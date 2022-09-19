النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2351) الاثنين 19سبتمبر 2022
أخبار فلسطينية
- الإضراب الشامل يعم مدارس القدس المحتلة
- إلى متى ستستمر أزمة السفر عبر معبر رفح؟
- لرئيس يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم
- وقفات مساندة للتعليم في القدس ورافضة لمحاولات الاحتلال فرض المناهج المزيفة
- مداهمات واعتقالات في الضفة ومقاومون يطلقون النار تجاه سيارة للمستوطنين في حوارة
- الاحتلال يهدم 3 منازل في تجمع عرب الرشايدة البدوي شمال غرب أريحا
-
أخبار إسرائيلي
-
- ليبرمان يقدّم طلباً لمنع النائب سامي أبو شحادة من خوض انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين
- تحذيرات أمنية إسرائيلية من هجمات لإيران والجهاد الإسلامي وداعش
- الشاباك" يدرس منع دخول عمال غزة والضفة بشكل كامل
- موقع "بوكينغ" لحجوزات السفر يشير إلى "الاحتلال" في الضفة الغربيّة
- استعداد للتصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية ومراقبة استخباراتيّة لعشرات من فلسطينيي 48
- لتهدئة التصعيد بالضفة: سعي إسرائيليّ لعقد لقاء بين لبيد والملك عبد الله
- "يسرائيل بيتينو" يطالب بشطب ترشيح النائب سامي أبو شحادة
- «الليكود» يدرس طلب شطب جميع القوائم العربية من الانتخابات المقبلة
- وزير الحرب الإسرائيلي "غانتس" يلتقي "بن زايد" بـ (تل أبيب)
-
-
اخبار دولية
- واشنطن تماطل في منح إسرائيل الموافقة على بيع ألمانيا منظومة "حيتس 3"
- الأمم المتحدة تؤكد وجود أولوية ملحّة لضمان إقامة الدولة الفلسطينية… وتحذر من «تشرذم» الأرض المحتلة
- القدس تستحضر نضال حسني الأشهب في معركتها ضد “أسرلة التعليم” وتعلن الإضراب الشامل كخطوة أولى
اخبار عربية
- البحرين وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون في ملف الأمن الغذائي
- الجزائر تستضيف لقاءات الفرصة الأخيرة للمصالحة الفلسطينية قبل القمة العربية وتطرح خطة لإذابة الخلاف العميق بين فتح وحماس
- الجيش السوري يسقط صواريخ إسرائيلية في عدوان جديد على دمشق
-
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- فلسطينيو الداخل يستعدون لإحياء الذكرى الـ22 لهبة القدس والأقصى في عرابة البطوف
- القدس تقول كلمتها عبر الإضراب الشامل: مدارس فارغة والمقدسيون “على قلب رجل واحد” ضد “أسرلة التعليم”
- جنرال وباحث إسرائيلي يقدم سلة توصيات لإسرائيل تمنع تورطها في حقل ألغام قبل نهاية العام
- بعد 7 أيام من حصار جنين: الاحتلال يفك جانبا منه ويقر خطة إنشاء حديقة «الغزلان» الاستيطانية في القدس
- الأمم المتحدة تؤكد وجود أولوية ملحّة لضمان إقامة الدولة الفلسطينية… وتحذر من «تشرذم» الأرض المحتلة
- القدس تستحضر نضال حسني الأشهب في معركتها ضد “أسرلة التعليم” وتعلن الإضراب الشامل كخطوة أولى
- المطران عطا الله حنا للشباب المسيحيين: لا تهاجروا من فلسطين.. الغرب غربة والهجرة آخرها ندم
- ليبرمان يقدّم طلباً لمنع النائب سامي أبو شحادة من خوض انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين
- الجزائر تستضيف لقاءات الفرصة الأخيرة للمصالحة الفلسطينية قبل القمة العربية وتطرح خطة لإذابة الخلاف العميق بين فتح وحماس
-
-
الشرق الأوسط
- إضراب مدارس القدس الشرقية ضد المنهاج الإسرائيلي
- «الليكود» يدرس طلب شطب جميع القوائم العربية من الانتخابات المقبلة
- البنك الدولي يحض السلطة على مزيد من الإصلاحات الإدارية وا
الاهرام المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من المغير شرق رام الله
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنا من تلفيت جنوب نابلس
-
الاخبار اللبنانية
