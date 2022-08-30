النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2335) الثلاثاء 30/8/2022
أخبار فلسطينية
اشتية يحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات المس بحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجونها
"حماس": عملية نابلس تؤكد أننا أمام ثورة متصاعدة بالضفة
بعثة فلسطينية تختتم رحلة علمية إلى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"
هنية يعزي بوفاة نجل قائد معركة الكرامة
الطيراوي يصدر بياناً بشأن قضية اغتيال الرئيس عرفات
الفصائل الفلسطينية تبارك العملية البطولية في نابلس
أخبار إسرائيلية
مشروع قانون لإحباط التصويت العربي في انتخابات الكنيست
الرئيس الإسرائيلي يحذر من مخاطر القدرات النووية الإيرانية
قناة عبرية: لجنة إسرائيلية تصادق الأسبوع المقبل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس
"هآرتس": الحكومة الإسرائيلية ترفض تعويض عائلة الشهيد أبو القيعان
معاريف: مقاومون أطلقوا النار بشكل دقيق صوب القوات "الإسرائيلية" التي تحاصر المنزل
اخبار دولية
نيويورك: حملة عبر "تويتر" تطالب بالحرية للأسير خليل عواودة
روسيا تدين بشدة استمرار الضربات الإسرائيلية على سوريا في اجتماع مجلس الأمن
أخبار عربية
بيروت تتذكر رحيل عرفات قبل 40 عاماً
الأردن والنرويج يؤكدان ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
اشتية يحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات المس بحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجونها
الأسير الفلسطيني العواودة: “يا أحرار العالم هذا الجسد المتهالك لم يبق منه إلا العظام”- (فيديو)
كتاب من داخل سجون الاحتلال للأسير عبد العظيم عبد الحق: “رغم السجن والسجان”
إصابة 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
انطلاق العام الدراسي الجديد في فلسطين وسط تحديات داخلية وأخرى إسرائيلية
الشرق الأوسط
لا نتائج دقيقة في وفاة عرفات بعد 18 عاماً من التحقيق
الاهرام المصرية
رئيس وزراء فلسطين يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الأسرى المرضى والنساء والأطفال
الشروق المصرية
فيديو| وفاة مسن فلسطيني في أحد مساجد غزة.. مؤذن صلاة الفجر
الغد الأردنية
لإحكام السيطرة عليه.. مخطط لإقامة كنيس ملاصق لـ”الأقصى”
أسرى فلسطينيون محكومون بأكثر من 5 آلاف عام
الأسرى الفلسطينيون يقاومون الاحتلال “الإسرائيلي” من سجونهم
170 يوما على إضراب الأسير خليل العواودة
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
شرطة الاحتلال تعتقل عروسا فلسطينية بفستان الزفاف- فيديو
الشرق القطرية
" الهلال الأحمر القطري ينفذ مشروع العمليات الجراحية للمرضى الفقراء في قطاع غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مسؤولون يحذرون من خطورة اقتحام المستوطنين للأقصى من "باب الأسباط"
أحدهما خطيرة.. إصابة مستوطنَين اثنين بإطلاق نار شرق نابلس
"البرغوثي": قوة الإسناد الشعبي للأسرى سيرفع سقف مطالبهم ويقصّر معركتهم مع السجان
العواودة: اشتداد احتجاجات الأسرى يزيد الشارع الفلسطيني لهيبًا في وجه الاحتلال
دعوات لوقفة تضامنية مع الأسير "عواودة" برام الله غداً
مستوطنون يعتدون على طفل فلسطيني في الخليل
الاحتلال يعتقل طفلين من سلواد برام الله
وحدات القمع تقتحم غرفتين للأسرى بسجن "مجدو"
القدس المحلية
إصابة شاب.. الاحتلال يحاصر منزلاً في روجيب وسط اشتباكات مسلحة
معطيات: 84% من ضحايا جرائم القتل في "إسرائيل" هم من فلسطينيي الداخل
وحدات القمع تقتحم غرفتين للأسرى في قسم 2 بسجن "مجدو"
مصرع مواطن بحادث دعس في طولكرم
العثور على جثة مواطن بعد أيام من اختفاءه في الخليل
مجلس الوزراء يعتمد عدة قرارات منها مشاريع استراتيجية
إصابة شاب برصاص الاحتلال في روجيب شرق نابلس
الاحتلال يحتجز شابين ويداهم عدة منازل في جنين
اختتام أعمال ورشة العمل التنظيمية السابعة في بيروت
الحياة الجديدة
وفاة مواطن متأثرا بإصابته بحادث دعس في طولكرم
وزير الأوقاف يعيد تشكيل لجنة زكاة جنين المركزية
نادي الأسير: لا جديد بشأن موقف إدارة سجون الاحتلال حول مطالب الأسرى
الاحتلال يعتقل شابا من جبل المكبر ويبعد مقدسية عن الأقصى لشهرين
صوامع للقمح ومحطات لتخزين الطاقة.. مجلس الوزراء يعتمد عدداً من المشاريع الاستراتيجية
جريدة الأيام
الأسرى يستعدون لإضراب مفتوح عن الطعام مع مواصلة إدارة السجون إجراءاتها...
