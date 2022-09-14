النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2347) الاربعاء14 سبتمبر 2022
أخبار فلسطينية
· الخارجية تحذر من تحويل النضال الفلسطيني إلى قضية برامج إغاثية
· أحلام الشباب الفلسطيني ومبادرة “عالأرض” تتفوقان على “كوكي” الاستيطانية في نابلس
· هنية” يلتقي بمسؤولين روس في موسكو
· حماس: "استخدام الاحتلال طائرات مسيّرة مسلّحة هو تصعيد إجرامي"
· تحسُّب إسرائيليّ من عمليّات خلال فترة الأعياد: لقاء يجمع مسؤولين أمنيين بالسلطة وإسرائيل
· إخطار بترحيل 15 عائلة من عرب الكعابنة وبهدم 14 منشأة بالأغوار
· »أبو حميد يرفض طلب "عفو" من الاحتلال والتحركات الجماهيرية تستمر للإفراج...
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أخبار إسرائيلي
· جنرال مغربي يُستقبل بحفاوة في زيارته الأولى لإسرائيل
· مقتل ضــــابط "إسرائيلي" خلال عملية كمين الجلمة البطولية
· الشاباك» يعترف: إسرائيل في «دائرة مغلقة»
· أحزاب الداخل تتفق على إحياء "القائمة المشتركة" مجددًا
· مسؤولون إسرائيليون: المجتمع الدولي يظهر تفهمًا لسلوك إسرائيل في الضفة الغربية
· الجيش الإسرائيلي: تدريب عسكري قرب الحدود مع قطاع غزة صباح غد
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اخبار دولية
· أوسلو» تختم العقد الثالث... الضفة لا تستكين
· أميركا: نواصل النقاش مع الإسرائيليين لمحاسبة المسؤولين عن قتل أبو عاقلة
اخبار عربية
· قائد الجيش المغربي يصل إلى تل أبيب للمشاركة في «التجديد العسكري»
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· مباحثات بين غزة ورام الله لإصدار جواز سفر ذكي
· الصحافية الفلسطينية لمى غوشة تعانق الحرية- (صور وفيديو)
· الاحتلال يخطر 16عائلة بالإخلاء في القدس والخليل… ويدرس تقليل اقتحامات مدن الضفة الغربية خشية «انهيار السلطة الفلسطينية»
· رام الله.. الشيخ يبحث مع وفد من “أيباك” خيار “حل الدولتين”- (تغريدة)
· هنية” يلتقي بمسؤولين روس في موسكو
· الخارجية تحذر من تحويل النضال الفلسطيني إلى قضية برامج إغاثية
· أحلام الشباب الفلسطيني ومبادرة “عالأرض” تتفوقان على “كوكي” الاستيطانية في نابلس
· 29 عاما على “اتفاق أوسلو”.. الفلسطينيون يئنون تحت سياط الاحتلال.. والمعارضة تطالب بـ”التحلل” وتبنّي إستراتيجية وطنية
· مقتل ضابط في جيش الاحتلال واستشهاد فلسطينييْن خلال اشتباك مسلح- (فيديو وصور)
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الشرق الأوسط
· إسرائيل تدرس «تقييد» عملياتها في الضفة
· جنرال مغربي يُستقبل بحفاوة في زيارته الأولى لإسرائيل
· يهود يمنعون بالقوة تشغيل عربيات في
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الاهرام المصرية
· استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
الاخبار اللبنانية
· أوسلو تنهي العقد الثالث: الضفة لا تستكين
· «أوسلو» تختم العقد الثالث... الضفة لا تستكين
· «الشاباك» يعترف: إسرائيل في «دائرة مغلقة»
· رام الله «تشذّب» ميزانيتها: «بالناقص» من موظّفي غزة!
· قائد الجيش المغربي يصل إلى تل أبيب للمشاركة في «التجديد العسكري»
· حراك حيفا» يدعو لرصّ الصفوف وإسناد المعتقلين الفلسطينيّين
· الاحتلال يسيّر طائراته الهجومية فوق الضفة!
الغد الأردنية
· تسليح المستوطنين ينذر بهجمات دامية ضد الفلسطينيين
· الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية
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الشروق المصرية
· إسرائيل تمنع صحفية فلسطينية من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإفراج عنها
· الجيش الإسرائيلي: تدريب عسكري قرب الحدود مع قطاع غزة صباح غد
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الشرق القطرية
· مجموعة جديدة من الأطباء الفلسطينيين يستكملون دراسة تخصصاتهم الطبية بدولة قطر
· مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· بالفيديو شهيدان في اشتباك مسلح بجنين ومقتل ضابط إسرائيلي
· نصار: الاحتلال يتجاوز الخطوط الحمراء في المسجد الأقصى
· تقرير غاز غزة ما زال حبيسًا منذ 20 عامًا رغم حاجة الفلسطينيين إلى استخراجه
· بينهم 5 أشقاء.. الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة
· رسالة من هنية إلى بوتين .. ما فحواها؟
· رئيس ووفد قيادة الحركة يلتقون المرجعيات الإسلامية والمسيحية في موسكو
· أبو معمر: طرد الاحتلال من الأرض الفلسطينية يحتاج استنساخ تجربة مقاومة غزة
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صحيفة القدس
· محدث1 : مقتل ضابط إسرائيلي.. شهيدان خلال اشتباك مسلح قرب جنين
· والد أحد شهداء الجلمة لـ "القدس" يروي تفاصيل استدعائه والتعرف عليهما
· "هآرتس": عدد الشهداء الفلسطينيين العام الجاري وصل لأعلى مستوى منذ 7 سنوات
· أحزاب الداخل تتفق على إحياء "القائمة المشتركة" مجددًا
· مسؤولون إسرائيليون: المجتمع الدولي يظهر تفهمًا لسلوك إسرائيل في الضفة الغربية
صحيفة الأيام
· إخطار بترحيل 15 عائلة من عرب الكعابنة وبهدم 14 منشأة بالأغوار
· »أبو حميد يرفض طلب "عفو" من الاحتلال والتحركات الجماهيرية تستمر للإفراج...
