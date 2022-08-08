النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2316) الاثنين8 اغسطس2022
أخبار فلسطينية
- النخالة مع انطلاق الهدنة: ثبّتنا شروطنا... ومستعدون لاستئناف المعركة
- المنسق الأممي للشرق الأوسط يثني على دور مصر الحاسم في إرساء وقف إطلاق النار بقطاع غزة
- الجهاد الإسلامي ترحب بجهود مصر لوقف إطلاق النار في غزةا
- هنية” يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي “العدوان” على غزة
- عباس يرحب بجهود مصر لإعلان وقف إطلاق النار في غزة
أخبار إسرائيلي
- إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار في غزة
- نتنياهو يقدم «نصائح» للبيد بعدما أحاطه بمعلومات أمنية
- كواليس اتصالات التهدئة: المقترح المصري لوقف إطلاق النار
- تحسبا من انضمام حماس للقتال: إسرائيل تسعى لوقف إطلاق نار
- العدوان على غزة: لبيد يطلع نتنياهو على الوضع الأمني
- تحليلات إسرائيلية: مدة الحرب على غزة ستقررها حماس
- مستوطنون يقتحمون الأقصى بذكرى "خراب الهيكل"
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اخبار دولية
- ناشطة أمريكية لـ الشرق: احتواء العنف في غزة ضرورة لمنع تصعيد خطير
- بايدن يدعم إجراء تحقيق شامل حول سقوط مدنيين في غزة
- جلسة لمجلس الأمن اليوم بطلب من مندوب فلسطين
- رئيس الشاباك: علينا إنهاء الهجوم على غزة قبل التورط في عملية أوسع لا نريدها
- المنسق الأممي للشرق الأوسط يثني على دور مصر الحاسم في إرساء وقف إطلاق النار بقطاع غزة
اخبار عربية
- دمشق تتضامن مع غزة وتتّهم المجتمع الدولي بالتواطؤ مع العدوان
- قطر ترعى توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا بالدوحة
- لبنان.. وقفة تضامنية مع غزة في مخيمين للاجئين الفلسطينيين
- غوتيريش يبحث مع وزير خارجية إيران أوضاع غزة
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
الشرق الأوسط
- بايدن يدعم إجراء تحقيق شامل حول سقوط مدنيين في غزة
- هدنة هشّة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي بعد جولة عنف أوقعت 44 قتيلاً
- صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل بعد بدء سريان الهدنة
- اقتحام واسع للأقصى يفاقم التوترات
- نتنياهو يقدم «نصائح» للبيد بعدما أحاطه بمعلومات أمنية
- هدنة بين إسرائيل و«الجهاد» بعد 3 أيام دامية راح ضحيتها 41 فلسطينياً
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الاخبار اللبنانية
- فلسطين: تتكلّم عرقاً ودماً
- إسرائيل تنهي عدوانها: اتفاق بشروط «الجهاد»
- تل أبيب في الدائرة المفرغة: كيف المفرّ من ربط الساحات؟
- خالد منصور... القائد مذ عرف عدوه
- النخالة مع انطلاق الهدنة: ثبّتنا شروطنا... ومستعدون لاستئناف المعركة
- «الجهاد» التي أرّقت العدو: هذا ما فعلته في الضفة
- الضفة تحت الصدمة: كبوة قسرية
- عندما تهرب إسرائيل من لبنان... إلى غزة
- هدنة تحت الاختبار في غزة... القاهرة ضامنة للشروط
- المقاومة ترفض «هدنة» بلا ضمانات
- تظاهرة في رام الله... نصرةً لغزّة وتنديداً بالتنسيق الأمني
- إسرائيل توافق على مقترح هدنة مصرية
- دمشق تتضامن مع غزة وتتّهم المجتمع الدولي بالتواطؤ مع العدوان
- أكثر من 40 شهيداً فلسطينياً في العدوان الإسرائيلي
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الغد الأردنية
- غزة: عودة الحياة الى طبيعتها
- هل حركت صناديق الاقتراع نيران الطائرات الحربية الإسرائيلية؟
- الجهاد: علاقتنا مع حماس زادت متانة
الاهرام المصرية
- بدء وقف إطلاق النار في غزة.. اقتصاد أمريكا يتراجع.. وشهداء العدوان الإسرائيلي
- جلسة لمجلس الأمن اليوم بطلب من مندوب فلسطين
- منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يثمن دور مصر الحاسم في إرساء وقف إطلاق النار بـ غزة
- مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في سلوان جنوب المسجد الأقصى
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية رمانة غرب جنين
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الشرق القطرية
- ناشطة أمريكية لـ الشرق: احتواء العنف في غزة ضرورة لمنع تصعيد خطير
- وحيد والديه شهيد في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا
- الجزيرة تحصل على نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية
- رئيس الشاباك: علينا إنهاء الهجوم على غزة قبل التورط في عملية أوسع لا نريدها
- استشهاد 5 فلسطينيين جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على شمال غزة
- هيئة البث الإسرائيلية: تأجيل اتفاق وقف إطلاق النار مع الجهاد
- خبراء ومحللون: استمرار العدوان على غزة ينذر بتوترات جديدة
- شاهد | فرار جنود إسرائيليين إثر إطلاق صواريخ المقاومة في غلاف غزة
- وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ اليوم
الشروق المصرية
- جوتيرش يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل
- الجيش الإسرائيلي يعيد فتح معابر غزة إنسانيا
- إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار في غزة
- يديعوت أحرونوت : الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان النقب البقاء داخل الملاجئ حتى إشعار آخر
- المنسق الأممي للشرق الأوسط يثني على دور مصر الحاسم في إرساء وقف إطلاق النار بقطاع غزة
