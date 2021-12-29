النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2151) الاربعاء29 /12/ 2021

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2151) الاربعاء29 ديسمبر/ كانون أول 2021
أخبار فلسطينية
- عباس يبحث مع غانتس "قضايا أمنية واقتصادية"
- حماس تدين لقاء عباس مع وزير دفاع إسرائيل وتعتبره استفزازا للفلسطينيين
- المقاومة تتوقّع مغامرة إسرائيلية: الردّ حاضر... وغير مألوف
- الاقتصاد الفلسطيني: أزمة مالية صعبة في 2021، وبوادر انفراجة في 2022
- “الخارجيـة الفلسطينية”: المطلوب فتح القنصلية الأميركية بالقدس دون مساومة
أخبار إسرائيلي
- قانونان إسرائيليان يتيحان قمع العرب والأسرى
- أنصار نتنياهو يعتدون على نجل مناحيم بيغن
- استقالة ممثل الجيش الإسرائيلي في مفاوضات تبادل الأسرى
- غانتس يلتقي عباس في منزله قرب "تل أبيب"
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اخبار دولية
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اخبار عربية
- قطر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين العُزّل
- الفلسطينيون يرفضون التعامل مع أي بعثة أميركية تستبدل القنصلية في القدس
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- قانونان إسرائيليان يتيحان قمع العرب والأسرى
- حماس تدين لقاء عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي
- الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي- (تغريدة)
- أفكار جديدة لكسر جمود عملية السلام… والقيادة الفلسطينية تشترط ضمانات وتواصل التحضير لاجتماع «المركزي»
- فلسطين تجدد مطالبتها بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس
- حماس” تدعو لتصعيد شعبي ضد مضاعفة الاستيطان بـ”الجولان”
- خطر الموت يقترب أكثر من الأسير أبو هواش.. والجهاد الإسلامي تنذر: استشهاده يعني الحرب
- مثقفون فلسطينيون: تصريحات منصور عباس حول يهودية إسرائيل صدمة لشعبنا وطعنة في ظهره
- الأونروا” توفر رواتب الموظفين وتطالب بدعم مالي لاستمرار تقديم الخدمات
- سجال واتهامات بين “المشتركة” و”الموحدة” بعد مصادقة
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الشرق الأوسط
- حماس تدين لقاء عباس مع وزير دفاع إسرائيل وتعتبره استفزازا للفلسطينيين
- عباس يجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي للمرة الثانية خلال 4 أشهر
- وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 13 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون
- أنصار نتنياهو يعتدون على نجل مناحيم بيغن
الغد الأردنية
- القمع العسكري يحكم التعامل الإسرائيلي مع مظاهرات فلسطينيي 48
- “الخارجيـة الفلسطينية”: المطلوب فتح القنصلية الأميركية بالقدس دون مساومة
الاخبار اللبنانية
- المقاومة تتوقّع مغامرة إسرائيلية: الردّ حاضر... وغير مألوف
- العدوان الإسرائيليّ الأكبر على ميناء اللاذقية: التحالف التجاري بين سوريا وإيران في المهداف
- عباس «يسهر» مع غانتس في منزله
- إنزال النقب الجوي: إسرائيل تستعرض لترهب الفلسطينيين
الشرق القطرية
- قطر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين العُزّل
- الاحتلال ينكّل بالأسيرات وأسير يثأر لهنّ بطعن ضابط
- 30 فناناً يشاركون في المعرض.. معرض فني في غزة يوثّق جرائم حرب 2008
- كل أحلامه أطراف صناعية تعينه على الحياة.. شاب سوري يقهر الإعاقة بالعمل
الصحف المحلية
صحيفة فلسطين
- "عباس" لـ "غانتس": لن أسمح بالعنف واستخدام السلاح ضد الإسرائيليين
- "حماس": لقاء "عباس" مع "غانتس" استفزاز لشعبنا واستهانة بمعاناته
- عائلة بنات تصر على تدويل قضيتها إزاء تهرب السلطة من جريمتها
- تقرير المحررة عصافرة: إدارة السجون فوجئت بردة فعل الأسيرات على انتهاكاتها المستمرة
- الاحتلال يهدم منزلًا في جبل المكبر بالقدس
- تقرير غليان الضفة.. بوادر انتفاضة شعبية "تُشعل فتيلها" جرائم الاحتلال ومستوطنيه
- تقرير حكومة اشتية "تبيع الوهم" للمواطن وتتخبط في إدارة الأزمات المالية
جريدة القدس
- بينيت انتقد اللقاء.. غانتس يعلن عن خطوات “بناء الثقة” التي اتخذها عقب لقاء الرئيس محمود عباس
- ترجمة خاصة بـ”القدس” دوت كوم- أعلن بيني غانتس وزير جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، خطوات “بناء الثقة” التي صادق عليها بعد...
