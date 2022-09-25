النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2356)  الاحد 25/9/2022

1947م بريطانيا تعلن عن استعدادها لسحب قواتها من فلسطين بعد أن تمكن اليهود من تشكيل قوة للدفاع عن أنفسهم في فلسطين وبعد أن زودتهم بريطانيا بالأسلحة والعتاد وبعد أن حققت بريطانيا تنفيذ وعد بلفور وهو إعطاء اليهود وطنا قوميا في فلسطين، بريطانيا تعلن عن استعدادها لسحب قواتها من فلسطين.