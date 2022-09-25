النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2356) الاحد 25/9/2022
أخبار فلسطينية
حماس والجهاد تنتقدان خطاب عباس في الأمم المتحدة
توتر في الأقصى مع مخطط واسع لاقتحامه
المجلس الوطني الفلسطيني: دعوات اقتحام الأقصى «لعب بالنار»
النائب أشرف جمعة يصف كلمة عباس في الأمم المتحدة بـ "بالخطاب اللغز"
"علماء الأمة": نحن على أبواب معركة حقيقية لتثبيت سيادة المسلمين على "الأقصى"
القانوع: عملية نابلس تأتي في إطار المعركة المفتوحة للدفاع عن المسجد الأقصى
"إسرائيل" تهدد السنوار: لن نسمح بتدخلكم في الضفة وإلا سنعمل بغزة
مع بدء الأعياد اليهودية.. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الاحتلال يرفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى حتى انتهاء الأعياد اليهودية
بحر يدعو الأردن للتدخل لوقف التعدي والانتهاكات بحق القدس والأقصى
أخبار إسرائيلية
جانتس: عودة نتنياهو ستدفع إسرائيل نحو حافة الهاوية
موقع عبري يزعم: السلطة طلبت من إسرائيل تقليص نشاطاتها العسكرية شمال الضفة
غانتس: من المستحيل التوصل لتسوية مع الفلسطينيين ولا نعتمد على أمن السلطة
اخبار دولية
بنغلاديش: ندعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
بعد أسبوع من مظاهرة أمام سفارة إسرائيل..إصابات باشتباكات في المسكيك
أخبار عربية
أبو الغيط: القدس الشرقية أرض محتلة وفقاً للقانون الدولي
الرئيس الجزائري: فلسطين قضيتنا الجوهرية ونرفض كافة أشكال الاستعمار
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
30 أسيرا فلسطينيا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري
قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في نابلس بالضفة الغربية
الشرق الأوسط
توتر في الأقصى مع مخطط واسع لاقتحامه
مقتل فلسطيني على يد الشرطة الإسرائيلية
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد «صدمه دورية» في الضفة
الاهرام المصرية
مواجهات بين المقدسيين والاحتلال الإسرائيلي مع اقتراب حلول عيد رأس السنة العبرية
وزير فلسطيني: الاحتلال يوظف الانتخابات وفترة الأعياد اليهودية للتصعيد بالقدس المحتلة
إصابة 3 صحفيين فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال خلال قمع فعالية ضد الاستيطان بالخليل
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين بينهم أسير سابق مُصاب بالسرطان
الشروق المصرية
مواجهات بين المقدسيين والاحتلال الاسرائيلي مع اقتراب حلول عيد رأس السنة العبرية
الاحتلال الإسرائيلي يعدم فلسطينيا اصطدمت سيارته بالخطأ بأخرى قرب مستوطنة
وزير فلسطيني: الاحتلال يوظف الانتخابات وفترة الأعياد للتصعيد بالقدس المحتلة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين بينهم أسير سابق مصاب بالسرطان
حماس والجهاد تنتقدان خطاب عباس في الأمم المتحدة: لا يرتقي إلى حجم القضية الفلسطينية
الغد الأردنية
معركة الجولة الخامسة من الانتخابات الإسرائيلية تحتدم
الاحتلال يشعل حربا “بالأقصى”.. ودعوات فلسطينية لتكثيف الاحتشاد بالمسجد
إغلاق شامل على الضفة وغزة خلال الأعياد اليهودية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب نابلس
الشرق القطرية
" إصابة ثلاثة صحفيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي فعالية ضد الاستيطان جنوبي الخليل
30 أسيرا فلسطينيا يبدؤون يوم غدا إضرابا عن الطعام بسجون الاحتلال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حوار القدوة: أخشى العودة لرام الله بسبب "الفئة المتحكمة" وغزة توفر لي وضعًا أفضل
مختصون: اعتداءات الاحتلال على الأقصى تدفع لتصعيد المواجهة وتنفيذ العلميات
كتائب المجاهدين تعلن مسؤوليتها عن عملية "كرمئيل"
وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين وسط رام الله للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم
إصابة جنديين من شرطة الاحتلال بعملية دهس قرب نابلس واستشهاد المنفذ
القدس المحلية
الاحتلال يعتقل 3 شبان من نابلس ورام الله
مواجهات عنيفة في الطور وبيت إجزا وسلوان بالقدس
الاحتلال يفرض إغلاقًا على الأراضي الفلسطينية بدءًا من يوم غد الأحد
قصة أغنية "خليلي يا عنب" عندما تغزلت إذاعات بغداد ودمشق وعمّان بعنب الخليل
منهم 6 لقوا مصرعهم.. 25 فلسطينيًا كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل سوريا
الحياة الجديدة
الاحتلال ومستوطنوه يتمادون بانتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا
إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية
بلدية الاحتلال "تشوه" سور القدس بصور وشعارات تلمودية
الأسير حسام عابد من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال
بلدية الاحتلال "تشوه" سور القدس بصور وشعارات تلمودية
بلديتا نابلس وسكاربيك البلجيكية توقعان اتفاقية توأمة
جريدة الأيام
الرئيس: لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل ولن نكون الطرف الوحيد الذي يلتزم...
