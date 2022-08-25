وكالة الرأي الفلسطينية "كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى يتسلم جهاز وحدة مناظير جراحية للمسالك البولية وكالة الرأي الفلسطينية حالة نادرة.. أول شخص يصاب بكورونا والإيدز وجدري القردة معا وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جندي إسرائيلي برصاص مقاومين في جنين وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد دير البلح يتفوق على أهلي النصيرات ويحتل المركز الرابع وكالة الرأي الفلسطينية الإحصاء يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية قرعة كأس الرابطة: صدام مبكر بين مانشستر سيتي وتشيلسي وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضُا لاعتقالهم الإداري وكالة الرأي الفلسطينية نصف دستة أهداف في تعادل السيتي مع برشلونة ودياً
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2331) الخميس 25اغسطس2022

25 آب / أغسطس 2022 10:38

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2331)  الخميس 25اغسطس2022

 

أخبار فلسطينية

 

أخبار إسرائيلي

 

اخبار دولية

 

اخبار عربية

 

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

 

 

·          

الشرق الأوسط

 

الاخبار اللبنانية

 

 

 

الغد الأردنية

 

الشروق المصرية

 

 الشرق القطرية

 

 

 

 

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

 

 

 

صحيفة القدس

 

 

 

صحيفة الأيام

الحياة الجديدة

 

وكالة  الراي

 


 

وكالة صفا

 

"وكالة سما

 

فلسطين اليوم


عرب 48

  •  

وكالة وفا

 

  •  

حدث في مثل هذا اليوم

25 آب (أغسطس

  • 2001م مقتل 3 مستوطنين في كمين قرب رام الله رصاص مسلحين فلسطينيين وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية
  • 2001م مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عملية عسكرية جريئة نفذها مقاومان فلسطينيان داخل معسكر لجيش الاحتلال جنوب قطاع غزة قبل أن يستشهدا برصاص المحتلين والجبهة الديمقراطية تتبنى العملية وتكشف اسم منفذيها وهما الشهيدان "هشام أبو جاموس وأيمن أبو حطب" من رفح
  • 1999م توصلت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تسوية مع المفاوضين الإسرائيليين على جدول المواعيد للانسحاب النهائي للقوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وتتعلق المفاوضات بإطلاق سراح أكثر من 5000 سجين فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
  • 1936م وصول فوز الدين القاوقجي إلى فلسطين للمشاركة في ثورة 1936 القائد العربي، يدخل فلسطين آتياً من العراق على رأس مائة وخمسين متطوعاً من الدول العربية من أول تدخل عربي عسكري غير رسمي لنصرة فلسطين وشد أزر الثورة الفلسطينية الكبر ضد البريطانيين والصهاينة، وقد نظم الثوار الفلسطينيين في المناطق الوسطى وقادهم في معارك عنيفة مع القوات البريطانية التي استخدمت الطائرات والدبابات المدفعية الثقيلة.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصية بضرورة تعزيز أوساط الصحفيين لنشر الرواية الفلسطينية على مواقع التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