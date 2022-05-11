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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2255) 11 ايار 2022

11 آيار / مايو 2022 10:12

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2255) 11 ايار 2022

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11 مايو 2022

  • 2001م مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام يتمكنون من قتل 6 جنود إسرائيليين في حي الزيتون بمدينة غزة بعد تفجير آليتهم العسكرية.
  • 1970م استشهاد الأسير عبد القادر جبر أحمد أبو الفحم في سجن عسقلان خلال إضرابه عن الطعام والشهيد من سكان جباليا حي الجرن بقطاع غزة وهو أول شهيد أضرب عن الطعام وأطلق الأسرى بعده على سجن عسقلان المجدل اسم (قلعة الشهيد عبد القادر أبو الفحم).
  • 1949م قرار بشروط العضوية في الأمم المتحدة تنظمها المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة على أساس أن تتوفر في الجهة المتقدمة للعضوية الشروط التالية:أن تكون دولة، أن تكون محبة للسلام، أن تلتزم بالميثاق وتكون قادرة وراغبة في تنفيذ تلك الالتزامات، وقد أصبحت عضوية (إسرائيل) مشروطة بقبول القرارين (181) قرار التقسيم، و(194) قرار العودة، تجدر الإشارة إلى أن (37) دولة أيدت القرار، في حين عارضته (12) دولة، وامتنعت 9 دول عن التصويت، أما المندوبون العرب فأعلنوا أن قبول المنظمة الدولية لـ(إسرائيل) عضوا فيها إضافة إلى كونه عمل غير شرعي وفقاً لأحكام الميثاق لا يعني اعتراف الدول العربية بها.
  • 1949م قبول عضوية إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة بعد عام من إعلان تأسيسها على أرض فلسطين، لتصبح العضو رقم خمسة وتسعين.
  • 1942م صدور برنامج بلتيمور وهو برنامج يمثل انعطافاً هاماً وحدثاً بارزاً في تاريخ الحركة الصهيونية على صعيد العلاقات مع الدول الكبرى، ونظراً لأهميته هذه فقد تبناه مجلس الطوارئ التابع للمنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة.
  • 1921م مدينة تل أبيب تصبح أول "بلدية" يسكنها اليهود وحدهم في فلسطين.
  • 1917م جمال باشا (1872م- 1922) يعلن عزم الدولة العثمانية على إخراج المهاجرين اليهود من فلسطين، بعد تزايد محاولاتهم للاستيطان فيها.
  • 14م البابا ينتقد التلمود اليهودي.
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