرف رواتب 28 نائبا عن حماس

اتحاد المقاولين الفلسطينيين يعلق مشاريعه

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 23 تشرين ثاني (نوفمبر)

ý 2002م عملية استشهادية في بحر غزة قام بها الاستشهاديان جمال علي إسماعيل ومحمد سميح المصري من حركة الجهاد الإسلامي، حيث قاما بتفجير قارب صغير محمل بكمية كبيرة من المتفجرات في زورق بحري إسرائيلي تابع لسلاح البحرية الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة 4 جنود اعتراف العدو.

ý 2001م اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمود أبو هنود من خلال قصف سيارته بالصواريخ وكان أحد مبعدي مرج الزهور، وهو من سكان نابلس.

ý 2000م طائرات الاحتلال تستهدف بصواريخها سيّارة القائد في حماس إبراهيم عبد الكريم بني عودة (33 سنة) في مدينة نابلس، ممّا أدّى إلى استشهاده على الفور.

ý 1979 م اختتام أعمال القمة العربية العاشرة في تونس. عقدت القمة في تونس في العشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) 1979، بدعوة من الرئيس حبيب بورقيبة. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي فيه مجموعة من القرارات، منها: - الصراع مع إسرائيل طويل الأمد، وهو عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري.

ý 1967م جمال عبد الناصر يعلن أمام مجلس الأمة أن " ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة"

ý 1943 م سلطات الانتداب البريطانية تمنح اليهود فترة خمس سنوات إضافية للهجرة إلى فلسطين.

ý 1924 م تأسيس مستعمرة هرتسليا اليهودية في فلسطين.

ý 1917 م صحيفتا أزفستيا وبرافدا السوفياتيتان تنشران النص الكامل لاتفاقية سايكس - بيكو التي قسمت الوطن العربي بين بريطانيا وفرنسا عقب الحرب العالمية الأولى.