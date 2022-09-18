النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2350) الأحد 18/9/2022

أخبار فلسطينية﻿

حماس” تتلقى دعوة لزيارة الجزائر لبحث “المصالحة”

منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تشن حربا مفتوحة على القدس بتكثيف الاستيطان

الأونروا : الدعم العربي وصل إلى 3 % وهذا غير مسبوق تاريخياً

التربية" بغزة: اتخذنا مؤخرًا قرارًا بمنع العقاب البدني في المدارس

فلسطين تشارك في قمة تحويل التعليم المنعقدة في نيويورك

أخبار إسرائيلية

أردوغان لابيد يلتقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزيرة الداخلية الإسرائيلية لنتنياهو: بدوني لن تستطيع تشكيل حكومة

مسؤول عسكري إسرائيلي يرد على تهديدات نصر الله: مستعدون لرد قاسٍ على حزب الله

الرئيس الإسرائيلي يعلن إجراءه زيارة للبحرين.. ويصفها بـ«التاريخية » الرئيس الإسرائيلي يعلن إجراءه زيارة للبحرين.. ويصفها بـ«التاريخية

اخبار دولية

تشيلي توافق على تسلم أوراق اعتماد سفير إسرائيل

لأول مرة منذ 2008.. أردوغان يلتقي رئيس وزراء إسرائيل

أخبار عربية

نصر الله: لن نسمح لإسرائيل باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على حقوقه

أمين عام "المحامين العرب": استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمطارات والبنية التحتية السورية جريمة حرب

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الضفة.. جيش الاحتلال ينصب حواجز تعرقل حركة الفلسطينيين

القدس.. وقفة احتجاجية ضد فرض إسرائيل مناهج دراسية على الطلاب

منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تشن حربا مفتوحة على القدس بتكثيف الاستيطان

الشرق الأوسط

عودة «حماس» إلى سوريا في حسابات «حرب التمثيل الفلسطيني»

إسرائيل توسع عملياتها في الضفة وتنفذ اعتقالات في القدس

إسرائيل تكثّف القصف على سوريا بعد كشف «مصانع الصواريخ» الإيرانية

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يقمع "فعالية" مُناهضة للاستيطان في جنوب الخليل

جنود الاحتلال الإسرائيلي يطلقون قنابل غاز على مزارعين فلسطينيين بقطاع عزة

الشروق المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يقمع «فعالية» مُناهضة للاستيطان في جنوب الخليل

جنود الاحتلال الإسرائيلي يطلقون قنابل غاز صوب مزارعين فلسطينيين في غزة

قيادي من حماس: ذاهبون إلى الجزائر من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية

حماس تتلقى دعوة رسمية من الجزائر لبحث سبل إنجاح الحوار الفلسطيني

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يقرر إعادة فتح حاجز الجلمة

رئيس الوزراء يفتتح مهرجان العنب التاسع في حلحول

قلق فلسطيني من موسم قطف زيتون "دام" في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل شابًا قرب رام الله

الشرطة الإسرائيلية تتخذ خطوات استباقية لمنع تصعيد بالقدس

الحياة الجديدة

رئيس الوزراء: ستبقى الحكومة الداعم الأول للمزارع الفلسطيني

البنك الدولي: الضغوط التضخمية المتزايدة تلقي بأعبائها الثقيلة على الأسر الفلسطينية الأشد فقرا

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص خلال مواجهات في حوسان غرب بيت لحم

إرهاب الاحتلال ومستوطنيه يتواصل بحق أبناء شعبنا

الاحتلال يعيد فتح حاجزي "الجلمة" و"سالم" غدا

الاحتلال يسيج مساحات من "خربة إحميّر" للاستيلاء عليها

جريدة الأيام

عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في محافظات عدة

الجزائر ترجّح اجتماع الفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية

الاحتلال يستعد لمزيد من التصعيد بالضفة: توسيع عمليات الاعتقال والدخول...

جيش الاحتلال يواصل مطاردة منفذ عملية "مستوطنة كرمل"

واشنطن تؤكد: اتفاقيات التطبيع لا يمكن أن تكون بديلاً عن السلام الإسرائيلي...

الأمم المتحدة: ضمان جاهزية السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة هو أولوية...

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

" غزة : لقاء حكومي حول "التخطيط التنموي والسياسيات الحكومية

حماس تعزي الأردن بضحايا انهيار المبنى السكني

حماس: التصعيد الاستيطاني في القدس جريمة لن تفلح في طمس

فلسطين اليوم

سما نيوز

تخوف إسرائيلي من نتائج عكسية لاستخدام الطائرات المسيرة بالضفة

إسرائيل" تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة لحزب الله

لأول مرة منذ 2008.. لبيد يلتقي أردوغان في نيويورك

بن مناحيم: أبو مازن يلعب بالنار.. يحاول ابتزاز "إسرائيل"

غزة: استشهاد شقيقة هدى غالية متأثرة بإصابتها

الاحتلال يعتقل شابين للاشتباه بتورطهما في تهريب أسلحة بالأغوار

عرب 48

مواجهات واعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يعيد فتح حاجزي الجلمة وسالم صباح الأحد

مسافر يطا: الاحتلال يقمع نشاطا ضد الاستيطان والتهجير

تحذير أممي من خروج الوضع عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 18 أيلول (سبتمبر)

ý 2006م أكاديميون ايرلنديون يطالبون الاتحاد الأوروبي بوقف دعم المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية 61مأكاديميا ايرلنديا من مختلف التخصصات يطالبون الاتحاد الأوروبي بوقف صرف أية أموال أو معونات للمؤسسات الأكاديمية الصهيونية حتى تنصاع حكومة الاحتلال إلى الشرعية الدولية وتنفذ قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى إنهاء الاحتلال.

ý 2003م استشهاد المجاهد جهاد عزت أبو سويرح أحد قادة كتائب القسام قوات الاحتلال الإسرائيلي تجتاح قرية السوارحة جنوب مخيم النصيرات مما أدى إلى استشهاد المجاهد جهاد عزت ابو سويرح احد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس, وإصابة 3، أما خسائر العدو فهي مقتل 3 جنود وإصابة عدد آخر.

ý 2002م عملية استشهادية قرب أم الفحم استشهاديّ فلسطيني يفجّر نفسه في محطة حافلات صهيونية قرب مفترق بلدة أم الفحم المحتلة، و الاحتلال يعلن عن مقتل شرطيّ و إصابة آخر في الحادث ، و سرايا القدس تتبنّى العمليّة.

ý 2001م رابطة علماء فلسطين تفتي بحرمة مساندة القوات الأمريكيّة ضد أيّ بلد مسلم .

ý 1988م الاحتلال الإسرائيلي يطلق قمره الصناعي الأول "أفق 1" و الذي أطلق لأغراضٍ تجسّسيّة.

ý 1982م إحصاء جثث 3500 فلسطيني قُتلوا في مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان على يد "القوات اللبنانية" المتحالفة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ý 1931م مؤتمر نابلس في الثامن عشر من أيلول عام 1931معقد تؤمر في مدينة نابلس فقد دعا مناضلو نابلس إلى مؤتمر للاحتجاج ضد تسليح المستعمرات اليهودية وقمع المظاهرات واستعراض الحالة السائدة في فلسطين.

ý 1908 م تأسيس صحيفة "القدس" لصاحبها ومحررها جرجي حبيب حنانيا، في مدينة القدس، لتكون جريدة علمية أدبية إخبارية تصدر مرتين في الأسبوع.