· »أميركا: نواصل النقاش مع الإسرائيليين لمحاسبة المسؤولين عن قتل أبو عاقلة
· »الأسير عبد الله البرغوثي يلتقي والديه بعد 20 عاماً
· »تظاهرة كبيرة في ميناء غزة للإعلان عن تدشين ممر مائي لكسر الحصار
· »عمّان: مقتل خمسة أشخاص وإصابة 14 في انهيار مبنى سكني
· »رائدة طه تتسلق شجرة الذاكرة لتقطف حبّات من تين القدس!
» الحياة الجديدة
· استشهاد شابين من كفردان على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين
· الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بينهم أشقاء من الضفة
· اللواء إبراهيم: ربط الدفاع المدني بالأرصاد الجوية إحدى أدوات السلامة المستحدثة
· آمال معلقة على مهرجان نابلس للتسوق لتحسين واقع المدينة
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وكالة الرأي
· شهيدان ومقتل ضابط إسرائيلي باشتباك مسلح شمال جنين
· محدث الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة بينهم 5 أشقاء
· مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
· هدم غرفتين زراعيتين واقتلاع أشجار زيتون شرق نابلس
· المرور: وفاة طفلة و8 إصابات بـ 25 حادث سير خلال 24 ساعة
· اعتقال شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب نابلس
· الأسير عبد الله البرغوثي يلتقي والديه بعد 20 عاماً من الأسر
· إزاحة ستار حجر أساس تدشين الممر المائي في ميناء غزة
· الوكيل المساعد "حمادة" يلتقي وكيل الوزارة برام الله
وكالة صفا
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استشهد مقاومان في العملية..مقتل ضابط إسرائيلي في كمين قرب جنين
· محدث شهيدان باشتباك مسلح على حاجز الجلمة قرب جنين
· بالفيديو مقاومون يستهدفون حواجز للاحتلال ومستوطنة قرب نابلس
· ناشطون يتفاعلون على وسم #غازنا_حقنا
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"وكالة سما
· مقتل ضابط اسرائيلي خلال اشتباك مسلح مع فلسطينيين وأحد المنفذين عنصر في الأجهزة الامنية
· شهيدان بجنين واشتباكات مسلحة بنابلس والخليل
· رسالة خطية من هنية إلى بوتين
· لقاء سري يجمع الشيخ وفرج مع مسؤولين إسرائيليين
· لأول مرة منذ 20 عاماً ..رسالة مؤثرة للأسير عبد الله البرغوثي بعد لقائه بوالديه
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فلسطين اليوم
· رسالة معمدة بالدم وقوة المقاومة...القيادي شهاب لـ"فلسطين اليوم": عملية الجلمة انتقال نوعي للفعل الفلسطيني في مواجهة الاقتحامات
· مقتل ضــــابط "إسرائيلي" خلال عملية كمين الجلمة البطولية
· الاحتلال يتكتم عن الخسائر
· بالفيديو والصور شهيدان بعد تنفيذهما لكمين واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة
· اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة بينهم أربعة أشقاء
· بالفيديو سرايا القدس- كتيبة جنين توجه رسالةً للاحتلال: قابلونا وجهاً لوجه
عرب 48
· الاحتلال يفرج عن الصحافية لمى غوشة بشروط مقيدة
· الرجوب يدين إغلاق حاجزي الجلمة وسالم: عقوبات جماعية من قبل الاحتلال
· حماس: "استخدام الاحتلال طائرات مسيّرة مسلّحة هو تصعيد إجرامي"
· تحسُّب إسرائيليّ من عمليّات خلال فترة الأعياد: لقاء يجمع مسؤولين أمنيين بالسلطة وإسرائيل
· استطلاع: 5 مقاعد للمشتركة و4 للموحدة و60 مقعدا لمعسكر نتنياهو
· عنصرية منذ الحضانة: أهالي أطفال يهود يعارضون تشغيل مربيات عربيات
· رئيس "أمان" يحذر من ارتفاع وتيرة العمليات المسلحة
· قائد الجيش المغربي يزور إسرائيل ويشارك بمؤتمر التجديد العسكري
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وكالة وفا
· قوات الاحتلال تهدم غرفتين زراعيتين وتقتلع أشجار زيتون شرق نا ...
· الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بينهم أشقاء من الضفة
· (محدث ثانٍ) استشهاد شابين من كفردان على حاجز الجلمة العسكري ...
· الرئيس يمنح رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد وسام الثقافة ...
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