النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2168) الجمعة21/1/2022
أخبار فلسطينية
المجلس المركزي الفلسطيني ينعقد برام الله في 6 فبراير
"الخارجية الفلسطينية" تدعو لاتخاذ إجراءات وتدابير عملية تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها
اشتية يدعو لضغط دولي على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من الضرائب الفلسطينية
قضايا خلافية جديدة تعكر أجواء حوار المصالحة الفلسطينية
المالكي يطلع غوتيريش على تصاعد عنف المستوطنين
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تشتري 3 غواصات عسكرية من ألمانيا
"بينيت" يعزي "بن زايد" بقتلى هجوم "أنصار الله" على أبو ظبي
كورونا تغلق 70 ألف شركة في "إسرائيل" عام 2021
"إسرائيل" تسجّل ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا
اخبار دولية
الاتحاد الأوروبي يؤكد أن عمليات هدم بيوت الفلسطينيين والإخلاء غير قانونية ومحكمة إسرائيلية تفرج عن عائلة صالحية في القدس شريطة الإبعاد وغرامة مالية
السفير الأميركي في إسرائيل يُجري لقاءاته الدبلوماسية في تل أبيب
منظمات أممية تدعو إسرائيل إلى «الإفراج الفوري» عن فتى فلسطيني مريض
استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم
أخبار عربية
لجنة الخارجية بالنواب الأردني تدين ممارسات الاحتلال في القدس المحتلة
الجامعة العربية تدعو للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
أمين المحامين العرب يدين طرد عائلة الصالحية من منزلها بالقدس
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
وديع فارس البستاني: لبناني المولد وفلسطيني الهوى والنضال
الوضع الوبائي في فلسطين يتجه للأسوأ ووزارة الصحة تتوقع وصول إصابات كورونا لعشرة آلاف يوميا
إسرائيل تعدل وتحُرف المناهج التعليمية في المدارس الفلسطينية الواقعة تحت سيطرتها- (الفيديو)
الاتحاد الأوروبي يؤكد أن عمليات هدم بيوت الفلسطينيين والإخلاء غير قانونية ومحكمة إسرائيلية تفرج عن عائلة صالحية في القدس شريطة الإبعاد وغرامة مالية
الشرق الأوسط
حراس الأقصى يدعون المصلين للحذر من تسلل مستوطنين
الاهرام المصرية
مسئول بحركة فتح يدين جريمة إسرائيل في حي الشيخ جراح
الشروق المصرية
اشتية يدعو لضغط دولي على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من الضرائب الفلسطينية
أشتية يطالب بوقف إسرائيل لمنظمات المجتمع الفلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين
الغد الأردنية
المهندسة البرغوثي.. تعيد تدوير حاجز قلنديا بعد التحرير (صور)
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينينا في الضفة والقدس
إسرائيل تشتري 3 غواصات عسكرية من ألمانيا
الشرق القطرية
الجامعة العربية تدعو للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
اتحاد موظفي "أونروا" يطالب بتثبيت معلمي المياومة
"القرآن والسنة" تكرم العاملين المتميزين في مراكزها
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ21
الاحتلال يعتقل شابًا شمال رام الله
بالصور عائلة الطفل محمد الشنطي تعلن وفاته بعد صراعه مع المرض
الأسير حسام الرزة مضرب عن الطعام لليوم الثاني رفضًا لاعتقاله الإداري
الاحتلال يفرج عن النائب "مبارك" بعد اعتقال إداري 8 شهور
الاحتلال يفرج عن شاب مقدسي بشروطٍ مُقَيِّدة
"محامون من أجل العدالة" تندد بقرار محكمة السلطة بحق الصحفي "ظاهر"
إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي
القدس المحلية
الاحتلال يصيب شابين بالرصاص ويدمّر خط مياه رئيسي في كفر قدوم
الاحتلال يصيب شابين بالرصاص ويدمّر خط مياه رئيسي في كفر قدوم
الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين غرب جنين
الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز شرق خان يونس
التماس للمحكمة العليا يلزم سلطة السجون والجيش بتقديم إحاطة طبية لعائلات الأسرى
انطلاق الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الولايات المتحدة الأميركية
الحياة الجديدة
عضو كونغرس أميركي تستهجن هدم منزل عائلة صالحية بالقدس
حزمة مشاريع قوانين في برلمان نيويورك لمواجهة دعم القضية الفلسطينية
الاحتلال يخطر بهدم منزل أسيرين شقيقين في السيلة الحارثية غرب جنين
جريدة الأيام
مواجهات وإصابات في كفر قدوم وقباطية مستوطنون يجرفون أراضي في جالود للتوسع
محمود صالحية: هدموا بيتي ولكنني سأعود وهذه هي المرة الثانية التي يتم تهجيرنا...