- زحمة فلسطينية في الجزائر: المصالحة لا تزال بعيدة
- استشهاد خمسة عسكريين جرّاء عدوان إسرائيلي على مطار دمشق والريف الجنوبي
- «حماس» في موسكو: المساحة المشتركة تتوسّع
- 40 عاماً على صبرا وشاتيلا: «هويّة عصرنا حتى الأبد»
الغد الأردنية
- الإضراب الشامل يعم مدارس القدس رفضا لأسرلة المناهج الفلسطينية
- مستوطنون يجرفون أراضي زراعية غرب نابلس
-
الشروق المصرية
- البحرين وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون في ملف الأمن الغذائي
- الجيش السوري يسقط صواريخ إسرائيلية في عدوان جديد على دمشق
- وزيرة الداخلية الإسرائيلية لنتنياهو: بدوني لن تستطيع تشكيل حكومة
- الاحتلال الإسرائيلي يقمع «فعالية» مُناهضة للاستيطان في جنوب الخليل
- الأمين العام لوزارة الخارجية يجتمع مع سفيري فلسطين ورومانيا
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالصور إضراب شامل يعمّ مدارس القدس رفضًا للمنهاج الإسرائيلي
-
- بالفيديو العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية
- غضب جماهيري عقب دخول أولمرت إلى أم الفحم المحتلة
- خاص انتهاء فترة محكومية القيادي الخضري في السعودية
- عمليتا إطلاق نار في نابلس وإصابة مستوطن في القدس
- تقرير 30 معتقلًا إداريًّا يستعدون لخوض معركة الأمعاء الخاوية
- وزير الحرب الإسرائيلي "غانتس" يلتقي "بن زايد" بـ (تل أبيب)
-
صحيفة القدس
- محدث|| الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
- محدث|| 6 إصابات في اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين في حوارة
-
إضراب شامل في مدارس القدس المحتلة
إصابة سوري برصاص قوة إسرائيلية قرب حدود الجولان
صحيفة الأيام
- إصابة شاب بالرصاص في حوسان وطلبة ومعلمات بالاختناق في عناتا
- »"الشاباك" يدرس منع دخول عمال غزة والضفة بشكل كامل
- »الاحتلال تستّر على تعرّض قواته لإطلاق نار قرب الجلمة
- »المتطرف غليك يقتحم مقبرة باب الرحمة وشبان يتصدون له
- »القوى والفعاليات الوطنية تؤكد على إضراب المدارس في القدس اليوم
- »واشنطن: حملة صهيونية ضد مرشح جمهوري زار مؤسسة فلسطينية
- »"ملكة القانون" التونسيّة هند الزواري تطرب جمهور معرض فلسطين الدولي للكتاب
- »بطولة إسبانيا: الريال يواصل انطلاقته المذهلة ويحسم "ديربي مدريد" بثنائية...
» الحياة الجديدة
- وقفات مساندة للتعليم في القدس ورافضة لمحاولات الاحتلال فرض المناهج المزيفة
- مصرع مواطن غرقا في بحر غزة
- إصابة 3 مواطنين في اعتداء للمستوطنين على حوارة
- بريطانيا والعالم يودعان إليزابيث الثانية
- الاحتلال يهدم ثلاثة مساكن في تجمع عرب الرشايدة في أريحا
وكالة الرأي
- إصابة 3 مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- محدث الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الخليل ونابلس
- وفاة صياد خلال ممارسته مهنة الصيد الليلي الحر ببحر غزة
- المرور: 6 إصـابات في 18 حـادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
- الاحتلال يهدم ثلاثة مساكن في تجمع عرب الرشايدة في أريحا
- إضراب في مدارس القدس رفضاً لمحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي
- إطلاق نار على مركبة إسرائيلية جنوب نابلس
وكالة صفا
انهيار "المشتركة".. أسباب التفكك ومصير التمثيل العربي بالكنيست
- قوات الاحتلال تصيب سوريًا وتعتقله قرب السياج الأمني بالجولان
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- بالصور إضراب شامل يعم مدارس القدس رفضًا للمنهاج الإسرائيلي
- تضرر سيارة إسرائيلية برصاص مقاومين قرب نابلس
"وكالة سما
- تحذيرات أمنية إسرائيلية من هجمات لإيران والجهاد الإسلامي وداعش
- الإضراب الشامل يعم مدارس القدس المحتلة
- إلى متى ستستمر أزمة السفر عبر معبر رفح؟
- قناة عبرية: أبو مازن يكرر خطأ "عرفات"!
