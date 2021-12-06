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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2134) الاثنين6 ديسمبر 2021

06 كانون أول / ديسمبر 2021 09:58

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2134) الاثنين6 ديسمبر 2021

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6 كانون أول (ديسمبر)

  • 2003م استشهد الأسير الفلسطيني بشير محمد عويص في معتقل العفّولة الصهيوني ، بسب سياسة الإهمال الطبّيّ تجاهه .
  • 2002م عشرة شهداء في مجزرة صهيونية في مخيم البريج
  • 2002م توغلت قوات الاحتلال الصهيوني في ثاني أيام عيد الفطر السعيد في مخيم البريج شرق مدينة غزة ودمرت عدداً من المنازل وأطلقت النار على السكان مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة ما يزيد على 30 مواطناً بجراح مختلفة.
  • 2001م شرطة الحكم الذاتي الفلسطيني تطلق النار على جموعٍ غفيرة من الفلسطينيين في غزة حاولت كسر الإقامة الجبرية المفروض على الشيخ أحمد ياسين ، و تقتل فلسطينياً و تجرح آخرين .
  • 1988 م واشنطن تجري أول اتصال علني مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال سفيرها في تونس روبرت بلليترو، وذلك بعد إعلان المنظمة تبنيها لخط التسوية السياسية مع إسرائيل.
  • 1987 م المؤتمر الصهيوني الحادي والثلاثين بالقدس وقد انعقد في الفترة من 6-10/12/1987.
  • 1975 م رئيس حزب الكتائب "الماروني اللبناني" بيار جميل يطلب تدخل سورية عسكرياً في لبنان لمساعدة المسيحيين في مواجهة خصومهم من تحالف القوى الوطنية اللبنانية وقوات منظمة التحرير الفلسطينية.
  • 1973م انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين في بغداد بحضور مندوبين عن الروابط الهندسية الفلسطينية المكونة في العراق وسوريا وليبيا والجزائر والكويت وممثلين عن المهندسين الفلسطينيين في مصر ولبنان ودول الخليج العربي.
  • 1910 م تأسيس مجلة "الدستور" التي تصدر عن المدرسة الدستورية في القدس (فلسطين) التي أسسها خليل السكاكيني، والذي تولى رئاسة تحرير الصحيفة وخلفه جميل الخالدي ابتداء من عام 1913. مجلة أسبوعية علمية ثقافية.
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