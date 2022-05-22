النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2264)  الأحد 22/5/2022

1967م جمال عبد الناصر يغلق مضايق تيران وخليج العقبة في وجه السفن الإسرائيلية، لكن إسرائيل احتلت المضايق والخليج وسيناء كلها، وبذلك أصبحت الملاحة في البحر الأحمر مفتوحة أمامها وما زالت حتى اليوم وخاصة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر.

1948م مجزرة الطنطورة إذ يؤكد الصهيوني يتودور كاتس في بحث جامعي تقدم به للحصول على درجة الماجستير من جامعة حيفا بان ما حدث في الطنطورة كان بذبحة على نطاق جماعي ويذكر كاتس أن القريبة قد تم احتلالها من قبل الكتيبة 23 من لواء الكسندروني في الليلة الواقعة بين 22-23 آيار 1948م وسقطت القريبة في يد الجيش الصهيوني وانهمك الجنود لعدة ساعات في مطاردة دموية في الشوارع وبعد ذلك اخذوا يطلقون النار بصورة مركزة في السكان.