Dell تسعى لتصميم كمبيوتر محمول أكثر استدامة

أعلنت Dell عرضها مفهوم Concept Luna ، وهو إعادة التفكير الجذري في كيفية تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمول، مع التركيز على تعزيز قابلية الإصلاح والاستدامة، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى. وتمتلك شركات مثل Dell أهدافًا طموحة للتخلص من انبعاثات الكربون، وهي تدرك جيدًا أن إعادة تدوير التكنولوجيا القديمة لن تكون كافية على الإطلاق لتحقيق هذه الأهداف.

ويذهب Concept Luna إلى أبعد من إعادة التدوير، حيث يضخ الاستدامة في كيفية تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة لجعلها أكثر قابلية لإعادة الاستخدام فى المستقبل.

ولا تبدو أجهزة الكمبيوتر المحمولة طراز Concept Luna مختلفة تمامًا عن أجهزة كمبيوتر Dell المحمولة القياسية ، ولكن في الداخل لا يمكن أن تكون مختلفة تمامًا وتضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه غالبية الجهاز خلف الشاشة بدلاً من وضعها تحت لوحة المفاتيح وتبقى البطارية ، ولكن تم نقل اللوحة الأم والمكونات الأخرى إلى خلف الشاشة وسيتم تبريدها بشكل سلبي، كما سيتم بناء أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه مثل الكمبيوتر اللوحي في هذا الصدد.

وتقول Dell إن هذا سيزيد بشكل كبير من قابلية إصلاح أجهزة الكمبيوتر المحمولة على المدى الطويل والقدرة على إعادة استخدام المكونات.

وفقًا لشركة Dell ، فإن الهدف هو الحصول على ما يصل إلى ثلاث دورات حياة كاملة من اللوحة الأم ، والتي سيتم حصادها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يتم تداولها. على سبيل المثال ، قد يشتري شخص ما كمبيوتر محمول XPS متطورًا لمدة عام ، ثم يقرر استبداله بآخر بعد عام أو عامين فقط.

افتراضيًا ، يمكن لشركة Dell بعد ذلك حصاد اللوحة الأم وإعادة استخدامها في منتج أرخص في خط Inspiron، وهذا يعني أيضًا أنه يمكن الوصول بسهولة إلى جميع المكونات الداخلية وقابلة للاستبدال بواسطة المستخدم ، مما يؤدي إلى إطالة عمر الجهاز بشكل كبير.

ويجب أن يتم تخفيضها بالطبع ، وكانت Dell تدرك أن بعض الخصومات قد تكون ضرورية لإغراء المستهلكين. وتدعي Dell أن هذا التصميم الجديد سيقلل من انبعاثات الكربون بنسبة 50٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأجزاء الداخلية واللوحة الأم.

لا شيء من هذا منقوش على الحجر بالطبع، ولا يزال Concept Luna مجرد فكرة ، على الرغم من أن Dell كان لديها بالفعل نموذج عمل لهذه أجهزة الكمبيوتر المحمولة للتباهي به.

نظرًا لأن الحق في الإصلاح يصبح بشكل متزايد مشكلة ملحة لشركات التكنولوجيا ، يجب أن نتوقع رؤية المزيد من المحاولات لإجراء تحسينات ذات مغزى على قابلية الإصلاح، و أجهزة الكمبيوتر المحمول الإطار هو مبني كليا حول هذه الفكرة، وحتى الجديد ماك بوك برو إجراء بعض التغييرات الإيجابية التي repairability تأثير.