وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يبحث تعاونه مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توزع حفاضات طبية للأطفال التوائم وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء" يناقش مسودة اللائحة التنظيمية للأمانة العامة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2328) الاثنين22اغسطس2022 وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة واحدة بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية وحدات القمع تقتحم قسم "3" بسجن "هداريم" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية كيف نعد أطفالنا للصف الأول؟ وكالة الرأي الفلسطينية غزة الرياضيّ يحتكم للتعادل أمام خدمات رفح في ثاني اختباراته وكالة الرأي الفلسطينية جمعية الصلاح يحقق فوزاً صعباً على منافسه اتحاد دير البلح
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2328) الاثنين22اغسطس2022

22 آب / أغسطس 2022 10:30

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2328)  الاثنين22اغسطس2022

أخبار فلسطينية

·         الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه لإجراءات الاحتلال بإغلاق مؤسسات حقوقية

·         فلسطين تطالب مجلس الأمن باعتماد التقارير الأممية التي توثق جرائم الاحتلال

·         عباس إلى أنقرة اليوم للقاء إردوغان

·         عباس يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الإسرائيلية

·        سلطات الاحتلال تصدر قرارا قضائيا يمهد لهدم عشرات المنشآت الفلسطينية في الضفة

·         أشتية: فلسطين وجنوب إفريقيا شركاء في الحرية والقانون الدولي وحماية حل الدولتين

·         

أخبار إسرائيلي

·         رئيس «الشاباك» في مصر: سعيٌ إسرائيلي لسحب فتيل «التوتر»

·         هل لعضوية بن دافيد بالليكود علاقة بتعثر المفاوضات حول أجور المعلمين؟

·         تحفظ إسرائيلي من احتمال تعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا بتل أبيب

·         غانتس : "مصلحة إسرائيل ومصر تتطلب تجاوز الأزمة الحالية بين البلدين"

·         مقتل طبيب من غزة في قصف روسي على أوكرانيا

·         غداً- أول رحلة طيران تحمل فلسطينيين من مطار "رامون" إلى قبرص واليونان

·         إعلام إسرائيلي يكشف عن رسالة نقلها رئيس "الشاباك" إلى مصر

·         يديعوت: توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل .. "أزمة عابرة" أم "عدو صهيوني" ؟

·       العليا الإسرائيلية” ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

·         تقرير 60 مليار شيقل تكلفة جولات العدوان على غزة.. "دولة الحروب" تدفع الثمن

·        

اخبار دولية

·         مقتل طبيب من غزة في قصف روسي على أوكرانيا

·         غداً- أول رحلة طيران تحمل فلسطينيين من مطار "رامون" إلى قبرص واليونان

·         تركيا ترقص بين سوريا وإسرائيل

·          

اخبار عربية

·         قمة خماسية عربية مرتقبة في مصر

·         وساطاتُ القاهرة بين المقاومة والعدو: قصورٌ مزمن

·         على وقع التوتر في العلاقات: رئيس الشاباك زار القاهرة

·          

  •  

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         الأسرى يقررون بدء المعركة الكبرى ضد السجان يوم 5 أيلول ويشرعون في تنفيذ خطوات تكتيكية ضاغطة لنيل الحقوق 

·         الرئاسة الفلسطينية: المساس بالمسجد الأقصى يعني إشعال فتيل حرب دينية

·         العليا الإسرائيلية” ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

·         مؤسسة حقوقية فلسطينية تدعو المجتمع الدولي لحمايتها

·         عباس يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الإسرائيلية

·         سلطات الاحتلال تصدر قرارا قضائيا يمهد لهدم عشرات المنشآت الفلسطينية في الضفة

·         53عاماً على جريمة إحراق الأقصى ودخان الاستيطان لا زال يتصاعد

·         الجيش الإسرائيلي يكشف عن أسباب توتر العلاقات مع مصر.. بدأت بإسقاط مسيرة للقاهرة ومجزرة جنود الصاعقة

·         تعرض حافلة إسرائيلية لإطلاق نار قرب رام الله

·          

·        

 

