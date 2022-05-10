النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2254) الثلاثاء 10/5/2022
أخبار فلسطينية
الصحة” الفلسطينية: إسرائيل قتلت 50 مواطنا منذ بداية العام
الفصائل الفلسطينية ترفع حالة التأهب تزامنا مع مناورة للاحتلال الإسرائيلي
جبارين: المساس بقادة المقاومة بمثابة إعلان حرب
منصور: إسرائيل تستمر بارتكاب جرائمها ضد أبناء شعبنا دون مساءلة
زوجة الرغوثي تستنكر إقصاء وتهميش وفصل المناضلين من حركة فتح
عباس يصدر قرارًا برفع العلم فوق المؤسسات الحكومية والمرافق العامة
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تبدأ مناورة عسكرية كبيرة وسط توتر ميداني… والمقاومة ترفع درجة التأهب تحسبا للمواجهة
قانون إسرائيلي يبيح للشرطة «نصب كاميرات التعرف على الوجوه»
انطلاق دورة صيفية ساخنة للبرلمان الإسرائيلي
تقرير: إسرائيل تستعد لاغتيال قادة «حماس» بالخارج
إسرائيل تبحث مع قبرص واليونان وأمريكا الوضع في شرق المتوسط
عقب عملية إلعاد.. ارتفاع عدد طلبات حمل السلاح في صفوف المستوطنين
الكنيست يصوت غدًا على مشروع قانون تشديد ظروف اعتقال الأسرى
محلل إسرائيلي: الوضع لم يتغير بعد عام من "حارس الأسوار/ سيف القدس"
جلسة محكمة للأسير نائل البرغوثي غداً
قناة عبرية: بايدن قد يزور "القدس الشرقيّة" ومستشفى المقاصد دون موافقة اسرائيل
اخبار دولية
البنك الدولي: الخزينة الفلسطينية بحاجة لدعم عاجل وعلى إسرائيل السماح بمشاريع في مناطق “ج”
التايمز: إسرائيل ستغتال قادة حماس إذا استمرت الهجمات الإرهابية
وقفة احتجاجية في نيويورك مناهضة للاحتلال
أخبار عربية
الأمين العام لجامعة الدول العربية يستهجن التصريحات الإسرائيلية حول القدس
عاهل البحرين يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية
نصر الله: المقاومة الفلسطينية في "سيف القدس" حطمت صورة (إسرائيل العظمى)
الكويت تُحذر من تداعيات تنفيذ الاحتلال مخططاته الاستيطانية بالضفة
الأوقاف الأردنية : لا نقبل إملاءات الاحتلال على الأقصى
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الضفة.. إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات بمحيط “قبر يوسف”
هدم منازل في القدس… ووزير العدل: ممارسات إسرائيل في “مسافر يطا ” جريمة حرب
فلسطين: المعلمون المضربون يلجأون إلى أهالي الطلبة لدعمهم… والفصل الدراسي لهذا العام في “مهب الريح”
“ذاكرات” الإسرائيلية تروي تجارب فلسطينيين عادوا بعد 1967 لزيارة بيوتهم المحتلة في القدس
الصحة” الفلسطينية: إسرائيل قتلت 50 مواطنا منذ بداية العام
سلطات الاحتلال تمعن في تعذيب الأسرى المضربين والمرضى… والأسير عواودة يؤكد الاستمرار في معركة “الأمعاء الخاوية”
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم 4 مساكن فلسطينية في الضفة الغربية
الشرق الأوسط
إسرائيل تبقي على سياسة «الفصل بين الساحات» الفلسطينية
انطلاق دورة صيفية ساخنة للبرلمان الإسرائيلي
الاهرام المصرية
رئيس البرلمان العربي: القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ستظل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية
الشروق المصرية
شرطة الاحتلال تعتقل سيدة ستينية للاشتباه في تهديدها رئيس الوزراء بالقتل
وزير العدل الفلسطيني: تهجير الفلسطينيين قسرا من مسافر يطا بالخليل جريمة حرب
تقرير أممي: زيادة النشاط الاقتصادي بين الفلسطينيين والإسرائليين
الغد الأردنية
ما دام الطرد مشرعنا فما الحاجة إلى زعران التلال؟
الدور الأردني بالأقصى والقدس يعمق خلافات حكومة الاحتلال
التايمز: إسرائيل تحضّر فرق اغتيالات لاستهداف قادة حماس في الخارج
للمرة 201..الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب
الشرق القطرية
