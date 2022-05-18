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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2261) 18ايار 2022

18 آيار / مايو 2022 10:41

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2261) 18ايار 2022

أخبار فلسطينية

·        أبو ردينة: اقتحام رئيس وزراء إسرائيل الأراضي الفلسطينية تحدي للشرعية الدولية

·        الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف تصعيد اليمين الإسرائيلي

·        منظمة التحرير تطلب اجتماعا لمجلس حقوق الانسان: هجوم إسرائيل على جنائز شهداء القدس يؤكد سياساتها العدوانية

·         مشعل يحذر من نوايا إسرائيلية لاقتحامات جديدة للمسجد الأقصى

·        الجهاد الإسلامي: اعتقال الطلاب محاولة يائسة من الاحتلال للتشويش على الانتخابات الطلابية

·        الشيخ يبحث مع وزير خارجية روسيا ونائبه قضايا ثنائية وملفات إقليمية ودولية

·          

أخبار إسرائيلي

·         إسرائيل: اغتيال السنوار والضيف ما زال خيارا قائما

·        » بينيت يزور مستوطنة "إلكانا" المقامة على أراضي سلفيت

·         رئيس حكومة الاحتلال يوعز لجنوده باستخدام القوة المفرطة وجميع أنواع الأسلحة ضد الفلسطينيين

·         لا تأكيدات قطعية على زيارة بايدن إلى رام الله… وترحيب فلسطيني برغبته في زيارة القدس الشرقية

·        محلل إسرائيلي : زيارة بايدن المتوقعة لـ"القدس الشرقية": "لا تبشر بالخير"

·        الاستخبارات الإسرائيلية: تراجع بنك الأهداف العسكرية في قطاع غزة

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اخبار دولية

·        الاتحاد الأوروبي ينفي تقليص أموال دعم “الأونروا” ويؤكد: العمل جار لإعادة دعم السلطة

·        روسيا تؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل في حادث اغتيال أبو عاقلة

·        ماكرون يحادث بينيت: ضرورة استكمال التحقيقات في استشهاد أبو عاقلة

·        الصحة الإسرائيلية: إلغاء الإلزام بالكمامات بالطائرات بدءا من الإثنين المقبل

·        الكونغو طردت رئيس الموساد: زيارات مشبوهة لكوهين برفقة ملياردير إسرائيلي

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اخبار عربية

·        عبدالله الثاني يعتصم بواشنطن: أوقفوا التغوّل الإسرائيليّ

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         مشعل يحذر من نوايا إسرائيلية لاقتحامات جديدة للمسجد الأقصى

·         نقابة الصحافيين السويديين تقاضي إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب

·         رئيس حكومة الاحتلال يوعز لجنوده باستخدام القوة المفرطة وجميع أنواع الأسلحة ضد الفلسطينيين

·         لا تأكيدات قطعية على زيارة بايدن إلى رام الله… وترحيب فلسطيني برغبته في زيارة القدس الشرقية

·         إسرائيل: اغتيال السنوار والضيف ما زال خيارا قائما

·         الاتحاد الأوروبي ينفي تقليص أموال دعم “الأونروا” ويؤكد: العمل جار لإعادة دعم السلطة

·         منظمة التحرير تطلب اجتماعا لمجلس حقوق الانسان: هجوم إسرائيل على جنائز شهداء القدس يؤكد سياساتها العدوانية

·         ماكرون “متأثر لمقتل شيرين أبو عاقلة” ويحثّ إسرائيل على سرعة الانتهاء من التحقيق 

·         قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية

·          

الشرق الأوسط

·         الجيش الإسرائيلي يدرس استخدام المروحيات ضد الفلسطينيين في الضفة

الاخبار اللبنانية

·        «معركة وجود» في القدس: جنين تتحضّر لجولة جديدة

·        فلسطينيو الداخل يَشغلون إسرائيل: الديموغرافيا لا تعمل لصالحنا

·        عبدالله الثاني يعتصم بواشنطن: أوقفوا التغوّل الإسرائيليّ

·        اتجاه لتمديد الهدنة: فتح المنافذ والطرق قيد النقاش

الاهرام المصرية

·        قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية

·        روسيا تؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل في حادث اغتيال أبو عاقلة

