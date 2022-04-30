النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2249) السبت 30/4/2022
أخبار فلسطينية
هنية: أحداث القدس رسخت معادلة الشعب والمقاومة والهوية
الحية: يشيد بفعاليات يوم القدس العالمي وخطابات القادة خلالها
خطاب مهم لرئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار غدا
قاسم: عملية مستوطنة أرئيل تؤكد أن الثورة تشتعل في كل الضفة
مئات الآلاف أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات الأقصى ومناشدات باستمرار شد الرحال إليه
النخالة: موقف خامنئي من فلسطين يمثّل حافزًا ذا قيمة عالية لكل مسلمي العالم
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزماني على الواقع القائم بالأقصى
البطش: فلسطين والقدس لا زالت قبلة الأحرار والثوار
أخبار إسرائيلية
باحث إسرائيلي: هدف “حماس” ابتزاز إسرائيل والحفاظ على صورة المقاتل دون الانجرار إلى حرب واسعة في غزة
اسرائيل: الاسابيع القادمة خطيرة وتشكل تحديا للجيش والمؤسسة الامنية
"اسرائيل هيوم" : هاكرز يخترق إذاعات إسرائيلية ويبثون شعارات مؤيدة لفلسطين
بعد العثور على قنبلة غير منفجرة.. إخلاء الركاب من مطار بن جوريون في تل أبيب
اخبار دولية
إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في إيران مع استعراض لصاروخين باليستيين
خامنئي: يوم القدس هذا العام ينبئ بمعادلة جديدة في المنطقة
فيديو.. آلاف الإيرانيين يشاركون في مسيرات «يوم القدس»
“الإيسيسكو” تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى
15 حاخاما يهوديا في شيكاغو يدينون اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في الأقصى
مفتي روسيا يدعو لإقامة الصلاة من أجل السلام في فلسطين
"الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية": يوم القدس العالمي أولوية إعلامية
أخبار عربية
نعيم قاسم: التعاون بين محور المقاومة وحماس يشمل التدريب والتسليح ونقل الخبرات
سوريا: تحقيق «عالمية» اتفاقية الأسلحة الكيماوية لن تتم دون إلزام إسرائيل بالانضمام إليها
العراقية إزدهار: تحقق حلمي بزيارة "الأقصى" وأتمنى زيارته مستقبلا وقد تحرر من الاحتلال
الأردن يؤكد ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القُدسيّ الشريف
نصرالله: مسار التيئيس والنسيان لمسألة فلسطين والقدس سقطت بسبب المقاومة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
مقتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار بمستوطنة “أرئيل” شمالي الضفة الغربية- (فيديو)
مطالبات فلسطينية بتدخل المؤسسات الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد عمال غزة
قوات الاحتلال تمنع إدخال حراس جدد للأقصى عينهم الأردن.. وحماس تشيد بجهود الأوقاف الأردنية في حمايته
الشرق الأوسط
المحكمة العليا الإسرائيلية تقرّ بناء حي يهودي في الخليل
الاهرام المصرية
عضو الكنيست العربي الدكتور الطيبي يُسعف مُصليًا أغمى عليه بالمسجد الأقصى
160 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في رحاب الأقصى
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في محافظة نابلس
الشروق المصرية
استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين.. 9 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق قلقيلية
الاحتلال يستهدف الصيادين غرب غزة والأراضي الزراعية شرق خان يونس
حواجز الاحتلال تحرم آلاف الفلسطينيين من صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى
إصابة عشرات الفلسطينيين في اقتحام الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى
اندلاع مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي
الغد الأردنية
“إسرائيل” تعيش في هاجس اغتيال سياسي آتٍ
في الجمعة الأخيرة من رمضان.. 220 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح بالأقصى
عشرات الإصابات بـ”الأقصى” ومناطق بالضفة والاحتلال يحاصر مصلين بالمسجد القبلي
الشرق القطرية
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزماني على الواقع القائم بالأقصى
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ستة صيادين فلسطينيين جنوب قطاع غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
أبرزها مقتل "رجل أمن".. حصاد ليلة قاسية على الاحتلال بالضفة
قطعان المستوطنين يعتدون على مصلين عائدين من الأقصى
جبارين: أي محاولة لهدم الأقصى سيكون بعدها معركة تنهي الاحتلال
القدس المحلية
فيديو|| استشهاد شاب في مواجهات بقلقيلية
الجبهتان الشعبية والديمقراطية تؤكدان على استمرار المقاومة
حماس: العملية قرب مستوطنة أرئيل رد طبيعي على جرائم الاحتلال
الاحتلال يعتقل 10 شبان على حاجز قلنديا
الاحتلال يحول المعتقل مزهر إلى الاعتقال الإداري
إصابة مجموعة من المواطنين جراء رشق حافلة في القدس المحتلة
الحياة الجديدة
تصاعد إرهاب الاحتلال بحق أبناء شعبنا
عورتاني: المعلم هو صمام الأمان لحماية التعليم من الاحتلال
رام الله: الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة
الاحتلال يعتقل صحفيا من نابلس وفتى من القدس
جريدة الأيام
42 إصابة جراء اقتحام احتلالي جديد للمسجد الأقصى و160 ألفاً أدّوا صلاة الجمعة...
