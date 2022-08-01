النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2311) الاثنين1 اغسطس2022
أخبار فلسطينية
- أي عملية تبادل للأسرى ستُشكل نصراً..المدلل لـ"فلسطين اليوم": المقاومة التي صنعت معادلات جديدة قادرة على إحراز صفقة تبادل تشفي صدور شعبنا
- معروف : لم يُحدَّد بعد ما ستؤول إليه نسبة صرف رواتب الموظفين واليومان القادمان حاسمان
- "القسام": الاحتلال قصف موقعًا تواجد فيه أحد جنوده الأسرى
- تحذيرات فلسطينية من استهداف سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك
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- إسرائيل تقرّ آلية جديدة للعمال الفلسطينيين.. وحقوقيون: الخطة لا تلبي كل الاحتياجات- (صور)
- بعد 66 عاماً على المذبحة.. وثائق تكشف كيف خططت إسرائيل لكفر قاسم تحت غطاء “العدوان الثلاثي” لتهجير فلسطينيي المثلث
- أبو ردينة: القرار الإسرائيلي بالخصم من أمول المقاصة مخالف للقانون الدولي
- الاحتلال يخصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية
- استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة متأثرا بإصابته
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أخبار إسرائيلي
- موقع عبري: إسرائيل أبلغت لبنان أنها لن تكتفي باعتراض مسيّرات حزب الله
- بينيت: نتنياهو تسبب بقطيعة بالعلاقات بسبب معانقته حارسا قتل أردنييْن
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اخبار دولية
- طرح جديد" للوسيط الأميركي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
- بلينكن لغانتس: “يتوجب تحمل المسؤولية عن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة”
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اخبار عربية
- الرئيس الجزائرى: نعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
- الجامعة العربية تدعو لاستمرار مقاطعة الكيان الإسرائيلي لمواجهة احتلاله الأراضي
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- تضاعف عدد القاصرين المحرومين من مغادرة غزة لتلقي الرعاية الطبية
- إسرائيل تبقي على قرار تجميد أموال مخصصة للسلطة الفلسطينية
- حماس تضغط على الرأي العام الإسرائيلي بشأن ملف الجنود الأسرى لديها
- كتائب القسام تفجر مفاجأة وتلمح: أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى كان حيا حتى الحرب الأخيرة- (تغريدة)
- سبع سنوات على جريمة حرق عائلة “دوابشة”.. إسرائيل التي تفلت دائماً من العقاب
- إسرائيل تقرّ آلية جديدة للعمال الفلسطينيين.. وحقوقيون: الخطة لا تلبي كل الاحتياجات- (صور)
- بعد 66 عاماً على المذبحة.. وثائق تكشف كيف خططت إسرائيل لكفر قاسم تحت غطاء “العدوان الثلاثي” لتهجير فلسطينيي المثلث
- بلينكن لغانتس: “يتوجب تحمل المسؤولية عن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة”
- استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة متأثرا بإصابته
الشرق الأوسط
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على «بوابة الأردن»
- {القسام} تلمّح إلى أن أحد الجنود الإسرائيليين لديها «حي» أو «كان كذلك»
- تحقيق إسرائيلي في اعتداء نشطاء اليمين على النائب
الاخبار اللبنانية
- تلميحات إلى «حياة» أسير: المقاومة تحرّك مياه التبادل
- أزمة غزة المالية تشتدّ: عودة إلى التسخين
- فلسطين | المقاومة تدحض مزاعم أدرعي: فُقاعة مكرورة
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- الشيخ: حكومة الاحتلال تواصل قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني
- "المالية الفلسطينية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهرأغسطس
- أبو ردينة: القرار الإسرائيلي بالخصم من أمول المقاصة مخالف للقانون الدولي
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الشرق القطرية
- تحذيرات فلسطينية من استهداف سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك
- الجامعة العربية تدعو لاستمرار مقاطعة الكيان الإسرائيلي لمواجهة احتلاله الأراضي
- مقاطعة الكيان الإسرائيلي لمواجهة احتلاله الأراضي الفلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي مسؤولية إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
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الشروق المصرية
- موقع عبري: إسرائيل أبلغت لبنان أنها لن تكتفي باعتراض مسيّرات حزب الله
- الرئيس الجزائرى: نعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- خاص أمجد أبو عليا.. وحيد والديه أعدمه المستوطنون
- طالع كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء
- تقرير 7 سنوات على جريمة إحراق عائلة "دوابشة" والمجرمون "طُلقاء"
- الرئيس الجزائري: نحتضن اجتماع للفصائل الفلسطينية
- سبعة أعمال مقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة
- هيئات إسلامية تُحذّر من توسيع "باب المغاربة" في الأقصى
- "القسام": الاحتلال قصف موقعًا تواجد فيه أحد جنوده الأسرى
صحيفة القدس
- الرئيس الجزائري: سنحتضن اجتماعًا للفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية
- محللان لـ "القدس": إعلان "القسام" رسالة لأهالي أسرى الاحتلال تؤكد بأنهم أحياء
