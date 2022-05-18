النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2261) 18ايار 2022
أخبار فلسطينية
· أبو ردينة: اقتحام رئيس وزراء إسرائيل الأراضي الفلسطينية تحدي للشرعية الدولية
· الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف تصعيد اليمين الإسرائيلي
· منظمة التحرير تطلب اجتماعا لمجلس حقوق الانسان: هجوم إسرائيل على جنائز شهداء القدس يؤكد سياساتها العدوانية
· مشعل يحذر من نوايا إسرائيلية لاقتحامات جديدة للمسجد الأقصى
· الجهاد الإسلامي: اعتقال الطلاب محاولة يائسة من الاحتلال للتشويش على الانتخابات الطلابية
· الشيخ يبحث مع وزير خارجية روسيا ونائبه قضايا ثنائية وملفات إقليمية ودولية
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أخبار إسرائيلي
· إسرائيل: اغتيال السنوار والضيف ما زال خيارا قائما
· » بينيت يزور مستوطنة "إلكانا" المقامة على أراضي سلفيت
· رئيس حكومة الاحتلال يوعز لجنوده باستخدام القوة المفرطة وجميع أنواع الأسلحة ضد الفلسطينيين
· لا تأكيدات قطعية على زيارة بايدن إلى رام الله… وترحيب فلسطيني برغبته في زيارة القدس الشرقية
· محلل إسرائيلي : زيارة بايدن المتوقعة لـ"القدس الشرقية": "لا تبشر بالخير"
· الاستخبارات الإسرائيلية: تراجع بنك الأهداف العسكرية في قطاع غزة
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اخبار دولية
· الاتحاد الأوروبي ينفي تقليص أموال دعم “الأونروا” ويؤكد: العمل جار لإعادة دعم السلطة
· روسيا تؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل في حادث اغتيال أبو عاقلة
· ماكرون يحادث بينيت: ضرورة استكمال التحقيقات في استشهاد أبو عاقلة
· الصحة الإسرائيلية: إلغاء الإلزام بالكمامات بالطائرات بدءا من الإثنين المقبل
· الكونغو طردت رئيس الموساد: زيارات مشبوهة لكوهين برفقة ملياردير إسرائيلي
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اخبار عربية
· عبدالله الثاني يعتصم بواشنطن: أوقفوا التغوّل الإسرائيليّ
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الصحف العربية
القدس العربي
· مشعل يحذر من نوايا إسرائيلية لاقتحامات جديدة للمسجد الأقصى
· نقابة الصحافيين السويديين تقاضي إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب
· رئيس حكومة الاحتلال يوعز لجنوده باستخدام القوة المفرطة وجميع أنواع الأسلحة ضد الفلسطينيين
· لا تأكيدات قطعية على زيارة بايدن إلى رام الله… وترحيب فلسطيني برغبته في زيارة القدس الشرقية
· إسرائيل: اغتيال السنوار والضيف ما زال خيارا قائما
· الاتحاد الأوروبي ينفي تقليص أموال دعم “الأونروا” ويؤكد: العمل جار لإعادة دعم السلطة
· منظمة التحرير تطلب اجتماعا لمجلس حقوق الانسان: هجوم إسرائيل على جنائز شهداء القدس يؤكد سياساتها العدوانية
· ماكرون “متأثر لمقتل شيرين أبو عاقلة” ويحثّ إسرائيل على سرعة الانتهاء من التحقيق
· قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية
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الشرق الأوسط
· الجيش الإسرائيلي يدرس استخدام المروحيات ضد الفلسطينيين في الضفة
- الرقابة تغطي على أسباب طرد رئيس «الموساد» السابق من الكونغو
- إسرائيل تفحص إن كانت روسيا «غيّرت نهجها» إزاء حرية العمل في سوريا
الاخبار اللبنانية
· «معركة وجود» في القدس: جنين تتحضّر لجولة جديدة
· فلسطينيو الداخل يَشغلون إسرائيل: الديموغرافيا لا تعمل لصالحنا
