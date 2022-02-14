النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2187) الاثنين14/2/2021

09:344 وفيات و1776 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