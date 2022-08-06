غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2315) السبت 6/8/2022

أخبار فلسطينية﻿

تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10 شهداء بينهم طفلة وسيدة و55 إصابة

هنية: الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات بعد استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وقيادي في الجهاد الإسلامي

أخبار إسرائيلية

لبيد ينهي تقييما أمنيا حول غزة دون اتخاذ قرار

بعض الرحلات الجوية في إسرائيل تغير مسارها خلال الساعات الأخيرة في أعقاب التصعيد

إصابة 8 إسرائيليين بجروح طفيفة في أعقاب التصعيد الأخير

إسرائيل تجلي المئات من سكان مستوطنات غلاف غزة في أعقاب الوضع الأمني المتوتر

استعدادات في إسرائيل للتصدي لصواريخ المقاومة وفتح الملاجئ للمدنيين

سماع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب

جانتس يأمر بتعبئة 25 ألف من جنود الاحتياط الإسرائيليين وسط عملية عسكرية ضد غزة

اخبار دولية

تدريب أميركي ـ إسرائيلي للسيطرة على سفينة حربية في البحر الأحمر

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ للتصعيد في قطاع غزة

كندا: حملة إعلانية على حافلات النقل العام تندد بممارسة إسرائيل للفصل العنصري

أخبار عربية

مصر تتوسط لوقف الحرب على غزة

الجزائر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

الأزهر يدين اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وقتل المدنيين الفلسطينيين

الأردن يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التصعيد الإسرائيلي على غزة

الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطين

تونس تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدعو المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها إزاء الشعب الفلسطيني

القاهرة أجرت اتصالات واسعة ومكثفة بتل أبيب وأبلغتها بضرورة وقف القصف العسكري على قطاع غزة فورًا

حزب الله اللبناني يعلن تأييده لخطوات تتخذها حركة الجهاد الإسلامي للرد على إسرائيل

قطر تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الاحتلال يعتقل 19 عنصرا من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية

اختناق العشرات من الفلسطينيين بغاز الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل مع إطلاق صواريخ المقاومة من غزة ردا على العدوان- (فيديو)

القدس تئن تحت سياط الاستيطان.. مشاريع خطيرة لطرد السكان.. وفلسطين تطالب بحمايتها من مخالب الجرافات الإسرائيلية

غزة.. استمرار إغلاق المعابر يُنذر بتوقف محطة الكهرباء

الشرق الأوسط

إسرائيل تطلق عملية عسكرية ضد «الجهاد» في غزة... وتقتل عشرة من قادتها

الاهرام المصرية

قصف إسرائيلي لعدة أهداف في بيت لاهيا وبيت حانون بقطاع غزة

القبة الحديدية تعترض 40 صاروخا انطلقت من غزة من أصل 100 صاروخ

طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء غزة

انقطاع التيار الكهربائي في مناطق كبيرة بقطاع غزة

إصابات بالاختناق واعتقال فلسطيني في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الشروق المصرية

مسن حاول الاحتماء فانهارت عليه البناية.. لحظة قصف إسرائيلي على برج فلسطين في غزة (فيديو)

غزة تحت القصف.. غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من غزة وخان يونس

مصادر لإكسترا نيوز: مصر تبلغ إسرائيل بضرورة وقف القصف العسكري على غزة فورا

بأكثر من 100 صاروخ.. سرايا القدس تقصف تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة

إصابات بالاختناق واعتقال فلسطيني في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الغد الأردنية

غزة المقاومة في تواصل إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة

الشرق القطرية

" فلسطين تطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين تطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

تطورات غزة | إصابة 40 إسرائيلياً من "الرعب".. "الجهاد" تطلق 100 صاروخ والاحتلال يستعد لأيام طويلة

طائرات الاحتلال تقصف مواقع في غزة .. واعتقال 5 أسرى محررين بجنين

مسؤول فلسطيني : جهود قطرية ومصرية لوقف التصعيد في غزة

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"الدول العربية" تدين "العدوان الإسرائيلي الهجمي" على قطاع غزة

القدس المحلية

زوجة عواودة لـ"القدس": الاحتلال يماطل بعقد جلسة استئناف على حكمه الإداري

" جماعات الهيكل" تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غدً

160صاروخًا و30 هجومًا.. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بالصواريخ

الحياة الجديدة

(محدث): الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من الضفة

شركة "أبل" تضيف فلسطين لتطبيقها الإلكتروني للخرائط

وقفة في رام الله والخليل تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

جريدة الأيام

عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة: 10 شهداء وعشرات الجرحى

هكذا اغتال الاحتلال تيسير الجعبري في قصف جوي لشقتين في برج فلسطين

جماهير غفيرة تشيع جثامين تسعة من شهداء العدوان

مسيرات ووقفات في رام الله وجنين والخليل تضامناً مع غزة

فعاليات الجمعة تنطلق كالعادة في مواقعها واندلاع مواجهات في الخليل وبيت...

أكثر من 50 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

مخيم بلاطة: إصابة ضابط خلال ملاحقة مطلوبين للعدالة

الفنان خالد حوراني يلغي مشاركته في فعالية ثقافية رفضاً للتهديد والترهيب

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

تعليمات مشددة لمستوطني غلاف غزة البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر

سما نيوز

صحيفة تكشف عن تفاصيل الخديعة الإسرائيلية التي تعرض لها الجهاد الإسلامي

يديعوت: 24 هدفاً و16 طناً من الأسلحة في اليوم الأول للعدوان على غزة

المقاومة تواصل قصف المستوطنات والاحتلال يواصل عدوانه

مصر: نجري اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة

الاحتلال: نستعد لعملية تستغرق أسبوعا على الأقل ولا مفاوضات في هذه المرحلة

عرب 48

الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال