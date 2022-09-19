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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2351) الاثنين 19سبتمبر 2022

19 أيلول / سبتمبر 2022 11:57

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2351)  الاثنين 19سبتمبر 2022

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19 أيلول (سبتمبر)

  • 2004م اغتيال الطائرات الإسرائيلية بمدينة غزة "خالد أبو سلمية " القائد الميداني في كتائب القسام وإصابة 5 مواطنين في نفس الحادث.
  • 2002م استشهاديّ من كتائب القسّام يفجّر نفسه في حافلة صهيونية في قلب تل أبيب، و أدّت العمليّة إلى مقتل 8 صهاينة و إصابة 60 آخرين بجروح مختلفة .
  • 1997 م الشرطة الإسرائيلية تطلق الأعيرة المطاطية على المتظاهرين الفلسطينيين في مدينة الخليل المحتجين على سماح الحكومة الإسرائيلية لطلبة يهود بالإقامة في بيوت عربية في القدس الشرقية بعد مغادرة العائلات اليهودية التي كانت تحتلها.
  • 1988 م إسرائيل تطلق أول قمر صناعي للتجسس يحمل اسم "أفق 1"، وقد خصصته للتجسس على الدول العربية والإسلامية وخاصة العراق وإيران وسوريا.
  •  1982م مجلس الأمن الدولي يدين في قراره رقم 125 مذبحة صبرا وشاتيلا. ما بين السادس عشر والثامن عشر من أيلول من العام 1982، ذبح عدة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين (رجال ونساء وأطفال وشيوخ) بشكل وحشي على يد قوات الميليشيات المسيحية اللبنانية المتعاونة مع إسرائيل.
  • 1982م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 521مالذي يدين المجزرة ضد الفلسطينيين في بيروت إن مجلس الأمن: يدين المجزرة الإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين في بيروت.
  • 1970 م بداية مواجهات مسلحة بين الجيش الأردني وفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية وسط استياء محلي وعربي واسع ودعوات لنبذ الفتنة.
  • 1963م تعيين أحمد الشقيري ممثلا لفلسطين في الجامعة العربية ولد أحمد الشقيري في بلدة تبنين جنوبي لبنان عام 1908، حيث كان والده المعارض السياسي للدولة العثمانية الشيخ أسعد الشقيري منفياً هناك. انتقل بعدها مع أمه للعيش في طولكرم في فلسطين.
  • 1944م بريطانيا تقرر تشكيل لواء يهودي داخل الجيش البريطاني "اللواء اليهودي" وحدة عسكرية يهودية تسمى بالعبرية "هاحايل" شكلت بقرار من الحكومة البريطانية عام 1944 لتقاتل أثناء الحرب العالمية في صفوف قوات الحلفاء.
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