مقتل حارس أمن في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل"
»220 ألف مصلٍ أدّوا صلاة التراويح بالأقصى
بلينكن: نبحث مع إسرائيل توفير الامتيازات والحصانات لموظفي القنصلية بالقدس
إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة ومستوطنون يواصلون التجريف بالأغوار
أجهزة الأمن الإسرائيلية تتأهب لاحتمال حدوث مواجهات مع اقتراب ذكرى النكبة
تحذير من محاولات الجمعيات الاستيطانية وضع اليد على فندق إمبريال بالقدس...
وكالة صفا
15 قتيلًا إسرائيليًا بعمليات فدائية في شهر
الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت لحم أثناء عودتهما من الصلاة في الأقصى
عباس لرئيس الشاباك: لا أستطيع تهدئة الأوضاع
أول ظهور إعلامي منذ عام.. السنوار يلقي خطابا مهما السبت
القدوة: معركة الدفاع عن القدس تكشف "مسرحية" إلغاء الانتخابات
حماس: ستبقى القدس درة التاج ومحور الصراع حتّى التحرير والعودة
الاحتلال يعتدي على شابين جنوب قلقيلية
المصادقة على بناء حي استيطاني جديد في قلب الخليل
وكالة الرأي الفلسطينية
مقتل حارس أمن اسرائيلي بعملية إطلاق نار في سلفيت
الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام
استشهاد اسير محرر برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 120
هنية: أحداث القدس رسخت معادلة الشعب والمقاومة والهوية
"الكهرباء "تنشر تنويهًا للمواطنين بشان حملة الخصومات
التنمية الاجتماعية تطلق مبادرة وحملة فكر بغيرك تتبناها
فلسطين اليوم
القيادي عز الدين: عملية "أرئيل" تأكيد على استمرار العمل الفدائي في مقاومة الاحتلال
مصادر عبرية: الاحتلال يعلن الاستنفار و يستعد لاحتمال وقوع عمليات فدائية بذكرى النكبة
بالفيديو : وداع مؤثر للشهيد يحيى عدوان الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة عزون فجراً
إصابات بهجوم للمستوطنين على حافلة تقل مصلين في القدس
استمرار البحث عن منفذ عملية "أرئيل".. الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات بقلقيلية
سما نيوز
الغارديان: يجب أن نشعر بالصدمة.."11 يوما في مايو".. فيلم عن أطفال قضوا بالعدوان على غزة (فيديو)
فيديو: شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية
جيش الاحتلال طالب بعدم نشره..فيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل
اعلام اسرائيلي: فلسطيني حاول دهس مجموعة من الجنود في عزون قبل قليل
العثور على مركبة محترقة.. عمليات واسعة للاحتلال في سلفيت
الاحتلال يغلق البوابة الحديدية غرب سلفيت
الفصائل الفلسطينية تبارك عملية أرئيل البطولية
عرب 48
القدس: جموع الفلسطينيين تؤدي صلاة "الجمعة اليتيمة" في الأقصى
هيئات فلسطينية تطالب المؤسسات الحقوقية بالضغط لتحرير أسير ثمانيني
وفا
نشطاء فلسطين في بريطانيا يغلقون مصنع طائرات ا ...
الاحتلال يبعد مقدسيا عن المسجد الأقصى
الصفدي وغوتيريش يؤكدان ضرورة احترام الوضع الت ..
حدث في مثل هذا اليوم
ý 30 نيسان (أبريل)
ý 2003م الاستشهاديّ عاصف أبو حنيف من كتائب القسام يفجّر نفسه بين تجمّعٍ للمستوطنين الصهاينة في تل أبيب، ممّا أدّى إلى استشهاده، ومقتل 4 صهاينة وجرح ما لا يقلّ عن 30 آخرين بجراحٍ مختلفة، وكتائب القسّام وشهداء الأقصى تتبنّيان العمليّة المشتركة.
ý 2002م استشهد 11فلسطينياً و جرح أكثر من 60 و اعتُقِل أكثر من 300 ، في حملة عسكريّة صهيونيّة على مدينة الخليل استمرّت ليومين.
ý 1949م الجيش العراقي يغادر فلسطين تنفيذا لقرار حكومة العراق في 20/4/1949، بعد توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية طلبت حكومة الأردن من حكومة العراق سحب قواتها المرابطة في المثلث (نابلس، طولكرم، جنين) بوسط فلسطين حتى يحل محلها الجيش الأردني تمهيدا لعقد اتفاقية هدنة مع إسرائيل، لكن الإسرائيليون اخبروا الملك عبد الله انه في هذه الحالة سيصبح من حق إسرائيل أن تحتل المناطق التي يخليها الجيش العراقي. وقد قوبل هذا الاتفاق من شعب فلسطين بالسخط والاستنكار والاحتجاج والإضرابات والمظاهرات والطلب إلى حكومة العراق عدم سحب قواتها من أراضيهم التي سيستولي عليها الصهاينة ولكنها رفضت وانسجت تلك القوات فعلا في هذا اليوم.
ý 1948م رؤساء أركان الجيوش العربية يعقدون في عمان اجتماعهم الأول لدراسة الموقف العسكري في فلسطين
ý 1948م منظمة الهاجاناة الإسرائيلية تحتل مدينة القدس الغربية بعد أن كانت محاصرة من قبل المجاهدين لمدة طويلة
ý 1948م العصابات اليهودية المسلحة تحتل الشطر الغربي من مدينة القدس، مثل البقعة التحتا والعليا والقطمون والمستعمرتين الألمانية واليونانية، قبل خمسة عشر يوماً من انتهاء الانتداب البريطاني.