التفاف رسمي وشعبي حول خطاب الرئيس: عبّر عن الكل الفلسطيني
جيش الاحتلال يستعد لتوسيع عملياته بالضفة
عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة ومواجهات مع جيش الاحتلال في مواقع...
الاحتلال يحجز على حسابات بنكية لـ 49 أسيراً من القدس وداخل الخط الأخضر
تراجع العملات الرقمية يلحق خسائر فادحة بمستثمرين من غزة
مئة لوحة من غزة" تحط رحالها في رام الله
وكالة صفا
الاحتلال يفرض طوقاً أمنياً على الضفة ومعابر غزة بمناسبة الأعياد العبرية
دعوة لإجراءات بحق مُصدري تهديدات بالقتل تطال الصحفي الريماوي
"حماس" تنعى الشهيد المُعلم محمد أبو كافية وتتوعد الاحتلال
كتائب المجاهدين بالضفة تتبنى عملية إطلاق النار على مستوطنة بالخليل
وقفة برام الله رفضًا للاعتقال السياسي
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
حماس: الأقصى في قلب معركتنا المستمرة مع الاحتلال
الاحتلال يعتقل 3 شبان من نابلس ورام الله
المرور: 3 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
هنية" يُشيد بدعم الدعليس للقطاع الرياضي
الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة وغزة بدءًا من الغد
مدارس مدينة حمد وعمر الأغا تنظم وقفة احتجاجية ضد أسرلة المناهج بالقدس
فلسطين اليوم
قوات الاحتلال تنتشر بكثافة في باحات الأقصى وتخلي المصلين من محيط باب الرحمة
الأعياد اليهودية تحاصر الضفة وغزة
"المجاهدين" تنعي الشهيد سائد الكوني من نابلس
مختصون: اعتداءات الاحتلال على الأقصى تدفع لتصعيد المواجهة وتنفيذ العمليات
قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان في نابلس ورام الله
القيادي رضوان يؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً ويدعو لتصعيد المواجهة والاشتباك
كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022
سما نيوز
رئيس "الشاباك" يوجه رسالة إلى السنوار..
غانتس يتحدث عن خيارات "إسرائيل" في الانتخابات وحل الدولتين والتنسيق الأمني..
الخارجية تعلن عدد الضحايا الفلسطينيين على متن قارب الهجرة غير الشرعية قبالة سوريا
إسرائيل مُستاءة.. للأسف إيران نجحت في احتواء الاحتجاجات الشعبية وجهود أمريكا فشلت
بلدية الاحتلال "تشوه" سور القدس بصور وشعارات تلمودية
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية
الجهاد الاسلامي تدين جريمة اعدام الشهيد محمد أبو كافية
أبو سيف يبحث مع سفير السعودية لدى الأردن تعزيز التعاون الثقافي
عرب 48
القدس: مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال لبلدتي الطور وسلوان
شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس قرب نابلس
30 أسيرا يخوضون معركة الأمعاء الخاوية بدءا من صباح الأحد
الاحتلال يعتقل 4 شبان من نابلس وأسيرا محررا من رام الله
وكالة وفا
الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء وشبك ...
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- 25 أيلول (سبتمبر)
- 2003م توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغادر في مخيم البريج البطل مما أدى إلى استشهاد محمد بشير عقل من كتائب الشهيد عز الدين القسام، والشهيد عز الدين أبو عرمانة من سرايا القدس والطفلة لينا حسن عيسى، وإصابة 8 بجروح مختلفة، أما العدو وحسب اعترافه فكانت خسارته عدة جنود بين قتيل وجريح وتدمير آلتين عسكريتين.
- 1997م نجاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ خالد مشعل، من محاولة اغتيالٍ فاشلة قام بها عنصران من جهاز الموساد الصهيوني منتحلين شخصيّة سائحين كنديّين في العاصمة الأردنية عمان.
- 1996 م المواطنون الفلسطينيون ينتفضون في هبة "الأقصى" معلنين غضبهم على فتح الاحتلال الإسرائيلي نفقاً تحت الحرم القدسي الشريف. وقد قتل الغزاة الإسرائيليون أكثر من 70 فلسطينياً في أيام قليلة إثر تصاعد عمليات الاحتجاج في أنحاء القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
- 1970 م مجلس الأمن الدولي يأسف في قراره رقم 298 لعدم احترام الاحتلال الإسرائيلي قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالعدول عن إجراءاته لتغيير وضع القدس.
- 1969 م المؤتمر الإسلامي المنعقد في الرباط يدين الاحتلال الإسرائيلي للقدس والإجراءات التعسفية الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية.
- 1969 م المجلس التنفيذي لليونسكو يطلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسمياً المحافظة على المعالم الثقافية في مدينة القدس المحتلة.
- 1956م الجيش الصهيوني يرتكب مجزرة وحشية في قرية حوسان أدت إلى سقوط 29 شهيداً.
- 1947م بريطانيا تعلن عن استعدادها لسحب قواتها من فلسطين بعد أن تمكن اليهود من تشكيل قوة للدفاع عن أنفسهم في فلسطين وبعد أن زودتهم بريطانيا بالأسلحة والعتاد وبعد أن حققت بريطانيا تنفيذ وعد بلفور وهو إعطاء اليهود وطنا قوميا في فلسطين، بريطانيا تعلن عن استعدادها لسحب قواتها من فلسطين.