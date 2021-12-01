وكالة الرأي الفلسطينية العمل تبحث تعاونها مع المركز الفلسطيني للتنمية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل رفح تطلع التشريعي على خدمات المديرية وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات تنظم سلسة محاضرات توعوية لطلبة الثانوية برفح وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2129) الأربعاء 1 ديسمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية معلم من غزة يبتكر ربوتًا للتفاعل مع الطلبة وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يصدر بياناً نارياً بشأن المنافسة مع ميسي وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية المونديال العربي: "العنابي" القطري يستهل المشوار بالفوز على البحرين وكالة الرأي الفلسطينية مضرب منذ 107 أيام .. جلسة محكمة للمعتقل أبو هواش اليوم
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2129) الأربعاء 1 ديسمبر 2021

01 كانون أول / ديسمبر 2021 11:13

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2129) الأربعاء 1 ديسمبر 2021

أخبار فلسطينية

  •  

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

  •  

اخبار عربية

·          

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية  الوكالات الإخبارية  

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

  الغد الأردنية

 

 

الاخبار اللبنانية

الشرق القطرية

الشروق المصرية

 

الاهرام المصرية

  • الصحة العالمية تصدر توصياتها للسفر في زمن المتحور "أوميكرون"
·          

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

جريدة القدس

صحيفة الأيام

·          

الحياة الجديدة

 

وكالة  الراي

وكالة صفا

 محر

وكالة سما

  •  

فلسطين اليوم

 

·          

عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

1 كانون أول (ديسمبر)

  • 2003م قوات الاحتلال الإسرائيلي تشنّ حملة عسكريّة واسعة على مدينتي رام الله و البيرة، و أدّت الحملة إلى استشهاد 3 فلسطينيين بينهم ناشطان من كتائب القسّام ، و جرح العشرات من المدنيّين، و اعتقال ما لا يقلّ عن 45 فلسطينياً .
  • 2001م الاستشهاديّان القسّاميان نبيل محمود حلبية و أسامة محمد عيد ، ينفّذان عمليّة مزدوجة في سوق "محناه يهودا" في القدس المحتلة ، و أوقعا 12مقتيلاً صهيونياً و أكثر من 180 جريحاً منهم 30 بحالة خطرة
  • 1993 م مقتل إسرائيلية تدعى شلفاه أوزانا 24 عاماً من سكان القدس وإصابة 3 آخرون في البيرة بالضفة الغربية.
  • 1988 م الانتقال لجنيف لسماع خطاب عرفات قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الانتقال لجنيف للاستماع إلى خطاب عرفات بعد أن رفضت أمريكا إعطاءه تأشيرة دخول.
  • 1973 م وفاة بن غوريون وفاة رئيس وزراء العدو الصهيوني وأول رئيس وزراء لدولة الكيان الصهيوني "ديفيد بن غوريون" الذي مات عن عمر 87 سنة وهو أول من أسس عصابات الهاغاناة.
  • 1948م مؤتمر أريحا كان من نتائج حرب النكبة عام 1948 أن بدأ الفلسطينيون يفقدون الأمل في قدرة الدول العربية على قهر إسرائيل، وخاصة بع9د هزيمة الجيش المصري في النقب، ولكن ورغم هذه الظروف عقدت الهيئة العربية العليا، وبعد التشاور مع ا للجنة السياسية في الجامعة العربية مؤتمر غزة في 1-10-1948 وأعلنت حكومة عموم فلسطين للتعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة الحكم الوطني، غير أن اتجاهاً آخر ظهر بين بعض الفلسطينيين ودعوا إلى عقد مؤتمر أريحا ليكون بعد مؤتمر عمان الذي عقد في صالة سينما البتراء في نفس اليوم للرد على مؤتمر غزة.
  • 1948 م عقد مؤتمر أريحا، الذي اتخذ قرارا بتوحيد الأردن وفلسطين. من أهم مقرراته «أن تتألف من فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية مملكة واحدة، وأن يبايع جلالة الملك عبد الله بن الحسين ملكاً دستورياً على فلسطين».
  • 1930 م لجنة التحقيق الدولية (لجنة شو) التي شكلها مجلس عصبة الأمم للتحقيق في حقوق العرب واليهود في حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك) تضع تقريرها الذي يقرر أن الحائط "أثر إسلامي مقدس" وأنه بكل حجر ومدماك فيه طولاً وعرضاً بما فيه الرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة له داخل أسوار المدينة القديمة ملك عربي ووقف إسلامي، وأن لا حق لليهود فيه مطلقاً.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