رافيل شانيسكي لـ الشرق: مساعدات قطر للفلسطينيين حيوية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حوار نائب أردني: تصريحات "بينيت" تجاهل للوصايا الأردنية على المسجد الأقصى
مفصولو فتح على خلفية الانتخابات البلدية يصدرون بيان شجب واستنكار
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة
إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات بمحيط "قبر يوسف"
مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها قبر "يوسف" شرق نابلس
القدس المحلية
مخطط لبناء 3 مجمعات استيطانية بالقدس
إلغاء زيارة أهالي أسرى غزة بسبب إغلاق "إيرز"
خلال مهرجان تأبيني في جنين.. كتائب الأقصى تعلن النفير العام وتتوعد الاحتلال
مصرع شابين بحوادث سير في الداخل المحتل
بعد الإفراج عن المتهمين بقتل نزار.. عائلة بنات: لن نقبل الحل العشائري
اعتقال مشتبه بهم بتهريب أسلحة قرب الحدود مع لبنان
169 جلسة محاكمة.. تمديد اعتقال الأسير محمد الحلبي
الاحتلال يبدأ أكبر مناورات له لمدة شهر
الحياة الجديدة
الرئيس يمنح الراحلة والدة عميد الأسرى كريم يونس نجمة الحرية من وسام دولة فلسطين
الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويكثف انتشاره في الخليل
الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويكثف انتشاره في الخليل
نابلس: إصابة 14 مواطنا برصاص الاحتلال شرق نابلس
جريدة الأيام
»جيش الاحتلال ينفّذ حملة هدم وتجريف ويواصل الدهم والتفتيش والاعتقال في...
غزة: فصائل المقاومة تعلن رفع الاستنفار والجهوزية تحسباً لعدوان مفاجئ
القدس: مخططات لبناء 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة التلة الفرنسية
الاحتلال يشق طريقاً استيطانية في وادي فوكين لإقامة منطقة صناعية بضم عشرات...
اعتقال 781 شخصاً وإبعاد 223 عن الأقصى لستة أشهر خلال شهر رمضان
بشارة: الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية تمثل ثلث العجز...
وكالة صفا
بالصور تحذيرات عسكرية إسرائيلية من تكرار عملية "عيون الحرامية"
مستوطنون يقتلعون 110 شتلات زيتون شمال غرب نابلس
محدث إصابات بمواجهات عنيفة واستهداف قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس
"أحرار فتح": قرار فصلنا باطل ولا نقبل الوصاية من أحد
الاحتلال يشق طريقاً استيطانياً في بيت لحم
الاحتلال يجرف 22 دونماً من أراضي الجبعة ببيت لحم
"نداء القدس" يدعو لتفويض الجزائر لإنهاء الانقسام
"الجهاد" ردا على جرائم الاحتلال: المقاومة سترد الصاع صاعين
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بينهم محررين من الضفة
زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين جنوب القطاع
الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال
تزامنًا مع مناورات الاحتلال.. الغرفة المشتركة ترفع حالة التأهب
صلاح: سنلاحق تجار ومروجي المخدرات ولن نسمح بنشر السموم
السياحة: بدء تدشين سياج حماية للمقبرة الرومانية شمال غزة
هنية" يبارك الإنجاز العالمي للبطل حمادة في رفع الأثقال
فلسطين اليوم
محدث بالفيديو والصور معركة "سيف القدس" في عامها الأول.. استنفار أمني للمقاومة وعجز "اسرائيلي" لإسقاط الخطوط الحمراء
خشية بين طلبة الثانوية العامة من تأثير اضرابات الضفة على موعد بدء الامتحانات
فيديو : القدس هي الشرارة
الاحتلال يفرج عن الشاب همام بني فضل من نابلس
بالأسماء: حملة إعتقالات في مدن وقرى الضفة المحتلة
بالأسماء: حملة إعتقالات في مدن وقرى الضفة المحتلة
إصابة عدد من جنود الاحتلال بزجاجة حارقة شرق قلقيلية
اعلام الاحتلال: حماس تركب موجة العمليات الفدائية و لا تقودها
سما نيوز
مصادر في المقاومة تكشف عن طبيعة الاستنفار لعناصرها في قطاع غزة
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن رفع حالة التأهب والجهوزية
معاريف: موجة العمليات الحالية محبطة ومستمرة وهذه أبرز نقاط الضعف..