·          

الغد الأردنية

·        الاحتلال يقتحم جنين ويشن حملات اعتقالات واسعة

·        مطالبة أميركية لـ”ف. بي. آي” بالتحقيق في استشهاد أبو عاقلة

·        الاحتلال يقتحم جنين ويشن حملات اعتقالات واسعة

الشرق القطرية

·         الاحتلال الإسرائيلي يقطع أنابيب المياه عن مشارب باب الرحمة بالمسجد الأقصى

·         رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال

·        المستشفى الفرنسي يؤكد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة

الشروق المصرية

·        مشيرة خطاب: يجب أن يكون هناك تحقيق دولي سريع وعلني بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة

·        قوة خاصة إسرائيلية تعتقل 7 شبان شمال شرق رام الله

·        أبو ردينة: اقتحام رئيس وزراء إسرائيل الأراضي الفلسطينية تحدي للشرعية الدولية

·        الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف تصعيد اليمين الإسرائيلي

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·        تقرير استيلاء مستوطنين على بيت بالخليل.. "ناقوس خطر" يهدد سكان البلدة القديمة

·        تقرير أوساط فلسطينية: اعتداء الاحتلال على جنازة الشهيد الشريف "جريمة تستوجب المحاسبة"بعد اعتقال الاحتلال لكوادرها الكتلة الإسلامية في بيرزيت تُعقب

·        قوات الاحتلال تقتحم جنين وتشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

·        أمن طوباس يعتقل المطارد "فادي دراغمة" ومسلحون يطلقون النار تجاه مقر الاستخبارات

·        محدث بالفيديو والصور مشعل: معركة القدس لم تنتهِ بعد

·        أول تعقيب للكتلة الإسلامية في "بيرزيت" على اعتقال الاحتلال قادتها

 

صحيفة القدس

·        تقييم شامل للأحداث.. الجيش الإسرائيلي: خيار اغتيال الضيف والسنوار لا زال قائمًا

·        مواجهات في مخيم جنين.. 17 معتقلاً في الضفة

·        بينيت يقتحم الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي وسط احتجاجات ضده

·        مضرب عن الطعام منذ 77 يوماً..خليل عواودة بوضع صحي خطير

·        هآرتس: الإدارة المدنية تنفذ 70٪ من أوامر الهدم للفلسطينيين و30٪ للمستوطنين

·        المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الــ138

·        الاحتلال يعتقل طفلًا مقدسيًا بزعم نيته تنفيذ عملية طعن

·        354 عاملًا لقوا مصرعهم ما بين 2017 و2021 في الداخل المحتل

·        الأسير المصاب محمد عودة ما زال في العناية المكثفة

·        رغم خطورة وضعه الصحي: الاحتلال يعيد الأسير أبو حميد لعيادة "سجن الرملة"

·        غزة: إصابة صياد برصاص القوات المصرية

·        مناورة للأجهزة الأمنية والشرطية بغزة

·        يديعوت: 4 آلاف إسرائيلي انضموا لـ "الحرس المدني" منذ موجة العمليات الأخيرة

·        الشيخ يبحث مع وزير خارجية روسيا ونائبه قضايا ثنائية وملفات إقليمية ودولية

 

صحيفة الأيام

·        » إصابة خطرة لمواطن قرب حاجز حوارة ومواجهات في الخليل وبيت أمر والعروب

·        »القدس: الاحتلال يقرر إقامة مشروع في شارع صلاح الدين بقيمة 20 مليون شيكل

·        » بينيت يزور مستوطنة "إلكانا" المقامة على أراضي سلفيت

·        »مصدر لـ"الأيام": العمادي يصل إلى غزة اليوم لبحث إعادة ترتيب صرف المنحة...

·        »هيئة الأسرى: تدهور مستمر في صحة الأسير أبو حميد

·        »الجيش الإسرائيلي: خيار اغتيال الضيف والسنوار ما زال قائماً

·        »"حزب الله" وحلفاؤه يخسرون الأكثرية النيابية مع فوز نوعي ومفاجئ لمرشحي..

