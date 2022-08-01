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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2311) الاثنين1 اغسطس2022

01 آب / أغسطس 2022 10:11

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2311)  الاثنين1 اغسطس2022

 

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1 آب (أغسطس)

  • 2006م سقوط 35 جندياً صهيونياً بين قتيل وجريح، وتدمير عددٍ من الآليات العسكرية لجيش الاحتلال خلال اشتباكات في أطراف قرية عيتا الشعب في الجنوب اللبناني بين مقاومي حزب الله وبين وحدات خاصة في جيش الاحتلال الصهيوني.
  • 2002م المقاومة الفلسطينية تقتل مستوطناً صهيونياً في طولكرم ، و إصابة مستوطنة صهيونية أخرى في عمليّة تفجير حافلة ركاب صهيونية بعبوة ناسفة في قطاع غزة .
  • 1999م الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي "يهود باراك" أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تقوم بانسحابات من الضفة الغربية المحتلة وسوف تبدأ هذه الانسحابات في تشرين الأول.
  • 1970م ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، يعلن من بيروت عزمه على تحرير فلسطين عن طريق الكفاح المسلح.
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