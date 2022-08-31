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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2336) الأربعاء 31اغسطس2022

31 آب / أغسطس 2022 10:23

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2336)  الأربعاء 31اغسطس2022

 

أخبار فلسطينية

·         إسرائيل تنهي أطول محاكمة في التاريخ بحكم ظالم على الأسير الحلبي

·         فصائل فلسطينية تؤكد فشل خطة “كاسر الأمواج” الإسرائيلية أمام المقاومة

·         حماس: مخطط اقتحام قرية النبي صموئيل ومسجدها جريمة يجب عدم تمريرها

 

أخبار إسرائيلي

·         إسرائيل توقع اتفاق تعاون أمني مع اليابان

·         عائلة أوكرانية يهودية فر من موطنها وتستقر بمستوطنة بالضفة

·          تشكيل هيئة عربية للإنقاذ والطوارئ في أراضي 48 لسد التقصير الإسرائيلي في الخدمات

·         هآرتس": إجماع أمني إسرائيلي على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية

اخبار دولية

·         » واشنطن: مجموعة عمل تدرس خطوات لتأسيس وجود فلسطيني في جسر الكرامة

·         تقرير   العجز المالي لـ"أونروا".. تقليصات دولية وعربية "تهدد وجودها "

·         " يونيسيف": 1.3 مليون طفل فلسطيني يواجهون مخاطر عند عودتهم  

 

اخبار عربية

 

 

 

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         استعدادات عملية داخل أطر فتح لـ”المؤتمر الثامن”.. وأحاديث مباشرة عن تغييرات

·         فصائل فلسطينية تؤكد فشل خطة “كاسر الأمواج” الإسرائيلية أمام المقاومة

·         صباح ساخن في نابلس: إصابة مستوطنين برصاص المقاومة بعد اقتحامهما قبر يوسف.. وعملية عسكرية لاعتقال مطلقي نار على مستوطنة

·         إسرا ئيل تجدّد أوامر منع السفر للشيخ رائد صلاح وسليمان إغبارية

·         تشكيل هيئة عربية للإنقاذ والطوارئ في أراضي 48 لسد التقصير الإسرائيلي في الخدمات

·         صندوق النقد يطالب فلسطين بضبط الإنفاق والتعاون مع إسرائيل

·         إسرائيل تنهي أطول محاكمة في التاريخ بحكم ظالم على الأسير الحلبي

·         إصابة مستوطنيْن إسرائيليين برصاص مقاومين ف ي نابلس- (فيديوهات وصور)

·         اشتية يحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات المس بحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجونها

·          

 

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الشرق الأوسط

·         الرئيس الإسرائيلي يشارك في «يوبيل ميونيخ» بعد تسوية أزمة مع ألمانيا

·         لبيد يدعو الإسرائيليين إلى عدم زيارة قبر يوسف بدون تنسيق

·         واشنطن تهدد  بفيتو ضد عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

 

الاخبار اللبنانية

 

·         أطول محاكمة للأسير الحلبي: إدانة من دون دليل أو اعتراف

·         الشيخ يكيد للطيراوي: رجالات عباس يتنا هشون الخلافة

 

 

الغد الأردنية

·          ·         3 شبان فلسطينيون يسل مون أنفسهم بعد تهديد الاحتلال بنسف منزل

 

الشروق المصرية

·         رئيس وزراء فلسطين يطالب أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين

 

 الشرق القطرية

 

·         مات صائماً.. شاهد لحظة وفاة مسن فلسطيني على عتبة المسجد قبل صلاة الفجر

 

 

 

 

الصحف المحلية

 

فلسطين اون لاين

·         تقرير   " محمد مطور".. فتى مقدسي أفقدته رصاصة إسرائيلية عينه

·         رابط فحص نتائج توجيهي الدور ة الثانية (الإكمال) الثانوية العامة 2022

·         حماس: مخطط اقتحام قرية النبي صموئيل ومسجدها جريمة يجب عدم تمريرها

·         12 عملية إطلاق نار في الضفة المحتلة خلال الـ48 ساعة الأخيرة

·         جبارين: معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني الذي يستنفر نصرة لهم