الشرق الأوسط

·         عباس إلى أنقرة اليوم للقاء إردوغان

·         عمال فلسطينيون في إسرائيل يضربون احتجاجاً على مطالبتهم بحسابات بنكية

·        الجيش الإسرائيلي يطارد مطلقي النار على حافلة في ا

  •  

الاخبار اللبنانية

·         صفعة سلواد: الردّ بتوقيت المقاومة

·         الاحتلال يكثّف جهوده للبحث عن مُنفذّي «عملية سلواد»

·         رئيس «الشاباك» في مصر: سعيٌ إسرائيلي لسحب فتيل «التوتر»

·         مصر تعلن انطلاق تدريبات «هرقل» بنسختها الثانية مع عدة دول

·         تركيا ترقص بين سوريا وإسرائيل

·         وساطاتُ القاهرة بين المقاومة والعدو: قصورٌ مزمن

·         تحرّك مصري على خطّ التبادل: تل أبيب تستعجل الصفقة

·         جيل النابلسي و«الفلسطيني الجديد»

·         عائلة خليل حمادة: الطريق إلى الفرح ما يزال يطول

·         شعر المقاومة في الداخل الفلسطيني

·          

الغد الأردنية

·         مستوطنون إسرائيليون متطرفون يقتحمون الأقصى

·         الأسرى الفلسطينيون يهددون بإضراب جماعي ويوجهون إنذارا

·         استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس

  •  

الشروق المصرية

·         تقرير: إسرائيل توقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الأسبوع المقبل

·         فلسطين وجنوب إفريقيا تؤكدان ضرورة تعزيز سبل التعاون على جميع الأصعدة

·         أشتية: فلسطين وجنوب إفريقيا شركاء في الحرية والقانون الدولي وحماية حل الدولتين

 الشرق القطرية

·         الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه لإجراءات الاحتلال بإغلاق مؤسسات حقوقية

·         فلسطين تطالب مجلس الأمن باعتماد التقارير الأممية التي توثق جرائم الاحتلال

·         الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

  •  
  •  

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·         تقرير "العطار" و"أبو شمالة".. توأم المقاومة عاشا معًا وضمهما قبرٌ واحد

·         الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية التي عُلّقت في مارس الماضي

·         حملة مداهمات واعتقالات تطال 11 مواطنا من الضفة المحتلة

·         بالفيديو الزهار: مهمة محور القدس إنهاء وجود الاحتلال الإسرائيلي

·         حرق الأقصى في ذاكرة الشاهد "عمرو".. "سكت البشر فنطق الحجر"

·         تقرير 60 مليار شيقل تكلفة جولات العدوان على غزة.. "دولة الحروب" تدفع الثمن

·         نقل الشاعر للمستشفى لاستخراج آخر رصاصات محاولة الاغتيال

·          

صحيفة القدس

·         الأسرى يستأنفون اليوم أولى خطواتهم التصعيدية وصولًا للإضراب الشامل عن الطعام

·         محدث|| الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

·        

صحيفة عبرية: الجهاد الإسلامي لن ينتظر مصر إلى الأبد لتحقيق شروط وقف إطلاق النار

·        

اليوم.. أول رحلة جوية لمسافرين فلسطينيين تنطلق من مطار "رامون" الإسرائيلي

·         محلل إسرائيلي يتحدث عن أسباب احتمالية التصعيد في الأراضي الفلسطينية مجددًا

صحيفة الأيام

·          

·         »الاحتلال يصرّ على هدم منشآت مسافر يطا وجيشه يقتحم سلواد ويغلق مدخلها...

·         »"العليا" الإسرائيلية ترفض التماساً بالإفراج عن الأسير عواودة

·         »جبارين لـ"الأيام": مستعدون لدفع الثمن ومؤسسة الحق ستبقى تعمل رغم الاضطهاد

·         »فتح مكاتب المنظمة كمقرات مؤقتة للمؤسسات الملاحقة من الاحتلال

·         »وزير العمل: لم ولن نتقاضى أيّ "أغورة" نتيجة تحويل رواتب عمال الداخل للبنوك

·         »تأجيل السفر عبر مطار "رامون" إلى أجل غير مسمى

·         »"قضية 74" تحصد غالبية جوائز مهرجان المسرح الجامعي الأول

الحياة الجديدة

·         هكذا خاطب الشهيد نفسه: أيها الوسيم وسيم.. اكتب بحبر دمك أنك جبل من جبال النار

