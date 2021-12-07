غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2135) الثلاثاء 7/12/2021

أخبار فلسطينية﻿

رئيس الوزراء الفلسطيني: استمرار إسرائيل بالاقتطاع من أموالنا يضعنا بوضع مالي صعب

الرئيس الفلسطيني يزور تونس غدًا

أخبار إسرائيلية

نائب إسرائيلي متطرف يدعو لقتل “منفذي العمليات” والأسرى الفلسطينيين

أوامر بتعزيز الحواجز الإسرائيلية لمواجهة عمليات الدهس

حذر من مصير زئيفي.. نتنياهو يسعى لتغيير قرار إزالة الحماية الأمنية عن عائلته

الكشف عن تدخل عائلة نتنياهو في قضية “البوابات الإلكترونية” التي وضعت بالقدس

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بأوميكرون إلى 21

سانا: قصف جوي إسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية في غرب سوريا

اخبار دولية

الإيسيسكو: مرشح فلسطين يفوز برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة

مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية: استبعد اللجوء الى الحل العسكري مع إيران

أخبار عربية

الجزائر لاستضافة «ندوة جامعة» للفصائل الفلسطينية

تبون يستقبل الرئيس الفلسطيني بمقر الرئاسة الجزائرية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

خلال جلسة محاكمته.. أسير نفق الحرية أيهم كممجي يهدي أبناء شعبه قصيدة كتبها داخل زنزانته-

إسرائيل ترجئ إقرار مشروع استيطاني كبير بالقدس الشرقية

الأزمة المالية الفلسطينية تعود للواجهة والسلطة تقرر صرف 75% من رواتب الموظفين بسبب الخصومات الإسرائيلية

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

الشرق الأوسط

بيوت مهجورة منذ «النكبة» لعائلات من «فلسطينيي 48»

الاهرام المصرية

المالية الفلسطينية: سنصرف رواتب الموظفين مخصومة نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة

قوات الاحتلال تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها ذاتيًا.. وتحرر مُخالفات لمحال تجارية

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن جرائم الإعدامات الميدانية

الشروق المصرية

فلسطين: استمرار إسرائيل بالاقتطاع من أموالنا يضعنا بوضع مالي صعب

تقرير: جنود إسرائيليون يصيبون فلسطينيا بجروح خطيرة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال في آخر أيام عيد الأنوار اليهودي

مقتل فلسطيني بعد دهسه جنديا إسرائيليا قرب حاجز جبارة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

50 مؤسسة إسلامية تطالب الأنظمة العربية بوقف التطبيع

القدس المحلية

إرجاء المصادقة على بدء البناء في “مطار قلنديا”.. الكشف عن مخططات استيطانية جديدة بالقدس

مخاوف إسرائيلية من تصعيد أمني بالضفة والقدس يمتد للداخل

مخاوف إسرائيلية من تصعيد أمني بالضفة والقدس يمتد للداخل

جمعية دراسات الشرق الأوسط “ميسا” تصوت بأغلبية كبيرة لتبني بي.دي.إس

بلدية الاحتلال تجبر عائلة في سلوان على هدم منزلها ذاتياً

أسيران يدخلان أعواماً جديدة احكام وتمديد وافراجات

محافظ نابلس يستقبل وفدا يمثل جمعية الأسطورة السامرية

الحياة الجديدة

فاجعة في الخليل.. وفاة شقيقتين وإصابة عائلتهما بحالة خطيرة

فعالية كروية في جنوب افريقيا ضمن فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

بلدية الاحتلال تجبر عائلة في سلوان على هدم منزلها ذاتيا

النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة طفلتين شقيقتين في الخليل

جريدة الأيام

عمال الزراعة بغزة: فرص نادرة وعمل شاق وأجور متدنية

استشهاد فتى على حاجز جبارة الاحتلالي قتلوه وهو مصاب بزعم تنفيذه عملية...

