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الانتهاء من تركيب كشافات انارة في الشارع العام في عبسان

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:39

غزة - الرأي:

انتهت الطواقم الفنية في بلدية عبسان الجديدة من تركيب كشافات الإنارة في الشارع العام للبلدة، ضمن مبادرة "#معا_لعبسان_اجمل".

وكان ذلك بحضور رئيس البلدية الأستاذ ياسر أبو عنزة  وبمشاركة  أعضاء لجنة المساءلة المجتمعية والجمعية الشرقية للزراعة والتطوير.

 أكد ياسر أبو عنزة على أن البلدية تدعم كافة الأنشطة والمبادرات وتقدم كافة التسهيلات اللازمة لخدم مصلحة أهالي البلدة.

وتأتي هذه العملية ضمن أنشطة مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والبلديات للمساهمة في حماية البيئة - في قطاع غزة الذي تنفذها الإغاثة الإسلامية فلسطين بالشراكة مع جمعية بيادر للبيئة والتنمية.

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