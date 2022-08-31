النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2336) الأربعاء 31اغسطس2022
أخبار فلسطينية
· إسرائيل تنهي أطول محاكمة في التاريخ بحكم ظالم على الأسير الحلبي
· فصائل فلسطينية تؤكد فشل خطة “كاسر الأمواج” الإسرائيلية أمام المقاومة
- صباح ساخن في نابلس: إصابة مستوطنين برصاص المقاومة بعد اقتحامهما قبر يوسف.. وعملية عسكرية لاعتقال مطلقي نار على مستوطنة
· حماس: مخطط اقتحام قرية النبي صموئيل ومسجدها جريمة يجب عدم تمريرها
أخبار إسرائيلي
- الرئيس الإسرائيلي يشارك في «يوبيل ميونيخ» بعد تسوية أزمة مع ألمانيا
- لبيد يدعو الإسرائيليين إلى عدم زيارة قبر يوسف بدون تنسيق
- إصابة مستوطنيْن إسرائيليين برصاص مقاومين في نابلس- (فيديوهات وصور)
· إسرائيل توقع اتفاق تعاون أمني مع اليابان
· عائلة أوكرانية يهودية فر من موطنها وتستقر بمستوطنة بالضفة
· تشكيل هيئة عربية للإنقاذ والطوارئ في أراضي 48 لسد التقصير الإسرائيلي في الخدمات
· هآرتس": إجماع أمني إسرائيلي على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية
اخبار دولية
· » واشنطن: مجموعة عمل تدرس خطوات لتأسيس وجود فلسطيني في جسر الكرامة
· تقرير العجز المالي لـ"أونروا".. تقليصات دولية وعربية "تهدد وجودها "
· " يونيسيف": 1.3 مليون طفل فلسطيني يواجهون مخاطر عند عودتهم
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
· استعدادات عملية داخل أطر فتح لـ”المؤتمر الثامن”.. وأحاديث مباشرة عن تغييرات
· فصائل فلسطينية تؤكد فشل خطة “كاسر الأمواج” الإسرائيلية أمام المقاومة
· صباح ساخن في نابلس: إصابة مستوطنين برصاص المقاومة بعد اقتحامهما قبر يوسف.. وعملية عسكرية لاعتقال مطلقي نار على مستوطنة
· إسرا ئيل تجدّد أوامر منع السفر للشيخ رائد صلاح وسليمان إغبارية
· تشكيل هيئة عربية للإنقاذ والطوارئ في أراضي 48 لسد التقصير الإسرائيلي في الخدمات
· صندوق النقد يطالب فلسطين بضبط الإنفاق والتعاون مع إسرائيل
· إسرائيل تنهي أطول محاكمة في التاريخ بحكم ظالم على الأسير الحلبي
· إصابة مستوطنيْن إسرائيليين برصاص مقاومين ف ي نابلس- (فيديوهات وصور)
· اشتية يحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات المس بحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجونها
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الشرق الأوسط
· الرئيس الإسرائيلي يشارك في «يوبيل ميونيخ» بعد تسوية أزمة مع ألمانيا
· لبيد يدعو الإسرائيليين إلى عدم زيارة قبر يوسف بدون تنسيق
· واشنطن تهدد بفيتو ضد عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
الاخبار اللبنانية
· أطول محاكمة للأسير الحلبي: إدانة من دون دليل أو اعتراف
· الشيخ يكيد للطيراوي: رجالات عباس يتنا هشون الخلافة
الغد الأردنية
· · 3 شبان فلسطينيون يسل مون أنفسهم بعد تهديد الاحتلال بنسف منزل
الشروق المصرية
· رئيس وزراء فلسطين يطالب أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين
الشرق القطرية
· مات صائماً.. شاهد لحظة وفاة مسن فلسطيني على عتبة المسجد قبل صلاة الفجر
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· تقرير " محمد مطور".. فتى مقدسي أفقدته رصاصة إسرائيلية عينه
· رابط فحص نتائج توجيهي الدور ة الثانية (الإكمال) الثانوية العامة 2022
· حماس: مخطط اقتحام قرية النبي صموئيل ومسجدها جريمة يجب عدم تمريرها
· 12 عملية إطلاق نار في الضفة المحتلة خلال الـ48 ساعة الأخيرة
· جبارين: معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني الذي يستنفر نصرة لهم
· تقرير " حمدان" يُحرم بيته.. وص لف الاحتلال يلاحق "الشلودي" خارج القدس
· تقرير العجز المالي لـ"أونروا".. تقليصات دولية وعربية "تهدد وجودها "
صحيفة القدس
· العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
· الاحتلال يحتجز شابًا ومستوطنون يقتحمون مستوطنة في جنين
· بلدة سلواد.. استهداف متواصل وعقاب جماعي يكبد الأهالي المعاناة
· 3آخرين من سلفيت.. الاحتلال يعتقل 3 شبان بينهم مصاب من سلواد بعد محاصرتهم
· هآرتس": إجماع أمني إسرائيلي على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية
· بحرية الاحتلال تصادر مركبي إنارة للصيادين قبالة سواحل القطاع
· إطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية قرب نابلس
· 3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
· رام الله: وفاة ستينية في ظروف غامضة والشرطة تحقق
· مترجم:: هل الأراضي الفلسطينية مقبلة على انتفاضة شعبية جديدة؟!
