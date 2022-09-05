النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2340) الاثنين5 سبتمبر 2022
أخبار فلسطينية
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- "حماس": محاولات الاحتلال تحويل المسجد الأقصى إلى مزار سياحي تصعيد خطير
- 21 صحافيا في سجون الاحتلال: تمديد اعتقال الصحافية غوشة حتى الغد
- الخارجية الفلسطينية: تعميق الاستيطان الإسرائيلي يغلق الباب أمام الحلول السياسية
- اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة توقع اتفاقية لدعم زواج 250 شاباً في القطاع
- الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 9 مشاريع استيطانية بالقدس المحتلة الشهر الماضي
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جنين
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أخبار إسرائيلي
· تقرير: الاحتلال "يخفّف قيود" دخول الأجانب للضفة بعد ضغوطات أميركيّة
· هرتسوغ من ألمانيا: "الاتفاقات المُخفَّفة" لن توقِف إيران
· عمليّة غور الأردن: أحد المنفّذين يحمل هويّة إسرائيليّة
· هليفي رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي خلافاً لرغبة الـ«ليكود
· الأحزاب العربية الفلسطينية في إسرائيل تسير في مسار التايتانيك
اخبار دولية
فيسبوك” و”انستغرام” تسكت الفلسطينيين بـ360 انتهاكاً خلال أغسطس
اخبار عربية
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· إصابة 7 إسرائيليين بينهم 6 جنود في استهداف حافلة شمال شرقي الضفة- (صور وفيديو)
· "ناصر الدين" يُحذّر الاحتلال من استمرار محاولاته تحويل الأقصى لمزار سياحي
· اغتيال صحافي فلسطيني من أم الفحم.. واتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ مع المجرمين
· مقتل 10 أشخاص بحوادث طعن في إقليم ساسكاتشيوان بكندا- (فيديوهات)
· الأحزاب العربية الفلسطينية في إسرائيل تسير في مسار التايتانيك
· استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جنين
· بعد احتجاجات.. إسرائيل تعدل وترجئ تطبيق تعليمات حول العلاقات “العاطفية” قبل زيارة الضفة
· “فيسبوك” و”انستغرام” تسكت الفلسطينيين بـ360 انتهاكاً خلال أغسطس
· “داخلية” غزة تُنفّذ أحكام إعدام بحق 5 مسجونين
· استشهاد فلسطيني في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي- (صور)
· هادي عمرو يقدم تعازي الحكومة الأمريكية لعائلة الشهيد عمر أسعد
· استشهاد فلسطيني إثر تنفيذه عملية طعن.. وإصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال- (صور وفيديو)
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الشرق الأوسط
· إسرائيل تتجهز لانتفاضة ثالثة في الضفة
· هليفي رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي خلافاً لرغبة الـ«ليكود
الاهرام المصرية
الاخبار اللبنانية
- قلق عابر للحدود... القدر الدائم للكيان المؤقت
- «الاشتباك» يصل إلى الأغوار: ضربةٌ للعدو... تحت الحزام
- سبعة جرحى في عملية فدائية في الضفة الغربية المحتلة
- رئيس جديد لهيئة أركان جيش العدو الإسرائيلي
- آخر الخطوط الفاصلة مع الموت: أسرى فلسطين... معارك باللحم الحيّ
- «نفق الحرية» أشرق رجالاً وبنادق
- رائد السعدي: أمّي «مريم الفلسطينية»
- ثائر حماد: في جعبة «القناص» مزيد من الرصاص
الغد الأردنية
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين
- إصابة جنديين إسرائيليين باستهداف برج عسكري قرب رام الله
- مناورة عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- غزة.. إعدام 5 أشخاص بينهم متخابرَين
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية: تعميق الاستيطان الإسرائيلي يغلق الباب أمام الحلول السياسية
- اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة توقع اتفاقية لدعم زواج 250 شاباً في القطاع
- الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 9 مشاريع استيطانية بالقدس المحتلة الشهر الماضي
- إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية
- استشهاد فلسطيني طعن مستوطناً قرب الخليل
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- محدث شهيد فلسطيني في اقتحام قوات الاحتلال لـ"جنين"
- تقرير الأسير الشهيد "أبو محاميد".. تزوير تاريخ الإفراج عنه لإخفاء الجريمة
- متطرفون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- خلال 24 ساعة.. 7 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات بالضفة
- إصابة 4 جنود من جيش الاحتلال برام الله
- تقرير الأغوار الفلسطينية.. ملجأ الفدائيين وساحة عمليات أربكت الاحتلال
صحيفة القدس
- استشهاد شاب متأثرًا بجروحه برصاص الاحتلال في جنين
- "الصحة" تنفي ما نشر حول خلل في جهاز فحص الثدي في طولكرم
- الاحتلال يلاحق سائق شاحنة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب سلفيت
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"مترجم": هكذا غيرت الموجة الحالية من وجهها!
