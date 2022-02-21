"مديرية التدريب" بالداخلية تُخرج فوج "أحرار الوطن"

غزة- الرأي

خرّجت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، ظهر الإثنين، عددًا من الدورات التدريبية التخصصية ضمن فوج "أحرار الوطن" في مقرها غرب مدينة غزة.

وتشمل الدورات التدريبية: الدورة التأسيسية 37، ودورة تأهيل القيادة العليا، ودورة تأهيل القيادة الوسطى، ودورة العمليات والأمن، بمجموع ألف خريج من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها.

وحضر حفل التخريج كل من نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أ. محمد الفرا، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ومساعده أ. سامي نوفل، ونائب قائد قوات الأمن العام اللواء جمال الجراح، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومدير عام المديرية العامة للتدريب العميد محمد خلف، إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية والهيئات بالوزارة، وجمع من ذوي الطلبة الخريجين.

وتخلل حفل التخرج، استعراض المشاة، ومرور أمام المنصة، وعروض القتال المتلاحم، والفنون القتالية، وعروض السلاح الصامت، وعروض المهام الخاصة من خلال استعراض حركات ميدانية تخللها إطلاق نار وتفجيرات.

وعُقدت الدورات التدريبية على مدار الأشهر الماضية، تلقى خلالها المتدربون تدريبات بدنية، وعلوم أمنية وشرطية، ومهارات عسكرية، بما ستناسب مع عمل وزارة الداخلية وأجهزتها.

عمل دؤوب

وخلال كلمة له؛ قال نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أ. محمد الفرا إن وزارة الداخلية والأمن الوطني في عمل دؤوب من أجل التطوير والتدريب؛ لمراكمة الإنجاز وتطوير الخدمة في حفظ أمن الوطن والمواطن.

ولفت إلى أن منتسبي الداخلية يقفون اليوم في طوابير العزة والكرامة على هذه الساحة، وهم يكتبون بأحرف من نور صفحات التاريخ المشرق لغزة وفلسطين.

درع الوطن

وأكد نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أن الداخلية هي درع الوطن، منوهًا إلى أن تضحيات الشهداء والقادة لن تضيع سدى فمن بعدهم يقف رجال بكل شجاعة لحماية الوطن والحفاظ على الجبهة الداخلية.

وتقدم الفرا بالشكر الجزيل للمديرية العامة للتدريب على هذا الأداء المميز، وعلى عطائها المستمر؛ مهنئًا الخرجين وذويهم.

فوج أحرار الوطن

بدوره، قال اللواء ناصر مصلح: "يتجدد اللقاء بكم اليوم، في تخريج كوكبة جديدة من فرسان وزارة الداخلية والأمن الوطني (فوج أحرار الوطن)، على أرض محضن الرجال، وصانعة الأبطال المديرية العامة للتدريب".

ولفت إلى أن المديرية تواصل مسيرتها الحافلة بالعمل الدؤوب، وتراكم الإنجاز فوق الإنجاز، لتضع بصمتها المميزة في إنشاء كادر شرطي وأمني مؤهل، يمتلك من القدرة والكفاءة والمهارة ما يمكنه من القيام بواجباته على الوجه المطلوب، في ظل ظروف أمنية وسياسية مُعقدة.

وأكد اللواء مصلح أن وزارة الداخلية والأمن الوطني باتت اليوم تشهد نهضة تدريبية على جميع المستويات؛ منوهًا إلى أن هذا الحفل هو نتاج جهود عظيمة ينعكس أثرها على ضباط ومنتسبي الوزارة في ميادين العمل كافة، من خلال مهام إنفاذ القانون، وفي مراكز تقديم الخدمة للمواطنين.

وتابع: "إن أجهزتنا الأمنية والشرطية وُجدت لتكون حامية لأمن شعبنا، حافظة لاستقراره، وفي سبيل هذه الرسالة السامية تُبذل الجهود، وتُنفق الأموال، ويُسال العرق، بل وتراق الدماء وتزهق الأرواح، فكما عوّدَنا شعبُنا على التضحية والبذل في سبيل أرضه ومقدساته".

خط الدفاع الأول

وقال اللواء مصلح: "عودتنا أجهزتنا الأمنية أن تكون خط الدفاع الأول أمام أية محاولات للعبث بساحتنا الداخلية، وفي هذا المقام نستذكر القامات العظيمة من قادة وأبناء هذه الوزارة العتيدة، الذين نذروا حياتهم وبذلوا أرواحهم في خدمة هذا الشعب، وإنا على دربهم لسائرون".

ووجه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني خطابه لمنتسبي الوزارة، قائلًا: "لقد قُدر لنا أن نكون في المواقع المتقدمة في خدمة أبناء شعبنا، وإن ذلك يضاعف من مسؤولياتنا وواجباتنا تجاه مواطنينا الذين تحملوا الضغوط، وصمدوا في كل المحطات".

وتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الكادر التدريبي المميز بالمديرية العامة للتدريب، داعيًا إياهم لمواصلة مسيرة التطوير والبناء بكل ما أوتوا من علم وعزيمة.

وفي كلمة المديرية؛ قال الرائد خضر الجماصي مدير وحدة التخطيط والتطوير: "تساهم مديرية التدريب في حفظ الأمن والأمان، وتطبيق القانون من خلال تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر البشرية بعقيدة أمنية سليمة، باستخدام أرقى الوسائل والأساليب التدريبية والتعليمية والتكنولوجية المتاحة بكل كفاءة وفاعلية".

وأضاف الجماصي: "نحتفي اليوم بتخريج فوج جديد من طلبة الدورات الحتمية خلال فترة وجيزة مملؤة بالتحديات؛ حيث تم تخريج الدورة التأسيسية 38 والتي تضم 201 مستجدًا، وذلك بعد إكسابهم العديد من المعارف والمهارات التي تؤهلهم للتعامل والمتغيرات".

وتابع: "كما ونحتفل بتخريج طلبة برنامج القيادة العليا التي تضم 134 ضابطًا، وبرنامج القيادة الوسطى التي تضم 81 ضابطًا، والدورة التخصصية لضباط العمليات والإشارة والتي تضم 411 ضابط إشارة".

وذكر أنه وبالتزامن مع هذا التخريج تعمل المديرية العامة للتدريب الآن على تدريب دورة تأهيل الضباط الـ38، وصف الضباط الـ28، وقادة المجموعات الثانية، ومهارات رجل الأمن الثالثة ذكورًا وإناثًا، إضافة إلى العديد من الدورات التخصصية.

ونوه الرائد الجماصي إلى أن مديرية التدريب تعمل على تحقيق أعلى معايير جودة التدريب من خلال اهتمامها بالعناصر، ومكونات العملية التدريبية مع مراعاة قيم الشفافية والمشاركة، والكفاءة والفاعلية، والمساواة والعدالة، والانضباط والإبداع والتميز.

وفي ختام كلمته؛ توجه بالشكر لقيادة وزارة الداخلية لاهتمامها بالعملية التدريبية، كما وشكر المحاضرين والمدربين على جهودهم وعطائهم المستمر واللامحدود.