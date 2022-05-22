النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2264) الأحد 22/5/2022
أخبار فلسطينية
الرئاسة الفلسطينية تستنكر إلغاء تصنيف حركة كاخ الإسرائيلية من قوائم الإرهاب
زكريا الزبيدي: استشهاد داوود لن يزيدنا إلا قوةً وتصميماً على مواصلة المسيرة حتى الحرية
قرعاوي: مقاومة شعبنا مستمرة وصولًا لانتفاضة شاملة تدحر الاحتلال
وفد من حماس يلتقي سفراء عدد من الدول في الدوحة
القيادي ناصيف: نهج المقاومة متأصل في وجدان الفلسطينيين
هنية يهنئ مزهر بإتمام المؤتمر الثامن وانتخاب الأمين العام ونائبه
بحر يرحب بمصادقة البرلمان الفنزويلي على بيان داعم للقضية الفلسطينية
الشيخ بكيرات: الاحتلال يريد فتح كل أبواب الأقصى لاقتحامات المستوطنين في أي وقت
د.القططي: سيف القدس وضعت الاحتلال في مأزق كبير والكيان تفكك من الداخل
أخبار إسرائيلية
إسرائيل ترصد أول إصابة بفيروس جدري القرود
الزعبي ستقدم مطالبها اليوم من أجل البقاء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
مصادر إسرائيلية: زيارة بايدن لا زالت قائمة
سيناريو إسرائيلي قديم يتجدد.. مخططات واسعة لتهويد القدس
استطلاع: 60 مقعدا لمعسكر نتنياهو وميرتس دون نسبة الحسم
استعدادات إسرائيلية لشراء لقاحات وأدوية لمواجهة مرض "جدري القرود"
اخبار دولية
نواب أمريكيون يحضون الـ”إف بي آي” على التحقيق في مقتل أبو عاقلة
بينيت: مستقبل “إسرائيل” في خطر
الولايات المتحدة ترفع حركة "كاخ" اليهودية من قوائم الإرهاب
أخبار عربية
المغرب.. “بيت مال القدس” تطلق جائزة إعلامية تخليدا لـ”أبو عاقلة”
نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق: اتفاق وادي عربة مع "اسرائيل" لم يعد له
رئيس مجلس الأمة الكويتي يشيد بجهود مصر لإتمام المصالحة الفلسطينية
الجزائر تؤكد دعمها الثابت واللا مشروط للشعب الفلسطيني
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الرئاسة الفلسطينية تستنكر إلغاء الخارجية الأمريكية تصنيف حركة “كاخ” الإسرائيلية من قوائم الإرهاب
الشرق الأوسط
محكمة إسرائيلية تنطق بالحكم على أسرى جلبوع اليوم
أشتية يتهم إسرائيل بمواصلة ارتكاب الجرائم
الاهرام المصرية
إسرائيل ترصد أول إصابة بفيروس جدري القرود
البحرية الإسرائيلية تفتح نيرانها على مراكب صيادين في غزة
الشروق المصرية
إسرائيل تعارض التحقيق الأمريكي في قضية مقتل شيرين أبوعاقلة
إصابة شاب فلسطيني إثر إطلاق مُستوطن النار عليه في حي الشيخ جراح
اغتيال شيرين أبو عاقلة.. نجيب ساويرس: ربنا على المفتري.. دول مش بتوع سلام
الغد الأردنية
الاحتلال يحتجز أكثر من 350 جثمان شهيد
الشرق القطرية
فيديو جديد يكشف محاولة شيرين أبو عاقلة اليائسة للاحتماء من رصاص الاحتلال
فلسطين تستنكر قرار أمريكا إلغاء تصنيف حركة "كاخ" الإسرائيلية من قوائم الإرهاب
جنود الاحتلال الإسرائيلي استخدموا طفلة فلسطينية كدرع بشري خلال اقتحام جنين
6 روايات إسرائيلية عن اغتيال شيرين أبو عاقلة.. و56 نائباً أمريكياً يطالبون "الإف بي آي" بالتدخل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مواجهات مع الاحتلال بالعيسوية وإصابة عدد من العمال بالاختناق بجنين
عواودة" و"ريان" يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري
المعتقلون الإداريون يقاطعون (محاكم) الاحتلال لليوم الــ142
توصيات بتطويع التكنولوجيا الرقمية لخدمة كبار السن في المجتمع
الاحتلال يستهدف المزارعين شرق غزة
ناصيف: نهج المقاومة متأصل في وجدان الفلسطينيين
مؤتمر البرلمانات العربي يدعو لوقف إجراءات الاحتلال بالقدس
القدس المحلية
مترجم": هكذا تستعد حماس لمعركة جديدة مع الجيش الإسرائيلي
الاحتلال يعتقل 8 شبان ويصيب آخر بالرصاص
إسرائيل تسعى لتسيير رحلات جوية مباشرة إلى قطر خلال كأس العالم
تشكيل لواء إسرائيلي لمواجهة التسلل من الضفة
الأقاليم الشمالية لحركة فتح تجمد عملها التنظيمي
مؤسسة ياسر عرفات تطلق كتاب "رفقة عمر" مذكرات انتصار الوزير
غالبية إسرائيلية لا تهتم بفرض السيادة على الأقصى
الحياة الجديدة
المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري
"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد الفايد وتطالب الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها
إصابات بالاختناق في صفوف العمال قرب جدار الفصل غرب جنين
بدء موسم جني عسل الربيع في قطاع غزة
الفلسطينية إسراء صلاح تحصد المركز الثاني في مسابقة "تتارستان" الدولية لحفظ القرآن الكريم
جريدة الأيام
