النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2187) الاثنين14/2/2021
أخبار فلسطينية
- استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
- مستوطنون يقتلعون 40 شجرة زيتون شرق طولكرم
- اعتقالات بالضفة ومسيرة بالدهيشة دعما لأهالي الشيخ جراح وجنين
- الشيخ جراح: "تسوية محتملة" للاحتلال لمنع التصعيد... ودعوات "لتكسير عظام الفلسطينيين"
- محدث شهيد و15 إصابة خلال مواجهات واشتباكات مسلحة في السيلة الحارثية
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أخبار إسرائيلي
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- إسرائيل تدرس طلبًا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا
- الاحتلال يستهدف مسيرة له حلقت فوق الحدود اللبنانية
- جنرالان إسرائليان يطالبان بمكافحة الإرهاب
- الشيخ جراح: "تسوية محتملة" للاحتلال لمنع التصعيد... ودعوات "لتكسير عظام الفلسطينيين"
- النيابة بملفات نتنياهو: لم تُخترق هواتف دون أمر محكمة
- إسرائيل" ترفع حالة التأهـــب وتخشى رد غزة
- "كاكال" يستأنف نشاطاته في مستوطنات الضفة
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اخبار دولية
- أوكرانيا تسعى لعقد اجتماع مع روسيا بشأن التوترات المتصاعدة
- نيويورك: وقفة امام متجر "بوما" الرئيسي تنديداً برعايتها لكرة القدم الاسرائيلية
اخبار عربية
- الخارجية البحرينية «تبرر»: تعيين ضابط إسرائيلي بالمنامة يأتي «ضمن تحالف دولي»
- الجامعة الأردنية تحقّق مع طالب شارك في وقفة ضد التطبيع
- الأردن يدين الاستفزازات التصعيدية للمستوطنين في “الشيخ جراح”
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- جيش الاحتلال يهدم منزل أسير شمالي الضفة الغربية
- استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
- “فتح”: يجب تصعيد المقاومة الشعبية في حي الشيخ جراح- (تغريدة)
- نابلس.. الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير الإعلام بهيئة شؤون الأسرى- (فيديو)
- إصابة النائب أحمد الطيبي إثر اعتداء مستوطنين عليه بـ”الشيخ جراح”- (فيديوهات)
- في «عيد الحب» الفلسطيني: كيف يمكن لورد الاحتلال ومستوطنيه أن يكون رومانسياً؟
- «الشيخ جرّاح» يعود ساحة للمواجهات: النائب بن غفير يعيد افتتاح مكتبه والمستوطنون يعتدون على الأهالي
- إسرائيل تقمع أهالي الشيخ جراح وتمنعهم من إقامة صلاة العشاء.. والرئاسة الفلسطينية تدين
- الجيش الإسرائيلي ومستوطنون يهدمون 7 غرف زراعية وبئر مياه في الضفة
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الشرق الأوسط
- مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
- جنرالان إسرائليان يطالبان بمكافحة الإرهاب
- مواجهات في «الشيخ جراح» بعد افتتاح نائب متطرف مكتباً فيه
الاخبار اللبنانية
- تصعيد متزامن في «الشيخ جراح» والسجون | فصائل المقاومة للعدوّ: حذارِ اللعب بالنار
- «بأس جنين» تردّ بالرصاص على الاحتلال
- الجامعة الأردنية تحقّق مع طالب شارك في وقفة ضد التطبيع
- الاعتداء يتجدّد على «الشيخ جرّاح»... والمقاومة تحذّر
- الخارجية البحرينية «تبرر»: تعيين ضابط إسرائيلي بالمنامة يأتي «ضمن تحالف دولي»
- خيبة إسرائيلية من الجدار: غزة تخترقنا
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الغد الأردنية
- هكذا يُفرّق قانون إسرائيلي بين العائلات الفلسطينية
- الأردن يدين الاستفزازات التصعيدية للمستوطنين في “الشيخ جراح”
الاهرام المصرية
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الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الأممية بات يشكل غطاء للاحتلال
- أهالي النقب: باقون في الأرض رغم الإرهاب
الشروق المصرية
- أول تعليق من الرئيس الفلسطيني على ما يجري في حي الشيخ جراح
- الجيش الإسرائيلي يطلق النار على طائرة مسيرة تابعة له على حدود لبنان بالخطأ
- إصابة 29 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في الشيخ جراح
- وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
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- تقرير فساد السلطة وغلاء الأسعار بالضفة الغربية ينذران بانفجار الشارع
- منتفعو الشؤون بغزة يستصرخون لإسكات جوع أبنائهم
- تقرير محامي عائلة بنات: تطور خطِر في محكمة "نزار"
- تقرير "الشيخ جراح".. ساحة معركة يخوضها المقدسيون بمواجهة "التطهير العرقي"
- "حماس": هدم الاحتلال لمنازل الأسرى سلوك إرهابي
- محدث شهيد برصاص الاحتلال في جنين
- إصابة 7 مواطنين جراح أحدهم خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين
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جريدة القدس
- مُحدّث 7 | (صور وفيديو): هدم منزل الأسير جرادات.. شهيد و15 مصابًا برصاص الاحتلال غرب
- مستوطنون يجرفون مساحات من أراضي شوفة ويقتلعون 40 شجرة زيتون
- مسيرة في مخيم الدهيشة دعماً لأهالي جنين والشيخ جراح
- “محدث”.. الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين ويصيب آخر بالضفة الغربية
- حماس: هدم منازل الأسرى سلوك إرهابي
- بن غفير يقتحم الشيخ جراح مجددًا
- تقديرات إسرائيلية: أحداث الشيخ جراح قد تؤدي لتصعيد من غزة
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صحيفة الأيام
- »شهيد و10 إصابات خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال في السيلة الحارثية
- »المستوطنون يجتاحون الشيخ جرّاح، والمقدسيون يقاومون.. إصابات واعتقالات
- »قناة عبرية: الشرطة الإسرائيلية تفكّك مكتب بن غفير في الشيخ جرّاح
- »إجبار عائلتين مقدسيتين على هدم منزلَيهما والمستوطنون يخرّبون منشآت في...
