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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2340) الاثنين5 سبتمبر 2022

05 أيلول / سبتمبر 2022 10:55

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2340)  الاثنين5 سبتمبر 2022

 

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·         1996م لأول مرة يلتقي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لبحث عملية السلام مما عرض نتنياهو لتهديد حلفائه من الجناح اليميني المتطرف بالتهديد بالانسحاب من الحكومة.
·         1994م مجموعة مسلحة من الجهاد الإسلامي تهاجم دورية عسكرية قرب مستوطنة ميراج والعدو يعترف بمقتل 3 جنود وإصابة اثنين.
·         1987م غارة إسرائيلية على مواقع تجمع الفدائيين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا في لبنان وقتلت 31مشخصاً وأصابت 60.
·         1972م عملية ميونخ في الساعة السادسة من صباح يوم 5/9/1972مقامت مجموعة من المقاومة الفلسطينية مكونة من ثمانية فدائيين بتنفيذ عملية حملت اسم " إقرت وكفر برعم " فاقتحموا مقر البعثة الر
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