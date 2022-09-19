النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2351)  الاثنين 19سبتمبر 2022

13:04الإعلان عن أسماء المستفيدين من برنامج القرض الحسن للزواج

13:09"الإنقاذ البحري" تحذر من السباحة يوم الاربعاء القادم

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