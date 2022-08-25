النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2331) الخميس 25اغسطس2022
أخبار فلسطينية
- الأسير الفلسطيني خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 165 في ظل تدهور خطير على وضعه
- السلطة الفلسطينية تحث مواطنيها على عدم استخدام مطار رامون الإسرائيلي
- الجهاد الإسلامي توجه رسالة تحدٍ لإسرائيل وتنظم مهرجان “وحدة الساحات” بين غزة وجنين ودمشق وبيروت
- منظمة التحرير" تهنئ "زهافا" بفوزها في انتخابات "ميرتس" الإسرائيلي
- »إشتية يؤكد: لا بديل عن عمقنا في الأردن ونحرص على تشبيك المصالح المشتركة
- »استطلاعات إسرائيلية: معسكر نتنياهو يقترب من الحصول على أغلبية
أخبار إسرائيلي
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- خوف إسرائيلي من هجوم قريب بـ”مسيرات الحوثي” وخشية من عملية خداع عسكري لحزب الله
- الأسرى يواصلون التصعيد ويعيدون مجددا وجبات الطعام ويمتنعون عن “الفحص الأمني”
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- نتنياهو: إيران حصلت على كل ما تريده في الاتفاق النووي المتبلور
- شاكيد تقرر منع دخول شيخ عشائري أردني بارز إلى البلاد
- لبيد ضد بايدن: الاتفاق النووي لا يستوفي المعايير التي حددها
- غانتس يتوجه الى واشنطن لبحث الاتفاق النووي الإيراني
- ليست القنبلة فقط...قناة عبرية: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي مع إيران
اخبار دولية
- اندبندنت: "تسونامي اتصالات" من الفلسطينيين للتسجيل في الرحلات الجوية عبر مطار رامون
- بايدن يتجاهل مكالمة من لابيد..الحكومة الإسرائيلية خارج حسابات واشنطن في موضوع الاتفاق النووي
- الأونروا تصدر بياناً بخصوص توزيع مساعدات نقدية للاجئين بغزة
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- الأسير الفلسطيني خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 165 في ظل تدهور خطير على وضعه
- السلطة الفلسطينية تحث مواطنيها على عدم استخدام مطار رامون الإسرائيلي
- الجهاد الإسلامي توجه رسالة تحدٍ لإسرائيل وتنظم مهرجان “وحدة الساحات” بين غزة وجنين ودمشق وبيروت
- خوف إسرائيلي من هجوم قريب بـ”مسيرات الحوثي” وخشية من عملية خداع عسكري لحزب الله
- الأسرى يواصلون التصعيد ويعيدون مجددا وجبات الطعام ويمتنعون عن “الفحص الأمني”
- نواب “الديموقراطية للسلام والمساواة” في رسالة لسفير الاتحاد الأوروبي: أوقفوا سياسات البطش الاسرائيلي بحق المؤسسات الفلسطينية
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- واشنطن تضرب في دير الزور: رسائل تخويف إلى المقاومة
- قمع الأسرى لا يثنيهم عن مواصلة التصعيد بوجه الاحتلال
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- الغرفة المشتركة باقية: تأهُّب لمواجهة الغدر
- إعلام «السرايا» يقول كلمته: بعضٌ من أسرار «وحدة الساحات»
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- حرب تهويد غير مسبوقة على التعليم الفلسطيني في القدس
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- مستوطِنة تستفزُّ مشاعر المسلمين في الأقصى بعد التقاطها صورًا "شبه عارية"
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- صبري: تدنيس المسجد الأقصى بالملابس الفاضحة قمة التحدي
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- محدث|| تمرد وغليان داخل السجون.. أسرى الجهاد الإسلامي يهددون بتفجير الأوضاع بعد إغلاق غرفهم
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- إصابتان برصاص الاحتلال في بيت لحم
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وكالة صفا
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- "منظمة التحرير" تهنئ "زهافا" بفوزها في انتخابات "ميرتس" الإسرائيلي
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"وكالة سما
- غانتس يتوجه الى واشنطن لبحث الاتفاق النووي الإيراني
- ليست القنبلة فقط...قناة عبرية: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي مع إيران
- اندبندنت: "تسونامي اتصالات" من الفلسطينيين للتسجيل في الرحلات الجوية عبر مطار رامون
- بايدن يتجاهل مكالمة من لابيد..الحكومة الإسرائيلية خارج حسابات واشنطن في موضوع الاتفاق النووي
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فلسطين اليوم
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- القيادي أبو غزلان: مهرجان "وحدة الساحات" سيحمل رسائل مهمة أبرزها تأكيد الالتفاف الجماهيري حول خيار المقاومة
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عرب 48
- الأغوار: الاحتلال يقتحم الوادي الأحمر ويطرد سكّانه
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وكالة وفا
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25 آب (أغسطس
- 2001م مقتل 3 مستوطنين في كمين قرب رام الله رصاص مسلحين فلسطينيين وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية
- 2001م مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عملية عسكرية جريئة نفذها مقاومان فلسطينيان داخل معسكر لجيش الاحتلال جنوب قطاع غزة قبل أن يستشهدا برصاص المحتلين والجبهة الديمقراطية تتبنى العملية وتكشف اسم منفذيها وهما الشهيدان "هشام أبو جاموس وأيمن أبو حطب" من رفح
- 1999م توصلت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تسوية مع المفاوضين الإسرائيليين على جدول المواعيد للانسحاب النهائي للقوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وتتعلق المفاوضات بإطلاق سراح أكثر من 5000 سجين فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
- 1936م وصول فوز الدين القاوقجي إلى فلسطين للمشاركة في ثورة 1936 القائد العربي، يدخل فلسطين آتياً من العراق على رأس مائة وخمسين متطوعاً من الدول العربية من أول تدخل عربي عسكري غير رسمي لنصرة فلسطين وشد أزر الثورة الفلسطينية الكبر ضد البريطانيين والصهاينة، وقد نظم الثوار الفلسطينيين في المناطق الوسطى وقادهم في معارك عنيفة مع القوات البريطانية التي استخدمت الطائرات والدبابات المدفعية الثقيلة.
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