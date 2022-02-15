النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2188) الثلاثاء 15/2/2022
أخبار فلسطينية
14وفاة و1640 إصابة جديدة بكورونا في غزة
منصور: "إسرائيل" تُكثف انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتفلت من العقاب
هنية يستقبل البرغوثي ويبحثان عدة قضايا
حماس: زيارات قادة الاحتلال للدول العربية لن توفر له الشرعية
13 وفاة و3731 إصابة جديدة بكورونا و4467 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية
الهندي: توجه لدى المقاومة لتفعيل العمل الشعبي على حدود غزة
إسرائيل تمنع الشيخ رائد صلاح من السفر لمدة شهر
التحرير الفلسطينية: إرهاب الاحتلال في جنين والتهجير القسري بالشيخ جراح عملية تطهير عرقي
أخبار إسرائيلية
قلق في إسرائيل من «تقييد الأيدي» في سوريا بعد التصعيد بأوكرانيا
بينيت يصل البحرين في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للمملكة
قناة عبرية: بناء حي استيطاني جديد في مستوطنة ايتمار قرب نابلس
“بائس ووقح”.. لابيد يهاجم مجددًا بن غفير بسبب أحداث الشيخ جراح
خشية من روسيا .. إسرائيل منعت تزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"
وزيرة الداخلية الإسرائيلية توقع أمرا بحظر سفر رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني
اخبار دولية
مسؤول أممي يتابع عن كثب الوضع في حي الشيخ جراح
لماذا يطلق الليبراليون الأميركيون الآن على إسرائيل دولة الفصل العنصري؟!
جنيف: بعثة فلسطين تدين الحملة الإسرائيلية لإبطال عمل لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان
أخبار عربية
نواب أردنيون يطالبون بتبني تقرير "أمنستي"
مصر تكثف دورها في غزة كصانعة للسلام في الشرق الأوسط
الأردن يدين الممارسات الاستفزازية للمستوطنين بحي الشيخ جراح
التعاون الإسلامي تُدين اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في القدس
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
قيادي فلسطيني: اللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين مستمرة
شاهد كيف طعن أسير فلسطيني جنديا إسرائيليا ثأرا للأسيرات
الموسيقى في فلسطين مسيرة طويلة ورسالتها فنية وسياسية وطنية
تواصل التنديدات بالاعتداءات على الشيخ جرّاح وجنين… ونشطاء يساريون إسرائيليون يطلقون حملة لمنع تهجير المقدسيين
حالة غضب من جنين للقدس والطيبي يطالب بنقل مكتبه البرلماني إلى الشيخ جرّاح و جماهير حاشدة تشيّع جثمان فتى “هبّة رفض هدم المنازل”
الضفة.. وقفات تضامنا مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال
الأسرى الفلسطينيون يعلنون الإضراب عن الطعام يوما واحدا
الشرق الأوسط
جندي إسرائيلي يعترف بمصادرة سيارة مواطن فلسطيني
إصابة 31 فلسطينياً واعتقال 12 في اشتباكات حي الشيخ جراح
الشروق المصرية
فيديو.. إسرائيل تنشر دبابات بمواقع قرب حدود غزة
الدبيبة ونظيره الفلسطيني يوقعان مذكرات تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة بين البلدين
البحرية الإسرائيلية تعتقل 7 صيادين فلسطينيين قبالة ساحل غزة
وزير فلسطيني: حكومة إسرائيل الحالية لم تفعل سوى إزاحة نتنياهو عن السلطة
أول تعليق من الرئيس الفلسطيني على ما يجري في حي الشيخ جراح
إصابتان و8 اعتقالات.. قوات الاحتلال تقمع أهالي حي الشيخ جراح
الغد الأردنية
هل يدفع “بن غفير” نحو تفجير الأوضاع مجددا في القدس؟
الشيخ جراح.. وجولة قتالية أخرى
“الخارجية”: الإخلاء والتهجير في الحي خرق للقانون الدولي
الشرق القطرية
"ينوون حرقنا في بيتنا".. مستوطنون يعتدون على عائلة سالم في حي الشيخ جراح تمهيدًا لتهجيرهم
فلسطين تطالب بوقف "الاستقواء الاستيطاني" على حي الشيخ جراح بالقدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