· إصابة شاب جراء مهاجمة المستوطنين لمركبة جنوب نابلس
· إصابات في مواجهات بمخيم العروب شمال الخليل
· الاحتلال يستدعي شابًا ويمدد اعتقال آخر من القدس المحتلة
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صحيفة الأيام
· عشرات الإصابات خلال مواجهات روجيب محاصرة منزل واستهدافه بالرصاص والقذائف
· » واشنطن: مجموعة عمل تدرس خطوات لتأسيس وجود فلسطيني في جسر الكرامة
· » الاحتلال يعتزم المصادقة على بناء 700 وحدة استيطانية جنوب القدس
· » " العليا" الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير العواودة
· » ألف أسير يباشرون إضراباً مفتوحاً غداً وقيادة وطنية موحّدة للخطوات النضالية
· » الحكم بالسجن 12 عاماً على محمد الحلبي بلا أدلة
· » صندوق النقد: تحديات هائلة تواجه الاقتصاد الفلسطيني
· » وفاة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف
الحياة الجديدة
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محكمة الاحتلال ترفض مجدد ا الإفراج عن المعتقل خليل عواودة
· عنب الخليل.. إرث زراعي يقاوم الاستيطان
· أربعون عاما على الاجتياح الإسرائيلي للبنان
· الأسير مراد أبو الرب من قرية جلبون يدخل عامه الـ 17 في سجون الاحتلال
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وكالة الراي
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· " المرور" تنشر حصيلة حوادث السير خلال الـ 24 ساعة
· الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة
· التعليم تعلن نتائج الدورة الثانية للثانوية العامة 2022
· عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
· الأسير عواودة مضرب منذ 172 يوماً بوضع صحي خطير جداً
· محكمة الاحتلال ترفض مجددًا الإفراج عن المعتقل عواودة
· فيديو افتتاح مشروع امتداد شارع خليل الوزير بمدينة غزة
· مستوطنون يطلقون الرصاص صوب منازل المواطنين شرق بيت لحم
· " يونيسيف": 1.3 مليون طفل فلسطيني يواجهون مخاطر عند عودتهم
وكالة صفا
· تتهمهم بتنفيذ عمليات إطلاق نار ... قوات الاحتلال تعتق ل 3 "مطاردين" في سلواد
· نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 (الدورة الثانية)
· تعرض حافلة للمستوطنين لإطلاق نار شرق قلقيلية
· إصابة مست وطنين بهجوم بالحجارة على مدرسة دينية في اللد
· صحيفة عبرية: ظاهرة المقاومين بالض فة آخذة بالتعاظم وتزداد خطورة
"وكالة سما
· بلغت نسبة النجاح أكثر من 62 %.. ..رابط فحص نتائج الثانوية العامة في فلسطين "الدورة الثانية" 2022
· مصدر أمني إسرائيلي: الأيام المقبلة ستشهد مزيد من الإعتقالات والعمليات شمال ا لضفة
· العليا الإسرائيلية" ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة
· مسؤولون فلسطينيون: طلب "عضوية كاملة" في الأمم المتحدة لن يمر..وهادي عمرو يصل هذا الأسبوع
· صحيفة عبرية تتحدث عن ظاهرة تشكل تحديا خطيرا للاحتلال بالضفة
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فلسطين اليوم
· بعد محاصرة منزلين والدفع بتعزيزات عسكرية
· بالفيديو الاحتلال يطلق النار صوب شاب ويعتقله وآخرين خلال اقتحام سلواد برام الله
· إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قرب نابلس
· مصادر عبرية: تصاعد عمليات إطلاق النار على أهداف "إسرائيلية" بالضفة المحتلة
· إصابات في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية كيسان في بيت لحم
· محكمة الاحتلال ترفض طلب الاستئناف الجديد ل لافراج عن الأسير المضرب عواودة
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عرب 48
· إصابات في قمع الاحتلال لاحتجاج شمالي الضفة
· العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة
· باشليه تنتقد الاحتلال الإسرائيلي لعدم منحه تأشيرات لموظفين أممين
· محكمة العمل ترفض إصدار أوامر احترازية لمنع إضراب المعلمين
· انخفاض سعر ليتر البنزين بـ21 أغورة
· توجيه إنذارات لنتنياهو وأوحانا وشبتاي بس بب حادث الجرمق
· إسرائيل توقع اتفاق تعاون أمني مع اليابان
· عائلة أوكرانية يهودية فر من موطنها وتستقر بمستوطنة بالضفة
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وكالة وفا
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