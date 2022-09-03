النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2338) السبت 3/9/2022
أخبار فلسطينية
قاسم: استشهاد الأسير "محاميد" جريمة مركبة وانتهاك للأعراف والقوانين الإنسانية
مفوض “الأونروا” يحذر من عواقب خطيرة و”تهديد وجودي” لمنظمته
"العمليات هي الوسيلة الأجدى لاستعادة حقنا".. فصائل تنعى منفذ عملية الخليل
برهوم: سماح الاحتلال بإقامة حفل غنائيّ بساحة مسجد بئر السّبع انتهاك خطير
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تستغل المأساة في أوكرانيا لتهجير اليهود وتسكينهم في المستوطنات
استطلاع: وجهة نظر الإسرائيليين عن ألمانيا أفضل من نظيرتها لدى الألمان عن إسرائيل
قناة عبرية: جيش الاحتلال يواجه انتفاضة فلسطينية من نوع آخر
قناة عبرية تنشر صورا لآثار القصف الإسرائيلي على مطار حلب الدولي
اخبار دولية
بمليار دولار.. أميركا ستسلم إسرائيل طائرات للتزود بالوقود
طالبان: لن نعترف بالاحتلال الإسرائيلي ولن نقيم علاقات معه
حزب كندي يتبنى سياسات متضامنة مع الحق الفلسطيني
أخبار عربية
الدوحة تؤكد مواصلة وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني
منظمة التعاون الإسلامي تدعو لمساءلة الكيان الإسرائيلي عن انتهاكاته للقانون الدولي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
هادي عمرو يقدم تعازي الحكومة الأمريكية لعائلة الشهيد عمر أسعد
استشهاد فلسطيني إثر تنفيذه عملية طعن.. وإصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال- (صور وفيديو)
إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن جنوبي الضفة الغربية- (فيديوهات)
مستوطنون وعناصر شرطة يعتدون على فلسطينيين قرب القدس- (فيديوهات)
إصابة 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة
الأسيران الشقيقان موسى يواصلان الإضراب المفتوح
الشرق الأوسط
مستوطنون يقتحمون قرية قرب القدس
إسرائيل قلقة من تحولات «الجيل الثالث» في الضفة الغربية
الاهرام المصرية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل «بيت عينون» جنوب الضفة
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية
الشروق المصرية
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الغد الأردنية
إصابة مستوطن في عملية طعن قرب الخليل
عضو في الكنسيت الإسرائيلي ومستوطنون يقتحمون قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس
فلسطين.. الآلاف يلبون دعوات “الفجر العظيم”
الشرق القطرية
" إيمان تبحث عن بصيص النور بعد تعرضها لمظلمة كبيرة
استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الجمعة.. عملية طعن و5 عمليات إطلاق نار بالضفة والقدس
الاحتلال يعتقل مواطنا من قباطية على حاجز جنوب جنين
تجديد الاعتقال الإداري للأسير العتوم
باحثون: الاحتلال يسعى دائمًا لسرقة الأرشيف الفلسطيني
المحررة آمنة اشتية: الأسيرات يستغثن لنصرتهن
القدس المحلية
استشهاد معتقل لدى الاحتلال من سكان بيت لحم بسبب الإهمال الطبي
إدانة فلسطينية لجريمة الاحتلال بحق المعتقل أبو محاميد
"الوقف" حملة لحماية موروث بلدة الخليل العتيقة وممتلكاتها من غول الاستيطان
بمشاركة عشرات المقاومين.. نابلس تؤبن الشهيدين محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح
الاحتلال يعتقل شابًا من جنين على حاجز عسكري
جنين: مصرع شاب جراء عبثه في السلاح
مساعد وزارة الخارجية الأميركية يقدم التعازي لعائلة الشهيد عمر أسعد
مستوطنون ينصبون خيمتين شمال أريحا
الحياة الجديدة
وفاة شاب متأثرا بإصابته برصاصة طائشة في جنين
السفير أحمد المذبوح يقدم أوراق اعتماده لوزير خارجية بيلاروس
دولة فلسطين تدين محاولة اغتيال نائب رئيس الأرجنتين
إرهاب الاحتلال ومستوطنيه يتواصل بحق أبناء شعبنا
جريدة الأيام
شهيد برصاص الاحتلال شمال الخليل بدعوى طعنه جندياً قرب كريات أربع
مسيرات الجمعة تتجدد ضد الاحتلال والاستيطان وأهالي النبي صمويل يتصدون...