عائلة بنات ترفض محاولات السلطة لـ"شراء الزمن" في قضية نزار
مزاعم "الأحمد" الأخيرة تواصل إثارة سخرية نشطاء التواصل الاجتماعي
بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء
تدهور خطير على صحة الأسير محمد الريماوي
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة
بعد بن غفير.. أعضاء كنيست يقتحمون الشيخ جراح
خطوات تصعيدية للأسرى رفضاً للإجراءات العقابية
"الشعبية" تدعو الشعب البحريني لطرد "بينيت" من بلادهم
القدس المحلية
سرقة لوحات 15 سيارة في طولكرم
جمعيات استيطانية تحضر لاقتحامات كبرى للأقصى خلال شهر رمضان
معهد أریج: مخطط استیطاني إسرائیلي یستهدف المناطق المصنفة “أ” في بیت لحم والخلیل
تخصيص 20 مليون شيكل لدعم الاستيطان بالضفة الغربية
“شؤون اللاجئين” تقدم مصابيح إنار لمخيم نهر البارد وتعالج مشكلة الكهرباء في مخيم الجليل
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل 16 مواطناً بينهم ثلاثة أطفال من عدة مناطق بالضفة
13 وفاة و3731 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4467 حالة تعاف
اشتية ونظيره الليبي يؤكدان عمق العلاقات بين الشعبين واستمرار التنسيق لدعم القضية الفلسطينية
جنيف: بعثة فلسطين تدين الحملة الإسرائيلية لإبطال عمل لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان
الآلاف يشيعون جثمان الشهيد الفتى أبو صلاح في اليامون غرب جنين
الاحتلال يعتدي على المتضامنيين مع عائلة سالم في الشيخ جراح
جريدة الأيام
إصابات واعتقالات في اليوم الثاني من اقتحام بن غفير لحي الشيخ جراح
الحاجة فاطمة: مستوطن هددني بحرقي وأبنائي
هدم منزل ومنشأة تجارية في البيرة والرام ومستوطنون يعطبون مركبات في جينصافوط
الأسرى يقررون إغلاق أقسام السجون اليوم
كورونا": 13 وفاة و3731 إصابة
عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم ترفض تهديدات الاحتلال بإغلاق خيمة اعتصامهم
وكالة صفا
"لجنة القدس" تدعو لإسناد أهلنا بالشيخ جراح وتحذر الاحتلال
اعتقال القيادي بحماس في جنين عبد الجبار جرار
الجهاد: استقبال قادة الاحتلال في العواصم العربية تشجيع لهم لمواصلة عدوانهم
لليوم الثاني .. اقتحام وتفتيش منازل بقرية الجانية برام الله
كتيبة جنين: أوقعنا إصابات مؤكدة بصفوف جيش الاحتلال
البدرساوي يطالب أجهزة السلطة بالتوقف عن الملاحقات والاعتقالات السياسية
باحث: الاستيطان تضاعف 200% بسلفيت خلال 2021
الاحتلال يهدم منزلاً بالبيرة
مستوطنون يجرفون أراضي بشوفة ويقتلعون 40 شجرة زيتون
القيادي الحاج: أهالي جنين سجلوا ملحمة صمود ومقاومة
وكالة الرأي الفلسطينية
الإحصاء: 47% معدل البطالة بغزة و16% بالضفة
الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة بينهم قيادي بحماس
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء
المرور": إصابة خطيرة بـ 4 حوادث سير خلال 24 ساعة
46 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه شمال القدس
الزكاة بالأوقاف تختتم دورة "إعداد وكتابة المشاريع"
أوقاف رفح تكرم (17) حافظاً للقرآن الكريم من عائلة الشاعر
فلسطين اليوم
الأسرى يقررون إغلاق أقسام السجون والاعتصام بالفورة اليوم
كتيبة جنين تعلن استهدافها قوات الاحتلال في منطقة المراح من نقطة صفر
البدء بتنفيذ مخطط استيطاني مجمد منذ 1983 يستهدف مناطق A
الأسيران "باسل مخلوف" و"جاسر رداد" يدخلان عامهما الـ "21" في سجون الاحتلال
خلال مواجهات في الخليل ..إصابة شاب واعتقال ثلاثة أطفال
الاحتلال يعتقل القيادي في "حماس" عبد الجبار جرار من جنين
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء المقبل
الأسرى يفتعلون ارباكاً داخل السجون ضمن خطواتهم النضالية لمواجهة اجراءات الاحتلال العقابية
سما نيوز
تعيين ماجد فرج في قيادة الحركة..
