النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2193) الاثنين21 فبراير 2022

09:366 وفيات و967 إصابة جديدة بكورونا في غزة

11:59الصحة تؤكد على حق الأسرى في تلقي حقوقهم العلاجية والحياتية

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