صحيفة الأيام
- إصابة سبعة إسرائيليين بينهم خمسة جنود في هجوم مسلح على حافلتهم بالأغوار
- »الاحتلال يبحث خططاً لبناء 3885 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها
- »الاحتلال: القيود على دخول الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية تبدأ في 20 تشرين...
- »غزة: "حماس" تعلن إعدام خمسة أشخاص بينهم اثنان بتهمة التخابر مع الاحتلال
- »إسرائيل تقرّر نشر نتائج التحقيق بمقتل "أبو عاقلة" خلال أيام
- »اكتشاف أرضيات فسيفسائية بيزنطية شرق مخيم البريج
- »الفنان الكويتي محمد المنصور: الفلسطينيون ساهموا بقوّة في نهضة الدراما...
- »بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يواصل انتفاضته ويوقف انطلاقة أرسنال المثالية
» الحياة الجديدة
- تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي صلاح الحموري
- وفاتان و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2667 حالة تعاف
- اليورو دون 0,99 دولار في أدنى مستوياته منذ عشرين عاما
- إسرائيل تعدل وترجئ قواعد تأشيرات دخول الأجانب إلى الضفة وسط تحفظات
وكالة الراي
- الصحة: شهيد برصاص الاحتلال في قباطية بجنين
- وفاتان و259 إصابة بكورونا بالضفة وغزة خلال أسبوع
- المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى يواصلان الإضراب لليوم الـ29
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- المرور: إصابتان بـ 6 حـوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
- محدث الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة
- المالية: بدء تسديد رسوم طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من المستحقات
- "حماس" تحذر من محاولات تحويل الأقصى لمزار سياحي
- قناة عبرية: منفذو عملية الأغوار خططوا لها بشكل جيد
وكالة صفا
- وفاتان و259 إصابة بكورونا في الضفة وغزة خلال أسبوع
- ضابط "شاباك": الأوضاع تقترب من "الفوضى" بشمالي الضفة
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
وسط اشتباكات عنيفة.. شهيد واعتقالات باقتحام الاحتلال مدنًا بالضفة
"وكالة سما
- إخلاء مُركّز للمُستوطنين وتخوّف من الأكثرية العربيّة بالشمال
- سيناريوهات الرعب الإسرائيليّة لاحتلال حزب الله الجليل..
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين
- اعتقالات واشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين واصابة مواطن بجراح خطيرة بالضفة
- واللا العبري: هذا هو السبب وراء التصعيد في الضفة
- إصابة 4 جنود إسرائيليين بعبوة ناسفة قرب رام الله
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فلسطين اليوم
في حوار مع "فلسطين اليوم" في ذكرى عملية نفق الحرية:
- القيادي حميد: أسرى نفق الحرية صفعوا الاحتلال ونالوا من هيبته والمقاومة لن تتوانى عن الرد المؤلم حال أصابتهم بمكروه
- بالفيديو اندلاع اشتباكات مُسلحة.. إصابات بينها خطيرة واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لعدد من مدن الضفة
- شهيد متأثراً بجراحه خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية غرب جنين فجراً
- 400 أسير من الجهاد يواصلون خطواتهم التمردية ضد إدارة مصلحة السجون
- بالصور إصابة 4 جنود من جيش الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة "أريئيل"
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عرب 48
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- الحق" تدين استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام في قطاع غزة
- "حماس": محاولات الاحتلال تحويل المسجد الأقصى إلى مزار سياحي تصعيد خطير
- 21 صحافيا في سجون الاحتلال: تمديد اعتقال الصحافية غوشة حتى الغد
- إصابة 4 من جنود الاحتلال إثر إلقاء عبوة ناسفة في الضفة
- الاحتلال ينشر النتائج النهائيّة للتحقيق في استشهاد أبو عاقلة الإثنين
- تقرير: الاحتلال "يخفّف قيود" دخول الأجانب للضفة بعد ضغوطات أميركيّة
- هرتسوغ من ألمانيا: "الاتفاقات المُخفَّفة" لن توقِف إيران
- عمليّة غور الأردن: أحد المنفّذين يحمل هويّة إسرائيليّة
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وكالة وفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويصيب العشرات بالاختناق في الخل ...
- الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار
- شهيد واعتقال ثلاثة شبان خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية
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