النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2129) الأربعاء 1 ديسمبر 2021
أخبار فلسطينية
- عباس يبحث مع تميم عملية السلام والوضع المالي الفلسطيني
- الفلسطينيون يستغيثون بعد قرار محكمة هدم 100 بيت في القدس
- الخارجية الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لاقتحام المسجد الإبراهيمي
- قرار إسرائيلي بطرد 100 عائلة فلسطينية وهدم منازلها بالقدس المحتلة
- د. الشخرة يؤكد ارتفاع الإصابات بكورونا في الأراضي الفلسطينية ويكشف السبب!
أخبار إسرائيلي
- تحليل: "مظلة نووية" أميركية... إستراتيجية إسرائيل الوحيدة لمواجهة إيران
- لبيد يدعو ماكرون للتلويح بالخيار العسكري ضد إيران
- هوروفيتس: مؤشرات على فعالية الجرعة الثالثة بمواجهة أوميكرون
- الحسم للكنيست: معارضة بالحكومة لتعقب الشاباك لمصابي "أوميكرون"
- وفيات وإصابات كورونا بارتفاع ومشاورات بشأن تعقب الشاباك لمصابي "أوميكرون"
- هآرتس: وزيرة الداخلية الألمانية المقبلة مؤيدة لإسرائيل
- 107على معركته مع المحتل.. جلسة محكمةللمعتقل هشام أبو هواش اليوم.
- وزير إسرائيلي يقدم خطة لإقامة مطار إسرائيلي- فلسطيني مشترك
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اخبار دولية
- الصحة العالمية تصدرتوصياتها للسفر في زمن المتحور "أوميكرون"
- الرئيس الصيني يؤكد دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة
اخبار عربية
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- تفاعلا مع خطابه الاستثنائي في الأمم المتحدة.. مغردون يطلقون هاشتاغ “محمد الكرد يمثلني”- (فيديو وتغريدات)
- رام الله.. منظمة التحرير تطالب الدول المانحة بإنقاذ “أونروا”
- الاحتلال يفرج عن أقدم أسيرة فلسطينية
- الاحتلال ينقل “شيخ الأسرى” للمشفى بشكل عاجل.. وأسيران إداريان يواصلان الإضراب
- المؤتمر العام لموظفي “الأونروا” يعلق خطوات الإضراب المفتوح ويبقي على “نزاع العمل” مع الإدارة
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الشرق الأوسط
- عباس يبحث مع تميم عملية السلام والوضع المالي الفلسطيني
- تقرير إسرائيلي: «حماس» تخطط لعمليات تزرع الفوضى في الضفة
- الفلسطينيون يستغيثون بعد قرار محكمة هدم 100 بيت في القدس
الغد الأردنية
- فلسطين: جنود الاحتلال ومستوطنوه يهددون حياة مئات الطلبة
- السعودية تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون
- عقب انتخابات البرلمان العراقي.. من رئيس الجمهورية المقبل؟
- ارتفاع مفاجئ بعدد إصابات كورونا في الصين
- قرار إسرائيلي بطرد 100 عائلة فلسطينية وهدم منازلها بالقدس المحتلة
الاخبار اللبنانية
- تسارع الاستيطان في الضفة والقدس: المقاومة تنذر العدو بالتصعيد
- «أوميكرون» في فلسطين المحتلّة: مئات الإصابات الجديدة وخمس وفيات
- إصابة طبيبين إسرائيليين بـ«أوميكرون»
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الشرق القطرية
- "حمّل وصِّل".. عربة رزق يلجأ إليها أطفال مخيم جباليا
- الرئيس عباس يزور الدوحة اليوم
- الخارجية الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لاقتحام المسجد الإبراهيمي
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الشروق المصرية
- وزير إسرائيلي يقدم خطة لإقامة مطار إسرائيلي- فلسطيني مشترك
- تل أبيب المدينة الأغلى عالميا في تصنيف إيكونوميست
- تقرير: المخابرات الإسرائيلية تضاعف جهودها لفهم ما يجري وراء الكواليس في إيران تزامنا مع المفاوضات
- فيديو.. أعلام فلسطين ترفرف داخل جامعة تل أبيب
الاهرام المصرية
- الصحة العالمية تصدر توصياتها للسفر في زمن المتحور "أوميكرون"
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس
- تحليل لجنة التواصل تتجاهل جرائم الاحتلال بلقاءاتها التطبيعية العبثية
- خاص ضهير: بدء مرحلة تطعيم الأطفال بعمر (12-15 عامًا) للسيطرة على كورونا
- خاص فؤاد الشوبكي.. "شيخ الأسرى" يواجه الموت في ظلمات السجون
- خاص عائلة بنات: اختيار المتهمين باغتيال نزار التزام الصمت خلال المحاكمة يثير الريبة
- تقرير "مسيرة الأعلام".. محاولة إسرائيلية لاستعادة الهيبة المفقودة في "سيف القدس"
- مستوطنون ينصبون "شمعداناً" على مدخل منزل عائلة الكرد في الشيخ جراح
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جريدة القدس
- الاحتلال يعتقل شابًا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس
- صور| مصادرة تراكتورات زراعية وصهاريج مياه من الرأس الأحمر بطوباس
- هآرتس: وزيرة الداخلية الألمانية المقبلة مؤيدة لإسرائيل
- 107على معركته مع المحتل.. جلسة محكمةللمعتقل هشام أبو هواش اليوم.
