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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2187) الاثنين14/2/2021

14 شباط / فبراير 2022 10:27

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2187) الاثنين14/2/2021

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14 شباط (فبراير)

  • 2001م مقتل 8 إسرائيليين يبنهم 7 جنود وجرح 23 إثر قيام المجاهد "خليل أبو علبة" من غزة بصدم حشد من الإسرائيليين بشاحنته في أحد مواقف الحافلات في منطقة حولون داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وقد بترت ساقه أثناء الهجوم وتم أسره من قبل قوات الاحتلال.
  • 1992م اقتحام موقع عسكري بالروحة حيث قام المجاهدون إبراهيم إغبارية ومحمد إغبارية وسعيد جبارين ويحيى إغبارية باقتحام موقع عسكري بمنطقة الروحة بفلسطين المحتلة 48 أدت العملية حسب اعتراف العدو إلى مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين إصابات خطيرة وتبنت حركة الجاهد الإسلامي في فلسطين العملية وتم إلقاء القبض على المجاهدين بعد أسبوعين من تنفيذ العملية وحكم عليهم بالسجن المؤبد 3 مرات.
  • 1988م جهاز المخابرات الصهيوني – الموساد يقوم باغتيال المناضلين الفلسطينيين حمدي التميمي ومروان الكيالي ومحمد بحيص، وأعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح بقبرص.
  • 1983م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة السادسة عشر بالجزائر، وهي أول دورة تعقد بعد خروج قوات المقاومة الفلسطينية من بيروت، إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وبعد الإعلان عن مشروع ريغان ومشروع فهد ومشروع بريجينف لحل القضية الفلسطينية.
  • 1983م سعد حداد يعلن قيام دولة لبنان الحر في الجنوب اللبناني المحتل بمساعدة إسرائيل.
  • 1949م افتتاح أول دورة برلمانية للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي. كان فيها اثنتا عشرة كتلة حزبية، واستمرت تلك الدورة ثلاثين شهراً، في دار الوكالة اليهودية بحي رحافيا بالقدس وينتخب الدكتور حاييم وايزمن رئيساً لـ "إسرائيل"، وقال وايزمن في أول خطاب له أمام الكنيست: (أن هدف إسرائيل جمع المشردين من يهود العالم) ووايزمن زعيم صهيوني وعالم كيميائي، ولد في روسيا عام 1874 ثم هاجر إلى بريطانيا عام 1914، حيث اشتغل في معامل البحرية البريطانية وقسم الكيمياء في جامعة مانشستر، حيث اخترع طريقة لصناعة الأسيتون الذي يدخل في صناعة المتفجرات.
  • 1945م الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يجتمع مع الملك السعودي عبد العزيز على ظهر بارجة أمريكية في بحيرة التمساح بمنطقة قناة السويس، ويؤكد له أن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل عدائي ضد الشعوب العربية، لكنه يتراجع عن موقفه هذا ويستسلم للضغط الصهيوني ويعلن رفضه للكتاب الأبيض الصادر عام 1939 ويطالب بفتح أبواب فلسطين للهجرة والاستعمار اليهودي دون قيود.
  • 1931م بعد ثورة البراق أرسلت بريطانيا إلى فلسطين لجن والترشو ولجنة جون هوب سمبسون، التي جاءت نتائج تحقيقاتهما مؤيدة في كثير من النقاط لشكاوى عرب فلسطين، مما جعل اللورد باسفيلد وزير المستعمرات يصدر كتابه الأبيض، الذي يتبنى فيه الأفكار الرئيسية في تقريري اللجنتين بتاريخ 1/10/1930. فغضب اليهود وشنوا حملة مسعورة ضد حزب العمال وماكدونالد وباسفيلد والكتاب الأبيض، تمثلت في استقالة حاييم وايزمن من رئاسة المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية، والتظاهر في عواصم الغرب منددين بالسياسة البريطانية ومطالبين أمريكا بمقاطعتها اقتصاديا.
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