·         تقرير   " حمدان" يُحرم بيته.. وص لف الاحتلال يلاحق "الشلودي" خارج القدس

·         تقرير   العجز المالي لـ"أونروا".. تقليصات دولية وعربية "تهدد وجودها "

 

 

صحيفة القدس

·         العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         الاحتلال يحتجز شابًا ومستوطنون يقتحمون مستوطنة في جنين

·         بلدة سلواد.. استهداف متواصل وعقاب جماعي يكبد الأهالي المعاناة

·         3آخرين من سلفيت.. الاحتلال يعتقل 3 شبان بينهم مصاب من سلواد بعد محاصرتهم

·         هآرتس": إجماع أمني إسرائيلي على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية

·         بحرية الاحتلال تصادر مركبي إنارة للصيادين قبالة سواحل القطاع

·         إطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية قرب نابلس

·         3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

·         رام الله: وفاة ستينية في ظروف غامضة والشرطة تحقق

·         مترجم:: هل الأراضي الفلسطينية مقبلة على انتفاضة شعبية جديدة؟!

·         إصابة شاب جراء مهاجمة المستوطنين لمركبة جنوب نابلس

·         إصابات في مواجهات بمخيم العروب شمال الخليل

·         الاحتلال يستدعي شابًا ويمدد اعتقال آخر من القدس المحتلة

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صحيفة الأيام

 

·         عشرات الإصابات خلال مواجهات روجيب محاصرة منزل واستهدافه بالرصاص والقذائف

·         » واشنطن: مجموعة عمل تدرس خطوات لتأسيس وجود فلسطيني في جسر الكرامة

·         » الاحتلال يعتزم المصادقة على بناء 700 وحدة استيطانية جنوب القدس

·         » " العليا" الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير العواودة

·         » ألف أسير يباشرون إضراباً مفتوحاً غداً وقيادة وطنية موحّدة للخطوات النضالية

·         » الحكم بالسجن 12 عاماً على محمد الحلبي بلا أدلة

·         » صندوق النقد: تحديات هائلة تواجه الاقتصاد الفلسطيني

·         » وفاة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف

 

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الحياة الجديدة

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محكمة الاحتلال ترفض مجدد ا الإفراج عن المعتقل خليل عواودة

·         عنب الخليل.. إرث زراعي يقاوم الاستيطان

·         أربعون عاما على الاجتياح الإسرائيلي للبنان

·         الأسير مراد أبو الرب من قرية جلبون يدخل عامه الـ 17 في سجون الاحتلال

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وكالة  الراي

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·         " المرور" تنشر حصيلة حوادث السير خلال الـ 24 ساعة

·         الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة

·         التعليم تعلن نتائج الدورة الثانية للثانوية العامة 2022

·         عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

·         الأسير عواودة مضرب منذ 172 يوماً بوضع صحي خطير جداً

·         محكمة الاحتلال ترفض مجددًا الإفراج عن المعتقل عواودة

·         فيديو   افتتاح مشروع امتداد شارع خليل الوزير بمدينة غزة

·         مستوطنون يطلقون الرصاص صوب منازل المواطنين شرق بيت لحم

·         " يونيسيف": 1.3 مليون طفل فلسطيني يواجهون مخاطر عند عودتهم  

 


 

وكالة صفا

·         تتهمهم بتنفيذ عمليات إطلاق نار ... قوات الاحتلال تعتق ل 3 "مطاردين" في سلواد

·         نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 (الدورة الثانية)

·         تعرض حافلة للمستوطنين لإطلاق نار شرق قلقيلية

·         إصابة مست وطنين بهجوم بالحجارة على مدرسة دينية في اللد

·         صحيفة عبرية: ظاهرة المقاومين بالض فة آخذة بالتعاظم وتزداد خطورة

 

 

"وكالة سما

·         بلغت نسبة النجاح أكثر من 62 %.. ..رابط فحص نتائج الثانوية العامة في فلسطين "الدورة الثانية" 2022

