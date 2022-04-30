غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2249) السبت 30/4/2022

أخبار فلسطينية﻿

مئات الآلاف أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات الأقصى ومناشدات باستمرار شد الرحال إليه

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزماني على الواقع القائم بالأقصى

أخبار إسرائيلية

باحث إسرائيلي: هدف “حماس” ابتزاز إسرائيل والحفاظ على صورة المقاتل دون الانجرار إلى حرب واسعة في غزة

اسرائيل: الاسابيع القادمة خطيرة وتشكل تحديا للجيش والمؤسسة الامنية

بعد العثور على قنبلة غير منفجرة.. إخلاء الركاب من مطار بن جوريون في تل أبيب

اخبار دولية

إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في إيران مع استعراض لصاروخين باليستيين

خامنئي: يوم القدس هذا العام ينبئ بمعادلة جديدة في المنطقة

15 حاخاما يهوديا في شيكاغو يدينون اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في الأقصى

مفتي روسيا يدعو لإقامة الصلاة من أجل السلام في فلسطين

أخبار عربية

سوريا: تحقيق «عالمية» اتفاقية الأسلحة الكيماوية لن تتم دون إلزام إسرائيل بالانضمام إليها

العراقية إزدهار: تحقق حلمي بزيارة "الأقصى" وأتمنى زيارته مستقبلا وقد تحرر من الاحتلال

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

مقتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار بمستوطنة “أرئيل” شمالي الضفة الغربية- (فيديو)

مطالبات فلسطينية بتدخل المؤسسات الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد عمال غزة

قوات الاحتلال تمنع إدخال حراس جدد للأقصى عينهم الأردن.. وحماس تشيد بجهود الأوقاف الأردنية في حمايته

الشرق الأوسط

المحكمة العليا الإسرائيلية تقرّ بناء حي يهودي في الخليل

الاهرام المصرية

عضو الكنيست العربي الدكتور الطيبي يُسعف مُصليًا أغمى عليه بالمسجد الأقصى

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في محافظة نابلس

الشروق المصرية

استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين.. 9 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق قلقيلية

الاحتلال يستهدف الصيادين غرب غزة والأراضي الزراعية شرق خان يونس

حواجز الاحتلال تحرم آلاف الفلسطينيين من صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى

إصابة عشرات الفلسطينيين في اقتحام الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

اندلاع مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزماني على الواقع القائم بالأقصى

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يعتقل 10 شبان على حاجز قلنديا

الاحتلال يحول المعتقل مزهر إلى الاعتقال الإداري

إصابة مجموعة من المواطنين جراء رشق حافلة في القدس المحتلة



الحياة الجديدة

جريدة الأيام

42 إصابة جراء اقتحام احتلالي جديد للمسجد الأقصى و160 ألفاً أدّوا صلاة الجمعة...

مقتل حارس أمن في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل"

»220 ألف مصلٍ أدّوا صلاة التراويح بالأقصى

بلينكن: نبحث مع إسرائيل توفير الامتيازات والحصانات لموظفي القنصلية بالقدس

إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة ومستوطنون يواصلون التجريف بالأغوار

أجهزة الأمن الإسرائيلية تتأهب لاحتمال حدوث مواجهات مع اقتراب ذكرى النكبة

تحذير من محاولات الجمعيات الاستيطانية وضع اليد على فندق إمبريال بالقدس...

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

الغارديان: يجب أن نشعر بالصدمة.."11 يوما في مايو".. فيلم عن أطفال قضوا بالعدوان على غزة (فيديو)

فيديو: شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

جيش الاحتلال طالب بعدم نشره..فيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة أرئيل

اعلام اسرائيلي: فلسطيني حاول دهس مجموعة من الجنود في عزون قبل قليل

العثور على مركبة محترقة.. عمليات واسعة للاحتلال في سلفيت

عرب 48

القدس: جموع الفلسطينيين تؤدي صلاة "الجمعة اليتيمة" في الأقصى

هيئات فلسطينية تطالب المؤسسات الحقوقية بالضغط لتحرير أسير ثمانيني

وفا

الاحتلال يبعد مقدسيا عن المسجد الأقصى

الصفدي وغوتيريش يؤكدان ضرورة احترام الوضع الت ..

حدث في مثل هذا اليوم

ý 30 نيسان (أبريل)

ý 2003م الاستشهاديّ عاصف أبو حنيف من كتائب القسام يفجّر نفسه بين تجمّعٍ للمستوطنين الصهاينة في تل أبيب، ممّا أدّى إلى استشهاده، ومقتل 4 صهاينة وجرح ما لا يقلّ عن 30 آخرين بجراحٍ مختلفة، وكتائب القسّام وشهداء الأقصى تتبنّيان العمليّة المشتركة.

ý 2002م استشهد 11فلسطينياً و جرح أكثر من 60 و اعتُقِل أكثر من 300 ، في حملة عسكريّة صهيونيّة على مدينة الخليل استمرّت ليومين.

ý 1949م الجيش العراقي يغادر فلسطين تنفيذا لقرار حكومة العراق في 20/4/1949، بعد توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية طلبت حكومة الأردن من حكومة العراق سحب قواتها المرابطة في المثلث (نابلس، طولكرم، جنين) بوسط فلسطين حتى يحل محلها الجيش الأردني تمهيدا لعقد اتفاقية هدنة مع إسرائيل، لكن الإسرائيليون اخبروا الملك عبد الله انه في هذه الحالة سيصبح من حق إسرائيل أن تحتل المناطق التي يخليها الجيش العراقي. وقد قوبل هذا الاتفاق من شعب فلسطين بالسخط والاستنكار والاحتجاج والإضرابات والمظاهرات والطلب إلى حكومة العراق عدم سحب قواتها من أراضيهم التي سيستولي عليها الصهاينة ولكنها رفضت وانسجت تلك القوات فعلا في هذا اليوم.

ý 1948م رؤساء أركان الجيوش العربية يعقدون في عمان اجتماعهم الأول لدراسة الموقف العسكري في فلسطين

ý 1948م منظمة الهاجاناة الإسرائيلية تحتل مدينة القدس الغربية بعد أن كانت محاصرة من قبل المجاهدين لمدة طويلة

ý 1948م العصابات اليهودية المسلحة تحتل الشطر الغربي من مدينة القدس، مثل البقعة التحتا والعليا والقطمون والمستعمرتين الألمانية واليونانية، قبل خمسة عشر يوماً من انتهاء الانتداب البريطاني.