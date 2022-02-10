غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2184) الخميس 10/2/2022

أخبار فلسطينية﻿

معروف يوضح حيثيات قرار استطلاع الرأي حول أداء البلديات

الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة تعظيم جهوزيتها لمواجهة كورونا

" غزة صحة تحذر من خطورة الموجة الرابعة لتفشى "أوميكرون

فلسطين: سنواصل السعي لفرض عقوبات دولية على إسرائيل

فلسطين: تردد الإدارة الأمريكية وتقاعس مجلس الأمن يؤججان الصراع ويفاقمان معاناتنا

أخبار إسرائيلية

وزير الأمن الإسرائيلي يعلن الكشف عن خطة لهروب أسرى عبر نفق في أحد المعتقلات

نائب غانتس: إجراءات لإنشاء “مؤسسة تعليمية” في بؤرة “افيتار” الاستيطانية

إسرائيل تنقل مزيدًا من طائرات F16 للولايات المتحدة

ضابط إسرائيلي في جلسة مغلقة: بارليف لا يضع الجريمة القومية بالضفة على رأس أولوياته

المركزية الإسرائيلية تنظر اليوم في ملف أراضي وادي الربابة

اخبار دولية

في رد على سؤال لـ”القدس العربي”.. الأمم المتحدة تتجنب إدانة اغتيال ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية

جولات مكوكية للوسيط الأميركي في المفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل

الصحة العالمية: تصاعد وتيرة إصابات ووفيات «كورونا» في الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تدعو للتهدئة وتجنب التصعيد بعد استشهاد 3 فلسطينيين في نابلس

اليونسكو تصادق على تمويل مشروع “مدينة رام الله للموسيقى ”

أخبار عربية

مجلس النواب الأردني يثمن قرار الاتحاد الإفريقي تعليق صفة مراقب لإسرائيل

شركة تجسس إسرائيلية تخترق هواتف موظفين بالديوان الملكي الأردني

البحرين تشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيّرات

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الاحتلال يعتدي على شاب فلسطيني وخطيبته في القدس ويعتقلهما- (فيديو)

إضراب يشل الحياة في مدن الضفة… ومحللون يتوقعون تداعيات سياسية وميدانية

إسرائيل: فلسطينيان عبرا الحدود من غزة وأحرقا آلية عسكرية- (فيديو)

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

إسرائيل تتخوف من عمليات انتقامية في الضفة.. ومقاومة غزة تبعث “رسائل إنذار”

الشيخ رائد صلاح يتوسط لتطويق خلاف عشائري في “الخليل”

سلطات الاحتلال تواصل حرمان مشافي غزة من الحصول على الأجهزة الطبية الضرورية لعلاج أمراض خطيرة

الشرق الأوسط

«المركزي» يعلّق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطينية

توتر أمني وإضراب في الضفة بعد اغتيال 3 من «فتح»

إسرائيل تعلن إحباط هروب من سجن عوفر

الاهرام المصرية

فلسطينيون يُشاركون في مسيرة ضد إعدام الاحتلال لثلاثة شبان في نابلس

الشروق المصرية

المجلس المركزي الفلسطيني يقرر وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل

فلسطينيون يُشاركون في مسيرة ضد إعدام الاحتلال لثلاثة شبان في نابلس

فصائل فلسطينية ترفض الاعتراف بشرعية مخرجات اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير

قوات إسرائيلية خاصة تختطف معلما فلسطينيا شمال الضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

مستشفى سمو الشيخ حمد يستأنف عمليات زراعة القوقعة لأطفال غزة بأيدٍ محلية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الشيخ صلاح يختتم زيارته للخليل بالدعوة للوحدة وطي صفحة الخلافات

القدس المحلية

“ التعليم العالي” تكرّم الطلبة الفائزين بالمسابقات الطلابية في 2021

لليوم الخامس.. الأسرى يواصلون معركتهم ضدّ السّجّان

الأسرى يغلقون أقسام السجون ويهددون بإجراءات تصعيدية

الجالية اليهودية في بريطانيا ترفض استقبال سموتريتش

التربية تعلن عودة الدوام الوجاهي

الحياة الجديدة

جريدة الأيام

المركزي": تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني

السفير الأميركي: لن أزور المستوطنات ولن أطلب من بينيت مقابلة عباس

قمع مسيرات في محافظات عدة تندد بجريمة الاغتيال في نابلس ووقوع عدة إصابات...

تقرير: تنفيذ مشروع "وادي السيليكون" في وادي الجوز سيؤدي لمصادرة 2000 دونم...

»حكومة إسرائيل تكشف عن خطة لتخفيض الضرائب وأسعار المنتجات والكهرباء

شاهد عيان يدحض رواية جنود الاحتلال بشأن الشهيد المسن أسعد

الحكومة توقع اتفاقيتَي إجازة وضمان لإنشاء محطة توليد الكهرباء في جنين

وكالة صفا

غزة اقتصاد تنظم جولات ميدانية على المخابز بمشاركة جهات حكومية

وكالة الرأي الفلسطينية

المرور": إصابتان بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة

صور هدم منزل مقام على أراضي حكومية ببيت لاهيا

فلسطين اليوم

سما نيوز

دقائق فصلت بين تفقدهم وبدء “هروبهم”.. شهادة جديدة بشأن أسرى “نفق الحرية”

مئات الطلاب يحتشدون رفضاً لزيارة السفيرة الإسرائيلية جامعة كامبريدج (فيديوهات)

خبير أمني إسرائيلي يهاجم كوخافي: فشل في غزة ودمّر الجيش ولم يطوره

الاعلام الحكومي بغزة يصدر توضيحا بشأن قرار تخصيص مبلغ مالي للاستطلاعات

بيان مشترك عن "حماس والجهاد والشعبية" تعقيبًا على قرارات المجلس المركزي

أبو زهري: تمويل "يونسكو" لصندوق التنوع الثقافي لصالح فلسطين إنجاز وطني هام

عرب 48

اعتقالات بالضفة وتدريبات عسكرية للاحتلال بالأغوار

لإقامة القطار الهوائي: المحكمة تبحث ملف أراضي وادي الربابة

السيلة الحارثيّة: استنفار محتجّين لحماية منازل مهدّدة بالهدم

اعتداء للاحتلال على أسرى في "عوفر": "ادعاء العثور على خطة هروب"

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

10 شباط (فبراير)

2002م كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري ل حركة حماس تطلق لأول مرّة صاروخ "قسّام 2" باتجاه مستوطنة صهيونيّة في منطقة النقب.

2002م المجلس الثوري ل حركة فتح يحلّ " كتائب شهداء الأقصى " و"كتائب العودة " ويعتبرهما خارجتين عن القانون الأمر الذي رفضتهما الكتائب.

1994م حركة "الجهاد الإسلامي" تتبنى اختطاف الجندي الإسرائيلي إيلان سدري وقتله وسلب سلاحه.

1982م إعادة تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني "بحزب الشعب الفلسطيني" وتأسيس حزب العمال الاشتراكي على يد مجموعة من العمال اليهود في تشرين الثاني 1919م.

1948م ارتكبت مجموعة من الإرهابيين الصهاينة مجزرة بشعة عندما أوقفت عدداً من المواطنين العرب العائدين من قرية الطيرة قضاء طولكرم وأطلقت عليهم النار فقتلت منهم 7 وأصابت 5 آخرين بجراح.

1934م أول سفينة مهاجرين يهود تكسر القيود البريطانية المفروضة على هجرة اليهود إلى فلسطين.