- الاحتلال يعتقل شابًا على حدود غزة
- الاحتلال يستولي على أراضٍ في قريوت والساوية
- الاحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم بعد اعتقال دام 7 سنوات
- 3إصابات جراء انقلاب مركبة وسط قطاع غزة
- لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال استهدف 30 صحافيًا واعتقل 8 آخرين الشهر الماضي
- غزة: إخماد حريق كاد أن يتسبب بكارثة في محطة وقود
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صحيفة الأيام
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- التصدي لاقتحام المستوطنين مقام يوسف وسلطات الاحتلال تهدم منزلاً في بلدة...
- »لجنة إسرائيلية تبحث الأسبوع المقبل إقامة مستوطنة على أرض مطار قلنديا
- »وزير إسرائيلي يدعو إلى تأهيل مطار في القدس كمطار إسرائيلي فلسطيني مشترك
- »محمد الكرد: نستحق العدالة والتحرر والشهية الإسرائيلية لقضم أراضينا لم...
- »الأسير وشاحي.. ينتظر حريته اليوم بعد 19 عاماً ويواجه حكماً جديداً يصل لـ...
- »غزة: تجارة الذهب تترنّح على وقع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية
- »"المسلخ".. عرض مسرحي قاسٍ مُلوّن بالدم
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الحياة الجديدة
- العملات الرقمية والمشفرة... "تداولات سوداء" واستثمارات محفوفة بالمخاطر
- الرئيس الصيني يؤكد دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة
- الشرطة الاسرائيلية تعتدي على مشجعي " أبناء سخنين" خلال احتفالهم بالفوز على "بيتار" العنصري
- الاحتلال يعتقل مواطنا على حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس
وكالة الراي
- حالة وفاة و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
- الإعلام الحكومي: 110 انتهاكات بحق الصحفيين خلال نوفمبر
- المالية: صرف رواتب المتقاعدين غدًا الخميس
- مضرب منذ 107 أيام .. جلسة محكمة للمعتقل أبو هواش اليوم
- المرور: 6 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة
- أسعار المحروقات والغاز في غزة لشهر ديسمبر
- إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء
- محدث الاحتلال يعتقل شابًا شمال القدس بزعم حيازته سكينًا
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
- محدث الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة
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وكالة صفا
- المالية بغزة تعلن عن صرف رواتب المتقاعدين
- "المرور" بغزة: 6 إصابات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة
- 107 أيام على إضرابه.. جلسة محكمة للمعتقل أبو هواش اليوم
- الهدمي يطالب السفراء وممثلي الدول بالتدخل لوقف هدم المنازل بالقدس
- الاحتلال يحكم على أسيرين من نابلس
- تحويل الأسير أنس قاسم للاعتقال الإداري 6 أشهر
- الأول من ديسمبر في الذاكرة الفلسطينية
- مخطط إسرائيلي لإعادة إحياء مطار قلنديا
محر
وكالة سما
- حالة وفاة و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
- مسؤول في حماس
- : "دفع رواتب موظفي غزة عبر بيع وقود مصري تموله قطر"
- المقاومة تنذر الاحتلال وترسل رسالة شديدة اللهجة .. وهذا ما جاء فيها ..
- مقترح جديد لإقامة مطار فلسطيني إسرائيلي مشترك شمال القدس
- تشاؤم إزاء فعالية اللقاحات ونصائح لكبار السن وضعفاء الصحة: "منع السفر لن يوقف انتشار أوميكرون"
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فلسطين اليوم
- يديعوت" تكتب: هدوء غزة "كاذب" والمقاومة تستعد للمواجهة التالية
- نسبة المطعمين في فلسطين بلغ 55%
- د. الشخرة يؤكد ارتفاع الإصابات بكورونا في الأراضي الفلسطينية ويكشف السبب!