- »الأزمة الأوكرانية تتصاعد: فشل الجهود الدبلوماسية مجدّداً
- »"الصحة": الموجة الحالية لا تزال في ذروتها
- »تأجيل النظر في قضية نزار بنات حتى 27 الجاري
الحياة الجديدة
- نيويورك: وقفة امام متجر "بوما" الرئيسي تنديداً برعايتها لكرة القدم الاسرائيلية
- الاحتلال يفجر منزل الأسير محمود جرادات في السيلة الحارثية غرب جنين
- الرملة: مقتل شاب بإطلاق نار في حي الجواريش
وكالة الراي
- 4 وفيات و1776 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة
- "بن غفير" يقتحم حي الشيخ جراح مجدداً
- شهيد و20 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية
- الأسرى الإداريون المرضى بـ "مجدو" يقاطعون الدواء
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- الاحتلال يفجّر منزل الأسير محمود جرادات غرب جنين
- الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ45
- "المرور": 5 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
- الرشق: جرائم الاحتلال ومستوطنيه لن تمر مرور الكرام
- محدث الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة
وكالة صفا
- تفجير منزل الأسير محمود جرادات
- محدث شهيد و15 إصابة خلال مواجهات واشتباكات مسلحة في السيلة الحارثية
- "كاكال" يستأنف نشاطاته في مستوطنات الضفة
- محدث 31 إصابة واعتقالات بتجدد الاعتداءات والاقتحامات لحي الشيخ جراح
وكالة سما
- 4وفيات و1776 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في غزة
- تأخذ تهديدات حماس على محمل الجد
- تقديرات إسرائيلية : تصاعد التوتر بالشيخ جراح سيؤثر على غزة
- شهيد برصاص الاحتلال في السيلة الحارثية
- بالفيديو: اشتباكات مسلحة في السيلة الحارثية تستهدف قوات الاحتلال
- محدث: 10 اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية (صورو فيديو)
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فلسطين اليوم
وسط مقاومة غير مسبوقة...بالفيديو والصور خلال ملحمة بطولية ..شهيد وإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال هدم منزل الأسير "جرادات" بالسيلة الحارثية
- القيادي حبيب يدعو لتكثيف الجهود في الدفاع عن الشيخ جراح والقدس من تغول الاحتلال
- بالفيديو كلمات مؤثرة لابنة الأسير محمود جرادات في أعقاب هدم منزل عائلتها في السيلة الحارثية
- الدكتور أبو شريف يشيد بأبطال الحارثية ويدعو للنفير العام
- "إسرائيل" ترفع حالة التأهـــب وتخشى رد غزة
- مستوطنون يقتلعون 40 شجرة زيتون شرق طولكرم
- "مهجة القدس": الأسيران كليبي وصوالحي يدخلان عامهما الـ (20) في سجون الاحتلال
- المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية
- المحرر أبو عكر : ما يجري في السيلة الحارثية هي امتداد لما يجري في حي الشيخ جراح
- أوكرانيا تسعى لعقد اجتماع مع روسيا بشأن التوترات المتصاعدة
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عرب 48
- اعتقالات بالضفة ومسيرة بالدهيشة دعما لأهالي الشيخ جراح وجنين
- الشيخ جراح: "تسوية محتملة" للاحتلال لمنع التصعيد... ودعوات "لتكسير عظام الفلسطينيين"
- الصحة الفلسطينية: 18 وفاة بكورونا و3,538 إصابة جديدة
- إسرائيل تدرس طلبًا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا
- الاحتلال يستهدف مسيرة له حلقت فوق الحدود اللبنانية
- النيابة بملفات نتنياهو: لم تُخترق هواتف دون أمر محكمة
- مخالفات البلطجة الإلكترونية: أزمة ثقة بين الجمهور والشرطة الإسرائيلية
- الصحة الإسرائيلية: 21,262 إصابة جديدة بكورونا
وكالة وفا
- الاحتلال يواصل إغلاق حي الشيخ جراح والمتطرف بن غفير يعيد اقت ...
