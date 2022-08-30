النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2335)  الثلاثاء   30/8/2022

1982م خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت بعد غزو لبنان 1982موالذي يسمى أيضا بحرب لبنان او ما أطلقت عليه إسرائيل عملية السلام للجليل وعملية الصنوبر كانت حربا عصفت بلبنان وأصبحت الأراضي اللبنانية مرة أخرى ساحة قتال بين منظمة التحرير الفلسطينية و سوريا و إسرائيل.