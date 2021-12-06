النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2134) الاثنين6 ديسمبر 2021
أخبار فلسطينية
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
- الرئيس الفلسطيني: قررنا مراجعة العلاقات والاتفاقات مع إسرائيل
- استقبال حاشد لأسير فلسطيني أضرب 131 يوما في سجون الاحتلال- (صور)
- الحكومة الإسرائيلية تشدد الرقابة على 35 ألف مقدسي
- حماس: عملية طولكرم ثورة شباب قرر الانعتاق نهائيًا من الاحتلال
أخبار إسرائيلي
- إسرائيل: 11 حالة تأكد إصابتها بمتحور «أوميكرون» حتى الآن
- إيهود باراك يتساءل: كيف يمكن إيقاف النووي الإيراني بصفته مدخلاً لـ”نووي الشرق الأوسط”؟
- إسرائيل تطالب واشنطن بالعمل العسكري المحدود ضد إيران
- غانتس يأمر بزيادة اليقظة على الحواجز بالضفة
- بن باراك: نحن في وسط موجة من الهجمات بتشجيع من حماس والجهاد
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الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
- الرئيس الفلسطيني: قررنا مراجعة العلاقات والاتفاقات مع إسرائيل
- استقبال حاشد لأسير فلسطيني أضرب 131 يوما في سجون الاحتلال- (صور)
- وساطة صفقة تبادل الأسرى لم تشهد اختراقا حقيقيا.. وتعقيدات الرد الإسرائيلي تؤجل زيارة وزير المخابرات المصري
- الأسيرات المقدسيات يعانين قهر الفراق والسجان يحرمهن من الزيارة
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الشرق الأوسط
- العنف يتمدد في الضفة بمواجهة السلطة الفلسطينية
- الحكومة الإسرائيلية تشدد الرقابة على 35 ألف مقدسي
- أبو الغيط يدعو لتنشيط التشاور العربي ـ الأوروبي بشأن فلسطين
- محاسبة 3 سجانين إسرائيليين انتقموا من فلسطينيين في «الجلبوع»
- أسير فلسطيني يرى النور بعد 131 يوماً من الإضراب عن الطعام
الغد الأردنية
- الرئيس الفلسطيني: قررنا مراجعة العلاقات والاتفاقات مع إسرائيل
- قانون جديد يستهدف التعليم ومحاربة الهوية المقدسية
- غليان بالقدس والاحتلال يقمع الغضب الفلسطيني بالقوة
الاخبار اللبنانية
- غزة على جبهة «السايبر»: تطوّر نوعي يحيّر تل أبيب
- «حماس»: «مسيرة الأعلام» في اللد والرملة عدوانٌ ضدّ الفلسطينيين
- محمود عباس يزور الجزائر للتحضير للقمة العربية
الشرق القطرية
- سلطات الاحتلال تصادق على بناء 8 مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس
- قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة
- وزير الخارجية الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي للعمل على دعم إطلاق عملية سياسية جدية
- 230 عملية زراعة قوقعة و263 طرفاً صناعياً.. مستشفى حمد بغزة يواصل خدمة ذوي الإعاقة في يومهم العالمي
- مجلس وزراء العدل العرب يعقد أعمال دورته الـ(37) غدا بمقر الجامعة العربية
- مقطع مصور يفضح ارتكاب قوات الاحتلال لجريمة قتل بدم بارد
الشروق المصرية
- تقرير: جنود إسرائيليون يصيبون فلسطينيا بجروح خطيرة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس
- خبراء في إسرائيل يبحثون إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لضعاف المناعة
- مقتل فلسطيني بعد دهسه جنديا إسرائيليا قرب حاجز جبارة
الاهرام المصرية
- إسرائيل: 11 حالة تأكد إصابتها بمتحور «أوميكرون» حتى الآن
- السعودية تسمح لمن تلقوا لقاح "سبوتنيك في" الروسي بأداء مناسك الحج والعمرة
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير المقاومة الشعبية تجابه غول الاستيطان بالضفة والقدس.. والسلطة "غائبة"