- إذاعة عبرية: "الشاباك" يدرس منع دخول العمال من غزة والضفة بشكل كامل
-
فلسطين اليوم
- بالفيديو والصور إضراب مدارس القدس... التحرك الأخير بمعركة ممتدة منذ 1967
- بالصور نار ودخان أسود وصرخة مدوية أمام مقر "الأونروا" بغزة
- بالصور رفضاً لمنهاج الاحتلال.. الإضراب الشامل يعِم مدارس القدس
- مداهمات واعتقالات في الضفة ومقاومون يطلقون النار تجاه سيارة للمستوطنين في حوارة
- الاحتلال يهدم 3 منازل في تجمع عرب الرشايدة البدوي شمال غرب أريحا
-
عرب 48
-
- اقتحامات للأقصى ودعوات مقدسية للتصدي لـ"منظمات الهيكل"
- اعتقالات بالضفة واستهداف مركبة للمستوطنين بحوارة
- الاحتلال يواصل الاعتقالات بالضفة
- موقع "بوكينغ" لحجوزات السفر يشير إلى "الاحتلال" في الضفة الغربيّة
- استعداد للتصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية ومراقبة استخباراتيّة لعشرات من فلسطينيي 48
- لتهدئة التصعيد بالضفة: سعي إسرائيليّ لعقد لقاء بين لبيد والملك عبد الله
- واشنطن تماطل في منح إسرائيل الموافقة على بيع ألمانيا منظومة "حيتس 3"
- "يسرائيل بيتينو" يطالب بشطب ترشيح النائب سامي أبو شحادة
-
وكالة وفا
-
- إصابة 6 مواطنين في اعتداء للمستوطنين على حوارة
- الإضراب يعم مدارس القدس رفضا لـ"أسرلة" المناهج
- الرئيس يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم ...
- تواصل انتهاكات الاحتلال: اعتقالات ومواجهات واقتحام للأقصى وا ...
حدث في مثل هذا اليوم
19 أيلول (سبتمبر)
- 2004م اغتيال الطائرات الإسرائيلية بمدينة غزة "خالد أبو سلمية " القائد الميداني في كتائب القسام وإصابة 5 مواطنين في نفس الحادث.
- 2002م استشهاديّ من كتائب القسّام يفجّر نفسه في حافلة صهيونية في قلب تل أبيب، و أدّت العمليّة إلى مقتل 8 صهاينة و إصابة 60 آخرين بجروح مختلفة .
- 1997 م الشرطة الإسرائيلية تطلق الأعيرة المطاطية على المتظاهرين الفلسطينيين في مدينة الخليل المحتجين على سماح الحكومة الإسرائيلية لطلبة يهود بالإقامة في بيوت عربية في القدس الشرقية بعد مغادرة العائلات اليهودية التي كانت تحتلها.
- 1988 م إسرائيل تطلق أول قمر صناعي للتجسس يحمل اسم "أفق 1"، وقد خصصته للتجسس على الدول العربية والإسلامية وخاصة العراق وإيران وسوريا.
- 1982م مجلس الأمن الدولي يدين في قراره رقم 125 مذبحة صبرا وشاتيلا. ما بين السادس عشر والثامن عشر من أيلول من العام 1982، ذبح عدة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين (رجال ونساء وأطفال وشيوخ) بشكل وحشي على يد قوات الميليشيات المسيحية اللبنانية المتعاونة مع إسرائيل.
- 1982م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 521مالذي يدين المجزرة ضد الفلسطينيين في بيروت إن مجلس الأمن: يدين المجزرة الإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين في بيروت.
- 1970 م بداية مواجهات مسلحة بين الجيش الأردني وفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية وسط استياء محلي وعربي واسع ودعوات لنبذ الفتنة.
- 1963م تعيين أحمد الشقيري ممثلا لفلسطين في الجامعة العربية ولد أحمد الشقيري في بلدة تبنين جنوبي لبنان عام 1908، حيث كان والده المعارض السياسي للدولة العثمانية الشيخ أسعد الشقيري منفياً هناك. انتقل بعدها مع أمه للعيش في طولكرم في فلسطين.
- 1944م بريطانيا تقرر تشكيل لواء يهودي داخل الجيش البريطاني "اللواء اليهودي" وحدة عسكرية يهودية تسمى بالعبرية "هاحايل" شكلت بقرار من الحكومة البريطانية عام 1944 لتقاتل أثناء الحرب العالمية في صفوف قوات الحلفاء.
-