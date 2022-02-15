غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2188) الثلاثاء 15/2/2022

أخبار فلسطينية﻿

هنية يستقبل البرغوثي ويبحثان عدة قضايا

حماس: زيارات قادة الاحتلال للدول العربية لن توفر له الشرعية

13 وفاة و3731 إصابة جديدة ب وفاة و3731 إصابة جديدة ب كورونا و4467 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الهندي: توجه لدى المقاومة لتفعيل العمل الشعبي على حدود غزة

إسرائيل تمنع الشيخ رائد صلاح من السفر لمدة شهر

التحرير الفلسطينية: إرهاب الاحتلال في جنين والتهجير القسري بالشيخ جراح عملية تطهير عرقي

أخبار إسرائيلية

قلق في إسرائيل من «تقييد الأيدي» في سوريا بعد التصعيد بأوكرانيا

بينيت يصل البحرين في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للمملكة

قناة عبرية: بناء حي استيطاني جديد في مستوطنة ايتمار قرب نابلس

وزيرة الداخلية الإسرائيلية توقع أمرا بحظر سفر رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني

اخبار دولية

مسؤول أممي يتابع عن كثب الوضع في حي الشيخ جراح

لماذا يطلق الليبراليون الأميركيون الآن على إسرائيل دولة الفصل العنصري؟ !

جنيف: بعثة فلسطين تدين الحملة الإسرائيلية لإبطال عمل لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان

أخبار عربية

الأردن يدين الممارسات الاستفزازية للمستوطنين بحي الشيخ جراح

التعاون الإسلامي تُدين اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في القدس التعاون الإسلامي تُدين اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في القدس

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

قيادي فلسطيني: اللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين مستمرة

شاهد كيف طعن أسير فلسطيني جنديا إسرائيليا ثأرا للأسيرات

الموسيقى في فلسطين مسيرة طويلة ورسالتها فنية وسياسية وطنية

تواصل التنديدات بالاعتداءات على الشيخ جرّاح وجنين… ونشطاء يساريون إسرائيليون يطلقون حملة لمنع تهجير المقدسيين

حالة غضب من جنين للقدس والطيبي يطالب بنقل مكتبه البرلماني إلى الشيخ جرّاح و جماهير حاشدة تشيّع جثمان فتى “هبّة رفض هدم المنازل”

الضفة.. وقفات تضامنا مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

الأسرى الفلسطينيون يعلنون الإضراب عن الطعام يوما واحدا

الشرق الأوسط

جندي إسرائيلي يعترف بمصادرة سيارة مواطن فلسطيني

إصابة 31 فلسطينياً واعتقال 12 في اشتباكات حي الشيخ جراح

الشروق المصرية

فيديو.. إسرائيل تنشر دبابات بمواقع قرب حدود غزة

الدبيبة ونظيره الفلسطيني يوقعان مذكرات تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة بين البلدين

البحرية الإسرائيلية تعتقل 7 صيادين فلسطينيين قبالة ساحل غزة

وزير فلسطيني: حكومة إسرائيل الحالية لم تفعل سوى إزاحة نتنياهو عن السلطة

أول تعليق من الرئيس الفلسطيني على ما يجري في حي الشيخ جراح

إصابتان و8 اعتقالات.. قوات الاحتلال تقمع أهالي حي الشيخ جراح

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" ينوون حرقنا في بيتنا".. مستوطنون يعتدون على عائلة سالم في حي الشيخ جراح تمهيدًا لتهجيرهم

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

سرقة لوحات 15 سيارة في طولكرم

جمعيات استيطانية تحضر لاقتحامات كبرى للأقصى خلال شهر رمضان

معهد أریج: مخطط استیطاني إسرائیلي یستهدف المناطق المصنفة “أ” في بیت لحم والخلیل

تخصيص 20 مليون شيكل لدعم الاستيطان ب الضفة الغربية

“ شؤون اللاجئين” تقدم مصابيح إنار لمخيم نهر البارد وتعالج مشكلة الكهرباء في مخيم الجليل

الحياة الجديدة

الاحتلال يعتقل 16 مواطناً بينهم ثلاثة أطفال من عدة مناطق بالضفة

13 وفاة و3731 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4467 حالة تعاف

اشتية ونظيره الليبي يؤكدان عمق العلاقات بين الشعبين واستمرار التنسيق لدعم القضية الفلسطينية

جنيف: بعثة فلسطين تدين الحملة الإسرائيلية لإبطال عمل لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد الفتى أبو صلاح في اليامون غرب جنين

الاحتلال يعتدي على المتضامنيين مع عائلة سالم في الشيخ جراح

جريدة الأيام

إصابات واعتقالات في اليوم الثاني من اقتحام بن غفير لحي الشيخ جراح

الحاجة فاطمة: مستوطن هددني بحرقي وأبنائي

هدم منزل ومنشأة تجارية في البيرة والرام ومستوطنون يعطبون مركبات في جينصافوط

الأسرى يقررون إغلاق أقسام السجون اليوم

كورونا": 13 وفاة و3731 إصابة

عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم ترفض تهديدات الاحتلال بإغلاق خيمة اعتصامهم

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

رفح أوقاف تكرم (17) حافظاً للقرآن الكريم من عائلة الشاعر

فلسطين اليوم

سما نيوز

تعيين ماجد فرج في قيادة الحركة..

كان العبرية: سيتم رفع حالة التأهب الأمني على حدود غزة في حالتين فقط

الرئيس الأوكراني يتحدث عن "يوم الحرب".. ويحدد موعده

الشيخ جراح..اعتقالات واصابات جراء اعتداءت الاحتلال..وبن غفير يقرر ابقاء مكتبه (صور وفيديوهات)

بينيت يعلق على أحداث الشيخ جراح

اعتقال شاب بمخيم الأمعري وتخريب منزل في نعلين..صور

عرب 48

طلاب "المعاهد التوراتية" يتقدمون اقتحامات المستوطنين للأقصى

مخطط استيطاني يستهدف 70048 دونما بالمناطق A ببيت لحم والخليل

مطالبة فلسطينيّة بتدخّل دوليّ لوقف عمليات القتل والهدم الإسرائيليّة

الحياة حق": حراك فلسطيني إسنادا للأسرى

وكالة وفا

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