· عبدالله الثاني يعتصم بواشنطن: أوقفوا التغوّل الإسرائيليّ
· اتجاه لتمديد الهدنة: فتح المنافذ والطرق قيد النقاش
الاهرام المصرية
· قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية
· روسيا تؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل في حادث اغتيال أبو عاقلة
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الغد الأردنية
· الاحتلال يقتحم جنين ويشن حملات اعتقالات واسعة
· مطالبة أميركية لـ”ف. بي. آي” بالتحقيق في استشهاد أبو عاقلة
· الاحتلال يقتحم جنين ويشن حملات اعتقالات واسعة
الشرق القطرية
· الاحتلال الإسرائيلي يقطع أنابيب المياه عن مشارب باب الرحمة بالمسجد الأقصى
· رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال
· المستشفى الفرنسي يؤكد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة
الشروق المصرية
· مشيرة خطاب: يجب أن يكون هناك تحقيق دولي سريع وعلني بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة
· قوة خاصة إسرائيلية تعتقل 7 شبان شمال شرق رام الله
· أبو ردينة: اقتحام رئيس وزراء إسرائيل الأراضي الفلسطينية تحدي للشرعية الدولية
· الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف تصعيد اليمين الإسرائيلي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· تقرير استيلاء مستوطنين على بيت بالخليل.. "ناقوس خطر" يهدد سكان البلدة القديمة
· تقرير أوساط فلسطينية: اعتداء الاحتلال على جنازة الشهيد الشريف "جريمة تستوجب المحاسبة"بعد اعتقال الاحتلال لكوادرها الكتلة الإسلامية في بيرزيت تُعقب
· قوات الاحتلال تقتحم جنين وتشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
· أمن طوباس يعتقل المطارد "فادي دراغمة" ومسلحون يطلقون النار تجاه مقر الاستخبارات
· محدث بالفيديو والصور مشعل: معركة القدس لم تنتهِ بعد
· أول تعقيب للكتلة الإسلامية في "بيرزيت" على اعتقال الاحتلال قادتها
صحيفة القدس
· تقييم شامل للأحداث.. الجيش الإسرائيلي: خيار اغتيال الضيف والسنوار لا زال قائمًا
· مواجهات في مخيم جنين.. 17 معتقلاً في الضفة
· بينيت يقتحم الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي وسط احتجاجات ضده
· مضرب عن الطعام منذ 77 يوماً..خليل عواودة بوضع صحي خطير
· هآرتس: الإدارة المدنية تنفذ 70٪ من أوامر الهدم للفلسطينيين و30٪ للمستوطنين
· المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الــ138
· الاحتلال يعتقل طفلًا مقدسيًا بزعم نيته تنفيذ عملية طعن
· 354 عاملًا لقوا مصرعهم ما بين 2017 و2021 في الداخل المحتل
· الأسير المصاب محمد عودة ما زال في العناية المكثفة
· رغم خطورة وضعه الصحي: الاحتلال يعيد الأسير أبو حميد لعيادة "سجن الرملة"
· غزة: إصابة صياد برصاص القوات المصرية
· مناورة للأجهزة الأمنية والشرطية بغزة
· يديعوت: 4 آلاف إسرائيلي انضموا لـ "الحرس المدني" منذ موجة العمليات الأخيرة
· الشيخ يبحث مع وزير خارجية روسيا ونائبه قضايا ثنائية وملفات إقليمية ودولية
صحيفة الأيام
· » إصابة خطرة لمواطن قرب حاجز حوارة ومواجهات في الخليل وبيت أمر والعروب
· »القدس: الاحتلال يقرر إقامة مشروع في شارع صلاح الدين بقيمة 20 مليون شيكل
· » بينيت يزور مستوطنة "إلكانا" المقامة على أراضي سلفيت
· »مصدر لـ"الأيام": العمادي يصل إلى غزة اليوم لبحث إعادة ترتيب صرف المنحة...
· »هيئة الأسرى: تدهور مستمر في صحة الأسير أبو حميد
· »الجيش الإسرائيلي: خيار اغتيال الضيف والسنوار ما زال قائماً
· »"حزب الله" وحلفاؤه يخسرون الأكثرية النيابية مع فوز نوعي ومفاجئ لمرشحي..
