النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2315) السبت 6/8/2022
أخبار فلسطينية
تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
10 شهداء بينهم قيادي في “الجهاد الإسلامي” وطفلة إثر قصف إسرائيلي على غزة.. والمقاومة تتوعد- (صور وفيديو)
حماس: تلقينا اتصالات لبحث كيفية التعامل مع العدوان على غزة
الخارجية الفلسطينية تثمن الجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة
رئيس الوزراء الفلسطيني يدين العدوان الإسرائيلي على غزة
الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10 شهداء بينهم طفلة وسيدة و55 إصابة
هنية: الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات بعد استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وقيادي في الجهاد الإسلامي
أخبار إسرائيلية
لبيد ينهي تقييما أمنيا حول غزة دون اتخاذ قرار
بعض الرحلات الجوية في إسرائيل تغير مسارها خلال الساعات الأخيرة في أعقاب التصعيد
إصابة 8 إسرائيليين بجروح طفيفة في أعقاب التصعيد الأخير
إسرائيل تجلي المئات من سكان مستوطنات غلاف غزة في أعقاب الوضع الأمني المتوتر
استعدادات في إسرائيل للتصدي لصواريخ المقاومة وفتح الملاجئ للمدنيين
سماع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب
جانتس يأمر بتعبئة 25 ألف من جنود الاحتياط الإسرائيليين وسط عملية عسكرية ضد غزة
اخبار دولية
تدريب أميركي ـ إسرائيلي للسيطرة على سفينة حربية في البحر الأحمر
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ للتصعيد في قطاع غزة
كندا: حملة إعلانية على حافلات النقل العام تندد بممارسة إسرائيل للفصل العنصري
الوكالة الفرنسية: إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل ودوي صفارات الإنذار ببلدتين إسرائيليتين
وينسلاند: لا يمكن أن يكون أي مبرر لأية هجمات ضد المدنيين في غزة
أخبار عربية
البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على غزة تحدٍّ صارخ للقانون الدولي
الجزائر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة
الأزهر يدين اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وقتل المدنيين الفلسطينيين
الأردن يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التصعيد الإسرائيلي على غزة
الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطين
تونس تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدعو المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها إزاء الشعب الفلسطيني
القاهرة أجرت اتصالات واسعة ومكثفة بتل أبيب وأبلغتها بضرورة وقف القصف العسكري على قطاع غزة فورًا
حزب الله اللبناني يعلن تأييده لخطوات تتخذها حركة الجهاد الإسلامي للرد على إسرائيل
قطر تدين العدوان الإسرائيلي على غزة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الاحتلال يعتقل 19 عنصرا من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية
اختناق العشرات من الفلسطينيين بغاز الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل مع إطلاق صواريخ المقاومة من غزة ردا على العدوان- (فيديو)
145 يوماً على إضراب الأسير عواودة وسلطات الاحتلال تواصل رفض مطالبه وإنهاء اعتقاله الاداري
القدس تئن تحت سياط الاستيطان.. مشاريع خطيرة لطرد السكان.. وفلسطين تطالب بحمايتها من مخالب الجرافات الإسرائيلية
غزة.. استمرار إغلاق المعابر يُنذر بتوقف محطة الكهرباء
الشرق الأوسط
إسرائيل تطلق عملية عسكرية ضد «الجهاد» في غزة... وتقتل عشرة من قادتها
الاهرام المصرية
قصف إسرائيلي لعدة أهداف في بيت لاهيا وبيت حانون بقطاع غزة
القبة الحديدية تعترض 40 صاروخا انطلقت من غزة من أصل 100 صاروخ
طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء غزة
انقطاع التيار الكهربائي في مناطق كبيرة بقطاع غزة
إصابات بالاختناق واعتقال فلسطيني في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم
الشروق المصرية
مسن حاول الاحتماء فانهارت عليه البناية.. لحظة قصف إسرائيلي على برج فلسطين في غزة (فيديو)
غزة تحت القصف.. غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من غزة وخان يونس
مصادر لإكسترا نيوز: مصر تبلغ إسرائيل بضرورة وقف القصف العسكري على غزة فورا
بأكثر من 100 صاروخ.. سرايا القدس تقصف تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة
إصابات بالاختناق واعتقال فلسطيني في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم
الغد الأردنية
ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 11 شهيدا و80 جريحا
المقاومة في غزة تواصل إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة
ردا على دعوات المستوطنين اقتحامه.. 50 ألفا يصلون الجمعة بالأقصى
من هو تيسير الجعبري الذي اغتالته إسرائيل في غزة؟
حماس تؤكد أن الاحتلال من بدأ التصعيد
الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة
الشرق القطرية
" فلسطين تطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تطورات غزة| إصابة 40 إسرائيلياً من "الرعب".. "الجهاد" تطلق 100 صاروخ والاحتلال يستعد لأيام طويلة
طائرات الاحتلال تقصف مواقع في غزة.. واعتقال 5 أسرى محررين بجنين
بالصور والفيديو| صواريخ المقاومة الفلسطينية تسقط على تل أبيب
مسؤول فلسطيني : جهود قطرية ومصرية لوقف التصعيد في غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
فيلق القدس": حزب الله يخطط لتوجيه ضربة أخيرة للاحتلال
تقرير وحدة المقاومة أمام العدوان.. الاحتلال يفشل في "دق الأسافين"
"الدول العربية" تدين "العدوان الإسرائيلي الهجمي" على قطاع غزة
شهيد وإصابات في قصف للاحتلال شرق خان يونس
حملة اعتقالات تستهدف "الجهاد" بالضفة شنها الاحتلال
أشادوا بالمقاومة.. فلسطينيو أمريكا اللاتينية يدينون العدوان على غزة
المقاومة في جنين: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه غزة
وزارة العدل: سياسة الاغتيالات دليل على إجرام الاحتلال
القدس المحلية
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس
الأسير محمد نوارة يواصل إضرابه عن الطعام منذ 12 يومًا لإنهاء عزله
زوجة عواودة لـ"القدس": الاحتلال يماطل بعقد جلسة استئناف على حكمه الإداري
"جماعات الهيكل" تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غدً
160صاروخًا و30 هجومًا.. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بالصواريخ
تشييع جثمان الشهيد قواريق في قرية عورتا شرق نابلس
(محدث): الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من الضفة
شركة "أبل" تضيف فلسطين لتطبيقها الإلكتروني للخرائط
"المنظمات الفلسطينية الأمريكية" تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتطالب بحماية دولية للفلسطينيين
وقفة في رام الله والخليل تنديدا بالعدوان على قطاع غزة
جريدة الأيام
عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة: 10 شهداء وعشرات الجرحى
هكذا اغتال الاحتلال تيسير الجعبري في قصف جوي لشقتين في برج فلسطين
جماهير غفيرة تشيع جثامين تسعة من شهداء العدوان
مسيرات ووقفات في رام الله وجنين والخليل تضامناً مع غزة
فعاليات الجمعة تنطلق كالعادة في مواقعها واندلاع مواجهات في الخليل وبيت...