الرئيس عباس يصدر قرارا احياءً للذكرى الـ74 للنكبة
لأول مرة منذ 24 عاما .. مجلس استيطاني بالضفة الغربية
"إسرائيل" توافق على زيادة حراس الأقصى
خلال حملة واسعة.. الاحتلال يعتقل مئات العمال في مدن الداخل (صور)
مسيرة طلابية أمام مكتب السنوار بغزة رفضا للتهديدات الاسرائيلية
"الجرائم الإلكترونية" بغزة تنجز قضيتي سرقة بقيمة 13 ألف دولار
العمصي: عمال غزة يخسرون 3 مليون شيكل يوميا بسبب إغلاق ايرز
عرب 48
مواجهات في عزون: 92 إصابة بعضها بالرصاص الحيّ
عائلة بنات: "نرفض التعامل العشائري مع المجرمين ولن نخضع لأي ضغوط"
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: "رفع التأهب والجهوزية تزامنا مع مناورة الاحتلال العسكرية"
البنك الدوليّ: المالية الفلسطينيّة تعاني تراكم متأخرات وتراجع المنح
وفا
وفد هيئة التدريب العسكري يختتم زيارة رسمية إل ...
الاحتلال يحتجز أسيرا محررا ويداهم منازل في قر ...
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- 10 أيار (مايو)
- 2005م حصار كنسية المهد في بيت لحم ينتهي بترحيل 13 مبعداً إلى قبرص و26 آخرين إلى غزة بعد حصار دام 38 يوماً في الكنسية من تاريخ 2/4/2002م حاصرت خلاله قوات الجيش الإسرائيلي أكثر من 400 مدني وبعض المقاتلين الفلسطينيين الذين كانوا يدافعون عن المدينة في الاجتياح.
- 1994م دخلت إلى قطاع غزة أول مجموعة من القوات الفلسطينية البالغ عددها (150) رجلاً فلسطينيا بقيادة اللواء نصر يوسف، وهذه هي المرة الأولى التي تطأ فيها قوات نظامية فلسطينية الأراضي الفلسطينية، كان أفرادها يرتدون الزي العسكري الأخضر الزيتوني لجيش التحرير الفلسطيني.
- 1994م إصابة ثلاثة مستوطنين يهود بجراح أثناء كمين مسلح نصب لهم في مدينة رام الله.
- 1993م إسرائيل تقدم مساعدات اقتصادية لأثيوبيا مقابل الحصول على دعم الأخيرة السياسي.
- 1982م إسرائيل تعلن حالة التأهب في صفوف قواتها للرد على المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.
- 1948م عصابات الهاغانا اليهودية تحتل مدينة صفد الفلسطينية.
- 1935م تأسيس حزب مؤتمر الشباب وهو امتداد لمؤتمر الشباب الذي عقد في الحولة برئاسة يعقوب الغصين (أحد أغنياء فلسطين ومن كبار ملاكي البيارات في وادي حنين) في 5/9/1932ممن أجل تأسيس شركة لإنقاذ الأراضي، وخاصة أراضي الحولة من الوقوع في أيدي اليهود.
- 1799م نابليون بونابرت (1769 - 1821) ينسحب من مدينة عكا على ساحل فلسطين بعد تخليه عن حلمه في استعمار الشرق العربي.
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