النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2316)  الاثنين8 اغسطس2022

12:04التشريعي يثمن موقف الدول التي أدانت العدوان الإسرائيلي

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