- الجهاد الإسلامي ترحب بجهود مصر لوقف إطلاق النار في غزةا
- العدوان على غزة.. معاريف الإسرائيلية ترصد خسائر الاحتلال من صواريخ المقاومة
- الرئيس الفلسطيني يرحب بالجهود المصرية لوقف العدوان على قطاع غزة
- أمين حركة الجهاد الإسلامي: خليل العواودة يخرج غدا إلى المستشفى
- قطر ترعى توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا بالدوحة
- مصادر إسرائيلية تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي في غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير بتوحدها في مواجهته.. المقاومة تُفشل مخططات الاحتلال لزرع بذور الفرقة
- تقرير استشهاد وحيدَي والديهما أحمد ومؤمن النيرب ينكأ جرح العائلة النازف منذ 2014
- جرافات الاحتلال تهدم منزلي الأسيرين الرفاعي وصبيحات في جنين
- هنية يهاتف تشاووش أوغلو ويضعه في صورة تطورات العدوان على غزة والقدس
- اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ
- ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 44 بينهم 15 طفلا و4 نساء
- إعلام الاحتلال: 950 صاروخًا أُطلقت من غزة
- غوتيريش يحذر من عمليات انتحارية نووية في أوكرانيا
- تقرير "القيسي" و"روحي" بعد هدم بيتهما: لا شيء يُذكر أمام أرواح الناس
- الأسير "عواودة" يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ149
صحيفة القدس
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيد فتح معابر غزة “إنسانيا”
- حزب الله يتواصل مع حركتي الجهاد وحماس.. وإيران تهدّد إسرائيل بفتح باب جهنم عليها
- الشرطة تحدد مركبة “القاتل” ..وبايدن “غاضب” من جرائم قتل 4 مسلمين في نيو مكسيكو
- صحيفة عبرية: هكذا استطاعت إسرائيل “تسويد” وجه النخالة ودق إسفين بين أوساط المقاومة في غزة
- “سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل.. وتتوعد بجعل “غلاف غزة” “غير قابل للحياة”
- جيش الاحتلال يهدم منزليْ أسيرين فلسطينيين في الضفة الغربية- (فيديوهات)
- زياد النخالة: سنستأنف القتال إذا لم يلتزم العدو الإسرائيلي بالاتفاق
- عباس يرحب بجهود مصر لإعلان وقف إطلاق النار في غزة
- مسيرات في مدن الضفة دعما لقطاع غزة
- غزة.. بدء سريان وقف إطلاق النار بين “الجهاد الإسلامي” وإسرائيل
- لبنان.. وقفة تضامنية مع غزة في مخيمين للاجئين الفلسطينيين
- غوتيريش يبحث مع وزير خارجية إيران أوضاع غزة
- “هنية” يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي “العدوان” على غزة
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-
صحيفة الأيام
- القطاع: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بعد يوم شهد 19 شهيداً و150 مصاباً
- »مواطنون: قصفوا بيوتنا وأحلامنا وأصبحنا في العراء دون أيّ مأوى
- »إشتية: نبحث تقديم كل ما هو ممكن لمساعدة أهلنا في غزة
- »مشاهد مفجعة من ليلة مخيم الشعوت الطويلة
- »مقبرة الفالوجا في جباليا: الجد كان حاضراً وشاهداً على استشهاد أحفاده
- »مجزرة البريج: الأب مات قهراً وحزناً بعد مشاهدته أجساد أبنائه المقطعة
- »مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والتصدي لاقتحام مستوطنين وسط الخليل
- »2200 مستوطن استباحوا ساحات الأقصى وشرطة الاحتلال تنفذ اعتداءات واعتقالات
الحياة الجديدة
- خليل أبو حمادة... أنجبته والدته بعد 12 عاما وحلمت برؤيته عريسا فاستقبلته شهيدًا
- بعد إغلاق استمر7 أيام: إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المحروقات والبضائع
- (محدث) الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة
- الخارجية الروسية: ضربات القوات الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في تصعيد التوتر وروسيا تؤيد حل الدولتين
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وكالة الراي
- الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة
- التعليم تعلن عن موعد الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة 2022
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- فتح معبر "كرم أبو سالم" وإدخال وقود لمحطة الكهرباء
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
- الأسير عواودة يوصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ149
- قوات الاحتلال تهدم منزلي منفذي عملية "إلعاد" غرب جنين
- الاحتلال يقرر فتح المعابر مع غزة بصيغة إنسانية
- النخالة: غزة سجلت إنجازا تاريخيا ونحن منْ فرض الشروط
- الاحتلال: استمرار القيود المفروضة في مستوطنات غلاف غزة
وكالة صفا
رغم حالة الحزن
- الحياة تعود لطبيعتها في غزة بعد انتهاء العدوان
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
- بالفيديو الاحتلال يهدم منزلي منفذي عملية "إلعاد" بجنين
- وقف إطلاق النار بين المقاومة و"إسرائيل" يدخل حيز التنفيذ
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"وكالة سما
- خرقا لاتفاق التهدئة.. الاحتلال يتنصل من التعهد بالإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة
- قوات الاحتلال تهدم منزلي الأسيرين صبحيات و الرفاعي في بلدة رمانة غرب جنين
- واللا العبري: فتح المعابر مع غزة الساعة 9 صباحاً
- سرايا القدس: سنواصل معركتنا المفتوحة مع الاحتلال دون كلل أو تراجع
- حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة..
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فلسطين اليوم