غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2168) الجمعة21/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

المجلس المركزي الفلسطيني ينعقد برام الله في 6 فبراير

"الخارجية الفلسطينية" تدعو لاتخاذ إجراءات وتدابير عملية تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها

اشتية يدعو لضغط دولي على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من الضرائب الفلسطينية

المالكي يطلع غوتيريش على تصاعد عنف المستوطنين

أخبار إسرائيلية

"بينيت" يعزي "بن زايد" بقتلى هجوم "أنصار الله" على أبو ظبي

كورونا تغلق 70 ألف شركة في "إسرائيل" عام 2021

"إسرائيل" تسجّل ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا

اخبار دولية

الاتحاد الأوروبي يؤكد أن عمليات هدم بيوت الفلسطينيين والإخلاء غير قانونية ومحكمة إسرائيلية تفرج عن عائلة صالحية في القدس شريطة الإبعاد وغرامة مالية

السفير الأميركي في إسرائيل يُجري لقاءاته الدبلوماسية في تل أبيب

منظمات أممية تدعو إسرائيل إلى «الإفراج الفوري» عن فتى فلسطيني مريض

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

أخبار عربية

لجنة الخارجية بالنواب الأردني تدين ممارسات الاحتلال في القدس المحتلة

أمين المحامين العرب يدين طرد عائلة الصالحية من منزلها بالقدس

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

وديع فارس البستاني: لبناني المولد وفلسطيني الهوى والنضال

الوضع الوبائي في فلسطين يتجه للأسوأ ووزارة الصحة تتوقع وصول إصابات كورونا لعشرة آلاف يوميا

إسرائيل تعدل وتحُرف المناهج التعليمية في المدارس الفلسطينية الواقعة تحت سيطرتها- (الفيديو)

الاتحاد الأوروبي يؤكد أن عمليات هدم بيوت الفلسطينيين والإخلاء غير قانونية ومحكمة إسرائيلية تفرج عن عائلة صالحية في القدس شريطة الإبعاد وغرامة مالية

الشرق الأوسط

حراس الأقصى يدعون المصلين للحذر من تسلل مستوطنين

الاهرام المصرية

الشروق المصرية

اشتية يدعو لضغط دولي على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من الضرائب الفلسطينية

أشتية يطالب بوقف إسرائيل لمنظمات المجتمع الفلسطيني

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين

الغد الأردنية

المهندسة البرغوثي.. تعيد تدوير حاجز قلنديا بعد التحرير (صور)

الشرق القطرية

مستوطنون يقتحمون الأقصى و الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"القرآن والسنة" تكرم العاملين المتميزين في مراكزها

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ21

الاحتلال يعتقل شابًا شمال رام الله

"محامون من أجل العدالة" تندد بقرار محكمة السلطة بحق الصحفي "ظاهر"

إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

القدس المحلية

الاحتلال يصيب شابين بالرصاص ويدمّر خط مياه رئيسي في كفر قدوم

الاحتلال يصيب شابين بالرصاص ويدمّر خط مياه رئيسي في كفر قدوم

الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين غرب جنين

الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز شرق خان يونس

التماس للمحكمة العليا يلزم سلطة السجون والجيش بتقديم إحاطة طبية لعائلات الأسرى

انطلاق الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الولايات المتحدة الأميركية

الحياة الجديدة

عضو كونغرس أميركي تستهجن هدم منزل عائلة صالحية بالقدس

الاحتلال يخطر بهدم منزل أسيرين شقيقين في السيلة الحارثية غرب جنين

جريدة الأيام

مواجهات وإصابات في كفر قدوم وقباطية مستوطنون يجرفون أراضي في جالود للتوسع

محمود صالحية: هدموا بيتي ولكنني سأعود وهذه هي المرة الثانية التي يتم تهجيرنا...

الزعنون: دورة المجلس المركزي ستعقديوم السادس من شباط المقبل في رام الله

بينيت: إلحاق أضرار ملموسة بالنظام الإيراني ووكلائه مهمة أساسية

دراسة: بكتيريا مقاومة للأدوية تسببت بأكثر من 1.2 مليون وفاة في 2019

اشتية يبحث مع "سي سي سي" توفير الغاز لمحطة كهرباء غزة

وكالة صفا

الاحتلال يصيب شابين ويدمّر خط مياه رئيسي بكفر قدوم

السجن 3 أشهر للصحفي عبد الرحمن ظاهر بتهمة "ذم السلطة"

وكالة الرأي الفلسطينية

وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأحد المقبل

الاحتلال يبلغ الأسيرين "جرادات" بقرار هدم منزلهما في جنين

فلسطين اليوم

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

سما نيوز

صحيفة أمريكية: الاتحاد الأوروبي وأمريكا تخشيان هذا السيناريو في السلطة الفلسطينية

اّلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى نصرة لـلنقب ودعما لعائلة الصالحية بالشيخ جراح

حزمة مشاريع قوانين في برلمان نيويورك لمواجهة تصاعد النشاط المؤيد لفلسطين

لأول مرة منذ 13 عاما: اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والتركي

صحيفة عبرية لبينيت: الغواصات الألمانية سلاح استراتيجي لإسرائيل في العقد المقبل

عرب 48

العثور على جثة فتاة مجهولة الهويّة على شاطئ غزة

ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تندد بهدم منزل عائلة الصالحيّة بالشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لفجر "النقب الثائر" بالمسجد

وكالة وفا

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