·          

الحياة الجديدة

·        طلاب بيرزيت ينتخبون مجلسهم.. اليوم

·        الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

·        المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري

·        المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الــ138

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وكالة  الراي

·        "الداخلية" تُجري مناورة لرفع مستوى الجهوزية ظهر اليوم

·        اشتباكات بجنين .. الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة

·        مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية في باحاته

·        مشعل يدعو لتتويج وحدة شعبنا بالميدان إلى وحدة سياسية

·        المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 138

·        كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

·        تقرير منزل "عودة"..شقاء العمر دُمر في لحظات

·        فيديو الصحة تُطالب بتوفير الحماية للطواقم والمنشأت الصحية

·        إصابة مواطن وطفلته في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا المحتلة


وكالة صفا

·        "في الذكرى الـ74 للنكبة..بالصور "انتماء".. حملة وطنية تُجسد الانتماء لفلسطين ورفض محاولات طمس هويتها

·        انتخابات جامعة بير زيت تنطلق اليوم

·        تقديرات أمنية إسرائيلية: محرك ديني يقف خلف موجة العمليات الأخيرة

·        مشعل: لن نسمح بتهويد أو تقسيم أو هدم المسجد الأقصى

·        قوة خاصة تختطف نشطاء في الكتلة الإسلامية بجامعة بير زيت

وكالة سما

·        المنحة القطرية لا تصرف كاملة.. صحيفة: زيارة العمادي لغزة تهدف لمناقشة هذا الملف مع حماس

·        اعتقالات في الضفة.. قوات الاحتلال تقتحم جنين واندلاع اشتباكات مسلحة

·        هآرتس: "اسرائيل" تسير بغباء نحو واقع دولة واحدة..بطة سوداء فقط هي التي ستنهي الاحتلال

·        محلل إسرائيلي : زيارة بايدن المتوقعة لـ"القدس الشرقية": "لا تبشر بالخير"

·        الاستخبارات الإسرائيلية: تراجع بنك الأهداف العسكرية في قطاع غزة

·          

·          

فلسطين اليوم

·        محدث بالفيديو والصور اندلاع اشتباكات مسلحة: اقتحام جنين وسط انتشار مكثف لطيران الاحتلال

·        الجهاد الإسلامي: اعتقال الطلاب محاولة يائسة من الاحتلال للتشويش على الانتخابات الطلابية

·        شاهد| فيلم "رجال التاسعة": يكشف تفاصيل تُنشر لأول مرة من سيرة شهداء قادة في سرايا القدس

·        في خطوة خطيرة: عضوا كنيست يقترحان تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات

·        اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

·        محدث بالفيديو والصور اندلاع اشتباكات مسلحة: اقتحام جنين وسط انتشار مكثف لطيران الاحتلال

·        الجهاد الإسلامي: اعتقال الطلاب محاولة يائسة من الاحتلال للتشويش على الانتخابات الطلابية

·        شاهد| فيلم "رجال التاسعة": يكشف تفاصيل تُنشر لأول مرة من سيرة شهداء قادة في سرايا القدس

·        

عرب 48

·        عشيّة انتخابات الطلبة في الجامعة: الاحتلال يعتقل أعضاء في الكتلة الإسلاميّة ببيرزيت

·        القدس: الاحتلال يفرج عن معتقلي جنازة الشهيد وليد الشريف

·        مسؤول بغزّة ينفي تقارير تشير إلى انسحاب العاملين المصريين من القطاع

·        مناورات إسرائيليّة تحاكي هجوما بإيران.. و"خيار اغتيال السنوار والضيف لا يزال قائما"

·        ماكرون يحادث بينيت: ضرورة استكمال التحقيقات في استشهاد أبو عاقلة

·        الصحة الإسرائيلية: إلغاء الإلزام بالكمامات بالطائرات بدءا من الإثنين المقبل

·        الكونغو طردت رئيس الموساد: زيارات مشبوهة لكوهين برفقة ملياردير إسرائيلي

·        الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله

وكالة وفا

·        رغم خطورة وضعه الصحي: الاحتلال يعيد الأسير أبو حميد لعيادة " ...

·        مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته

·        الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة

·        المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتق ...

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