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الحياة الجديدة
· طلاب بيرزيت ينتخبون مجلسهم.. اليوم
· الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة
· المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري
· المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الــ138
وكالة الراي
· "الداخلية" تُجري مناورة لرفع مستوى الجهوزية ظهر اليوم
· اشتباكات بجنين .. الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة
· مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية في باحاته
· مشعل يدعو لتتويج وحدة شعبنا بالميدان إلى وحدة سياسية
· المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 138
· كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
· تقرير منزل "عودة"..شقاء العمر دُمر في لحظات
· فيديو الصحة تُطالب بتوفير الحماية للطواقم والمنشأت الصحية
· إصابة مواطن وطفلته في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا المحتلة
وكالة صفا
· "في الذكرى الـ74 للنكبة..بالصور "انتماء".. حملة وطنية تُجسد الانتماء لفلسطين ورفض محاولات طمس هويتها
· انتخابات جامعة بير زيت تنطلق اليوم
· تقديرات أمنية إسرائيلية: محرك ديني يقف خلف موجة العمليات الأخيرة
· مشعل: لن نسمح بتهويد أو تقسيم أو هدم المسجد الأقصى
· قوة خاصة تختطف نشطاء في الكتلة الإسلامية بجامعة بير زيت
وكالة سما
· المنحة القطرية لا تصرف كاملة.. صحيفة: زيارة العمادي لغزة تهدف لمناقشة هذا الملف مع حماس
· اعتقالات في الضفة.. قوات الاحتلال تقتحم جنين واندلاع اشتباكات مسلحة
· هآرتس: "اسرائيل" تسير بغباء نحو واقع دولة واحدة..بطة سوداء فقط هي التي ستنهي الاحتلال
· محلل إسرائيلي : زيارة بايدن المتوقعة لـ"القدس الشرقية": "لا تبشر بالخير"
· الاستخبارات الإسرائيلية: تراجع بنك الأهداف العسكرية في قطاع غزة
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فلسطين اليوم
· محدث بالفيديو والصور اندلاع اشتباكات مسلحة: اقتحام جنين وسط انتشار مكثف لطيران الاحتلال
· الجهاد الإسلامي: اعتقال الطلاب محاولة يائسة من الاحتلال للتشويش على الانتخابات الطلابية
· شاهد| فيلم "رجال التاسعة": يكشف تفاصيل تُنشر لأول مرة من سيرة شهداء قادة في سرايا القدس
· في خطوة خطيرة: عضوا كنيست يقترحان تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات
· اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
· محدث بالفيديو والصور اندلاع اشتباكات مسلحة: اقتحام جنين وسط انتشار مكثف لطيران الاحتلال
· الجهاد الإسلامي: اعتقال الطلاب محاولة يائسة من الاحتلال للتشويش على الانتخابات الطلابية
· شاهد| فيلم "رجال التاسعة": يكشف تفاصيل تُنشر لأول مرة من سيرة شهداء قادة في سرايا القدس
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عرب 48
· عشيّة انتخابات الطلبة في الجامعة: الاحتلال يعتقل أعضاء في الكتلة الإسلاميّة ببيرزيت
· القدس: الاحتلال يفرج عن معتقلي جنازة الشهيد وليد الشريف
· مسؤول بغزّة ينفي تقارير تشير إلى انسحاب العاملين المصريين من القطاع
· مناورات إسرائيليّة تحاكي هجوما بإيران.. و"خيار اغتيال السنوار والضيف لا يزال قائما"
· ماكرون يحادث بينيت: ضرورة استكمال التحقيقات في استشهاد أبو عاقلة
· الصحة الإسرائيلية: إلغاء الإلزام بالكمامات بالطائرات بدءا من الإثنين المقبل
· الكونغو طردت رئيس الموساد: زيارات مشبوهة لكوهين برفقة ملياردير إسرائيلي
· الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله
وكالة وفا
· رغم خطورة وضعه الصحي: الاحتلال يعيد الأسير أبو حميد لعيادة " ...
· مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته
· الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة
· المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتق ...