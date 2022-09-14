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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2347) الاربعاء14 سبتمبر 2022

14 أيلول / سبتمبر 2022 10:35

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2347)  الاربعاء14 سبتمبر 2022

أخبار فلسطينية

·         الخارجية تحذر من تحويل النضال الفلسطيني إلى قضية برامج إغاثية

·         أحلام الشباب الفلسطيني ومبادرة “عالأرض” تتفوقان على “كوكي” الاستيطانية في نابلس

·         هنية” يلتقي بمسؤولين روس في موسكو

·         حماس: "استخدام الاحتلال طائرات مسيّرة مسلّحة هو تصعيد إجرامي"

·         تحسُّب إسرائيليّ من عمليّات خلال فترة الأعياد: لقاء يجمع مسؤولين أمنيين بالسلطة وإسرائيل

·         إخطار بترحيل 15 عائلة من عرب الكعابنة وبهدم 14 منشأة بالأغوار

·         »أبو حميد يرفض طلب "عفو" من الاحتلال والتحركات الجماهيرية تستمر للإفراج...

·          

أخبار إسرائيلي

·         جنرال مغربي يُستقبل بحفاوة في زيارته الأولى لإسرائيل

·         مقتل ضــــابط "إسرائيلي" خلال عملية كمين الجلمة البطولية

·         الشاباك» يعترف: إسرائيل في «دائرة مغلقة»

·         أحزاب الداخل تتفق على إحياء "القائمة المشتركة" مجددًا

·         مسؤولون إسرائيليون: المجتمع الدولي يظهر تفهمًا لسلوك إسرائيل في الضفة الغربية

·       الجيش الإسرائيلي: تدريب عسكري قرب الحدود مع قطاع غزة صباح غد

·        

اخبار دولية

·         أوسلو» تختم العقد الثالث... الضفة لا تستكين

·         أميركا: نواصل النقاش مع الإسرائيليين لمحاسبة المسؤولين عن قتل أبو عاقلة

اخبار عربية

·         قائد الجيش المغربي يصل إلى تل أبيب للمشاركة في «التجديد العسكري»

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﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

 

·         مباحثات بين غزة ورام الله لإصدار جواز سفر ذكي

·         الصحافية الفلسطينية لمى غوشة تعانق الحرية- (صور وفيديو)

·         الاحتلال يخطر 16عائلة بالإخلاء في القدس والخليل… ويدرس تقليل اقتحامات مدن الضفة الغربية خشية «انهيار السلطة الفلسطينية»

·         رام الله.. الشيخ يبحث مع وفد من “أيباك” خيار “حل الدولتين”- (تغريدة)

·         هنية” يلتقي بمسؤولين روس في موسكو

·         الخارجية تحذر من تحويل النضال الفلسطيني إلى قضية برامج إغاثية

·         أحلام الشباب الفلسطيني ومبادرة “عالأرض” تتفوقان على “كوكي” الاستيطانية في نابلس

·         29 عاما على “اتفاق أوسلو”.. الفلسطينيون يئنون تحت سياط الاحتلال.. والمعارضة تطالب بـ”التحلل” وتبنّي إستراتيجية وطنية

·         مقتل ضابط في جيش الاحتلال واستشهاد فلسطينييْن خلال اشتباك مسلح- (فيديو وصور)

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الشرق الأوسط

·         إسرائيل تدرس «تقييد» عملياتها في الضفة

·         جنرال مغربي يُستقبل بحفاوة في زيارته الأولى لإسرائيل

·         يهود يمنعون بالقوة تشغيل عربيات في 

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الاهرام المصرية

·         استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاخبار اللبنانية

·         أوسلو تنهي العقد الثالث: الضفة لا تستكين

·         «أوسلو» تختم العقد الثالث... الضفة لا تستكين

·         «الشاباك» يعترف: إسرائيل في «دائرة مغلقة»

·         رام الله «تشذّب» ميزانيتها: «بالناقص» من موظّفي غزة!

·         قائد الجيش المغربي يصل إلى تل أبيب للمشاركة في «التجديد العسكري»

·         حراك حيفا» يدعو لرصّ الصفوف وإسناد المعتقلين الفلسطينيّين

·         الاحتلال يسيّر طائراته الهجومية فوق الضفة!

الغد الأردنية

·         تسليح المستوطنين ينذر بهجمات دامية ضد الفلسطينيين

·         الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

·          

الشروق المصرية

·         إسرائيل تمنع صحفية فلسطينية من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإفراج عنها

·       الجيش الإسرائيلي: تدريب عسكري قرب الحدود مع قطاع غزة صباح غد

·          

 الشرق القطرية

·         مجموعة جديدة من الأطباء الفلسطينيين يستكملون دراسة تخصصاتهم الطبية بدولة قطر

·         مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة

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الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·         بالفيديو شهيدان في اشتباك مسلح بجنين ومقتل ضابط إسرائيلي

·         نصار: الاحتلال يتجاوز الخطوط الحمراء في المسجد الأقصى

·         تقرير غاز غزة ما زال حبيسًا منذ 20 عامًا رغم حاجة الفلسطينيين إلى استخراجه

·         بينهم 5 أشقاء.. الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة

·         رسالة من هنية إلى بوتين .. ما فحواها؟

·         رئيس ووفد قيادة الحركة يلتقون المرجعيات الإسلامية والمسيحية في موسكو

·         أبو معمر: طرد الاحتلال من الأرض الفلسطينية يحتاج استنساخ تجربة مقاومة غزة

·          

صحيفة القدس

·         محدث1 : مقتل ضابط إسرائيلي.. شهيدان خلال اشتباك مسلح قرب جنين

·         والد أحد شهداء الجلمة لـ "القدس" يروي تفاصيل استدعائه والتعرف عليهما

·         "هآرتس": عدد الشهداء الفلسطينيين العام الجاري وصل لأعلى مستوى منذ 7 سنوات

·         أحزاب الداخل تتفق على إحياء "القائمة المشتركة" مجددًا

·         مسؤولون إسرائيليون: المجتمع الدولي يظهر تفهمًا لسلوك إسرائيل في الضفة الغربية

صحيفة الأيام

 

·         إخطار بترحيل 15 عائلة من عرب الكعابنة وبهدم 14 منشأة بالأغوار

·         »أبو حميد يرفض طلب "عفو" من الاحتلال والتحركات الجماهيرية تستمر للإفراج...

·         »أميركا: نواصل النقاش مع الإسرائيليين لمحاسبة المسؤولين عن قتل أبو عاقلة

·         »الأسير عبد الله البرغوثي يلتقي والديه بعد 20 عاماً

·         »تظاهرة كبيرة في ميناء غزة للإعلان عن تدشين ممر مائي لكسر الحصار

·         »عمّان: مقتل خمسة أشخاص وإصابة 14 في انهيار مبنى سكني

·         »رائدة طه تتسلق شجرة الذاكرة لتقطف حبّات من تين القدس!

 

» الحياة الجديدة

·         استشهاد شابين من كفردان على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين

·         الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بينهم أشقاء من الضفة

·         اللواء إبراهيم: ربط الدفاع المدني بالأرصاد الجوية إحدى أدوات السلامة المستحدثة

·         آمال معلقة على مهرجان نابلس للتسوق لتحسين واقع المدينة

·          

وكالة  الرأي

·         شهيدان ومقتل ضابط إسرائيلي باشتباك مسلح شمال جنين

·         محدث الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة بينهم 5 أشقاء

·         مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

·         هدم غرفتين زراعيتين واقتلاع أشجار زيتون شرق نابلس

·         المرور: وفاة طفلة و8 إصابات بـ 25 حادث سير خلال 24 ساعة

·         اعتقال شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب نابلس

·         الأسير عبد الله البرغوثي يلتقي والديه بعد 20 عاماً من الأسر

·         إزاحة ستار حجر أساس تدشين الممر المائي في ميناء غزة

·         الوكيل المساعد "حمادة" يلتقي وكيل الوزارة برام الله

 

وكالة صفا

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استشهد مقاومان في العملية..مقتل ضابط إسرائيلي في كمين قرب جنين

·         محدث شهيدان باشتباك مسلح على حاجز الجلمة قرب جنين

·         بالفيديو مقاومون يستهدفون حواجز للاحتلال ومستوطنة قرب نابلس

·         ناشطون يتفاعلون على وسم #غازنا_حقنا

·          

"وكالة سما

·         مقتل ضابط اسرائيلي خلال اشتباك مسلح مع فلسطينيين وأحد المنفذين عنصر في الأجهزة الامنية

·         شهيدان بجنين واشتباكات مسلحة بنابلس والخليل

·         رسالة خطية من هنية إلى بوتين

·         لقاء سري يجمع الشيخ وفرج مع مسؤولين إسرائيليين

·         لأول مرة منذ 20 عاماً ..رسالة مؤثرة للأسير عبد الله البرغوثي بعد لقائه بوالديه

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فلسطين اليوم

·         رسالة معمدة بالدم وقوة المقاومة...القيادي شهاب لـ"فلسطين اليوم": عملية الجلمة انتقال نوعي للفعل الفلسطيني في مواجهة الاقتحامات

·         مقتل ضــــابط "إسرائيلي" خلال عملية كمين الجلمة البطولية

·         الاحتلال يتكتم عن الخسائر

·         بالفيديو والصور شهيدان بعد تنفيذهما لكمين واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة

·         اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة بينهم أربعة أشقاء

·         بالفيديو سرايا القدس- كتيبة جنين توجه رسالةً للاحتلال: قابلونا وجهاً لوجه


  • عرب 48

·         الاحتلال يفرج عن الصحافية لمى غوشة بشروط مقيدة

·         الرجوب يدين إغلاق حاجزي الجلمة وسالم: عقوبات جماعية من قبل الاحتلال

·         حماس: "استخدام الاحتلال طائرات مسيّرة مسلّحة هو تصعيد إجرامي"

·         تحسُّب إسرائيليّ من عمليّات خلال فترة الأعياد: لقاء يجمع مسؤولين أمنيين بالسلطة وإسرائيل

·         استطلاع: 5 مقاعد للمشتركة و4 للموحدة و60 مقعدا لمعسكر نتنياهو

·         عنصرية منذ الحضانة: أهالي أطفال يهود يعارضون تشغيل مربيات عربيات

·         رئيس "أمان" يحذر من ارتفاع وتيرة العمليات المسلحة

·         قائد الجيش المغربي يزور إسرائيل ويشارك بمؤتمر التجديد العسكري

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وكالة وفا

·         قوات الاحتلال تهدم غرفتين زراعيتين وتقتلع أشجار زيتون شرق نا ...

·         الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بينهم أشقاء من الضفة

·         (محدث ثانٍ) استشهاد شابين من كفردان على حاجز الجلمة العسكري ...

·         الرئيس يمنح رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد وسام الثقافة ...

  •  

حدث في مثل هذا اليوم

·         14 أيلول (سبتمبر)

·          2005م مئات المصريين يشاركون الفلسطينيين احتفالات تحرير قطاع غزة من المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في احتفال لحركة حماس بمدينة غزة.

·         2004م استشهاد الشاب "يوسف طالب إغبارية" 24 عام في عملية استشهادية قرب إحدى بوابات الجدار الفاصل في محافظة قلقيلية, وقتل خلالها جنديان إسرائيليان وأصيب آخران بجراح وصفت جراح أحدهما بأنها خطيرة وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية.

·         1983 م الحاخام اليهودي المتطرف شلومو غورين يقتحم المسجد الأقصى لأداء طقوس دينية فيه برفقة مجموعة من أتباعه.

·         1970م بدء السلطات الإسرائيلية مشروع بناء الحي اليهودي في مدينة الخليل ويقع هذه الحي في وسط المدينة.

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