- تقرير أهالي "وادي ياصول" يصارعون كابوس الهدم "من أجل البقاء"
- خاص عابدين: دعوة اشتية للجنائية الدولية "تفتقر للمنهجية والأهمية"
- استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن جنوب طولكرم
- "حماس": "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية سلوك عنصري وعدواني
- وقفة إلكترونية لأهالي المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية
- بالفيديو "مسيرة أعلام" استفزازية للمستوطنين باللد
جريدة القدس
- (محدث2): استشهاد فتى من نابلس بزعم دهسه حارس أمن إسرائيلي قرب طولكرم
- ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم – استشهد فتى فلسطيني (16 عامًا) متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب
- غانتس يأمر بزيادة اليقظة على الحواجز بالضفة
- بن باراك: نحن في وسط موجة من الهجمات بتشجيع من حماس والجهاد
- هآرتس: مخطط لبناء حي استيطاني جديد بالقدس
- الاحتلال يغلق السموع لتمكين المستوطنين من أداء طقوس تلمودية
- إصابة عاملين خلال شجار مع يهود في رعنانا
- توجهٌ لإغلاق التحقيق بجريمة الإعدام في القدس ومجندة تطلب نقلها
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صحيفة الأيام
- بلدية الاحتلال تنذر بهدم عشرات المنازل في بلدة سلوان
- »الرئيس يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر
- »"حماس" تسلّم مصر والفصائل مبادرة جديدة للمصالحة
- »توجهٌ لإغلاق التحقيق بجريمة الإعدام في القدس وإعادة القاتلَين للخدمة
- »22 اقتحاماً للأقصى ومنع رفع الأذان 47 وقتاً في "الإبراهيمي" الشهر الماضي
- »الاحتلال ينتهي من تجهيز مقاطع كبيرة من "الجدار العائق" حول القطاع
- »غزة: فوضى تسويق الفراولة بالضفة تنذر بخسارة فادحة لمزارعي القطاع
الحياة الجديدة
- استشهاد فتى برصاص الاحتلال على حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم
- شركات تكنولوجيا إسرائيلية تشغل عشرات الفلسطينيين وتسجل برمجياتهم ضمن علاماتها التجارية
- توسع استيطاني في مستوطنة "روعي" بالأغوار
- حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة اليوم وغدا
- بلدية الاحتلال تضيء سور القدس برسومات تلمودية
وكالة الراي
- حالة وفاة و 151 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة
- استشهاد شاب بزعم تنفيذه عملية دهس قرب طولكرم
- الأسير أبو هواش مضرب لليوم الـ 111 بوضع صحي خطير
- عقب عملية طولكرم .. حماس: جذوة المقاومة تتصاعد وثورة شعبنا لن تخمد
- "المرور": 7 إصـابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعـة
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء
- مخطط لإقامة مستوطنة جديدة جنوب القدس
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويقتحم بلدات وقرى برام الله
- صحة الاحتلال تعلن اكتشاف 11 إصابة بـ "أوميكرون"
وكالة صفا
- الشعور بالأمن الشخصي يتلاشى"..الفوضى والفلتان بالضفة.. معالجات خاطئة وضحايا يتألمون
- وفاة و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
- حماس: عملية طولكرم ثورة شباب قرر الانعتاق نهائيًا من الاحتلال
- محدث اعتقالات بمداهمات إسرائيلية ليلية بالضفة والقدس
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم دهس جندي قرب طولكرم
ر
وكالة سما
- حالة وفاة و 151 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة
- استشهاد فتى من نابلس بزعم دهسه حارس أمن إسرائيلي قرب طولكرم
- إيهود باراك يتساءل: كيف يمكن إيقاف النووي الإيراني بصفته مدخلاً لـ”نووي الشرق الأوسط”؟