جنين: إعدام فتى وإصابة حرجة لآخر برصاص الاحتلال خلال تسلل ومواجهات
إصابة شاب برصاص مستوطن في حي الشيخ جراح ومواجهات في كفر قدوم
الرئاسة تستنكر قرار إلغاء تصنيف حركة "كاخ" من قوائم الإرهاب
النطق بالحكم اليوم على أسرى عملية "الهروب العظيم"
هكذا استخدم جنود الاحتلال الطفلة عهد "درعاً بشرية" لاعتقال شقيقها
إطلاق مذكرات انتصار الوزير في متحف ياسر عرفات
وكالة صفا
اعتقالات بمداهمات للاحتلال في الضفة
بعد خسارة انتخابات "بيرزيت".. أقاليم فتح بالضفة تجمد عملها
مصدر لصفا: كلمات للغرفة المشتركة وهنية والنخالة بذكرى "سيف القدس"
وقفة تضامنية بغزة إحياءً لذكرى شهداء "سيف القدس"
الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء بستة منازل ومقهى في سلفيت
بالفيديو إصابة شاب برصاص مستوطن بحي الشيخ جراح بالقدس
جامعة الأقصى تنظم يومًا علميًا حول "تربية الطفل"
"بيت مال القدس" بالمغرب تطلق جائزة إعلامية تخليدًا لـ"أبو عاقلة"
وكالة الرأي الفلسطينية
محدث الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
الاحتلال يستهدف المزارعين شرق غزة
إصابات بالاختناق جراء قنابل الاحتلال شرق بيت حانون
جامعة الأقصى تنظم يومًا علميًا حول "تربية الطفل"
انتهاء المرحلة الأولى من مشروع صيانة طرق أسفلتية بخان يونس
فلسطين اليوم
يتخلله كلمة للقائد النخالة: قادة المقاومة يتحدثون خلال مؤتمر وطني اليوم
إصابات في اعتداءات المستوطنين على منازل المواطنين شمال غرب رام الله
الاحتلال بصدد إنشاء لواء جديد في الضفة ..فما مهمته؟
اليوم: النطق بالحكم على أسرى نفق الحرية الستة ومن ساعدهم
بالأسماء: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
إصابات بالاختناق خلال ملاحقة الاحتلال للعمال قرب جدار الفصل غرب جنين
وسط حالة من القلق.. انطلاق ماراثون الاختبارات النهائية وجاهياً للمرة الأولى منذ عامين
سما نيوز
إسرائيل تعلن تسجيل حالة ثانية يشتبه بإصابتها بمرض "جدري القرود"
بعد توجيه رسالة للرئيس عباس .. أقاليم "فتح" بالضفة تجمد كافة أعمالها
ماهي "حركة كاخ" اليهودية الي شطبتها أمريكا من قائمة الإرهاب ؟
فيديو: حديث مؤثر من نجوان سمري بأول إطلالة بعد اغتيال زميلتها شيرين أبو عاقلة
معاريف: هكذا انحنت "اسرائيل" على ركبتيها لمدة 15 عاما أمام حماس
الاحتلال يقتحم عددا من القرى غرب جنين
عرب 48
استهداف للصيادين ببحر غزة والاحتلال يقتحم عددا من قرى جنين
الأسير الزبيدي بعد استشهاد شقيقه: لم أوّدع أحدا من أفراد عائلتي الذين فقدتهم
عملية نفق الحرية: النطق بالحكم على أسرى الجلبوع... الأحد
منظمة حقوقية: جنود الاحتلال استخدموا طفلة فلسطينية درعا بشريا
وكالة وفا
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لتكث ...
الاحتلال يفتش منازل في بيت كاحل شمال الخليل
الصحة: فلسطين خالية من "جدري القرود" وهو أقل ...
الاحتلال يصيب شابا بالرصاص خلال مواجهات في بل ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 22 أيار (مايو)
- 2002م عملية استشهادية في سوق تجاري بمدينة ريشون ليتسيون أسفرت عن مقتل 3 من الإسرائيليين وإصابة 40 بجروح مختلفة، وتبنت العملية كتائب شهداء الأقصى والشهيد الذي فجر نفسه هو عيسى عبد ربه بدير من قرية الدوحة قضاء بيت لحم.
- 1995م جندي إسرائيلي يشن هجوماً على كنيسة القديس انطوان في يافا أسفر عن خسائر مادية.
- 1994م الجيش الإسرائيلي يقصف منزلين في الخليل ويقتل عضوا في المقاومة الفلسطينية المسلحة.
- 1993م رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الشيخ عبد الحميد السائح (1907 - 2001) يعلن استقالته من منصبه.
- 1967م جمال عبد الناصر يغلق مضايق تيران وخليج العقبة في وجه السفن الإسرائيلية، لكن إسرائيل احتلت المضايق والخليج وسيناء كلها، وبذلك أصبحت الملاحة في البحر الأحمر مفتوحة أمامها وما زالت حتى اليوم وخاصة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر.
- 1948م مجزرة الطنطورة إذ يؤكد الصهيوني يتودور كاتس في بحث جامعي تقدم به للحصول على درجة الماجستير من جامعة حيفا بان ما حدث في الطنطورة كان بذبحة على نطاق جماعي ويذكر كاتس أن القريبة قد تم احتلالها من قبل الكتيبة 23 من لواء الكسندروني في الليلة الواقعة بين 22-23 آيار 1948م وسقطت القريبة في يد الجيش الصهيوني وانهمك الجنود لعدة ساعات في مطاردة دموية في الشوارع وبعد ذلك اخذوا يطلقون النار بصورة مركزة في السكان.
- 1948م مجلس الأمن يصدر القرار (49) الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في فلسطين وهدنة في القدس.
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