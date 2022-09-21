محمد الضيف لشباب الأمة: أنتم جيشنا الذي نقاتل به

غزة- الرأي:

أكد قائد هيئة الأركان في كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، أن كل طاقة وكل علم ومال وإمكانية لإسناد المجاهدين في فلسطين مطلوبة من أبناء الأمة.

وجاء في رسالة الضيف التي وجهها لشباب أمتنا ومهندسيها وطاقاتها، خلال تدشين القسام المعلم الجهادي - ميدان طائرة شهاب - غرب مدينة غزة: "يا شباب الأمة أنتم درعنا وسندنا وجيشنا الذي نقاتل به، أنتم من يحافظ على القيم والثوابت والمقدسات، كل طاقة وكل علم ومال وإمكانية لإسناد المجاهدين في فلسطين مطلوبة من أبناء الأمة".

في ذات السياق قال الأسير القسامي المحرر إياد أبو فنونة: "إن مشروع الطائرات المسيرة جاء كنقلة نوعية في مجال العمل العسكري على مستوى فلسطين، وكتائب القسام نجحت في تصنيع الطائرة بأيدي مهندسيها".

وأشار إلى أن تطوير الأدوات العسكرية يأتي رغم الحصار الصهيوني وإغلاق ممرات الإمداد، وتم صناعتها بأيدي مهندسي القسام وداخل غزة المحاصرة، مشيرًا إلى أن "سلاح الطائرات المسيرة وكل الأسلحة التي تصنع بأيدي قسامية خالصة سنشق بها طريق التحرير".

وأكد أبو فنونة على أن "رسالة التحدي والإرادة الفلسطينية في قلب قطاع غزة لا تُكسر ولا تُطأطأ رأسها"، مشددًا على أن "بنادقنا مشرعة في قلب العدو لا سواه".