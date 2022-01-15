النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2163) السبت 15/1/2022
أخبار فلسطينية
حماس: تظاهرات النقب تكشف “عجز” إسرائيل عن حسم الصراع ضد شعبنا
منصور يبعث رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة
الخارجية: شعبنا لن يبقى ضحية الاحتلال والاستيطان ويصر على نيل حقوقه السياسية
وفاة و592 إصابة جديدة بـ”كورونا
” الصحة”: تسجيل 222 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” يرفع إجمالي الإصابات لـ 699
أخبار إسرائيلية
المدعي العام الإسرائيلي يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»
أكثر قوة.. سلالة جديدة من «أوميكرون» تظهر في إسرائيل
توتر في الحلبة السياسية الإسرائيلية وصفقة محتملة بين نتنياهو والنيابة
محلل إسرائيلي: إخفاقات كوخافي سببها إصراره على “ضرب رأسه بالحائط”
اعلام اسرائيلي: طائرة خليفة حفتر هبطت بمطار بن غوريون لمدة ساعتيناخبار دولية
حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن سرحان سرحان ، رافضًا توصية اللجنة
40 نجما من هوليوود يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصري
حملة في الولايات المتحدة لمناهضة مشروع قانون يشجع على التطبيع مع إسرائيل
رسائل لمسؤولين أمميين حول تصاعد اعتداءات الاحتلال على شعبنا
اعتماد فلسطين كأول دولة عربية في "القرية العالمية" بكاليفورنيا
أخبار عربية
الصفدي: المعاهدات العربية ليست بديلاً عن السلام مع الفلسطينيين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
نقل خطيب “الأقصى” عكرمة صبري إلى المشفى إثر وعكة صحية
القائمة المشتركة»: البطش البوليسي الإسرائيلي لن ينال من عزيمة أهلنا في النقب
أبو هواش يصاب بكورونا خلال رحلة التعافي من آثار الإضراب… و«الأونروا» تدعو لإطلاق سراح فتى مريض
المستوطنون يحرّضون على مسجد ذي قبة مذهبة في القدس
فعاليات الجمعة لمناهضة الاستيطان في الضفة الغربية تنتصر للأسير المريض ناصر أبو حميد
الشرق الأوسط
مستوطن متنكّر بزي عربي يندس بين المصلين في الأقصى
الاهرام المصرية
إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
ضبط مستوطن يهودي تنكّر في زي فلسطيني للاندساس وسط المصلين بالأقصى
الشروق المصرية
وقفة في سلوان بالقدس ضد أعمال التهويد ومصادرة المنازل
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
الغد الأردنية
صفقة بالأفق بقضايا فساد نتنياهو
فرنسا وإسرائيل.. أي لوبي صهيوني؟ (5): إسرائيل في قلب جهاز الدفاع الفرنسي
إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال
تواصل احتجاجات الفلسطينيين بالنقب.. وإصابة شرطي إسرائيلي
الشرق القطرية
هيئة حقوقية: استهتار إسرائيلي بحياة الأسيرات
هيئة الأسرى الفلسطينية تطالب بمعاينة الأسيرات المصابات بكورونا في سجن الدامون الإسرائيلي
الكتابة على فيسبوك جريمة لدى الاحتلال الإسرائيلي!
