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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2193) الاثنين21 فبراير 2022

21 شباط / فبراير 2022 11:08

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2193) الاثنين21 فبراير 2022

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21 شباط (فبراير)

  • 2002م الدبابات الإسرائيلية تدخل مدينة غزة لأول مرة منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية ومعارك ضارية في مدينة رفح.
  • 1983م انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني السادس عشر في الجزائر.
  • 1974م القوات الإسرائيلية تنسحب من غرب قناة السويس، حيث وصلت في حرب عام 1973 من خلال "ثغرة الدفريسوار" بقيادة آرائيل شارون.
  • 1946م مجموعات يهودية مسلحة تهاجم مواقع للقوات البريطانية في فلسطين وتقتل عددا من الجنود والضباط.
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