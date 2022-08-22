النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2328) الاثنين22اغسطس2022
أخبار فلسطينية
· الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه لإجراءات الاحتلال بإغلاق مؤسسات حقوقية
· فلسطين تطالب مجلس الأمن باعتماد التقارير الأممية التي توثق جرائم الاحتلال
· عباس إلى أنقرة اليوم للقاء إردوغان
· عباس يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الإسرائيلية
· سلطات الاحتلال تصدر قرارا قضائيا يمهد لهدم عشرات المنشآت الفلسطينية في الضفة
· أشتية: فلسطين وجنوب إفريقيا شركاء في الحرية والقانون الدولي وحماية حل الدولتين
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أخبار إسرائيلي
· رئيس «الشاباك» في مصر: سعيٌ إسرائيلي لسحب فتيل «التوتر»
· هل لعضوية بن دافيد بالليكود علاقة بتعثر المفاوضات حول أجور المعلمين؟
· تحفظ إسرائيلي من احتمال تعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا بتل أبيب
· غانتس : "مصلحة إسرائيل ومصر تتطلب تجاوز الأزمة الحالية بين البلدين"
· مقتل طبيب من غزة في قصف روسي على أوكرانيا
· غداً- أول رحلة طيران تحمل فلسطينيين من مطار "رامون" إلى قبرص واليونان
· إعلام إسرائيلي يكشف عن رسالة نقلها رئيس "الشاباك" إلى مصر
· يديعوت: توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل .. "أزمة عابرة" أم "عدو صهيوني" ؟
· “العليا الإسرائيلية” ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة
· تقرير 60 مليار شيقل تكلفة جولات العدوان على غزة.. "دولة الحروب" تدفع الثمن
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اخبار دولية
· مقتل طبيب من غزة في قصف روسي على أوكرانيا
· غداً- أول رحلة طيران تحمل فلسطينيين من مطار "رامون" إلى قبرص واليونان
· تركيا ترقص بين سوريا وإسرائيل
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اخبار عربية
· قمة خماسية عربية مرتقبة في مصر
· وساطاتُ القاهرة بين المقاومة والعدو: قصورٌ مزمن
· على وقع التوتر في العلاقات: رئيس الشاباك زار القاهرة
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· الأسرى يقررون بدء المعركة الكبرى ضد السجان يوم 5 أيلول ويشرعون في تنفيذ خطوات تكتيكية ضاغطة لنيل الحقوق
· الرئاسة الفلسطينية: المساس بالمسجد الأقصى يعني إشعال فتيل حرب دينية
· “العليا الإسرائيلية” ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة
· مؤسسة حقوقية فلسطينية تدعو المجتمع الدولي لحمايتها
· عباس يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الإسرائيلية
· سلطات الاحتلال تصدر قرارا قضائيا يمهد لهدم عشرات المنشآت الفلسطينية في الضفة
· 53عاماً على جريمة إحراق الأقصى ودخان الاستيطان لا زال يتصاعد
· الجيش الإسرائيلي يكشف عن أسباب توتر العلاقات مع مصر.. بدأت بإسقاط مسيرة للقاهرة ومجزرة جنود الصاعقة
· تعرض حافلة إسرائيلية لإطلاق نار قرب رام الله
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الشرق الأوسط
· عباس إلى أنقرة اليوم للقاء إردوغان
· عمال فلسطينيون في إسرائيل يضربون احتجاجاً على مطالبتهم بحسابات بنكية
· الجيش الإسرائيلي يطارد مطلقي النار على حافلة في ا
الاخبار اللبنانية
· صفعة سلواد: الردّ بتوقيت المقاومة
· الاحتلال يكثّف جهوده للبحث عن مُنفذّي «عملية سلواد»
· رئيس «الشاباك» في مصر: سعيٌ إسرائيلي لسحب فتيل «التوتر»
· مصر تعلن انطلاق تدريبات «هرقل» بنسختها الثانية مع عدة دول
· تركيا ترقص بين سوريا وإسرائيل
· وساطاتُ القاهرة بين المقاومة والعدو: قصورٌ مزمن
· تحرّك مصري على خطّ التبادل: تل أبيب تستعجل الصفقة
· جيل النابلسي و«الفلسطيني الجديد»
· عائلة خليل حمادة: الطريق إلى الفرح ما يزال يطول
· شعر المقاومة في الداخل الفلسطيني
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الغد الأردنية
· مستوطنون إسرائيليون متطرفون يقتحمون الأقصى
· الأسرى الفلسطينيون يهددون بإضراب جماعي ويوجهون إنذارا…
· استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس
الشروق المصرية
· تقرير: إسرائيل توقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الأسبوع المقبل
· فلسطين وجنوب إفريقيا تؤكدان ضرورة تعزيز سبل التعاون على جميع الأصعدة
· أشتية: فلسطين وجنوب إفريقيا شركاء في الحرية والقانون الدولي وحماية حل الدولتين
الشرق القطرية
· الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه لإجراءات الاحتلال بإغلاق مؤسسات حقوقية
· فلسطين تطالب مجلس الأمن باعتماد التقارير الأممية التي توثق جرائم الاحتلال
· الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· تقرير "العطار" و"أبو شمالة".. توأم المقاومة عاشا معًا وضمهما قبرٌ واحد
· الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية التي عُلّقت في مارس الماضي
· حملة مداهمات واعتقالات تطال 11 مواطنا من الضفة المحتلة
· بالفيديو الزهار: مهمة محور القدس إنهاء وجود الاحتلال الإسرائيلي
· حرق الأقصى في ذاكرة الشاهد "عمرو".. "سكت البشر فنطق الحجر"
· تقرير 60 مليار شيقل تكلفة جولات العدوان على غزة.. "دولة الحروب" تدفع الثمن
· نقل الشاعر للمستشفى لاستخراج آخر رصاصات محاولة الاغتيال
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صحيفة القدس
· الأسرى يستأنفون اليوم أولى خطواتهم التصعيدية وصولًا للإضراب الشامل عن الطعام
· محدث|| الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
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صحيفة عبرية: الجهاد الإسلامي لن ينتظر مصر إلى الأبد لتحقيق شروط وقف إطلاق النار
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اليوم.. أول رحلة جوية لمسافرين فلسطينيين تنطلق من مطار "رامون" الإسرائيلي
· محلل إسرائيلي يتحدث عن أسباب احتمالية التصعيد في الأراضي الفلسطينية مجددًا
صحيفة الأيام
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· »الاحتلال يصرّ على هدم منشآت مسافر يطا وجيشه يقتحم سلواد ويغلق مدخلها...
· »"العليا" الإسرائيلية ترفض التماساً بالإفراج عن الأسير عواودة
· »جبارين لـ"الأيام": مستعدون لدفع الثمن ومؤسسة الحق ستبقى تعمل رغم الاضطهاد
· »فتح مكاتب المنظمة كمقرات مؤقتة للمؤسسات الملاحقة من الاحتلال
· »وزير العمل: لم ولن نتقاضى أيّ "أغورة" نتيجة تحويل رواتب عمال الداخل للبنوك
· »تأجيل السفر عبر مطار "رامون" إلى أجل غير مسمى
· »"قضية 74" تحصد غالبية جوائز مهرجان المسرح الجامعي الأول
الحياة الجديدة
· هكذا خاطب الشهيد نفسه: أيها الوسيم وسيم.. اكتب بحبر دمك أنك جبل من جبال النار
· المعتقلون يبدأون خطوات نضالية ضد إجراءات إدارة السجون بحقهم
· الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة غالبيتهم من بيت لحم
وكالة الراي
· وحدات القمع تقتحم أقسام الأسرى في سجن "هداريم"
· الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية رفضًا للعقوبات بحقهم
· مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
· محدث الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة بينهم أسيرة محررة
· المرور: إصابة واحدة بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
· الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء
· الأسير ناصر أبو حميد يدخل مرحلة الخطر الشديد
· الاحتلال يرفض الإفراج عن المعتقل خليل عواودة
· قرار إسرائيلي يُمهد لهدم عشرات المنشآت الفلسطينية
وكالة صفا
"وكالة سما
· غانتس : "مصلحة إسرائيل ومصر تتطلب تجاوز الأزمة الحالية بين البلدين"
· مقتل طبيب من غزة في قصف روسي على أوكرانيا
· غداً- أول رحلة طيران تحمل فلسطينيين من مطار "رامون" إلى قبرص واليونان
· إعلام إسرائيلي يكشف عن رسالة نقلها رئيس "الشاباك" إلى مصر
· يديعوت: توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل .. "أزمة عابرة" أم "عدو صهيوني" ؟
·
فلسطين اليوم
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ما هي رسالة رئيس الشاباك "الإسرائيلي" للمصريين بشأن نابلس وجنين ؟
· بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
· إرجاع كافة وجبات الطعام وعدم الخروج للفحص
· الأســــــرى داخل كــافة سجون الاحتلال يبدأون اليوم خطواتهم التصعيدية
· بعد العمليات الأخيرة... هل فقد الاحتــلال حالة الـــرّدع في الــضفة المحتلة..؟
· مستوطنون يعتدون بالضرب على شاب في القدس المحتلة
عرب 48
· الأسرى يجددون خطواتهم التصعيدية وصولا للإضراب عن الطعام
· مواجهات واعتقالات طالت 18 فلسطينيا بالضفة
· العليا الإسرائيلية ترد التماس الأسير عواودة وترفض الإفراج عنه
· تقرير: انقسام في البيت الأبيض حول إحياء الاتفاق النووي
· على وقع التوتر في العلاقات: رئيس الشاباك زار القاهرة
· ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 5%
· هل لعضوية بن دافيد بالليكود علاقة بتعثر المفاوضات حول أجور المعلمين؟
· تحفظ إسرائيلي من احتمال تعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا بتل أبيب
·
وكالة وفا
· الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة غالبيتهم من بيت لحم
· المعتقلون يبدأون خطوات نضالية ضد إجراءات إدارة السجون بحقهم
· محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة
حدث في مثل هذا اليوم