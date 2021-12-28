غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2150) الثلاثاء 28/12/2021

أخبار فلسطينية﻿

حماس: خيار المقاومة وإشعال الانتفاضة في وجه الاحتلال هو السبيل لانتزاع الحقوق

هنية يجري عدة اتصالات مع عدد من عوائل شهداء معركة الفرقان

! غزة ضهير: دخلت الموجة الوبائية الرابعة وهذا ما نخشاه

أخبار إسرائيلية

إدانة وزيرين في الحكومة الإسرائيلية السابقة بتهم فساد

حراسة على وزير الأمن الإسرائيلي بعد تهديد متطرفين بقتله

إسرائيل: نفضل العمل الدولي للتعامل مع إيران لكننا سنتصرف لوحدنا إذا اضطررنا

إسرائيل تتوقع زيادة صادراتها بنسبة 20% خلال العام الحالي

هآرتس: إسرائيل تعتقل فلسطينيًا يعاني من “الفصام” في العزل الانفرادي منذ عام هآرتس: إسرائيل تعتقل فلسطينيًا يعاني من “الفصام” في العزل الانفرادي منذ عام

الصحة الإسرائيلية تسجل 1760 إصابة جديدة ب كورونا

اخبار دولية

إيران تطالب إسرائيل بمشاهدة هذه الصور ومقاطع الفيديو قبل توجيه أي تهديد

أخبار عربية

الجامعة العربية: خطط إسرائيل للجولان انتهاك صارخ يعكس نهجها الرافض للتسوية السلمية

المغرب... تعزيز العلاقات بإسرائيل وتصعيد جزائري

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

المستوطنون يستعرضون القوة والاحتلال يكافئهم بالحماية والسماح بإقامة مستوطنة على «جبل صبيح» في نابلس

المتحور «أوميكرون» يتسلل إلى غزة… السكان يخشون الأسوأ والجهات المختصة تشكو قلة الإمكانيات

قطر ستمول إنشاء أول خط غاز لمحطة كهرباء غزة

معارك الأسرى تستعر.. الأسير أبو هواش يصارع الموت وأسرى حماس يعلنون برنامجا نضاليا

فصائل المقاومة تواصل مناورات “الركن الشديد 2”.. والوسطاء يقدمون وعودا لتحسين الأوضاع في قطاع غزة

داخلية غزة” تُحيي ذكرى الحرب الإسرائيلية الأولى عام 2008

الشرق الأوسط

مصر والأردن وفلسطين تدرس «كسر جمود» عملية السلام

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا بالقدس ويشرد 16 شخصًا

الشروق المصرية

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

إصابات بين الفلسطينيين جراء اقتحام مستوطنين منطقة رأس الجبل غربي رام الله

الغد الأردنية

شكاوى فلسطينيين من شرقي القدس حول عنف شرطي منتظم

غزة : “الركن الشديد 2”.. جهد عسكري للفصائل للتحول للمبادرة بالهجوم

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

هيئة حقوقية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم المستوطنين

عبد الهادي يستقبل هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين

القدس المحلية

هلال القدس يفتتح “متجره الالكتروني” مطلع العام الجديد

مجلس الوزراء يقر حزمة من القرارات التنموية والتطويرية في محافظة طولكرم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في سيلة الظهر

الاحتلال يحاصر برقة ويغلق جميع الطرق المؤدية إليها

وزارتا التنمية والعمل تصرفان الدفعة الرابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

افتتاح بازار المنتجات النسوية الثالث في رام الله

محافظة القدس: مجزرة الهدم في حزما جريمة بحق الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال

الاحتلال يهدم أرضية منشأتين زراعيتين قيد الإنشاء جنوب قلقيلية

مخاسر تُقدّر بمليون و200 ألف شيقل.. و120 عائلة بلا مصدر رزق جراء هدم الاحتلال منشأت تجارية في بلدة حزما

4 أسرى يدخلون أعوماً جديدة

3 إصابات في انفجار إسطوانة غاز بمنزل في إصابات في انفجار إسطوانة غاز بمنزل في رفح