- مضرب لليوم الـ"107"..جلسة محاكمة للأسير "هشام أبو هواش" ضد تثبيت الاعتقال
- اعتقال شاب بزعم حيازته سكيناً قرب حاجز الجيب غرب القدس
- تصاعد الاستيطان: وصفة جاهزة لتفجير الأوضاع وتحذير شديد اللهجة من المقاومة
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عرب 48
- اعتقال فلسطيني بزعم حيازته سكينا عند حاجز الجيب
- دفع رواتب موظفي غزة عبر بيع وقود مصري تموله قطر"
- 4وفيات و360 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزّة خلال 24 ساعة
- تحليل: "مظلة نووية" أميركية... إستراتيجية إسرائيل الوحيدة لمواجهة إيران
- لبيد يدعو ماكرون للتلويح بالخيار العسكري ضد إيران
- هوروفيتس: مؤشرات على فعالية الجرعة الثالثة بمواجهة أوميكرون
- الحسم للكنيست: معارضة بالحكومة لتعقب الشاباك لمصابي "أوميكرون"
- وفيات وإصابات كورونا بارتفاع ومشاورات بشأن تعقب الشاباك لمصابي "أوميكرون"
وكالة وفا
- الرئيس الصيني يؤكد دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني لاستعادة ...
- الاحتلال يقتحم خربة الراس الأحمر بالأغوار ويستولي على مركبات ...
- الشيخ يلتقي وزير الخارجية القطري
حدث في مثل هذا اليوم
1 كانون أول (ديسمبر)
- 2003م قوات الاحتلال الإسرائيلي تشنّ حملة عسكريّة واسعة على مدينتي رام الله و البيرة، و أدّت الحملة إلى استشهاد 3 فلسطينيين بينهم ناشطان من كتائب القسّام ، و جرح العشرات من المدنيّين، و اعتقال ما لا يقلّ عن 45 فلسطينياً .
- 2001م الاستشهاديّان القسّاميان نبيل محمود حلبية و أسامة محمد عيد ، ينفّذان عمليّة مزدوجة في سوق "محناه يهودا" في القدس المحتلة ، و أوقعا 12مقتيلاً صهيونياً و أكثر من 180 جريحاً منهم 30 بحالة خطرة
- 1993 م مقتل إسرائيلية تدعى شلفاه أوزانا 24 عاماً من سكان القدس وإصابة 3 آخرون في البيرة بالضفة الغربية.
- 1988 م الانتقال لجنيف لسماع خطاب عرفات قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الانتقال لجنيف للاستماع إلى خطاب عرفات بعد أن رفضت أمريكا إعطاءه تأشيرة دخول.
- 1973 م وفاة بن غوريون وفاة رئيس وزراء العدو الصهيوني وأول رئيس وزراء لدولة الكيان الصهيوني "ديفيد بن غوريون" الذي مات عن عمر 87 سنة وهو أول من أسس عصابات الهاغاناة.
- 1948م مؤتمر أريحا كان من نتائج حرب النكبة عام 1948 أن بدأ الفلسطينيون يفقدون الأمل في قدرة الدول العربية على قهر إسرائيل، وخاصة بع9د هزيمة الجيش المصري في النقب، ولكن ورغم هذه الظروف عقدت الهيئة العربية العليا، وبعد التشاور مع ا للجنة السياسية في الجامعة العربية مؤتمر غزة في 1-10-1948 وأعلنت حكومة عموم فلسطين للتعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة الحكم الوطني، غير أن اتجاهاً آخر ظهر بين بعض الفلسطينيين ودعوا إلى عقد مؤتمر أريحا ليكون بعد مؤتمر عمان الذي عقد في صالة سينما البتراء في نفس اليوم للرد على مؤتمر غزة.
- 1948 م عقد مؤتمر أريحا، الذي اتخذ قرارا بتوحيد الأردن وفلسطين. من أهم مقرراته «أن تتألف من فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية مملكة واحدة، وأن يبايع جلالة الملك عبد الله بن الحسين ملكاً دستورياً على فلسطين».
- 1930 م لجنة التحقيق الدولية (لجنة شو) التي شكلها مجلس عصبة الأمم للتحقيق في حقوق العرب واليهود في حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك) تضع تقريرها الذي يقرر أن الحائط "أثر إسلامي مقدس" وأنه بكل حجر ومدماك فيه طولاً وعرضاً بما فيه الرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة له داخل أسوار المدينة القديمة ملك عربي ووقف إسلامي، وأن لا حق لليهود فيه مطلقاً.
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