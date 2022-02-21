النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2193) الاثنين21 فبراير 2022
أخبار فلسطينية
- المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بدعوة رباعية ميونخ للبدء بعملية سلام جادة
- «حماس» عن القرار الأوسترالي: انحيازٌ للاحتلال... ويتنافى مع القانون الدولي
- فلسطين تتحفظ على بيان «ميونيخ» حول التطبيع مع إسرائيل
- الأسرى يغلقون كافة الأقسام في السجون ويبحثون تصعيد الاحتجاجات الرافضة للعقوبات الإسرائيلية
- حماس تشيد بالمواقف الرافضة لتفرد السلطة بمنظمة التحرير
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أخبار إسرائيلي
- إسرائيل تعلن «انتهاء» العمل بالشهادة الصحية لكبح انتشار كوفيد
- تل أبيب تتدارك التصعيد: تصريحات عمل إضافية للغزّيين
- إسرائيل تحذر من اتفاق «أضعف وأقصر» مع إيران
- غانتس: لن يكون للفلسطينيين دولة مستقبلا
- لبيد: حرب بين روسيا وأكرانيا؟ سنصطف خلف واشنطن
- إسرائيل تسجل نحو 10 آلاف حالة وفاة بكورونا منذ تفشي الجائحة
- بينيت: "قلقون بشدة" من اتفاق نووي مع إيران
- إسرائيل تدعو مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا إلى "العودة فورا"
- بينيت وهوروفيتس يقرران وقف فحوصات "أنتيغن" بالمدارس مطلع آذار
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اخبار دولية
اخبار عربية
- قطر توزع من جديد مساعدات على عشرات آلاف الأسر المعوزة في غزة وتضيف مستفيدين جددا
- »مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تطالب بوقف الإجراءات المقوضة لحل الدولتين
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- غانتس: لن يكون للفلسطينيين دولة مستقبلا
- مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون… ووقفة احتجاجية على الهدم أمام بلدية القدس… والاحتلال لن يضع حواجز في باب العامود في رمضان المقبل
- المطران عطا الله حنا: الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون مكانهم داخل خندق واحد دفاعا عن وطنهم وقضيتهم الوطنية
- غزة تترقب زيادة تصاريح العمل داخل إسرائيل ضمن مساعي التهدئة… وحماس تحذر: الوضع مشابه لما قبل معركة «سيف القدس»
- هيئة فلسطينية: “كممجي” يقبع في زنزانة إسرائيلية ضيقة وغير آدمية
- “علماء فلسطين” تستنكر اعتداءات المستوطنين بحي الشيخ جراح
- مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين في “الشيخ جراح”
- قطر توزع من جديد مساعدات على عشرات آلاف الأسر المعوزة في غزة وتضيف مستفيدين جددا
- الأسرى يغلقون كافة الأقسام في السجون ويبحثون تصعيد الاحتجاجات الرافضة للعقوبات الإسرائيلية
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الشرق الأوسط
- توتر بين السلطات الإسرائيلية وقادة الكنائس في القدس الشرقية
- جرافات إسرائيلية تتلف محاصيل القمح في النقب
- إسرائيل تحذر من اتفاق «أضعف وأقصر» مع إيران
- فلسطين تتحفظ على بيان «ميونيخ» حول التطبيع مع إسرائيل
الاخبار اللبنانية
- لا تقدّم في مفاوضات التبادل: انتفاضة السجون متواصلة
- تل أبيب تتدارك التصعيد: تصريحات عمل إضافية للغزّيين
- صافرات الإنذار تدوّي شمال فلسطين المحتلة
- «حماس» عن القرار الأوسترالي: انحيازٌ للاحتلال... ويتنافى مع القانون الدولي
- إسرائيل تعلن «انتهاء» العمل بالشهادة الصحية لكبح انتشار كوفيد
الغد الأردنية
- استفزازات الاحتلال تتواصل وآلته مستمرة بقضم “الشيخ جراح”
- مستوطنون متطرفون برفقة حاخامات يقتحمون باحات الأقصى
الاهرام المصرية
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قمع أهالي الشيخ جراح وتعتدي على المتضامنين معهم
- المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بدعوة رباعية ميونخ للبدء بعملية سلام جادة
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الشرق القطرية
- انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجلسة العامة للبرلمان العربي
الشروق المصرية
- رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يُشيد بموقف الاتحاد البرلماني العربي الداعم للقضية الفلسطينية
- قيادي فلسطيني يُناشد الأحزاب العربية والدولية نصرة الأسرى في سجون الاحتلال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير "أم جاسر" تؤازر جيرانها في معركة مقاومة التهويد بالشيخ جراح
- خاص "الشعبية": ضم منظمة التحرير لدوائر السلطة محاولة لشطب دورها
- الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من مدن الضفة المحتلة
- الهندي: انتخابات المهندسين تؤسس لمرحلة جديدة من الوحدة الوطنية في الواقع النقابي
- حماس تشيد بالمواقف الرافضة لتفرد السلطة بمنظمة التحرير
- خاص الهور: فتح استنكفت عن المشاركة في انتخابات "المهندسين" بقرار سياسي
- الحركة الأسيرة: انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بحرية الأسرى
جريدة القدس
- جبارين لـ “القدس”: لا جديد في صفقة الأسرى وردة الفعل على ما يجري في الشيخ جراح ستكون مضاعفة
- سحب حليب “السيميلاك” من الأسواق الفلسطينية
- جيش الاحتلال يعترف لأول مرة بوقوفه خلف قناة عبر تطبيق “تلغرام” في مواجهة غزة
- إصابات بمواجهات مع الاحتلال ومنع طلبة المدارس الوصول لمدارسهم في اللبن الشرقية
- بن فرحان لـ “معاريف” العبرية: إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل مرهون بوجود اتفاق مع الفلسطينيين
- اشتباكات في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 35 مواطنًا بالقدس والضفة
- خطة إسرائيلية للسيطرة على أراضٍ مسيحية بالقدس
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صحيفة الأيام
- الأزمة الأوكرانية: تكثيف جهود الفرصة الأخيرة لتجنّب انفجار شامل وواشنطن...