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نادي الأسير: نتائج الفحوص الطبيّة للأسير شادي غوادرة بينت أنّه سليم من السّرطان
تقرير حقوقي إسرائيلي: فجوة كبيرة في معاملة فلسطينيي الداخل واليهود المتهمين بالتحريض
صحيفة الأيامNext
- »قوات الاحتلال تشن حملة قمع واعتقالات في أنحاء متفرقة من القدس طالت 17 مواطناً
- »نقابة المحامين تعلن فعاليات احتجاجية جديدة
- »"التوجيهي": نسبة النجاح 12ر68% وسط تفوق أنثوي، وغزة تحضر بقوة
- »مصادر إسرائيلية: العمال الفلسطينيون سيحصلون على قسيمة راتب ومخصصات تقاعد
- »252 مليون دولار أرباح البنك العربي لنصف العام الحالي بنسبة نمو 38%
- »"إسعاف الهلال" تعلن استئناف برنامجها التصعيدي
- »وفاتان في جنين وجباليا بحادثين منفصلين
- »أنصار الصدر يعلنون اعتصاماً مفتوحاً في مبنى البرلمان العراقي بعد اقتحامه
الحياة الجديدة
- الاحتلال يعتقل 38 مواطنا من الضفة غالبيتهم من الخليل
- مستوطنون يقتحمون عاطوف ويحتجزون جرارين زراعيين
- الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص الحي ويعتقل آخرين في نابلس
- الشيخ: حكومة الاحتلال تواصل قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني
وكالة الراي
- 41 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال يوليو الماضي
- حملة اعتقالات واسعة في الضفة
- الاحتلال يصيب مواطناً بالرصاص الحي خلال اقتحام نابلس
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- القسام: الاحتلال قصف مكان لاحتجاز الجنود الأسرى خلال "سيف القدس"
- حماس: القسام قادر على احداث تحول استراتيجي بملف الجنود الأسرى
- الاحتلال يعتقل شابين مقدسيين
- التعليم تعلن عن منح دراسية لدرجة البكالوريوس
- زيادة عدد القضاة والمحاكم في قطاع غزة
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وكالة صفا
- الطالبة "ربا" من ذوي الهمم.. دربٌ طويل من المشاق حتى نالت 91.8
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- تبون يكشف سعي الجزائر لاحتضان الفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية
- إصابة شابين واعتقال آخرين خلال مواجهات ومداهمات بالضفة
- الاحتلال يمدد توقيف مقدسيين ويفرج عن آخرين بشروط
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تحليل: لماذا كشفت القسام عما جرى مع إحدى مجموعات وحدة الظل؟
"وكالة سما
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 42 مواطنا من الضفة
- تبون: الجزائر تحتضن اجتماع الفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية في نوفمبر القادم
- المالية: تخفيض أسعار البنزين والسولار في فلسطين
- القسام : أحد افراد وحدة الظل استشهد خلال معركة "سيف القدس" عندما كان يحرس أحد اسرى العدو
- الرئاسة: القرار الإسرائيلي بالخصم من أموال المقاصة خطير ومرفوض وسرقة للشعب الفلسطيني
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فلسطين اليوم
أي عملية تبادل للأسرى ستُشكل نصراً..المدلل لـ"فلسطين اليوم": المقاومة التي صنعت معادلات جديدة قادرة على إحراز صفقة تبادل تشفي صدور شعبنا
- معروف : لم يُحدَّد بعد ما ستؤول إليه نسبة صرف رواتب الموظفين واليومان القادمان حاسمان
- بالفيديو حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة تطال 42 مواطنًا غالبيتهم من المحررين
- تحذيرات من استشهاده.. عواودة يواصل إضرابه عن الطعام
- هيئات مقدسيّة تحذّر من توسيع الاحتلال لباب المغاربة
عرب 48
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- مصرع عامل من طولكرم في الطيبة
- هيئات مقدسيّة تحذّر من توسيع باب المغاربة
- مصرع شاب في حادث طرق قرب مفرق زعترة
- طرح جديد" للوسيط الأميركي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
- بينيت: نتنياهو تسبب بقطيعة بالعلاقات بسبب معانقته حارسا قتل أردنييْن
- اتهام فلسطيني من عينابوس بمحاولة قتل إسرائيلي بدافع قومي
- الاحتلال يخصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية
- بروتوكولات مجزرة كفر قاسم: خطة الترانسفير "خُلد" لتهجير سكان المثلث
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وكالة وفا
- "وفا" ترصد 21 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في تموز الماضي
- الاحتلال يعتقل 38 مواطنا من الضفة غالبيتهم من الخليل
- الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص الحي ويعتقل آخرين في نابلس
حدث في مثل هذا اليوم
1 آب (أغسطس)
- 2006م سقوط 35 جندياً صهيونياً بين قتيل وجريح، وتدمير عددٍ من الآليات العسكرية لجيش الاحتلال خلال اشتباكات في أطراف قرية عيتا الشعب في الجنوب اللبناني بين مقاومي حزب الله وبين وحدات خاصة في جيش الاحتلال الصهيوني.
- 2002م المقاومة الفلسطينية تقتل مستوطناً صهيونياً في طولكرم ، و إصابة مستوطنة صهيونية أخرى في عمليّة تفجير حافلة ركاب صهيونية بعبوة ناسفة في قطاع غزة .
- 1999م الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي "يهود باراك" أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تقوم بانسحابات من الضفة الغربية المحتلة وسوف تبدأ هذه الانسحابات في تشرين الأول.
- 1970م ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، يعلن من بيروت عزمه على تحرير فلسطين عن طريق الكفاح المسلح.
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