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
عائشة المصلوحي.. مرابطة تواصل صون أمانة المغاربة بالقدس
"حراس الأقصى" يصدرون توضيحاً حول ملابسات تسلل شخص للمسجد
الاحتلال يعتقل فتى من البلدة القديمة في القدس المحتلة
الشعبية: إنهاء الانقسام يبدأ بتشكيل مجلس وطني توحيدي جديد بمشاركة الكل الفلسطيني
وقفة احتجاجية في سلوان رفضاً لاستهداف حي واد الربابة في القدس المحتلة
إصابات برصاص الاحتلال المعدني والاختناق في بيت دجن شرق نابلس
الاحتلال يطلق سراح عدد من معتقلي النقب ويمدد اعتقال آخرين
القدس المحلية
الصحة: التبرعات التي تم جمعها لإنشاء مركز خالد الحسن موجودة ومحفوظة
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بدو شمال غرب القدس
مقتل شاب من يافا حرقا
بلدية الاحتلال تطلب هدم مسجد “القبة الذهبية” في بيت صفافا بالقدس
النيابة تخقق بظروف وفاة فتاة من دير الغصون
الحياة الجديدة
الصحة: التبرعات التي تم جمعها لإنشاء مركز خالد الحسن موجودة ومحفوظة
إصابات في بيت دجن وكفر قدوم واعتقالات في القدس وطولكرم
وقفة في أم الفحم اسنادًا لأهالي النقب
وقفة دعم للأسير ناصر أبو حميد في جنين
جريدة الأيام
عشرات الإصابات في "جمعة" مواجهات جديدة
»132معتقلاً خلال التظاهرات في النقب وتنظيم وقفة تضامنية بمدخل أمّ الفحم
تواصل الفعاليات المساندة للأسير المريض ناصر أبو حميد
مياه الأمطار تفاقم معاناة الفقراء شمال القطاع
وكالة صفا
الاحتلال ينصب حاجزا على مدخل بلدة بدو شمال غرب القدس
تضرر مركبات مستوطنين إثر رشقها بالحجارة شرق نابلس
مخاوف إسرائيلية من اتساع دائرة مواجهات النقب
إصابة بمواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
الاحتلال يغلق طريقًا فرعيًا في سبسطية
تقرير: عام 2021 "الأسود" بقمع السلطة للحريات بالضفة
بالصور قبيلة الترابين في غزة تساند "النقب"
حماس: هبة النقب مستمرة ولن تتوقف إلا بانتصار شعبنا
أهالي سلوان يؤدون "الجمعة" بأراضي واد الربابة المهددة
حماس: اعتقال درويش دلالة واضحة على كذب السلطة بتضامنها مع الأسرى
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل أسير محرراً ويستدعي شقيقه في بيت لحم
30 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
الصحة :لا وفيات وتسجيل ( 150) إصابة جديدة بفيروس كورونا بغزة
"المرور": 11 حادث سير خلال 24 ساعة دون إصابات
تأكيد إصابة الأسير هشام أبو هواش بكورونا
300 ألف إصابة بكورونا منذ مطلع العام الجديد في إسرائيل
الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بلدة زيتا شمال طولكرم
الزراعة تنشر ارشادات للمزارعين لتجنب اضرار المنخفضات الجوية
فلسطين اليوم
المتحدث باسم الجهاد بالضفة يدعو للتحرك ومساندة أهالي النقب المحتل
القيادي شهاب: انتفاضة النقب امتداد لمقاومة "بيتا" و"مسيرة العودة"
كُبلت وحُرقت..العثور على جثمان شاب فلسطيني في منتزه "بتل أبيب"
نشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي
الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بيت لحم
سما نيوز
موقع عبري: الانتفاضة الثالثة ستشتعل قريباً وستنطلق من عاصمة حماس في الضفة ؟!
صحيفة: معركة "إستخبارات حقيقية" بين المقاومة والموساد ولأول مرة خارج الأرض المحتلة
صحيفة عبرية: هذا ما تعول عليه "اسرائيل" لترويض العقل العربي للقبول بها كدولة
البيت الأبيض يتوقع "اجتياح" روسيا لأوكرانيا في القريب العاجل
مصادر تكشف عن موعد وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر
تقدير اسرائيلي: هذا هدف الأردن من تقوية علاقته بنا
الجهاد الاسلامي : انتفاضة النقب امتداد لمقاومة "بيتا" و"مسيرة العودة"
ارتفاع قياسي بمستوى الهجمات السيبرانية ضد "إسرائيل"
الشرطة الإسرائيلية تنشر قوات معززة في شمال النقب
عرب 48
إصابات في مواجهات مع الاحتلال ببيت دجن وكفر قدوم
الصحة الفلسطينية: وفاة واحدة بكورونا ونسبة التعافي 98.2%
القدس: قتيل في جريمة إطلاق نار بمخيّم شعفاط
وكالة وفا
اعتماد فلسطين كأول دولة عربية في "القرية العا ...
