النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2309) السبت 30/7/2022

أخبار فلسطينية﻿

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تتجاهل بجرائمها اليومية تعهدات إدارة بايدن

الأونروا” تعلن تحويل مبلغ 7.5 مليون دولار إلى مكتبها الإقليمي في لبنان

إدانة فلسطينية لجريمة إعدام الفتى أبوعليا وتطالب «الجنائية الدولية» بالخروج عن صمتها

أربعون ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

حماس تستنكر سياسات الاحتلال ضد النظام التعليمي بالقدس

أخبار إسرائيلية

اخبار دولية

مؤتمرات عامة لكنيسة أميركية تعتبر "إسرائيل" دولة فصل عنصري

مشرعون أمريكيون يطلبون تحقيقا خاصا حول اغتيال شيرين أبو عاقلة

"الشبكة العربية" تنظم فعالية إقليمية لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الصحف العربية

القدس العربي

وحيد والديه.. استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله- (صورة)

تقرير “مراقب الدولة” في إسرائيل: تمييز عنصري عميق ضد السكان العرب

خطط لتشبيك البؤر العشوائية بالمستوطنات وربطها بالعمق الإسرائيلي

الأسير عواودة يواصل المعركة ويرقب النصر.. وريان يبدأ مرحلة الاستشفاء بعد انتزاع قرار الحرية

إسرائيل تسحب تراخيص مدارس في القدس.. حرب على المنهاج الفلسطيني

جيش الاحتلال يزعم إحباطه هجوما لمسلحين فلسطينيين على موقع عسكري في الضفة- (صور)

الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينياً بدعوى قذف حجارة على مستوطنين

بعد 66 عاماً... البروتوكولات السرية تكشف أسرار مجزرة «كفر قاسم»

الاهرام المصرية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم بالضفة الغربية

رئيس الوزراء الفلسطيني: المحتلون القتلة يواصلون جرائمهم بحق أبناء شعبنا ليقينهم بالإفلات من العقاب

منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي باستشهاد الفتى أبو عليا

إدانة فلسطينية لجريمة إعدام الفتى أبوعليا وتطالب «الجنائية الدولية» بالخروج عن صمتها

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسحب التراخيص الدائمة الممنوحة لـ 6 مدارس في القدس

الشروق المصرية

عضو التحرير الفلسطينية: تصعيد الاحتلال عدوانه يؤكد إرهاب الدولة المنظم

رئيس الوزراء الفلسطيني: المحتلون القتلة يواصلون جرائمهم بحق شعبنا بسبب إفلاتهم من العقاب

إصابات في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يزعم إحباط هجوم لفلسطينيين على موقع عسكري بالضفة الغربية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

جمانة ترسم حكاية المقاومة والحرية في فلسطين بالحجارة

استشهاد مسن متأثرًا بجروحه برصاص الاحتلال في نابلس

المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 139

مقتل مواطن برصاص مجهولين في جبل المكبر بالقدس

والدة ناصر أبو حميد لـ "القدس": حالته خطيرة ولا يوجد تحسن على حالته

أطباء ومختصون": ثلث سكان قطاع غزة بحاجة لدعم نفسي واجتماعي

الشرطة تضبط كمية من مواد يشتبه أنها مخدرة داخل مركبة في الخليل

لقاء ثقافي يستعرض الدور الوطني الريادي لبلدية نابلس وتعزيزها لصمود المواطنين بعد حزيران 1967

الحياة الجديدة

عين حمد.. تهويد المكان والأسماء

نداءات عالية ضد "مفرقعات" التوجيهي

د. حسن أبو جراد: جامعة غزة حصلت على موافقة لإنشاء كلية الطب

مهرجان تأبيني للشهداء أبو سرور وصلاح ولحلوح في جنين

وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس البرلمان الناميبي

سحب الترخيص من المدارس المقدسية.. وجه آخر لـ"الأسرلة" واستهداف للهوية

وثائق جديدة حول "مجزرة كفر قاسم": الاحتلال خطط لارتكابها ونفذها جنوده بدم بارد

دائرة حقوق الإنسان في المنظمة تطالب بتحقيق دولي باستشهاد الفتى أبو عليا

جريدة الأيام

إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق قي قمع مسيرات الجمعة ومواجهات الخليل

