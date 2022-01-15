النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2163) السبت 15/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

حماس: تظاهرات النقب تكشف “عجز” إسرائيل عن حسم الصراع ضد شعبنا

أخبار إسرائيلية

المدعي العام الإسرائيلي يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

أكثر قوة.. سلالة جديدة من «أوميكرون» تظهر في إسرائيل

توتر في الحلبة السياسية الإسرائيلية وصفقة محتملة بين نتنياهو والنيابة

محلل إسرائيلي: إخفاقات كوخافي سببها إصراره على “ضرب رأسه بالحائط”

الصحف العربية

القدس العربي

نقل خطيب “الأقصى” عكرمة صبري إلى المشفى إثر وعكة صحية

القائمة المشتركة»: البطش البوليسي الإسرائيلي لن ينال من عزيمة أهلنا في النقب

أبو هواش يصاب بكورونا خلال رحلة التعافي من آثار الإضراب… و«الأونروا» تدعو لإطلاق سراح فتى مريض

المستوطنون يحرّضون على مسجد ذي قبة مذهبة في القدس

فعاليات الجمعة لمناهضة الاستيطان في الضفة الغربية تنتصر للأسير المريض ناصر أبو حميد

الشرق الأوسط

مستوطن متنكّر بزي عربي يندس بين المصلين في الأقصى

الاهرام المصرية

إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

ضبط مستوطن يهودي تنكّر في زي فلسطيني للاندساس وسط المصلين بالأقصى

الشروق المصرية

وقفة في سلوان بالقدس ضد أعمال التهويد ومصادرة المنازل

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

هيئة حقوقية: استهتار إسرائيلي بحياة الأسيرات

الصحة: التبرعات التي تم جمعها لإنشاء مركز خالد الحسن موجودة ومحفوظة

إصابات في بيت دجن وكفر قدوم واعتقالات في القدس وطولكرم

وقفة في أم الفحم اسنادًا لأهالي النقب

وقفة دعم للأسير ناصر أبو حميد في جنين

جريدة الأيام

عشرات الإصابات في "جمعة" مواجهات جديدة

»132معتقلاً خلال التظاهرات في النقب وتنظيم وقفة تضامنية بمدخل أمّ الفحم

تواصل الفعاليات المساندة للأسير المريض ناصر أبو حميد

مياه الأمطار تفاقم معاناة الفقراء شمال القطاع

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

صحيفة: معركة "إستخبارات حقيقية" بين المقاومة والموساد ولأول مرة خارج الأرض المحتلة

صحيفة عبرية: هذا ما تعول عليه "اسرائيل" لترويض العقل العربي للقبول بها كدولة

البيت الأبيض يتوقع "اجتياح" روسيا لأوكرانيا في القريب العاجل

مصادر تكشف عن موعد وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر

تقدير اسرائيلي: هذا هدف الأردن من تقوية علاقته بنا

عرب 48

إصابات في مواجهات مع الاحتلال ببيت دجن وكفر قدوم

الصحة الفلسطينية: وفاة واحدة بكورونا ونسبة التعافي 98.2%

القدس: قتيل في جريمة إطلاق نار بمخيّم شعفاط

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

15 كانون ثاني (يناير)

2009م استشهاد وزير الداخلية والأمني الوطني في الحكومة الفلسطينية الأستاذ الشيخ سعيد صيام وذلك عندما أطلقت عليه طائرات الإف 16 صواريخها بمدينة غزة مما أسفر عن استشهاده هو وابنه وأخيه، بينما أصيب عدد من الجيران بإصابات مختلفة.

2009م أطلقت مدفعيات الاحتلال قذائفها على "برج الشروق" وسط مدينة غزة أثناء تواجد الصحفيين على الهواء مباشرة وهم يغطون العدوان البري على حي تل الهوى مما أدى إلى إصابة الصحفيين في تلفزيون أبو ظبي المصور محمد صبحي السوسي، وفني المونتاج أيمن يوسف الرزين بجراح متوسطة، ووقوع أضرار بالغة بعدد من المكاتب الصحفية، علما أن البرج يضم مكاتب لقنوات "العربية وروسيا اليوم وأبو ظبي ومجموعة الإم بي سي وفوكس نيوز، بالإضافة إلى مكاتب صحف الحياة الجديدة والقدس ووكالة شهاب الفلسطينية".

2002م اغتيال قائد شهداء الأقصى في الضفة الغربية الشهيد رائد الكرمي.

2000م وفاة الشاب الفلسطيني حسين غسان عبد الهادي (25 عاماً) من سكان نابلس بسبب مضاعفات صحية تعود إلى إصابته عام 1989 خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى برصاص الوحدات السرية الإسرائيلية في الظهر وأنحاء جسمه.

1997م صحيفة هآرتس الصهيونية تنشر صورة نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الليكودي اليميني المتطرف، وهو يقدم لراعي الكنيسة الأرثوذكسية، صورة مجسم للقدس دون أن تظهر فيها الأماكن المقدسة وبدلا من المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، يظهر مبنى مفترض للهيكل المزعوم.

1997م توقيع بروتوكول الخليل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الليكود الإسرائيلية، لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية المحتلة في 80% من مساحة المدينة، وكان من المفروض أن يتم إعادة انتشار قوات الاحتلال في المدينة بتاريخ 28/3/1996م في عهد حكومة حزب العمل الذي يرأسها شمعون بيرس، الذي خلف رابين بعد اغتياله.

1993م الشهيد فخري الدحدوح (حركة الجهاد الإسلامي) ينفذ عملية بطولية بالسلاح الأبيض، حيث قام بطعن مجموعة من اليهود في قلب تل أبيب، وقد استشهد بعد أن أطلق عليه رجال الأمن الإسرائيلي الحاقدون عشرات الرصاصات.

1979م المؤتمر الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الرابعة عشر "دورة هواري بومدين بدمشق"، وجاءت هذه الدورة في ظروف خاصة جدا. فقد جاءت بعد زيارة السادات للقدس، وتخليه عن قضية فلسطين وخروجه عن إرادة الأمة العربية، المتمثلة في قرارات مؤتمرات القمة في الجزائر والرباط وضربه التضامن العربي والنضال القومي، وتوقيع معاهدة كامب ديفيد والصلح المنفرد مع إسرائيل وأيضا، بعد قمة بغداد وتشكيل الجبهة القومية للصمود والتصدي من منظمة التحرير الفلسطينية والعراق وسورية وليبيا والجزائر واليمن وهي القمة التي رفضت نهج السادات واعتبرته خيانة قومية، كما اعتبرت أن التسوية الأمريكية للصراع العربي الصهيوني التي تجسدت في معاهدتي كامب ديفيد استسلام وتسليم بمواصلة اغتصاب فلسطين.