الزعنون: دورة المجلس المركزي ستعقديوم السادس من شباط المقبل في رام الله
بينيت: إلحاق أضرار ملموسة بالنظام الإيراني ووكلائه مهمة أساسية
دراسة: بكتيريا مقاومة للأدوية تسببت بأكثر من 1.2 مليون وفاة في 2019
اشتية يبحث مع "سي سي سي" توفير الغاز لمحطة كهرباء غزة
وكالة صفا
الاحتلال يستهدف مزارعي شرق خانيونس ودير البلح
خضر عدنان: السلطة وجهت ضربة قاسية لمقاومة الاحتلال بـ"جبل صبيح"
الاحتلال يعتقل شابًا من شمال رام الله
بالصور حشود من المصلين يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى نصرةً لـ"النقب الثائر"
الصحفي ظاهر لـ"صفا": الحكم بسجني صادم وآخر ما كنت أتوقعه
الاحتلال يصيب شابين ويدمّر خط مياه رئيسي بكفر قدوم
السجن 3 أشهر للصحفي عبد الرحمن ظاهر بتهمة "ذم السلطة"
وكالة الرأي الفلسطينية
المعابر: مغادرة 2438 مسـافرًا ووصول 2106 عائدين عبر معبر رفح
وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأحد المقبل
فيديو هيئة تشجيع الاستثمار تموّل مشروع زراعة الفطر الأبيض
صور عدد من القضاة المعينون يحلفون اليمين بغزة
فيديو| ديوان المظالم يسترد مظلمة مواطنة قطاع غزة
صور "التنمية" تطلق مشروع كفالة أبناء شهداء العدوان الأخير
الاحتلال يبلغ الأسيرين "جرادات" بقرار هدم منزلهما في جنين
فلسطين اليوم
إصابتان برصاص الاحتلال في كفر قدوم وتدمير خط مياه رئيسي في البلدة
"عطايا"يكشف لـ"فلسطين اليوم": بنود مبادرة الفصائل لإنهاء ذيول جريمة مخيم "البرج الشمالي" في لبنان
أمن السلطة يعتقل الشيخ عبد الرؤوف الجاغوب أحد قيادات المقاومة في بيتا
ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
سما نيوز
صحيفة أمريكية: الاتحاد الأوروبي وأمريكا تخشيان هذا السيناريو في السلطة الفلسطينية
اّلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى نصرة لـلنقب ودعما لعائلة الصالحية بالشيخ جراح
حزمة مشاريع قوانين في برلمان نيويورك لمواجهة تصاعد النشاط المؤيد لفلسطين
لأول مرة منذ 13 عاما: اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والتركي
صحيفة عبرية لبينيت: الغواصات الألمانية سلاح استراتيجي لإسرائيل في العقد المقبل
عرب 48
العثور على جثة فتاة مجهولة الهويّة على شاطئ غزة
6 وفيات و1240 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تندد بهدم منزل عائلة الصالحيّة بالشيخ جراح
مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لفجر "النقب الثائر" بالمسجد
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