بن مناحيم نقلا عن مصادر في فتح: ادارة بايدن منحت الرئيس عباس هذه المدة لنقل السلطة..
كان العبرية: سيتم رفع حالة التأهب الأمني على حدود غزة في حالتين فقط
الرئيس الأوكراني يتحدث عن "يوم الحرب".. ويحدد موعده
الشيخ جراح..اعتقالات واصابات جراء اعتداءت الاحتلال..وبن غفير يقرر ابقاء مكتبه (صور وفيديوهات)
بينيت يعلق على أحداث الشيخ جراح
اعتقال شاب بمخيم الأمعري وتخريب منزل في نعلين..صور
مزهر: لولا رسائل المقاومة بغزة وانتفاضة شعبنا في القدس لما رحل المتطرف بن غفير
عرب 48
طلاب "المعاهد التوراتية" يتقدمون اقتحامات المستوطنين للأقصى
17 معتقلا بالضفة واشتباك مع الاحتلال بجنين
مخطط استيطاني يستهدف 70048 دونما بالمناطق A ببيت لحم والخليل
مطالبة فلسطينيّة بتدخّل دوليّ لوقف عمليات القتل والهدم الإسرائيليّة
الحياة حق": حراك فلسطيني إسنادا للأسرى
وكالة وفا
القواسمي: إسرائيل تقوم بعملية تطهير عرقي في ا ...
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
"محدث" بيت لحم: الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 15 شباط (فبراير)
- 2002م عملية نوعية نفذتها ألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية حين تمكنت من تحطيم أسطورة الدبابة الإسرائيلية "ميركافا" مما أدى إلى تدميرها تدميراً كاملاً ومقتل طاقمها المكون من 4 جنود.
- 2002م المقاومة الفلسطينية تقتل قائد وحدة خاصة إسرائيلية، حين قامت الوحدة بمحاولة اعتقال أحد نشطاء الجهاد الإسلامي مما أدى إلى استشهاد المجاهد أنور عوني عبد الغني في منطقة طولكرم.
- 1994م مقتل شابين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
- 1989م إسرائيل تضرب منطقة طابا الحدودية المصرية.
- 1988م فجرت أجهزة المخابرات الإسرائيلية أن عبوة ناسفة في سفينة "سول فرين" في ميناء ليماسول في قبرص، وهي السفينة التي تم إعدادها لنقل المبعدين الفلسطينيين ومرافقيهم، من الصحفيين والشخصيات العالمية، إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، وقد أصيبت السفينة بأضرار منعتها من الإبحار في الوقت المحدد، وبهذا تأجلت مرة أخرى رحلة سفينة العودة.
- 1988م تأجيل إقلاع سفينة العودة الفلسطينية من قبرص، والتي كانت ستنقل 131ممبعدا فلسطينيا إلى الأراضي العربية المحتلة، لأسباب أمنية تتعلق بالخشية من قيام الطيران الإسرائيلي بضربها أثناء إبحارها.
- 1968م طائرات إسرائيلية تهاجم خمس عشرة قرية ومخيما للاجئين الفلسطينيين على طول نهر الأردن بقنابل النابالم الحارقة والمحرمة دولياً.