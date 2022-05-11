النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2255) 11 ايار 2022
أخبار فلسطينية
- استشهاد مراسلة “الجزيرة” في فلسطين شيرين أبو عاقلة بعد إصابتها برصاص جيش الاحتلال-
- جرافات الاحتلال تهدم مبنى يسكنه 30 مقدسيا والمستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية
- الإعلام الحكومي: اغتيال الاحتلال الصحفية أبو عاقلة جريمة حرب
- شبكة الجزيرة الإعلامية: اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية
- الجهاد الإسلامي”: “سيف القدس” نقطة فارقة في الصراع مع إسرائيل
- الضفة.. استشهاد فتى فلسطيني دهساً على يد مستوطنة
- إضراب في مدينة جنين ومخيمها حدادًا على روح الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة
- صحفيون ينفون مزاعم الاحتلال حول ظروف اغتيال الزميلة أبو عاقلة
- إقرار مشاريع استيطانية على أراضي لفتا ودير ياسين لمسح "الخط الأخضر"
- العامودي: عمداء الأسرى يمثلون قصة المقاومة والكفاح الفلسطيني
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اخبار عربية
- مسؤولة قطرية تندد باستشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
- عمّان: لا سيادة إسرائيلية على مقدسات المدينة
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الصحف العربية
القدس العربي
- مسؤولة قطرية تندد باستشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
- استشهاد مراسلة “الجزيرة” في فلسطين شيرين أبو عاقلة بعد إصابتها برصاص جيش الاحتلال-
- “الجهاد الإسلامي”: “سيف القدس” نقطة فارقة في الصراع مع إسرائيل
- الضفة.. استشهاد فتى فلسطيني دهساً على يد مستوطنة
- القدس.. إصابة 22 فلسطينيا أثناء هدم إسرائيل مبنى سكنيا
- اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للإسراع في توفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية
- معركة تصريحات بين الأردن وإسرائيل حول السيادة على المقدسات عنوانها “حراس المسجد الأقصى”
- مكتب بينيت: نرفض مطالب الأردن في زيادة عدد الحراس ونحن أصحاب السيادة في الحرم
- جرافات الاحتلال تهدم مبنى يسكنه 30 مقدسيا والمستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية
الشرق الأوسط
- الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أمام بايدن وعبد الله الثاني
- تأهب فصائل غزة واحتياطات أمنية حول قادتها
- إسرائيل تهدم بناية فلسطينية في سلوان والسلطة تتحدث عن «تطهير عرقي»
- «سيجارة» تدفع اليمين الإسرائيلي للمطالبة بإعدام منفذي العمليات
الاخبار اللبنانية
الاهرام المصرية
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الغد الأردنية
- الجزيرة: اغتيال شيرين أبو عاقلة “جريمة قتل متعمدة تخرق القوانين والأعراف الدولية
- استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال
- الاحتلال يشكل مجلسا موحدا بـ”الضفة” لزيادة وتيرة الاستيطان
الشرق القطرية
- استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين
- من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استُشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي؟
- استشاري الهلال الأحمر القطري لجراحة الصدر ينقذ طفلاً عانى من مشاكل تنفسية منذ الولادة بغزة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية رمانة غربي جنين
- الخارجية الفلسطينية تعتبر جرائم الاحتلال ومستوطنيه محاولات لطمس الطابع السياسي
- استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية
- مستوطنون يعتدون على مسن فلسطيني بالضرب والغاز
الشروق المصرية
- ·الإعلام الرسمي الفلسطيني ينعي الصحفية شيرين أبو عاقلة
- مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
- مقتل صحفية فلسطينية بارزة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
- الصحة الفلسطينية تعلن مقتل صحفية وإصابة آخر بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في جنين
- تقرير قائد اللواء "باسم عيسى".. بوسام الشهادة تلألأ اسمه في سماء التاريخ
- تقرير هدم بيت عائلة الرجبي.. أحد أشكال التطهير العرقي في القدس