الصحة": تعرّض موقعنا لهجوم إلكتروني وبيانات المرضى آمنة ولم تتأثر
مواطنون ويساريون إسرائيليون يتظاهرون بالشيخ جراح
أكثر من 50 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
المنع الأمني": إعدام إسرائيلي بطيء لمرضى غزة والأطفال الضحية الأكبر
غزة: المواطنون يحتمون بشاطئ البحر هرباً من قسوة الحَر
أبو سيف والنجار.. حديث صريح حول "المشهد الثقافي العربي"!
وكالة صفا
الاحتلال يعيق حركة المواطنين على حاجز عسكري جنوب جنين
إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن
"المعابر "احصائية لحركة التنقل عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي
وزارة الاسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد ابو محامييد
استشهاد الأسير موسى أبو محيميد نتيجة الإهمال الطبي
المعتقلان الشقيقان "موسى "يواصلان معركة الامعاء الخاوية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم الأحد
الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من القدس المحتلة
فلسطين اليوم
قدورة فارس لـ"فلسطين اليوم : استشهاد الأسير موسى أبو محاميد من بيت لحم نتيجة الإهمال الطبي
حركة الجهاد الإسلامي تبارك عملية الطعن قرب مستوطنة "كريات4" بالخليل
اللواء أبو بكر يطالب بوقف سياسة القتل الميداني
تفاصيل وفاة شاب من جنين خلال عبث أحد أصدقائه بالسلاح
النقب: 3 مصابين بينهم اثنان بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار
سما نيوز
بيت لحم: استشهاد الأسير "موسى أبو محيميد" نتيجة الإهمال الطبي
الأردن: "إيكاو" أُوقفت الرحلات المنتظمة من مطار "رامون" الاسرائيلي
بالفيديو ..هكذا أدارت سرايا القدس عمليات معركة "وحدة الساحات" مع الاحتلال الاسرائيلي
مسؤول أوروبي: "إيران تماطل وليست معنية بإحياء الاتفاق النووي"
صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية الطعن قرب الخليل
عرب 48
هجوم إلكتروني "مجهول" يستهدف موقع وزارة الصحة الفلسطينية
عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة
وكالة وفا
"الخارجية" تطالب بفتح تحقيق دولي في ظروف استش ...
مستوطنون يعتدون بالضرب على مقدسي
"كأس أبو عمار": "المكبر" و"الأمعري" يفوزان عل ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 أيلول (سبتمبر)
- 1936 م اندلاع معركة "بلعة" بين المجاهدين العرب وجيش الاحتلال الإنكليزي في فلسطين، قُتل فيها 80 جندياً إنكليزياً.
- 1937 م اغتيال الحاخام اليهودي المتطرف غونشتاين في البلدة القديمة من القدس العربية.
- 1936 م معركة بلعا الثانية دارت هذه المعركة التي تعتبر من المعارك الكبرى في ثورة 1936-1939 على أراضي قرية بلعا التي تبعد عن مدينة طولكرم مسافة سبع كيلومترات وعن طريق نابلس – طولكرم ( التي اعتادت القوافل الصهيونية عبوره تحت حماية الجنود البريطانيين ) مسافة واحد ونصف كيلومتر فقط.
- 1950 م طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4071مبدويا من قبيلة أم العزازنة في منطقة العوجا المجردة من السلاح على الحدود المصرية وأجبرتهم على اللجوء إلى صحراء سيناء وقد قتل الصهاينة 13 شخصاً بينهم نساء وأطفال.
- 2001م سلسلة من أربعة انفجارات تهزّ عدة مناطق في القدس المحتلة و الاحتلال الصهيوني يعترف فقط بإصابة 4 مستوطنين بجروح .