الصحة: التبرعات التي تم جمعها لإنشاء مركز خال ...
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وإغ ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 15 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استشهاد وزير الداخلية والأمني الوطني في الحكومة الفلسطينية الأستاذ الشيخ سعيد صيام وذلك عندما أطلقت عليه طائرات الإف 16 صواريخها بمدينة غزة مما أسفر عن استشهاده هو وابنه وأخيه، بينما أصيب عدد من الجيران بإصابات مختلفة.
- 2009م أطلقت مدفعيات الاحتلال قذائفها على "برج الشروق" وسط مدينة غزة أثناء تواجد الصحفيين على الهواء مباشرة وهم يغطون العدوان البري على حي تل الهوى مما أدى إلى إصابة الصحفيين في تلفزيون أبو ظبي المصور محمد صبحي السوسي، وفني المونتاج أيمن يوسف الرزين بجراح متوسطة، ووقوع أضرار بالغة بعدد من المكاتب الصحفية، علما أن البرج يضم مكاتب لقنوات "العربية وروسيا اليوم وأبو ظبي ومجموعة الإم بي سي وفوكس نيوز، بالإضافة إلى مكاتب صحف الحياة الجديدة والقدس ووكالة شهاب الفلسطينية".
- 2002م اغتيال قائد شهداء الأقصى في الضفة الغربية الشهيد رائد الكرمي.
- 2000م وفاة الشاب الفلسطيني حسين غسان عبد الهادي (25 عاماً) من سكان نابلس بسبب مضاعفات صحية تعود إلى إصابته عام 1989 خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى برصاص الوحدات السرية الإسرائيلية في الظهر وأنحاء جسمه.
- 1997م صحيفة هآرتس الصهيونية تنشر صورة نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الليكودي اليميني المتطرف، وهو يقدم لراعي الكنيسة الأرثوذكسية، صورة مجسم للقدس دون أن تظهر فيها الأماكن المقدسة وبدلا من المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، يظهر مبنى مفترض للهيكل المزعوم.
- 1997م توقيع بروتوكول الخليل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الليكود الإسرائيلية، لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية المحتلة في 80% من مساحة المدينة، وكان من المفروض أن يتم إعادة انتشار قوات الاحتلال في المدينة بتاريخ 28/3/1996م في عهد حكومة حزب العمل الذي يرأسها شمعون بيرس، الذي خلف رابين بعد اغتياله.
- 1993م الشهيد فخري الدحدوح (حركة الجهاد الإسلامي) ينفذ عملية بطولية بالسلاح الأبيض، حيث قام بطعن مجموعة من اليهود في قلب تل أبيب، وقد استشهد بعد أن أطلق عليه رجال الأمن الإسرائيلي الحاقدون عشرات الرصاصات.
- 1979م المؤتمر الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الرابعة عشر "دورة هواري بومدين بدمشق"، وجاءت هذه الدورة في ظروف خاصة جدا. فقد جاءت بعد زيارة السادات للقدس، وتخليه عن قضية فلسطين وخروجه عن إرادة الأمة العربية، المتمثلة في قرارات مؤتمرات القمة في الجزائر والرباط وضربه التضامن العربي والنضال القومي، وتوقيع معاهدة كامب ديفيد والصلح المنفرد مع إسرائيل وأيضا، بعد قمة بغداد وتشكيل الجبهة القومية للصمود والتصدي من منظمة التحرير الفلسطينية والعراق وسورية وليبيا والجزائر واليمن وهي القمة التي رفضت نهج السادات واعتبرته خيانة قومية، كما اعتبرت أن التسوية الأمريكية للصراع العربي الصهيوني التي تجسدت في معاهدتي كامب ديفيد استسلام وتسليم بمواصلة اغتصاب فلسطين.
- 1948م القوات العربية تصد هجومين يهوديين قرب الناصرة في فلسطين، وتقطع طريق الإمدادات الرئيسي.