- سرحان لـ "فلسطين": إنشاء نفق مفتوح في مفترق "السرايا" لتخفيف الازدحام
- تقرير غضب واسع بين أولياء أمور الطلبة بسبب تجاهل حكومة اشتية مطالب المعلمين
- عمّان: لا سيادة إسرائيلية على مقدسات المدينة
- العامودي: عمداء الأسرى يمثلون قصة المقاومة والكفاح الفلسطيني
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صحيفة القدس
- إضراب في مدينة جنين ومخيمها حدادًا على روح الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة
- صحفيون ينفون مزاعم الاحتلال حول ظروف اغتيال الزميلة أبو عاقلة
- طلب بشأن روسيا وحماس.. هآرتس: مصر حذرت إسرائيل من اغتيال السنوار
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صحيفة الأيام
- »استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في مخيم جنين
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وكالة الراي
- تقرير شيرين أبو عاقلة .. أفجعت فلسطين باستشهادها ووقعّت رسالتها بمهنية
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- مسؤولة قطرية تندد باستشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
- الإعلام الحكومي: اغتيال الاحتلال الصحفية أبو عاقلة جريمة حرب
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- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
وكالة صفا
- شيرين أبو عاقلة.. قناص إسرائيلي يغتال عين الحقيقة
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فلسطين اليوم
وليد العمري مدير قناة الجزيرة : نحن أمام جريمة قتل متعمدة ونؤكد عدم وجود اشتباكات لحظة الاستشهاد
جريمة تستوجب النهوض
الجهاد الإسلامي تنعي الصحفية أبو عاقلة وتؤكد أن استهدافها محاولة فاشلة لتغييب الحقيقة
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- عقاب جماعي: الاحتلال يمنع أقرباء منفذي العمليات الأخيرة دخول أراضي الـ48
- اعتقال 9 مشتبهين بتعميم صور لتحطم طائرات في مطار اللد
- أزمة التعليم في 2026: تزايد الطلاب ونقصان بالمعلمين
- تمديد اعتقال مشتبهة بتهديد بينيت وعائلته
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- إدانات واسعة لجريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة ومطالبات ب ...
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حدث في مثل هذا اليوم
11 مايو 2022
- 2001م مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام يتمكنون من قتل 6 جنود إسرائيليين في حي الزيتون بمدينة غزة بعد تفجير آليتهم العسكرية.
- 1970م استشهاد الأسير عبد القادر جبر أحمد أبو الفحم في سجن عسقلان خلال إضرابه عن الطعام والشهيد من سكان جباليا حي الجرن بقطاع غزة وهو أول شهيد أضرب عن الطعام وأطلق الأسرى بعده على سجن عسقلان المجدل اسم (قلعة الشهيد عبد القادر أبو الفحم).
- 1949م قرار بشروط العضوية في الأمم المتحدة تنظمها المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة على أساس أن تتوفر في الجهة المتقدمة للعضوية الشروط التالية:أن تكون دولة، أن تكون محبة للسلام، أن تلتزم بالميثاق وتكون قادرة وراغبة في تنفيذ تلك الالتزامات، وقد أصبحت عضوية (إسرائيل) مشروطة بقبول القرارين (181) قرار التقسيم، و(194) قرار العودة، تجدر الإشارة إلى أن (37) دولة أيدت القرار، في حين عارضته (12) دولة، وامتنعت 9 دول عن التصويت، أما المندوبون العرب فأعلنوا أن قبول المنظمة الدولية لـ(إسرائيل) عضوا فيها إضافة إلى كونه عمل غير شرعي وفقاً لأحكام الميثاق لا يعني اعتراف الدول العربية بها.
- 1949م قبول عضوية إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة بعد عام من إعلان تأسيسها على أرض فلسطين، لتصبح العضو رقم خمسة وتسعين.
- 1942م صدور برنامج بلتيمور وهو برنامج يمثل انعطافاً هاماً وحدثاً بارزاً في تاريخ الحركة الصهيونية على صعيد العلاقات مع الدول الكبرى، ونظراً لأهميته هذه فقد تبناه مجلس الطوارئ التابع للمنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة.
- 1921م مدينة تل أبيب تصبح أول "بلدية" يسكنها اليهود وحدهم في فلسطين.
- 1917م جمال باشا (1872م- 1922) يعلن عزم الدولة العثمانية على إخراج المهاجرين اليهود من فلسطين، بعد تزايد محاولاتهم للاستيطان فيها.
- 14م البابا ينتقد التلمود اليهودي.