- هآرتس: استدرجوه بمكالمة وكمنوا له.. و”الشاباك” لوالد الطفل أبو سلطان: قتلنا ابنك أمجد
- مسؤول اسرائيلي كبير يستهزئ بقادة جيشه: أهكذا يخرج “أقوى جيش” بالمنطقة من حربه في غزة؟
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فلسطين اليوم
- الجهاد الإسلامي تبارك العملية البطولية في طولكرم وتدعو لتصعيد العمل المقاوم
- بعد إراقة الدماء داخل حرماتها.. جامعات الضفة "على المحك" بحثاً عن ملاذ آمن أم حرفاً لبوصلتها
- وإصابة جندي "إسرائيلي" بجراح خطرة
- بالفيديو استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية دهس قرب حاجز جبارة بطولكرم
- مخطط لبناء حي استيطاني جديد في بيت صفافا جنوب شرق القدس
- مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة والقدس
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عرب 48
- حاجز جبارة: استشهاد فلسطيني بعد دهسه عنصرَ أمنٍ إسرائيليًا
- عباس: قررنا مراجعة العلاقات والاتفاقات مع إسرائيل
- الضمير": انتهاكات حقوقيّة خطيرة للسلطة عقب اغتيال بنات
- إسرائيل تطالب واشنطن بالعمل العسكري المحدود ضد إيران
- الاحتلال يكافئ قاتلَي الشهيد أبو سليمة
- استطلاع: نتنياهو يعزز قوته وأغلبية رافضة للتناوب بين بينيت ولبيد
- الصحة الإسرائيلية: 11 إصابة مؤكدة بالمتحورة "أوميكرون"
- هرتسوغ: إذا لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات حازمة ضد إيران.. إسرائيل ستفعل ذلك
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وكالة وفا
- مخطط لبناء حي استيطاني جديد في بيت صفافا جنوب شرق القدس
- الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويقتحم عدة بلدات وقرى في رام ال ...
- استشهاد فتى برصاص الاحتلال على حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم ...
حدث في مثل هذا اليوم
6 كانون أول (ديسمبر)
- 2003م استشهد الأسير الفلسطيني بشير محمد عويص في معتقل العفّولة الصهيوني ، بسب سياسة الإهمال الطبّيّ تجاهه .
- 2002م عشرة شهداء في مجزرة صهيونية في مخيم البريج
- 2002م توغلت قوات الاحتلال الصهيوني في ثاني أيام عيد الفطر السعيد في مخيم البريج شرق مدينة غزة ودمرت عدداً من المنازل وأطلقت النار على السكان مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة ما يزيد على 30 مواطناً بجراح مختلفة.
- 2001م شرطة الحكم الذاتي الفلسطيني تطلق النار على جموعٍ غفيرة من الفلسطينيين في غزة حاولت كسر الإقامة الجبرية المفروض على الشيخ أحمد ياسين ، و تقتل فلسطينياً و تجرح آخرين .
- 1988 م واشنطن تجري أول اتصال علني مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال سفيرها في تونس روبرت بلليترو، وذلك بعد إعلان المنظمة تبنيها لخط التسوية السياسية مع إسرائيل.
- 1987 م المؤتمر الصهيوني الحادي والثلاثين بالقدس وقد انعقد في الفترة من 6-10/12/1987.
- 1975 م رئيس حزب الكتائب "الماروني اللبناني" بيار جميل يطلب تدخل سورية عسكرياً في لبنان لمساعدة المسيحيين في مواجهة خصومهم من تحالف القوى الوطنية اللبنانية وقوات منظمة التحرير الفلسطينية.
- 1973م انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين في بغداد بحضور مندوبين عن الروابط الهندسية الفلسطينية المكونة في العراق وسوريا وليبيا والجزائر والكويت وممثلين عن المهندسين الفلسطينيين في مصر ولبنان ودول الخليج العربي.
- 1910 م تأسيس مجلة "الدستور" التي تصدر عن المدرسة الدستورية في القدس (فلسطين) التي أسسها خليل السكاكيني، والذي تولى رئاسة تحرير الصحيفة وخلفه جميل الخالدي ابتداء من عام 1913. مجلة أسبوعية علمية ثقافية.