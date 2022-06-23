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Xiaomi تكشف عن حاسب محمول بمواصفات فائقة!

23 حزيران / يونيو 2022 09:43

Xiaomi تكشف عن حاسب محمول بمواصفات فائقة!
Xiaomi تكشف عن حاسب محمول بمواصفات فائقة!

كشفت Xiaomi عن حاسب لوحي جديد صممته ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل أنيق مصنوع من الألومينيوم والمغنيزيوم، سماكته 8.95 مل، وزنه 720 غ، محمي بطبقات من زجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش، والمميز فيه هو إمكانية وصله بلوحة مفاتيح خارجية عبر أقطاب مغناطيسية ليعمل كحاسب محمول متكامل.

وحصل الجهاز أيضا على شاشة LCD لمسية بمقاس 12.4 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي 500 شمعة/م تقريا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

ويضمن الأداء الممتاز للحاسب نظام تشغيل مطور عن Windows 11، ومعالج Snapdragon 865 generation من Qualcomm، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت من نوع LPDDR4X ، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

وجهزته Xiaomi بمنفذ USB-C يمكن استعماله لشحن او لوصل الحاسب مع الشاشات الخارجية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وانظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية تكفيه ليعمل لاكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbit

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