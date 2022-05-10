النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2254)  الثلاثاء   10/5/2022

1935م تأسيس حزب مؤتمر الشباب وهو امتداد لمؤتمر الشباب الذي عقد في الحولة برئاسة يعقوب الغصين (أحد أغنياء فلسطين ومن كبار ملاكي البيارات في وادي حنين) في 5/9/1932ممن أجل تأسيس شركة لإنقاذ الأراضي، وخاصة أراضي الحولة من الوقوع في أيدي اليهود.