أكثر من 50 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
مخيم بلاطة: إصابة ضابط خلال ملاحقة مطلوبين للعدالة
الفنان خالد حوراني يلغي مشاركته في فعالية ثقافية رفضاً للتهديد والترهيب
وكالة صفا
دعوات لتكثيف الرباط.. "جماعات الهيكل" تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غدًا
منظمات أمريكية تطلق حملة إلكترونية لوقف العدوان على غزة
الجهاد: لا حديث عن تهدئة في الوقت الحالي
محدث العدوان على غزة لحظة بلحظة
دعوات استيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غداً
الداخلية تنشر كشف "تنسيقات السفر" عبر معبر رفح ليوم غدٍ
البزم: إعلان حالة الاستنفار بأجهزة الداخلية في ظل العدوان الإسرائيلي
الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الإحتلال تستنكر العدوان على غزة
الحتة يخاطب منسق لجنة التحقيق الدولية حول العدوان الإسرائيلي
وزارة العدل: سياسة الاغتيالات دليل إجرام صارخ لإرهاب الدولة
المكتب الإعلامي الحكومي يؤكد على قرار المنع بتقديم خدمات إعلامية لوسائل الإعلام "الإسرائيلية"
فلسطين اليوم
محدث الاحتلال يشن حملة اعتقالات في صفوف قيادات وكوادر حركة الجـهــــاد الإســلامـي بالضفة
القيادي خضر عدنان: استهداف حركة الجهاد في الضفة محاولة فاشلة لتحييد باقي القوى
د. الهندي: سنحدد مسار المعركة الحالية وإدارتها مع العدو وأولوياتنا الرد على العدوان
معاريف: نقل سبعة مستوطنين إلى مستشفى بارزيلاي في عسقلان جراء صواريخ سرايا القدس
دعوات للتظاهر في الداخل الفلسطيني المحتل نُصرةً لغزة
الجهاد: اعتقالات الاحتلال لكوادر الجهاد بالضفة يعكس تخوفه من تصاعد المقاومة
القوى الفلسطينية بلبنان: استشهاد القائد الجعبري نصر لفلسطين وهزيمة للصهاينة
جيش الاحتلال: نستعد لعملية تستغرق أسبوعا على الأقل و16 طناً استهدفت مواقع الجهاد
الاحتلال يقرر إغلاق شواطئ "ريشون لتسيون وعسقلان وأسدود وبلماخيم وزكيم
تعليمات مشددة لمستوطني غلاف غزة البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر
إذاعة الاحتلال : قرار بتوسيع العملية لتشمل أهدافاً بالضفة
سما نيوز
160 صاروخا اطلقتها المقاومة باعتراف الجيش الاسرائيلي
شهيد في خانيونس وسرايا القدس تقصف مستوطنات "غلاف غزة" وعسقلان صباح اليوم
صحيفة تكشف عن تفاصيل الخديعة الإسرائيلية التي تعرض لها الجهاد الإسلامي
يديعوت: 24 هدفاً و16 طناً من الأسلحة في اليوم الأول للعدوان على غزة
المقاومة تواصل قصف المستوطنات والاحتلال يواصل عدوانه
مصر: نجري اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة
الاحتلال: نستعد لعملية تستغرق أسبوعا على الأقل ولا مفاوضات في هذه المرحلة
غانتس :لن نسمح للجهاد الاسلامي بربط الاوضاع بالضفة مع غزة واضعافها يصب في مصلحة السلام
وزير الدفاع الأمريكي يطلب من غانتس التحقيق في سقوط ضحايا مدنيين في غزة
غانتس يوجه رسالة لحماس عبر مصر: هدف ضربات غزة حركة الجهاد الإسلامي فقط
الأسير محمد نوارة يواصل إضرابه عن الطعام منذ 12 يومًا لإنهاء عزله
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف اعضاء الجهاد الاسلامي
أبو تريكة يهاجم التطبيع مع "إسرائيل" بعد قصف غزة
عرب 48
الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال
خنق الاحتلال لغزّة: محطة توليد الكهرباء الوحيدة توشك أن تتوقف عن العمل