الرئيس: إجراءات حاسمة وتاريخية في "المركزي"

جنود الاحتلال يعتدون على الأسرى الستة والمحامين داخل قاعة المحكمة

حماس" تهدد بالتصعيد رداً على تشديد الحصار وتعطل الإعمار

المالية" تعلن: صرف الرواتب اليوم بنسبة 75%، بحد أدنى 1650 شيكلاً

تشييع جثمان الطالب خليلية في جبع ومطالبات بوضع حد لحالة الفلتان الأمني

عبد الرزاق قرنح يتسلم في لندن جائزة نوبل للآداب

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

غزة داخلية تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء المقبل

سما نيوز

صحيفة تكشف عن السلاح الفتاك الجديد للمقاومة والذي حيّر الاحتلال

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

الشعبية تكشف: المصريون قالوا لنا أن المطروح سياسيا هو المال مُقابل الهدوء والأمن

حماس : ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل ومصر لم تلتزم بما تعهدت به

أول تعقيب من حماس على دعوة "تبون": مستعدون لاجراء الانتخابات وهذا ما تحدثنا به مع المصريين

هل ستخصم البنوك قيمة القروض كاملة لموظفي السلطة ؟

عرب 48

اعتقالات بالضفة والقدس طالت أسرى محررين

الشرطة الفلسطينية تعلن السيطرة على الاحتجاجات في جبع

العليا الإسرائيلية ترفض البت في التماس الأسير أبو هواش

قيادي في "حماس": ندرس خيارات التصعيد مع الاحتلال

تبون: الجزائر ستستضيف لقاء جامعا للفصائل الفلسطينية قريبا

اشتيّة: خصومات إسرائيل من المقاصّة تصعّب اقتصادنا... صرف 75% من رواتب الموظّفين

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 7 كانون أول (ديسمبر)

ý 2005م الاحتلال الصهيوني يغتال القياديّ البارز في كتائب شهداء الأقصى، محمود العرقان، شمال رفح بقطاع غزة.

ý 2004م 4 شهداء شرق مدينة غزة والشجاعية ومقتل صهيوني وإصابة 4 آخرين اثنان في حالة الخطر الشديد ومن بين الشهداء: أدهم عايش أبو حجيلة 22معاماً، ومؤمن رجب محمد رجب 23 عاماً، من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وقد استشهدا خلال عملية عسكرية.

ý 1992م ممجموعة مسلحة من كتائب القسام تهاجم سيارة عسكرية في الشجاعية وتقتل ضابطاً وجنديين، ويذكر أن الشهيد القسامي عماد عقل هو الذي نفذ هذه العملية واثنين آخرين من القسام.

ý 1988 م الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يلتقي وفداً من اليهود الأمريكيين في مدينة استوكهولم السويدية.

ý 1982م المؤتمر الصهيوني الثلاثون وهو المؤتمر الصهيوني الثامن الذي يعقد في مدينة القدس المحتلة منذ إنشاء دولة الكيان الصهيوني كما أنه يأتي في الذكرى المائة لبداية الاستيطان الصهيوني في فلسطين وكانت أول مستوطنة أقيمت في فلسطين مستوطنة "ريشون ليتسيون".

ý 1981م اغتيال المؤرخ الفلسطيني د. عبد الوهاب الكيالي عضو المجلس الوطني الفلسطيني بلبنان على يد الموساد الإسرائيلي.

ý 1947 م تعيين فوز الدين القاوقجي قائداً عاماً لقوات الثورة العربية في سورية الجنوبية – فلسطين قائد عسكري ومناضل قومي ولد في طرابلس الشام.

ý 1931م المؤتمر الإسلامي العام في القدس صدرت الدعوة الأولى لعقد هذا المؤتمر من الزعيم الإسلامي الهندي شوكت علي في 4-12-1931، وقد أيده في ذلك الزعيم عبد العزيز الثعالبي زعيم الحزب الحر الدستوري التونسي، و قد شكلت لجنة تحضيرية برئاسة المفتي الحاج أمين الحسيني، لتتولى الدعوة والإعداد للمؤتمر الذي حضره مفكرين ورجال دين وزعماء مسلمين من اثنين وعشرين دولة إسلامية للبحث في أساليب التعاون الإسلامي ونشر الثقافة والدفاع عن الأماكن المقدسة، والعمل لوقاية الدين من البدع والشوائب والإلحاد، وتأسيس جامعة إسلامية في بيت المقدس والنظر في قضية الخط الحديدي الحجازي.