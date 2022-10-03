"التنمية الاجتماعية" تحتفل باليوم العالمي لكبار السن

غزة - الرأي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الإثنين، احتفالا باليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف بالأول من أكتوبر من كل عام.

وقال وكيل الوزارة غازي حمد خلال حديثه لوكالة "الرأي" إن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن يأتي تقديرا وتكريما لهذه الفئة في قطاع غزة.

وأضاف حمد، "أن هذا اليوم يذّكرنا بمسؤولياتنا والتزامنا تجاه كبار السن في الجوانب كافة"، مشيرا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدور كبير لتقديم الخدمات تجاه هذه الفئة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة عبر تقديم مساعدات مالية أو تموينية، أو من خلال مشاريع التمكين والمنحة القطرية.

بدوره، ذكر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة بالوزارة محمد العرعير، أن الوزارة تهدف من خلال الاحتفال بهذا اليوم إلى لفت النظر تجاه كبار السن وضرورة احترامهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وناشد العرعير خلال حديثه لـ "الرأي" وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة الاهتمام وتسليط الضوء على فئة كبار السن، مطالبا المؤسسات الدولية إلى تقديم الدعم إلى المؤسسات العاملة في مجال رعاية كبار السن لتمكينها من توفير الخدمات اللازمة لهم.