·         المعتقلون يبدأون خطوات نضالية ضد إجراءات إدارة السجون بحقهم

·         الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة غالبيتهم من بيت لحم

 

وكالة  الراي

·         وحدات القمع تقتحم أقسام الأسرى في سجن "هداريم"

·         الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية رفضًا للعقوبات بحقهم

·         مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

·         محدث الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة بينهم أسيرة محررة

·         المرور: إصابة واحدة بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

·         الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

·         الأسير ناصر أبو حميد يدخل مرحلة الخطر الشديد

·         الاحتلال يرفض الإفراج عن المعتقل خليل عواودة

·         قرار إسرائيلي يُمهد لهدم عشرات المنشآت الفلسطينية


 

  •  

وكالة صفا

"وكالة سما

·         غانتس : "مصلحة إسرائيل ومصر تتطلب تجاوز الأزمة الحالية بين البلدين"

·         مقتل طبيب من غزة في قصف روسي على أوكرانيا

·         غداً- أول رحلة طيران تحمل فلسطينيين من مطار "رامون" إلى قبرص واليونان

·         إعلام إسرائيلي يكشف عن رسالة نقلها رئيس "الشاباك" إلى مصر

·         يديعوت: توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل .. "أزمة عابرة" أم "عدو صهيوني" ؟

·          

 

فلسطين اليوم

·        
ما هي رسالة رئيس الشاباك "الإسرائيلي" للمصريين بشأن نابلس وجنين ؟

·         بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

·         إرجاع كافة وجبات الطعام وعدم الخروج للفحص

·         الأســــــرى داخل كــافة سجون الاحتلال يبدأون اليوم خطواتهم التصعيدية

·         بعد العمليات الأخيرة... هل فقد الاحتــلال حالة الـــرّدع في الــضفة المحتلة..؟

·         مستوطنون يعتدون بالضرب على شاب في القدس المحتلة


عرب 48

  •  

·         الأسرى يجددون خطواتهم التصعيدية وصولا للإضراب عن الطعام

·         مواجهات واعتقالات طالت 18 فلسطينيا بالضفة

·         العليا الإسرائيلية ترد التماس الأسير عواودة وترفض الإفراج عنه

·         تقرير: انقسام في البيت الأبيض حول إحياء الاتفاق النووي

·         على وقع التوتر في العلاقات: رئيس الشاباك زار القاهرة

·         ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 5%

·         هل لعضوية بن دافيد بالليكود علاقة بتعثر المفاوضات حول أجور المعلمين؟

·         تحفظ إسرائيلي من احتمال تعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا بتل أبيب

·          

وكالة وفا

·         الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة غالبيتهم من بيت لحم

·         المعتقلون يبدأون خطوات نضالية ضد إجراءات إدارة السجون بحقهم

·         محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

  •  

حدث في مثل هذا اليوم

  •  

22 آب (أغسطس)

·         2002م قوات الاحتلال وجهاز الشاباك تعتقل خلية سلوان وهي من أفراد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ووجهت لهم تهم بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 35 إسرائيلياً.

·         2001م استشهاد القسامي بلال عدنان الغول قرب مخيّم البريج بصاروخ (جو – أرض) استهدفت سيارته.

·         1948م استشهاد القائم مقام أحمد عبد العزيز حيث استدعت القيادة المصرية بأوامر من القاهرة البطل أحمد عبد العزيز في عام 1948م ليترك الجبهة التي كان يسيطر عليها بقواته لينزل إلى القاهرة للقاء هام مع الملك فاروق نفسه، وكان البطل في حالة من الغضب لما يجري من تواطؤ في هذه الحرب لصالح اليهود، ونزل في ذلك اليوم المشهود في سيارة جيب هو والصاغ صلاح سالم والسائق، وأثناء دخوله إلى مواقع الكتيبة السادسة في عراق المنشية، والتي كان جمال عبد الناصر أركان حربها، قُتِلَ عبد العزيز في سيارته برصاصة أصابته.

·         1929 م تصاعد ثورة البراق في فلسطين ضد الاحتلال البريطاني.

·          

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