- »قوات الاحتلال تواصل قمع أهالي الشيخ جراح وتعتدي على المتضامنين معهم
- »الانتخابات المحلية: 81 قائمة حزبية و178 مستقلة.. الفصائل تتراجع
- »"الصحة": استمرار ارتفاع معدلات الوفاة ومقبلون على مرحلة التعايش مع الفيروس
- »غزة: أسعار الخضراوات تتجه للانخفاض مع انتهاء موجة البرد
- »مكتبات مقدسية تعمل على ترميم مخطوطات عمرها مئات السنين
- »الاحتلال يضيق الخناق ويعتدي على أهالي الشيخ جراح
- »مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تطالب بوقف الإجراءات المقوضة لحل الدولتين
الحياة الجديدة
- سلطة النقد: البنية التحتية لإصدار عملة رقمية ما زالت غير مواتية في الحالة الفلسطينية
- الاحتلال يعتقل 41 مواطنًا من الضفة بينهم أسرى محررون
- وقفة تضامنية مع ذوي الأسير محمد جرادات في السيلة الحارثية
- إصابات بالاختناق ومنع الطلبة من الوصول إلى مدراسهم في اللبن الشرقية
- مبادرة "دفء" .. فتيات يجتمعن على العمل لإدخال الفرحة على الأطفال والمسنين بغز
وكالة الراي
- 6 وفيات و967 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- الاحتلال يعتقل 35 مواطنًا بالضفة والقدس
- "المرور": 4 إصابات بـ 8 حوادث خلال 24 ساعة
- كنائس القدس تطالب بلجم المخططات الاستيطانية في جبل الزيتون
- توغل لآليات الاحتلال شرق رفح
- 52 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- صور سرحان يتفقد التنقيب الأثري بالمدن المصرية
- الاحتلال يخطر بهدم 5 غرف زراعية في بلدة كفر الديك
وكالة صفا
- 6وفيات و967 إصابة جديدة بـ كورونا في قطاع غزة
- بصدد تقديم مشروع قانون للتشريعي للمصادقة عليه
- تقرير مباحث غزة لـ"صفا": الجرائم الالكترونية بازدياد ونتلقى 500 شكوى شهريًّا
- محدث مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة
- بالصور "الأيدي الطيبة".. نساء يصنعن الأجبان لإعالة أسرهن
- وكالة "صفا" تطلق صفحة خاصة بفلسطينيي 48
- بالصور "حيفا الكرمل".. غيض من فيض فلسطينيي الـ48 بمخيمات لاجئي سوريا
وكالة سما
- وزارة الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و967 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- جيش الاحتلال يعترف لأول مرة بوقوفه خلف قناة عبر تطبيق “تلغرام” في مواجهة غزة
- بن فرحان لصحيفة عبرية: إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل مرهون بهذا الشئ ..
- مع من ستقف "إسرائيل" إذا اندلعت حرب بين روسيا وأكرانيا ؟ لابيد يجيب
- واللا العبري: هكذا يخطط حزب الله لمهاجمة "إسرائيل" في يوم الحساب
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فلسطين اليوم
- بالأسماء : اعتقالات واسعة في الضفة تركزت في دير أبو مشعل والقدس المحتلة وضواحيها
- ٤٠٠ وظيفة "منقذ بحري" بغزة ...تفاصيل وشروط القبول
- اللبن الشرقية : إصابات ومنع الطلبة من الوصول إلى مدراسهم
- د. الهندي: انتخابات المهندسين تؤسس لمرحلة جديدة من الوحدة الوطنية في الواقع النقابي
- راصد جوي يحدد موعد المنخفض الجوي القادم ومدى قوته
عرب 48
- الصحة الفلسطينية: إلغاء إجراء فحص كورونا للقادمين من الأردن
- حماس تنفي حصول تقدم في ملف تبادل الأسرى
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويدمرون أشجار زيتون بسلفيت
- لبيد: حرب بين روسيا وأكرانيا؟ سنصطف خلف واشنطن
- إسرائيل تسجل نحو 10 آلاف حالة وفاة بكورونا منذ تفشي الجائحة
- بينيت: "قلقون بشدة" من اتفاق نووي مع إيران
- إسرائيل تدعو مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا إلى "العودة فورا"
- بينيت وهوروفيتس يقرران وقف فحوصات "أنتيغن" بالمدارس مطلع آذار
-
وكالة وفا
- "محدث" الاحتلال يعتقل 41 مواطنًا من الضفة بينهم أسرى محررون
- إصابات بالاختناق ومنع الطلبة من الوصول إلى مدراسهم في اللبن ...
- تواصل انتهاكات الاحتلال: اعتقالات واخطارات بالهدم واعتداءات ...
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حدث في مثل هذا اليوم
21 شباط (فبراير)
- 2002م الدبابات الإسرائيلية تدخل مدينة غزة لأول مرة منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية ومعارك ضارية في مدينة رفح.
- 1983م انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني السادس عشر في الجزائر.
- 1974م القوات الإسرائيلية تنسحب من غرب قناة السويس، حيث وصلت في حرب عام 1973 من خلال "ثغرة الدفريسوار" بقيادة آرائيل شارون.
- 1946م مجموعات يهودية مسلحة تهاجم مواقع للقوات البريطانية في فلسطين وتقتل عددا من الجنود والضباط.
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