·         مصدر أمني إسرائيلي: الأيام المقبلة ستشهد مزيد من الإعتقالات والعمليات شمال ا لضفة

·         العليا الإسرائيلية" ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

·         مسؤولون فلسطينيون: طلب "عضوية كاملة" في الأمم المتحدة لن يمر..وهادي عمرو يصل  هذا الأسبوع

·         صحيفة عبرية تتحدث عن ظاهرة تشكل تحديا خطيرا للاحتلال بالضفة

·          

 

 

فلسطين اليوم

·         بعد محاصرة منزلين والدفع بتعزيزات عسكرية

·         بالفيديو   الاحتلال يطلق النار صوب شاب ويعتقله وآخرين خلال اقتحام سلواد برام الله

·         إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قرب نابلس

·         مصادر عبرية: تصاعد عمليات إطلاق النار على أهداف "إسرائيلية" بالضفة المحتلة

·         إصابات في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية كيسان في بيت لحم

·         محكمة الاحتلال ترفض طلب الاستئناف الجديد ل لافراج عن الأسير المضرب عواودة

 

·        
عرب 48

·         إصابات في قمع الاحتلال لاحتجاج شمالي الضفة

·         العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

·         باشليه تنتقد الاحتلال الإسرائيلي لعدم منحه تأشيرات لموظفين أممين

·         محكمة العمل ترفض إصدار أوامر احترازية لمنع إضراب المعلمين

·         انخفاض سعر ليتر البنزين بـ21 أغورة

·         توجيه إنذارات لنتنياهو وأوحانا وشبتاي بس بب حادث الجرمق

·         إسرائيل توقع اتفاق تعاون أمني مع اليابان

·         عائلة أوكرانية يهودية فر من موطنها وتستقر بمستوطنة بالضفة

·          

 

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وكالة وفا

 

·         عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى " Previous Next

·         عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى "

·         الاحتلال يعتقل مواطنا ويحطم خلايا شمسية لأحد المنازل في الخل  ...  

·         " الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.33% خلال شهر تموز

·         (محدث) الاحتلال يعتقل 3 شبان ويصيب أحدهم بالرصاص في سلو اد

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حدث في مثل هذا اليوم

31   آب (أغسطس)

·         2004م  في عمل ية م ز دوجة استهدفت ح افلتين للركاب في بئر السبع, أسفرت عن مقتل 19 إسرائيلياً وجرح مائة آخرين منهم 20 في حالة الخطر الشديد, وقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسئوليتها عن العملية وأن منفذيها من الخليل وهما أحمد القواسمي ونسيم صبحي الجعبري.

·         1988م ا للجنة ا لفرع ي ة لمنع التمييز  وحماية الأقليات التابعة للأ مم المتحدة تصدر قرار رقم 1988/10 الذي يدين انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, وتنص على، أن اللجنة وهي تسترشد بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة وبصفة خاصة بمبادئ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 19498 ، وإحكا مها ا لإنسانية ومباد ئ القانون الدولي وأحكامه وال التزامات الناشئة عن الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 بشان قوانين وأعراف الحرب.

·         1982 م   ممغادرة آخر قوافل المقاتلين الفلسطينيين من بيروت عقب الغزو الإسرائيلي.

·         1955م قامت قوة مدرعة من الجيش الإسرائ يلي ت قدر بتسع دبابا ت وعدد آخر من المجنزرات حامل ة الجنود باجتياز خط الهدنة عند قرية خزاعة شرقي خان يون س ، مخترقة قراها "عبسان الصغيرة- عبسان الكبيرة- بني سهيلا" وصولا إلى مركز الشرطة في قلب مدينة خان يون س ، حيث قامت بتدميره تدميراً تاماً.

·         1935 م تعزيز ا لهجرة ا ليهو د ية إلى فلسطين بعد أن طلب  الرئيس الأمريكي م ن رئيس الوزراء البريطاني السماح بإدخال مائة ألف يهودي إلى فلسطين .

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