إصابات بالرصاص خلال مواجهات قباطية عقب محاصرة منزل أسير محرر واعتقاله
العواودة: جسدي المتهالك يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال
إسرائيل تتراجع عن تعهدها لواشنطن بفتح الجسر للتنقل على مدار الساعة
انطلاق العام الدراسي الجديد في فلسطين
الحكومة تبحث تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية
في الذكرى التاسعة والعشرين لرحيل عبد اللطيف عقل
وكالة صفا
حماس تبارك عملية نابلس
المقاومة تستهدف طائرات مسيرة إسرائيلية شمال القطاع
دعوة للمشاركة بإضراب عن الطعام الثلاثاء تضامنا مع المعتقلين السياسيين بالضفة
"المجاهدين" تدعو لموقف وحدوي للتصدي لمخططات الاحتلال بالأقصى
توغل إسرائيلي محدود شرقي رفح
الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم
بالفيديو والصور الاحتلال يحاصر منزلًا ويعتقل شابًا بعد اشتباك مسلح بقباطية
الاحتلال يقتحم سلواد ويصادر أجهزة تسجيل كاميرات
حراك المعلمين يجمد قرار الإضراب لإعطاء فرصة للحكومة
حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة
إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في نابلس وحرق سيارتهم
فيديو خلة: إجراءات قانونية بحق الشاليهات غير المرخصة بداية سبتمبر
إصابة طفل جراء اعتداء للمستوطنين في الخليل
الاحتلال يقتحم سلواد ويعتقل طفلين
وحدات قمع الاحتلال تقتحم غرفتين للأسرى بسجن "مجدو"
الاحتلال يستهدف الصيادين شمال غزة ويجرف أراضي في رفح
فلسطين اليوم
حركة الجهاد الإسلامي تبارك عملية إطلاق النار
القيادي المدلل لـ"فلسطين اليوم": عملية نابلس تؤكد أن الضفة على صفيح ساخن والمقاومة في تصاعد
إعلام الأسرى: فشل جلسة الحوار مع الاحتلال في سجن "هداريم"
ممثل "الجهاد" في لجنة الأسرى: معركة الأسرى ستمتد حتى تستجيب إدارة السجون الصهيونية لمطالبهم
داخلية تعلن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء المقبل
مهجة القدس: الأسير المجاهد جمال جعاعرة يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال
الأسير أمجد مخزومي من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال
سما نيوز
إصابة مستوطنين بجراح خطيرة واشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية في نابلس وجنين
جنرال إسرائيلي: لقاءات العاروري والنخالة ونصر الله تشير لتصعيد أمني قريب
يديعوت: خطوة غير عادية في التنسيق بين الفلسطينيين و"إسرائيل"
اسرائيل تعتزم بناء مئات الوحدات الاستيطانية جنوب القدس رغم اعتراض واشنطن
"حماس" تبارك عملية التصدي للمستوطنين في نابلس
وفاة مواطن متأثرا بإصابته بحادث دعس في طولكرم
باقة الغربية: إعادة رسم جداريّة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور)
نادي الأسير: لا جديد بشأن موقف إدارة سجون الاحتلال حول مطالب الأسرى
عرب 48
إصابة مستوطنين واشتباكات مسلحة في نابلس وجنين
3 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام
فشل المفاوضات مع الاحتلال: الحركة الأسيرة تستعد لخوض الإضراب
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في الخليل
الأسير أمجد مخزومي من جنين يدخل عامه الـ20 في ...
نقابة الصحفيين تعلن البدء بخطوات على صعيد دول ...
وزير الأوقاف يعيد تشكيل لجنة زكاة جنين المركز ...
نادي الأسير: لا جديد بشأن موقف إدارة سجون الا ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 30 آب (أغسطس)
- 1991م مصرع أربعة فلسطينيين في انفجار قنبلة بمدينة نابلس.
- 1982م خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت بعد غزو لبنان 1982موالذي يسمى أيضا بحرب لبنان او ما أطلقت عليه إسرائيل عملية السلام للجليل وعملية الصنوبر كانت حربا عصفت بلبنان وأصبحت الأراضي اللبنانية مرة أخرى ساحة قتال بين منظمة التحرير الفلسطينية و سوريا و إسرائيل.
- 1966 م إسرائيل تدشن أول مقر للكنيست (البرلمان) في القدس الغربية.
- 1964 م افتتاح مبنى جديد للبرلمان الإسرائيلي في مدينة القدس لتكريس وجودهم في المدينة المقدسة واعتبارها عاصمتهم الأبدية.
- 1936 م اللجنة العربية العليا التي تأسست باتفاق زعماء الأحزاب الفلسطينية الستة في 25/4/1936م تعلن استمرار الإضراب العام الذي بدأ في 19/4/1936م ولكنها تعلن وفي نفس الوقت قبول التوسط من جانب ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية.
- 1936 م اللجنة العربية العليا تقرر استمرار الإضراب العام الشامل في فلسطين.
- 1927 م انعقد المؤتمر في الفترة من (30/8-11/9/1927)، وقد افتتح المؤتمر بمحاضرة عن الطلائعية ومعنى الصهيونية ألقاها ارثور روبين رئيس مكتب دائرة الاستيطان بالوكالة اليهودية في مدينة يافا.
- 1850 م هونولولو تصبح مدينة، وهي عاصمة جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.