- هزة أرضية خفيفة تضرب سواحل اليونان ويشعر بها سكان غزة
- (محدث): تباين في المواقف الإسرائيلية إزاء لقاء عباس وغانتس
- الرئيس يلتقي وزير الجيش الإسرائيلي
- أول سفير إسرائيلي يقدم أوراقه للعاهل البحريني
صحيفة الأيام
- الاقتصاد الفلسطيني: أزمة مالية صعبة في 2021، وبوادر انفراجة في 2022
- »إصابات بالرصاص خلال مواجهات وعمليات هدم واسعة في الأغوار والخليل
- »تحذير من استشهاد الأسير أبو هواش ولقاء أوّل مع طفله منذ إضرابه
- »"الخارجية" تتابع حادثة غرق مركب قبل أيام في بحر إيجه
- »الأردن: مشادات وعراك بالأيدي في مجلس النواب خلال مناقشة التعديلات الدستورية
- »"الكنيست" يصادق على قانون يتيح مشاركة جيش الاحتلال بعمليات قمع الأسرى
- »بالأغورات.. أهالي أم الفحم يردّون على صلف المستوطنين
الحياة الجديدة
- حومش" تغرس مخالبها في جسد طارق
- الاحتلال يهدم منزلا في جبل المكبر واصابات خلال مواجهات في المكان
- فريدمان: إذا كنت تؤيد حل الدولتين فأنت صديقي
- زائر قرمزي يفضل قضاء الشتاء في فلسطين
وكالة الراي
- وفاتان و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
- حماس: لقاء عباس مع غانتس استفزاز لجماهير شعبنا
- المرور: 4 إصابات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
- محدث الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة
- الشعبيّة: لقاء عباس مع غانتس إمعان في الرهان على السراب
- الاحتلال يهدم منزلًا في جبل المكبر
- غانتس يلتقي عباس في منزله قرب "تل أبيب"
- استقالة ضابط إسرائيلي كبير لإضاعة فرص تبادل أسرى مع حماس
- صور وفد من حماس يهنّئ المسيحيين بأعياد الميلاد
وكالة صفا
- وفاتان و86 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة
- رفض فصائلي واسع للقاء عباس-غانتس: أمني يستهدف المقاومة
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- صفته ب"رئيس سلطة التعاون الأمني"
- حماس تشن هجومًا لاذعًا على عباس عقب لقائه غانتس
ر
وكالة سما
- الصحة بغزة: وفاتان و86 إصابة جديدة بـكورونا
- غانتس يصادق على جملة من الامتيازات عقب لقائه مع الرئيس عباس
- صحيفة: حماس أرسلت رسالة شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر وهذا ما جاء فيها ..
- قناة عبرية تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس بغانتس
- صحيفة: هكذا سيكون رد المقاومة وسط توقعات مغامرة اسرائيلية تجاه غزة
فلسطين اليوم
- د. الهندي: الوسطاء عاجزون ويريدون هدنة طويلة الأمد وعودة السلطة إلى غزة
- عرب الداخل المحتل 2021..شوكة في حلق الاحتلال وتحركات لأول مرة تُخيف "إسرائيل"
- لقاء عباس بغانتس يثير الغضب: جريمة وعمل مستنكر ومرفوض
- المقاومة تخطط للرد على أي حماقة للاحتلال بهذه الطريقة ؟
عرب 48
- احتمال تواجد فلسطينيين على القارب الذي غرق قبالة اليونان
- 13إصابة جديدة بـ"أوميكرون" في الضفة وغزّة
- تحذير من استشهاد أبو هواش: لقاء أوّل بين الأسير وطفله منذ إضرابه
- عباس يبحث مع غانتس "قضايا أمنية واقتصادية"
- استقالة ممثل الجيش الإسرائيلي في مفاوضات تبادل الأسرى
- غانتس يدعو دول المنطقة إلى "التصدي لإيران"
- الاحتلال يستهدف الجولان بالمزيد من "عنفات الرياح"
- الصحة الإسرائيلية: 623 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"
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وكالة وفا
- مستوطنون يقتحمون الأقصى
- حصاد 2021: نتائج ملفتة للرياضة الفردية وتراجع الألعاب الجماع ...
- الاحتلال يعتقل مواطنين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة ويستد ...
- (محدث) الاحتلال يهدم منزلا في جبل المكبر واصابات بالرصاص الم ...
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29 كانون أول (ديسمبر)
- 2008 م بدء الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة وطائرات الاحتلال تقصف عشرات المقرات الأمنية والمؤسسات وارتقاء مئات الشهداء في الضربة الأولى.
- 2005م مقتل ضابطٍ إسرائيلي وإصابة ثلاثة بجروح واستشهاد ثلاثة فلسطينيين في عملية نفّذها الجهاد الإسلامي على حاجز صهيوني قرب مدينة طولكرم.
- 2003م أُعلن في القاهرة عن وفاة الكاتب و الباحث و المفكّر الفلسطيني أحمد صدقي الدجاني عن عمرٍ يناهز السادسة و الستين .. و يعتبر أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية ، و أحد روّاد التقارب بين التيارين القومي والإسلامي.
- 1985م اغتيال فهد القواسمة عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية
- 1984 م اغتيال عضو منظمة التحرير الفلسطينية فهد القواسمة في عمّان, على يد مسلح مجهول. أبعدته إسرائيل في الثاني من أيار (مايو) 1980 بقرار صادر عن وزير الدفاع عيزرا وايزمان، مع رئيس بلدية حلحول السابق محمد ملحم. تلا عملية الإبعاد هجوم إرهابي نفذه تنظيم يهودي سري استهدف رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، وأدى إلى إصابة رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة مما أسفر عن بتر ساقيه.
- 1947 م سلطات الانتداب البريطاني تجبر سفينة "التاسع والعشرين من نوفمبر" التي تحمل مهاجرين يهوداً غير شرعيين على مغادرة ساحل فلسطين.
- 1947م مجزرة ترتكبها عصابة الأرغون الصهيونية حيث ألقت برميلا مملوءً بالمتفجرات عند باب العامود بالقدس فقتل 14 عربياً وجرح 27 آخرون.
- 1917م صرح الجنرال اللنبي يوم دخوله القدس بأن غاية الاحتلال البريطاني هي تحرير فلسطين من النير التركي وإنشاء حكومة وطنية حرة فيها.
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