استشهاد فتى في المغيّر برصاص مستوطن خلال قمع مسيرة احتجاجية لأهالي القرية

نابلس: استشهاد مواطن مسن متأثراً بجروحه

أسرار جديدة عن مجزرة كفر قاسم الأوامر: يُرغب بسقوط عدد من القتلى

برلمانيون أميركيون يطالبون إدارتهم بإجراء تحقيق حول مقتل أبو عاقلة

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بقصف سجن يحتجز فيه أسرى حرب

سليم النبالي أفضل ممثل وجائزة لجنة التحكيم لـ"كلب الست"

فلسطين أمام فرصة تاريخية لبلوغ الدور نصف النهائي

وكالة الرأي الفلسطينية

أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة التوجيهي 2022 فلسطين

استشهاد مواطن متأثراً بجراح اصيب بها على حاجز حوارة في نابلس

الهلال الاحمر الفلسطيني: 22 اصابة بنيران الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

الكابينيت" الإسرائيلي يلتئم الأحد المقبل لمناقشة تهديدات "حزب الله" لحقول الغاز

عرب 48

وزارة التعليم الفلسطينية: نسبة النجاح بالثانوية العامة بلغت 68%

القدس: مقتل شخص بإطلاق نار في جبل المكبر

السبت: أول أيام العام الهجري الجديد 1444

وكالة وفا

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30 تموز (يوليو)

2006 المجزرة الصهيونية الثانية في "قانا" في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد 58 لبنانياً بينهم 37 طفلاً.

2002م عملية استشهادية في مدينة القدس في أحد المطاعم، قام بها المناضل محسن عطا من كتائب شهداء الأقصى ، مما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة 9 بجروح مختلفة.

2001م مجزرة نابلس التي راح ضحيتها قادة من حماس وأطفال وصحفيون، و150 ألف مواطن فلسطيني يشيعون شهداء المجزرة.

1996 إسرائيل تعثر بمساعدة من رجال أمن السلطة الفلسطينية ، على جثة الجندي ايلان سعدون بعد أن اختطفه مقاومون من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عام 1989.

1996 وفاة الفلسطيني محمود جميل في سجن رام الله بعد تعرضه للتعذيب على يد محققين تابعين للسلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات.

1980م إعلان القدس الموحدة عاصمة لـ(إسرائيل) حيث أصدر البرلمان "الإسرائيلي" قانوناً جديداً بجعل القدس الموحدة عاصمة أبدية لدولة "إسرائيل"، ومجلس الأمن الدولي يدين ضم القدس، ويطلب من الدول التي لديها سفارات في المدينة أن تنقلها إلى تل أبيب.

1973م وفاة المؤرخ عارف العارف، حيث اشترك المؤرخ العارف في الحرب العالمية الأولى ضابطاً على جبهة القفقاس، وأسره الروس ونفوه إلى سيبيريا عام 1915، وهناك تعلم اللغة الروسية والألمانية، وأصدر جريدة "ناقة الله"، ثم هرب من منفاه بعد قيام الثورة الشيوعية.

1970 القوات الجوية الإسرائيلية تُسقط أربع طائرات "ميغ" روسية الصنع يقودها طيارون روس فوق قناة السويس في مصر. وهذه أول حادثة تصطدم فيها القوتان الجويتان الإسرائيلية والروسية.

1939 مصرع فلسطيني واحد إضافة إلى خمسة وثلاثين آخرين في حادث انفجار عبوة زرعها أفراد من عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية في مقهى بمدينة حيفا.