- مستوطنون يجرفون مساحات من أراضي شوفة ويقتلعون 40 شجرة زيتون
- الاحتلال يفجر منزل الأسير محمود جرادات في السيلة الحارثية غر ...
- شهيد و20 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية
حدث في مثل هذا اليوم
14 شباط (فبراير)
- 2001م مقتل 8 إسرائيليين يبنهم 7 جنود وجرح 23 إثر قيام المجاهد "خليل أبو علبة" من غزة بصدم حشد من الإسرائيليين بشاحنته في أحد مواقف الحافلات في منطقة حولون داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وقد بترت ساقه أثناء الهجوم وتم أسره من قبل قوات الاحتلال.
- 1992م اقتحام موقع عسكري بالروحة حيث قام المجاهدون إبراهيم إغبارية ومحمد إغبارية وسعيد جبارين ويحيى إغبارية باقتحام موقع عسكري بمنطقة الروحة بفلسطين المحتلة 48 أدت العملية حسب اعتراف العدو إلى مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين إصابات خطيرة وتبنت حركة الجاهد الإسلامي في فلسطين العملية وتم إلقاء القبض على المجاهدين بعد أسبوعين من تنفيذ العملية وحكم عليهم بالسجن المؤبد 3 مرات.
- 1988م جهاز المخابرات الصهيوني – الموساد يقوم باغتيال المناضلين الفلسطينيين حمدي التميمي ومروان الكيالي ومحمد بحيص، وأعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح بقبرص.
- 1983م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة السادسة عشر بالجزائر، وهي أول دورة تعقد بعد خروج قوات المقاومة الفلسطينية من بيروت، إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وبعد الإعلان عن مشروع ريغان ومشروع فهد ومشروع بريجينف لحل القضية الفلسطينية.
- 1983م سعد حداد يعلن قيام دولة لبنان الحر في الجنوب اللبناني المحتل بمساعدة إسرائيل.
- 1949م افتتاح أول دورة برلمانية للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي. كان فيها اثنتا عشرة كتلة حزبية، واستمرت تلك الدورة ثلاثين شهراً، في دار الوكالة اليهودية بحي رحافيا بالقدس وينتخب الدكتور حاييم وايزمن رئيساً لـ "إسرائيل"، وقال وايزمن في أول خطاب له أمام الكنيست: (أن هدف إسرائيل جمع المشردين من يهود العالم) ووايزمن زعيم صهيوني وعالم كيميائي، ولد في روسيا عام 1874 ثم هاجر إلى بريطانيا عام 1914، حيث اشتغل في معامل البحرية البريطانية وقسم الكيمياء في جامعة مانشستر، حيث اخترع طريقة لصناعة الأسيتون الذي يدخل في صناعة المتفجرات.
- 1945م الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يجتمع مع الملك السعودي عبد العزيز على ظهر بارجة أمريكية في بحيرة التمساح بمنطقة قناة السويس، ويؤكد له أن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل عدائي ضد الشعوب العربية، لكنه يتراجع عن موقفه هذا ويستسلم للضغط الصهيوني ويعلن رفضه للكتاب الأبيض الصادر عام 1939 ويطالب بفتح أبواب فلسطين للهجرة والاستعمار اليهودي دون قيود.
- 1931م بعد ثورة البراق أرسلت بريطانيا إلى فلسطين لجن والترشو ولجنة جون هوب سمبسون، التي جاءت نتائج تحقيقاتهما مؤيدة في كثير من النقاط لشكاوى عرب فلسطين، مما جعل اللورد باسفيلد وزير المستعمرات يصدر كتابه الأبيض، الذي يتبنى فيه الأفكار الرئيسية في تقريري اللجنتين بتاريخ 1/10/1930. فغضب اليهود وشنوا حملة مسعورة ضد حزب العمال وماكدونالد وباسفيلد والكتاب الأبيض، تمثلت في استقالة حاييم وايزمن من رئاسة المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية، والتظاهر في عواصم الغرب منددين بالسياسة البريطانية ومطالبين أمريكا بمقاطعتها اقتصاديا.
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