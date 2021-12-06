النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2134) الاثنين6 ديسمبر 2021

10:07إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

09:06حالة وفاة و 151 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