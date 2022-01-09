وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية قدمت خدمات بـ 146 مليون دولار خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية النحال يؤكد على خدمة الجمهور وإرساء العدالة ونصرة الحق وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": تسجيل عدة إصابات بمتحور "أوميكرون" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطالب بسرعة الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية منتدى الإعلاميين يطلق مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يؤكد على التعاون المشترك مع "حملة المقاطعة – فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تُعيد شيكات بقيمة 7500 دينار لصاحبها وكالة الرأي الفلسطينية طاقم حضانة مجمع ناصر ينقذ حياة عدد من المواليد الخدج وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تفتتح مشروع توزيع 20 ألف مصحف في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد :تسجيل 32 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال جولة على وسائل الإعلام

"حملة المقاطعة" تعلن عن تكريم الإعلاميين المبادرين بمناهضة التطبيع

09 كانون ثاني / يناير 2022 02:38

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة، وحملة المقاطعة – فلسطين، عن إطلاق مبادرة لتكريم الإعلاميين الفلسطينيين والعرب المبادرين بمناهضة التطبيع وتشجيع مقاطعة الاحتلال بكافة أشكالها.


جاء ذلك، خلال سلسلة زيارات للمكتب الإعلامي الحكومي، وقناة الأقصى الفضائية، وصحيفة فلسطين، واتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية لتسليمها ميثاق الشرف لمواجهة التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الذي أعدته الهيئة والحملة، وتم التوقيع عليه من قادة فصائل العمل الوطني والإسلامي وعدد كبير من المؤسسات الإعلامية المحلية والصحفيين.


وشارك في الزيارات رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ورئيس الحملة الدكتور باسم نعيم، ومدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي.


وأوضح محيسن أن الزيارات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز ثقافة المقاطعة في المجتمع الفلسطيني، ومواجهة جهود التطبيع التي يبذلها الاحتلال على المستوى العربي، لافتًا إلى أن الهيئة خصصت أنشطتها لشهر يناير الحالي لتناول قضية التطبيع من خلال المؤسسات الشبابية والمراكز الثقافية التابعة لها.


وأشار محيسن إلى أن الاحتلال يسعى بشكل حثيث لتطبيع علاقته مع الدول العربية والإسلامية وقد جعل من التطبيع الإعلامي أحد أبرز وسائله الاستراتيجية الناعمة التي يسعى من خلالها إلى إضفاء الشرعية على جرائمه وتثبيت كيانه وبناء علاقات طبيعية مع دول المنطقة وشعوبها، مشيرًا إلى أن الميثاق يؤكد على أهمية مواجهة التطبيع الإعلامي مع الاحتلال بشكل مدروس وممنهج وعملي من خلال المنابر الإعلامية.


من جهته أكد نعيم على ضرورة تطوير رؤية وطنية شاملة لمواجهة التطبيع، بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني والمؤسسات الحكومية والأهلية والنقابات والاتحادات، داعيًا وسائل الإعلام إلى وضع الميثاق ضمن أجندتها وموازنتها بما يساهم في تطوير الخطاب الإعلامي الفلسطيني والارتقاء بالعناصر الإعلامية وتجريم المطبعين.


من جهته أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الأستاذ سلامة معروف أن التطبيع الإعلامي والثقافي يُعد أخطر أشكال التطبيع مع الاحتلال، لافتًا إلى أنه يستهدف بشكل مباشر وعي الشعوب العربية وتزييف معتقداتها ومشاعرها تجاه القضية الفلسطينية، وإقناعها برواية الاحتلال المسمومة وأكاذيبه، مستعرضًا جهود المكتب الإعلامي الحكومي وتوجيهاته لوسائل الاعلام المحلية لمواجهة التطبيع الإعلامي.


يذكر أن ميثاق الشرف لمواجهة التطبيع الإعلامي يضم عدة بنود أبرزها التعهد بعدم الظهور على أي من المنصات التابعة للاحتلال، والتعهد بعدم استضافة أو دعوة أو التعامل مع بأي شكل من الأشكال مع أي ممثل رسمي أو غير رسمي للاحتلال على أي من المنصات الإعلامية، وعدم تداول مقاطع ومواد ووصلات دعائية من إنتاج جهات رسمية للاحتلال، والعمل على توعية الجمهور حول مخاطر المحاولات التطبيعية مع الاحتلال بكافة أشكاله، والسعي إلى تفنيد خطاب التطبيع وتفكيك حججه والرد عليها بأدلة وحقائق رصينة.


يشار إلى أن الهيئة وحملة المقاطعة ستواصل زياراتها للمؤسسات الإعلامية لتسليمها نسخة عن الميثاق وحثها على الالتزام به وتنفيذه.

271684119_4659289537487771_4695640575861145737_n 271661909_4659289914154400_1909113145080629008_n 271662579_4659289460821112_3384216458396842857_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