5 وفيات و401 إصابة ب وفيات و401 إصابة ب كورونا في البلاد

الحياة الجديدة

الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في دير البلح وغزة

ست إصابات إحداها خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

طيران الاحتلال يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية السوري

تظاهرة مساندة للأسير أبو هواش في حيفا

جريدة الأيام

مواجهات خلال التصدي لعمليات اقتحام وهدم بناية سكنية ومنشآت تجارية وزراعية

الأسير أبو هواش يرفض تعليق إضرابه قبل إنهاء اعتقاله الإداري

الوباء": 5 وفيات و401 إصابة بينها 12 بمتحور "أوميكرون"

بينيت: أوضحنا لواشنطن بأنه لا مكان لقنصلية مخصّصة للفلسطينيين في القدس

عدد المحكومين بالمؤبد يرتفع إلى 546 أسيراً

»316 مليون دولار عجز الحساب الجاري الفلسطيني للربع الثالث

مبدعون فلسطينيّون يغيبون عن المشهد الثقافي في العام 2021

الفوز بجائزة كتارا أبرز الإنجازات الأدبية الفلسطينية للعام 2021

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

صور استمرار تدريبات "الركن الشديد 2" لليوم الثالث

فلسطين اليوم

قيادي بحماس يتحدث عن مستجدات صفقة التبادل.. ويحذر إسرائيل من العودة لسياسة الاغتيالات

بينيت: أوضحنا لإدارة الرئيس بايدن.. "لا مكان لقنصلية أميركية مخصّصة للفلسطينيين في القدس"

الجهاد الاسلامي تحذر إسرائيل: المقاومة قادرة على تحديد ساعة الصفر.. وجاهزون لكافة الخيارات

ضبط شرائح اتصالات "إسرائيلية" ممنوعة من التداول في رام الله

عرب 48

القدس: الاحتلال يصدر قرارا بهدم مبنى نادي صور باهر

اجتماع فلسطينيّ مصريّ أردنيّ في القاهرة

الاحتلال يغلق كافة الطرق المؤدية إلى بُرقة

الاحتلال يرفض كشف أدلة على وصف المؤسسات الفلسطينية الست بـ"الإرهابية"

وكالة وفا

جنين: الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله ويصور منازل ...

حدث في مثل هذا اليوم

ý 28 كانون أول (ديسمبر)

ý 2008 م بدء الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة وطائرات الاحتلال تقصف عشرات المقرات الأمنية والمؤسسات وارتقاء مئات الشهداء في الضربة الأولى.

ý 2008 م قامت قوات الاحتلال بقصف مقار وأبراج صحفية إذ استهدفت طائرات الاحتلال ثاني أيام العدوان وفي هذا التاريخ استهدفت مقر فضائية الأقصى غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، مما أدى إلى تدميره بصورة كاملة وانقطاع البث لدقائق قليلة، قبل أن تعاود الفضائية البث من مكان مجهول.

ý 2000م عبوة ناسفة تنفجر في دورية عسكريّة صهيونية عند معبر صوفا قرب رفح ، و تؤدّي إلى مصرع جنديين صهيونيين و جرح آخر ن و الجهاد الإسلامي تتبنّى العمليّة

ý 2000م كتائب القسّام تستهدف حافلة صهيونية في تل أبيب بعمليّة استشهاديّة ممّا أدّى إلى تدميرها و جرح 13 صهيونياً اثنان منهم بحالة خطرة.

ý 2001م الشهيد محمود البرعي من سرايا القدس من سكان مخيم جباليا يهاجم دورية عسكرية شرق مدينة غزة طريق معبر المنطار، وحسب اعترافات العدو أوقع عدداً من الإصابات

ý 1976 م محكمة إسرائيلية تسمح ليهود من حركة "هاتحياه" المتطرفة ونواب في الكنيست (البرلمان) بأداء الطقوس التوراتية في الحرم القدسي الشريف أول مرة منذ احتلاله في حزيران (يونيو) 1967، لكن حراس الحرم منعوهم من ذلك.

ý 1947 م مجموعة إرهابية يهودية تهاجم مقهى اللفتاوي في البلدة القديمة من القدس العربية فتقتل وتجرح سبعة عشر مواطناً فلسطينياً.